Дві людини загинули в потрійній ДТП на Херсонщині, - поліція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Поблизу селища Козацьке Каховського району зіткнулися три автомобілі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Херсонської області.
"Дорожньо-транспортна пригода сталася минулої ночі близько опівночі на автодорозі Р-47 Херсон-Нова Каховка-Генічеськ поблизу смт Козацьке Каховського району. Унаслідок зіткнення трьох автомобілів дві людини загинули", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.
Слідчі з'ясували, що 41-річний водій на Mercedes-Benz їхав із Нової Каховки. Перед поворотом на Козацьке він пішов на обгін ВАЗ-2107, зачепив його і виїхав на зустрічну смугу. Там Mercedes-Benz зіткнувся із вантажівкою MAN. Унаслідок ДТП водій і пасажир автомобіля Mercedes-Benz від отриманих травм померли на місці події.
Подію кваліфікували за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
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Пусть полиция разбирается.
Ну и водитель грузовика тоже ни за что пострадал, такой стресс и гемор на ровном месте.