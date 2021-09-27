Мотоцикліст загинув, зіткнувшись із двома легковими автомобілями, - поліція Харківщини. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Харківські правоохоронці розслідують обставини загибелі мотоцикліста, який зіткнувся з двома легковими автомобілями.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації Національної поліції Харківської області.
"Дорожньо-транспортна пригода трапилася 26 вересня близько 19:30 на проспекті Тракторобудівників. На автодорозі сталося зіткнення трьох транспортних засобів: автомобілів Mitsubishi Lancer, Skoda Octavia і мотоцикла GEON", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що чоловік загинув на місці події від травм. Зараз встановлюється особа загиблого.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Всі обставини аварії встановлюються.
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а уроды на корчах с ревущими глушителями если и появляются то только с черных городских гетто там где нормальные люди не живут
а вот в Украине нет такого разделения по районам и они иногда по ночам мешают спать
А хто ж там за вами так літає? Може він просто не встигає зупинятися на світлофорі, тому і вирішив для себе не зупинятися взагалі?
Нет. Потенциальные самоубийцы - это алкаши-камикадзе, а также те, кто не соблюдает пдд. Основная причина дтп с участием мото - это когда какой то дедушка на ТАЗе в очках толщиной 5 мм не видит сигнал светофора и совершает поворот тогда, когда не должен этого делать. Мотоциклист просто в него влетает. Здесь так же не пишут кто виновник ДТП, хотя обычно это становится известно в течении часа.
А по факту 73% быдло-алкашей делают сэйшн всей Украине.