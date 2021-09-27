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Мотоцикліст загинув, зіткнувшись із двома легковими автомобілями, - поліція Харківщини. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Харківські правоохоронці розслідують обставини загибелі мотоцикліста, який зіткнувся з двома легковими автомобілями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації Національної поліції Харківської області.

"Дорожньо-транспортна пригода трапилася 26 вересня близько 19:30 на проспекті Тракторобудівників. На автодорозі сталося зіткнення трьох транспортних засобів: автомобілів Mitsubishi Lancer, Skoda Octavia і мотоцикла GEON", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловік загинув на місці події від травм. Зараз встановлюється особа загиблого.

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Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Всі обставини аварії встановлюються.

Мотоцикліст загинув, зіткнувшись із двома легковими автомобілями, - поліція Харківщини 01
Мотоцикліст загинув, зіткнувшись із двома легковими автомобілями, - поліція Харківщини 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Мотоциклісти - це потенціальні самогубці. Сьогодні двох таких бачила, які на червоне світло н«на козочкє» проїхали. Цікаво, як довго вони будуть жити?
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27.09.2021 00:20
+4
Каждый автолюбитель подтвердит, что "мотоциклисты-это люди, которые решили покончить жизнь самоубийством, но почему-то, с#ка, под колёсами именно моего автомобиля"
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27.09.2021 00:37
+3
Мотоцикл создан или для экстремальной поездочки на гоночной изолированной трассе или для стран мопедников аля Вьетнам, где они основной вид транспорта и быть сбитым машиной там трудновато. У нас же это самоубийство, особенно для любителей вкрутить ручку на полную.
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27.09.2021 00:14
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Мотоцикл создан или для экстремальной поездочки на гоночной изолированной трассе или для стран мопедников аля Вьетнам, где они основной вид транспорта и быть сбитым машиной там трудновато. У нас же это самоубийство, особенно для любителей вкрутить ручку на полную.
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27.09.2021 00:14 Відповісти
в Германии, Италии и Америке их до фига и это не от бедности а так людям нравится
а уроды на корчах с ревущими глушителями если и появляются то только с черных городских гетто там где нормальные люди не живут
а вот в Украине нет такого разделения по районам и они иногда по ночам мешают спать
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27.09.2021 00:28 Відповісти
Мотоциклісти - це потенціальні самогубці. Сьогодні двох таких бачила, які на червоне світло н«на козочкє» проїхали. Цікаво, як довго вони будуть жити?
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27.09.2021 00:20 Відповісти
Іноді проїзд на червоний це усвідомлений вибір коли бачиш що позаду тебе хтось літить і не збираєтьзя зупиняться. Це я вам як мотоцикліст з 20-річним досвідом кажу
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27.09.2021 00:34 Відповісти
Це був не той випадок! А на мотіках були молоді задохлики, а не водії з 20-річним досвідом. Вони це зробили навмисно, на перехресті.

А хто ж там за вами так літає? Може він просто не встигає зупинятися на світлофорі, тому і вирішив для себе не зупинятися взагалі?
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27.09.2021 00:44 Відповісти
не бачать мотоциклістів які зупинились на стопі і вирішують їхати тож доводиться тікати від них
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27.09.2021 01:13 Відповісти
irenka ko
Нет. Потенциальные самоубийцы - это алкаши-камикадзе, а также те, кто не соблюдает пдд. Основная причина дтп с участием мото - это когда какой то дедушка на ТАЗе в очках толщиной 5 мм не видит сигнал светофора и совершает поворот тогда, когда не должен этого делать. Мотоциклист просто в него влетает. Здесь так же не пишут кто виновник ДТП, хотя обычно это становится известно в течении часа.
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27.09.2021 07:32 Відповісти
Мотопривычка проезжать перекресток по "среднему ряду" или по обочине во первых запрещена правилами, а во вторых обычно приводит к смерти. Дедушкам здоровья и долголетия.
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27.09.2021 08:54 Відповісти
Кошка бросила котят, это мото виноват
А по факту 73% быдло-алкашей делают сэйшн всей Украине.
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27.09.2021 09:48 Відповісти
Каждый автолюбитель подтвердит, что "мотоциклисты-это люди, которые решили покончить жизнь самоубийством, но почему-то, с#ка, под колёсами именно моего автомобиля"
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27.09.2021 00:37 Відповісти
хрустики. без темы кто прав кто виноват, но вы по видимости заслоняетесь стойкой машины. или двигайтесь быстрее (на скорости весь поток как бы стоит) или сигнальте хоть, как делают опытные скутеристы с доставки...
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27.09.2021 00:50 Відповісти
ну прям Росси на сликах, не жлобился бы на резину, может и выжил
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27.09.2021 01:51 Відповісти
минус один мопэдисст. мир стал немного тише и чище.
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27.09.2021 02:58 Відповісти
Не уж то теперь будет тише ночью? В центре постоянно гонки устраивают, даже в период с 2 до 4 ночи.
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27.09.2021 05:42 Відповісти
"Сейчас устанавливается личность погибшего". - А он еще и без водительского удостоверения ездил?
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27.09.2021 08:06 Відповісти
его надо возить с собой/,,??
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27.09.2021 11:40 Відповісти
Як казав колись один "директор траурного дому", - Це Мої Полуфабрикати.🤨
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27.09.2021 11:35 Відповісти
и не надо работу искать 6 лет страдать и идти по вафли в атб..все норм
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27.09.2021 11:39 Відповісти
 
 