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Білорусь (5972) Київ (13837) похорон (1248) Шишов Віталій (39)

Близькі змогли поховати білоруського активіста Шишова: тіло видали через 55 днів після загибелі. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Сьогодні поховали главу "Білоруського дому в Україні" (БДУ) Віталія Шишова, знайденого 2 серпня повішеним у київському парку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал БДУ.

"Сьогодні, 26 вересня 2021 року, на 55-й день після вбивства відбувся похорон глави БДУ Віталія Шишова. Були присутні тільки близькі, це було спільним рішенням. Дякуємо всім присутнім на церемонії і всім, хто прийде вшанувати пам'ять Віталія на Майдан. Нагадуємо, що наступної неділі планується відкрита поминальна служба по Віталію", - йдеться в повідомленні.

Близькі змогли поховати білоруського активіста Шишова: тіло видали через 55 днів після загибелі 01

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Близькі змогли поховати білоруського активіста Шишова: тіло видали через 55 днів після загибелі 02
Близькі змогли поховати білоруського активіста Шишова: тіло видали через 55 днів після загибелі 03

Також повідомляється, що білоруси вийшли сьогодні на Майдан, щоб вшанувати пам'ять Віталія Шишова.

"Його тіло тільки сьогодні видали для поховання. Чекаємо докладного звіту перед громадськістю після такої тривалої експертизи", - наголошується в публікації.

Близькі змогли поховати білоруського активіста Шишова: тіло видали через 55 днів після загибелі 04
Близькі змогли поховати білоруського активіста Шишова: тіло видали через 55 днів після загибелі 05

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Нагадаємо, вранці 2 серпня голова "Білоруського дому в Україні" Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження і що поліція про це знала. Водночас у Нацполіції заявили, що Шишов не звертався до поліції з приводу можливого стеження.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс". Пізніше правоохоронці підтвердили, що експерти виявили на тілі повішеного травми, характерні для разового падіння.

Дивіться також: На місці загибелі білоруського активіста Шишова виник стихійний меморіал. ФОТО

За інформацією телеграм-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.

Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.

Bellingcat заявив про проведення свого розслідування смерті Шишова.
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Топ коментарі
+8
И что то тишина и в Украине и в США про расследование. Зато чифиру машину выстрелили и сразу вой и визг на весь мир
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26.09.2021 18:55
+7
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26.09.2021 18:43
+6
Земля - пухом, Душа - янголам, пам"ять - людям
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26.09.2021 18:59
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26.09.2021 18:43 Відповісти
И что то тишина и в Украине и в США про расследование. Зато чифиру машину выстрелили и сразу вой и визг на весь мир
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26.09.2021 18:55 Відповісти
А знаете почему тишина? А потому что скорее всего работники СБУ работающие на кремль его и грохнули. Ну какой еще преступник сможет так нагло передвигать тело а потом подвешивать в центре города. Только тот у кого есть корочка СБУ, потому что знает что если его кто то заметит он сразу же переведет стрелки мол только приехал на вызов
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26.09.2021 19:01 Відповісти
В каком, нафиг, центре города? Он был повешен на окраине города, в лесопосадке недалеко от ЖК Чайка
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26.09.2021 22:26 Відповісти
Земля - пухом, Душа - янголам, пам"ять - людям
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26.09.2021 18:59 Відповісти
земля- пухом это проклятие для врагов в эпоху римской империи.
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26.09.2021 19:06 Відповісти
возможно...но мое пожелание белорусскому мальчику недавно ушедшему в Вечность
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26.09.2021 19:10 Відповісти
вернитесь в нынешние реалии...Римляне и Христа убили...теперь не крестится...?
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26.09.2021 21:40 Відповісти
а кто его знает крестится он теперь или не крестится?
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26.09.2021 21:58 Відповісти
А приговорили к смерти евреи, римляне только вынужденно исполнили приговор...
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26.09.2021 22:29 Відповісти
креститесь куда хотите. всеми пальцами на все стороны света
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26.09.2021 23:35 Відповісти
зрите в корень...
я о цитате-"земля пухом"...римской...а не богохульствую...
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26.09.2021 23:39 Відповісти
мне надоело зрить в корень. к моему счатью и Вашему сожалению)
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27.09.2021 00:06 Відповісти
Боже,его шо,где-то в поле похоронили ?
Царствие небесное тебе,парень............
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26.09.2021 19:38 Відповісти
Нет на кладбище, на третьем снимке с верху видны другие могилы, просто места выдели много, вероятно под мемориал.
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26.09.2021 20:39 Відповісти
Дякую, Діду, розгледів. А коли просто дивишся,то таке враження,як я написав,десь на отшибі. І що це за кладовище, теж не зрозуміло.
Не написали,щоб хоч мертвому дали спокій ?
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26.09.2021 21:04 Відповісти
<<Поховають Шишова на одному з київських кладовищ. Конкретне місце вирішили не розголошувати, щоб уникнути провокацій.>>
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26.09.2021 21:39 Відповісти
цікаво-яких...? білорусського кдб...? тоді СБУ-ніц роботи...
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26.09.2021 21:41 Відповісти
по христиански ? ли.......................
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26.09.2021 20:30 Відповісти
и правду никто не узнает...
зато постановку с Шефиром раздули до уровня ООН...дно...!!!
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26.09.2021 21:38 Відповісти
тактика кгб только раньше работали профи и а сейчас даже повесить не может фсб...
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27.09.2021 10:08 Відповісти
 
 