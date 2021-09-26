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Автомобіль упав у річку на Полтавщині - загинули 3 людини, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

У Полтавській області в Миргородському районі витягли потонулий автомобіль. Всередині були тіла трьох загиблих чоловіків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

Автомобіль LADA Priora потонув увечері 25 вересня в річці Псел. Надзвичайна подія сталася біля гідроелектростанції Великосорочинської територіальної громади.

Автомобіль витягли сьогодні близько 12:00. До пошукових робіт було залучено водолазів ДСНС.

Інформація про подію надійшла в поліцію 25 вересня від чергового ДСНС, близько 17:30.

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За попередніми даними, легковик, у якому перебувало четверо чоловіків, з'їхав у річку з пагорба. Під час руху транспортного засобу один із пасажирів, 49-річний місцевий житель, встиг вистрибнути назовні, троє інших залишилися в салоні.

Поліція встановила особу загиблого водія і двох пасажирів. Всі троє - жителі с. Великі Сорочинці Миргородського району. Чоловікам було 29, 55 і 57 років.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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Автомобіль упав у річку на Полтавщині - загинули 3 людини, - Нацполіція 01

Автомобіль упав у річку на Полтавщині - загинули 3 людини, - Нацполіція 02
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Топ коментарі
+6
Сьехал к реке с пригорка, там бухие были все что-то, ну как можно не суметь открыть дверь и вылезти.
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26.09.2021 17:30
+4
Скоріш за все вони і не зрозуміли що сталось.
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26.09.2021 17:34
+4
Вряд ли в селе ремни использовались.
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26.09.2021 17:47
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Просто так взяв і упав ?
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26.09.2021 17:27 Відповісти
був випімши
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26.09.2021 17:30 Відповісти
Скоріш за все вони і не зрозуміли що сталось.
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26.09.2021 17:34 Відповісти
и это мелочи.

люди которые не понимают возможных последствий - не нужны.
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26.09.2021 18:14 Відповісти
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26.09.2021 18:51 Відповісти
Сьехал к реке с пригорка, там бухие были все что-то, ну как можно не суметь открыть дверь и вылезти.
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26.09.2021 17:30 Відповісти
Если на скорости да с хорошим ударом....В боевиках это легко, а в реальной жизни хер те двери отворишь или ремни отстегнешь когда напала паническая атака и башка не соображает.
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26.09.2021 17:39 Відповісти
Вряд ли в селе ремни использовались.
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26.09.2021 17:47 Відповісти
Тем хуже ситуация, чердаком в потолок или стекло вмантулишся при ударе, шансы вылезти уменьшаются.
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26.09.2021 17:49 Відповісти
Да что уже гадать как оно было, но я все же думаю что без синьки дело не обошлось.
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26.09.2021 17:56 Відповісти
Возможно, я не спорю с этим, просто говорю что и трезвому выжить при сильном ударе и на глубоком месте очень сложно.
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26.09.2021 17:58 Відповісти
Все правильно, но в вашей версии есть один смешной пункт - отстегнуть ремни.
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27.09.2021 00:37 Відповісти
видать хорошо посидели
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26.09.2021 17:35 Відповісти
Теперь хорошо полежат..
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26.09.2021 17:57 Відповісти
Один просто випав.
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26.09.2021 18:21 Відповісти
"природа всегда найдёт выход"(с)..(
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26.09.2021 17:47 Відповісти
Шото часто в полтавской области авто тонут . Надо поднять статистику .
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26.09.2021 17:55 Відповісти
Бухали в машине. Кто то на переднем сидении случайно зацепил и снял с ручника и поехали в воду
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26.09.2021 17:58 Відповісти
"LADA"? Випадково?
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26.09.2021 18:06 Відповісти
1 фото гарне, як маслом намальовано
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26.09.2021 18:52 Відповісти
Даже в русскоязычной Википедии родина Гоголя именуется Великие Сорочинцы - а наши переводятлы извращают все, что извращается
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26.09.2021 20:57 Відповісти
Село Великі Сорочинці Миргородського району увійшло в історію 20 століття тим що саме там з'явився перший в СРСР неповнолітній доносчик (стукач) на своїх батьків. Звали цього українського манкурто-піонера Павло Тесля. Його родичі до цього часу не перевились в цьому місці... Класичного "піонера-героя" з кацапського дебіла Павліка Морозова вигадали на три роки пізніше...
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26.09.2021 21:49 Відповісти
Ще той совок. Коли мав справу по ділу, то з Полтави, а особливо в Кременчузі - люди як всі люди. А в тих районах, що ви зазначили... Стільки брехні. Багато п'ють, і постійно намагаються «кинути». Розмовляють як кричать, особливо коли трохи напідпитку. От ті мабуть напились та втратили контроль за автівкою.

Плітки і стукачество як при совку. Мене місцеві нормальні люди просто попередили щоб я нікому взагалі нічого не розповідав і нікому не вірив. Моментально все розбалакають один одному, ще й перебрешуть.

До речі, свого часу зколот Пушкаря проти БХ Хмельницького а потім против Виговського був саме з миргородських козацьких старшин. І саме їм допомагала Московія і вислала 20 тісяч війська на чолі з полковником Ромодановським допомогти воювати з обраним гетьманом України Виговським і з українським військом.

І після заклику Ромодановим і Трубецького до місцевих прихільників московії допомагати йому, місцеві селяне дейнекі активно почали допомагати московському війську Ромоданова захоплювати Лубни. Потім їх розбили справжні українці в конотопський битві 1659. Вже тільки потім Дорошенко прийшов туди на чолі з українським військом десь в 1666-1667 і трохи порядку надав, але не надовго.
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28.09.2021 10:03 Відповісти
В 2008 купив собі хатинку біля Псла. І от що мене найбільше "плющить" на Полтавщині, то це кацапські пісні які лунають з клубу... Селяни взагалі не знають власної історії і для дуже багатьох людей мого (старшого) покоління єдиним виїздом в "великий світ" була армія десь в **********. Школу і дитсадок в селі давно закрили, недавно закрили медпункт і поштове відділення. Якимсь дивом животіє бібліотека (досить непогана!) при клубі але й ту збираються закрити. Іншими словами всі заклади культури та просвіти з села прибирають і молодь росте тупа, дурна і зкацаплена байками про "совєцьке життя". Взимку в хатинку регулярно влазять злодії. Посадили молодий сад а весною виявили що всі сажанці хтось украв... Ми вже нічого там не лишаємо і я закрив "проект відродження". За дванадцять років помітив що селяни навчились якось заробляти, але стали набагато гіршими людьми в моральному плані. А що до начальства то це просто якийсь жах. Неотесане бидло пролазить на якусь місцеву посаду і обростає кумами, сватами, родичами, свояками і починає відчувати себе місцевими "божками". І обійти таких просто неможливо! Простіше кинути все і виїхати світ за очі. Тому розумна молодь тікає з провінції масово і Полтавщина поступово перетворюється на якийсь дрімучий феодальний анклав. Провінція з джерела талантів поступово перетворилась на притулок бездарності...
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28.09.2021 15:28 Відповісти
Це ви ще м'яко написали. В принципі те саме на що і я звернув увагу.
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29.09.2021 09:43 Відповісти
неужели тяжело было что то под колесо подложить ?
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26.09.2021 22:02 Відповісти
Оце можна було))

https://www.youtube.com/watch?v=eqhtBlyYZr8&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%90
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29.09.2021 22:40 Відповісти
Встречаются на авто конференции представители ВАЗ и концерна Хонда. ВАЗовцы спрашивают:
- А как вы проверяете салоны своих машин на герметичность?
Представители Хонды отвечают:
- Все очень просто. Закрываем окна и двери и помещаем на ночь в салон кошку. Если она к утру задохнулась - салон герметичен.
ВАЗовцы решили проверить этот передовой метод. Сажают в салон Жигулей кошку, закрывают окна и двери.
Наутро приходят, а кошка убежала.
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27.09.2021 09:49 Відповісти
подварить пошпаклевать грунтовать покрасят и впарят наолх...
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27.09.2021 10:10 Відповісти
 
 