Автомобіль упав у річку на Полтавщині - загинули 3 людини, - Нацполіція. ФОТО

У Полтавській області в Миргородському районі витягли потонулий автомобіль. Всередині були тіла трьох загиблих чоловіків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

Автомобіль LADA Priora потонув увечері 25 вересня в річці Псел. Надзвичайна подія сталася біля гідроелектростанції Великосорочинської територіальної громади.

Автомобіль витягли сьогодні близько 12:00. До пошукових робіт було залучено водолазів ДСНС.

Інформація про подію надійшла в поліцію 25 вересня від чергового ДСНС, близько 17:30.

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За попередніми даними, легковик, у якому перебувало четверо чоловіків, з'їхав у річку з пагорба. Під час руху транспортного засобу один із пасажирів, 49-річний місцевий житель, встиг вистрибнути назовні, троє інших залишилися в салоні.

Поліція встановила особу загиблого водія і двох пасажирів. Всі троє - жителі с. Великі Сорочинці Миргородського району. Чоловікам було 29, 55 і 57 років.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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