Автомобіль упав у річку на Полтавщині - загинули 3 людини, - Нацполіція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
У Полтавській області в Миргородському районі витягли потонулий автомобіль. Всередині були тіла трьох загиблих чоловіків.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.
Автомобіль LADA Priora потонув увечері 25 вересня в річці Псел. Надзвичайна подія сталася біля гідроелектростанції Великосорочинської територіальної громади.
Автомобіль витягли сьогодні близько 12:00. До пошукових робіт було залучено водолазів ДСНС.
Інформація про подію надійшла в поліцію 25 вересня від чергового ДСНС, близько 17:30.
За попередніми даними, легковик, у якому перебувало четверо чоловіків, з'їхав у річку з пагорба. Під час руху транспортного засобу один із пасажирів, 49-річний місцевий житель, встиг вистрибнути назовні, троє інших залишилися в салоні.
Поліція встановила особу загиблого водія і двох пасажирів. Всі троє - жителі с. Великі Сорочинці Миргородського району. Чоловікам було 29, 55 і 57 років.
За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
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люди которые не понимают возможных последствий - не нужны.
Плітки і стукачество як при совку. Мене місцеві нормальні люди просто попередили щоб я нікому взагалі нічого не розповідав і нікому не вірив. Моментально все розбалакають один одному, ще й перебрешуть.
До речі, свого часу зколот Пушкаря проти БХ Хмельницького а потім против Виговського був саме з миргородських козацьких старшин. І саме їм допомагала Московія і вислала 20 тісяч війська на чолі з полковником Ромодановським допомогти воювати з обраним гетьманом України Виговським і з українським військом.
І після заклику Ромодановим і Трубецького до місцевих прихільників московії допомагати йому, місцеві селяне дейнекі активно почали допомагати московському війську Ромоданова захоплювати Лубни. Потім їх розбили справжні українці в конотопський битві 1659. Вже тільки потім Дорошенко прийшов туди на чолі з українським військом десь в 1666-1667 і трохи порядку надав, але не надовго.
https://www.youtube.com/watch?v=eqhtBlyYZr8&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%90
- А как вы проверяете салоны своих машин на герметичность?
Представители Хонды отвечают:
- Все очень просто. Закрываем окна и двери и помещаем на ночь в салон кошку. Если она к утру задохнулась - салон герметичен.
ВАЗовцы решили проверить этот передовой метод. Сажают в салон Жигулей кошку, закрывают окна и двери.
Наутро приходят, а кошка убежала.