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Дві людини загинули в потрійній ДТП на Херсонщині, - поліція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Поблизу селища Козацьке Каховського району зіткнулися три автомобілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Херсонської області.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася минулої ночі близько опівночі на автодорозі Р-47 Херсон-Нова Каховка-Генічеськ поблизу смт Козацьке Каховського району. Унаслідок зіткнення трьох автомобілів дві людини загинули", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

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Слідчі з'ясували, що 41-річний водій на Mercedes-Benz їхав із Нової Каховки. Перед поворотом на Козацьке він пішов на обгін ВАЗ-2107, зачепив його і виїхав на зустрічну смугу. Там Mercedes-Benz зіткнувся із вантажівкою MAN. Унаслідок ДТП водій і пасажир автомобіля Mercedes-Benz від отриманих травм померли на місці події.

Подію кваліфікували за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Дві людини загинули в потрійній ДТП на Херсонщині, - поліція 01
Дві людини загинули в потрійній ДТП на Херсонщині, - поліція 02

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Топ коментарі
+3
Кто вам сказал что там такой маленький поток машин? С ГЭС до развилки у Шиловой Балки на Херсон и Берислав, всегда немалый поток машин. Другой вопрос что там узкая дорога, ограниченная видимость, с крутыми поворотами, с подьемами и спусками. Там и разгонятся то негде, да и рискованно. И бьются там машины довольно часто...
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26.09.2021 20:16
+1
Может, на это и был расчет? Не ожидали, что дорога будет занята. Тройное ДТП. Представим, что двое гонялись на пустой дороге, "по которой 10 машин в день проезжает. А там грузовик....

Пусть полиция разбирается.
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26.09.2021 19:50
+1
Усі ринулись їздити по Мелітопольській. От по ній їхати просто жесть; з десяти корпусів, сім вантажні фури-зерновізники. Бо через Дар'ївку трясе дюже.
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26.09.2021 20:42
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26.09.2021 19:23 Відповісти
алконавти
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26.09.2021 19:40 Відповісти
да там такая трасса по которой 10 машин в день проезжает. Как вообще можно было там попасть в аварию.
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26.09.2021 19:41 Відповісти
Может, на это и был расчет? Не ожидали, что дорога будет занята. Тройное ДТП. Представим, что двое гонялись на пустой дороге, "по которой 10 машин в день проезжает. А там грузовик....

Пусть полиция разбирается.
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26.09.2021 19:50 Відповісти
Кто вам сказал что там такой маленький поток машин? С ГЭС до развилки у Шиловой Балки на Херсон и Берислав, всегда немалый поток машин. Другой вопрос что там узкая дорога, ограниченная видимость, с крутыми поворотами, с подьемами и спусками. Там и разгонятся то негде, да и рискованно. И бьются там машины довольно часто...
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26.09.2021 20:16 Відповісти
при чем здесь шилова балка? это дорога в сторону геническа. она идет к чаплынке и дальше на юговосток.
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26.09.2021 21:06 Відповісти
Мдя) Вы не читатель, вы писатель?) Вот что в статье написано: "...ехал из Новой Каховки. Перед поворотом на Казацкое...." Козацкое находится между Новой Каховкой и Шиловой Балкой... А Вы наверное с Цукурами спутали?) У меня теща в Токаревке, поэтому с Геническа катаюсь только через ГЭС) Возле Петропавловки на Мелитопольскую, а там через Цукуры на Таврийск) И с Новой Каховки, после ГЭС сразу Козацкое с их известным рынком))) И Р-47 не идет НИГДЕ в сторону Чаплынки) Вернее идет, но только от Чкалово и до Аскании)))
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27.09.2021 01:06 Відповісти
Усі ринулись їздити по Мелітопольській. От по ній їхати просто жесть; з десяти корпусів, сім вантажні фури-зерновізники. Бо через Дар'ївку трясе дюже.
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26.09.2021 20:42 Відповісти
это правда. но там движняк только в летний сезон. осенью, зимой пусто. и быстрее встретиш волка или лису , фазана, чем машину.
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26.09.2021 21:08 Відповісти
Я в середу з Миколаєва через Херсон, Олешки, Коробки і на трасу Т0804. Потім в п'ятницю назад. Просто жесть, ще й дощ. З під фур кидає, нормально не обійти, тільки напрягатись треба. Двіжняк не кислий.
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26.09.2021 21:44 Відповісти
Там не Вася-каховский мент, по совместительству предприниматель бахчевых культур и овечьих отар, в Мерсе отжигал?
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26.09.2021 20:32 Відповісти
Куди там поспішати? Або дурник, або невмілий, або під шафою гнав. Тим більш, там практично до Шилової Балки суцільна.
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26.09.2021 20:39 Відповісти
Там большой поток и петля с выездом на мост через жд и деваться некуда никому а если еще и на скорости то...что и вышло.Камикадзе.
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26.09.2021 20:55 Відповісти
Там днем толком нифига не видно, а ночью тем более...
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27.09.2021 01:25 Відповісти
Защищает от смерти не бренд ,а умение принимать здравое решение в сложившейся ситуации думая прежде всего своей башкой ,где сбавить, а где и добавить вам решать, в зависимости от обстоятельств, главное понимать как это правильно сделать ,если не понимаете , езжайте спокойно не спеша придерживаясь правого ряда ,набираясь опыта вождения
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26.09.2021 23:17 Відповісти
Жалко только , что мерс невинную "Семерку " зацепил, теперь кто ему за ремонт компенсирует.
Ну и водитель грузовика тоже ни за что пострадал, такой стресс и гемор на ровном месте.
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27.09.2021 00:59 Відповісти
 
 