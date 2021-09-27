Усик повернувся в Україну. ФОТОрепортаж

Український боксер Олександр Усик у дуже хорошому настрої повернувся в Україну після своєї перемоги в бою з британцем Ентоні Джошуа за 4 чемпіонські титули - WBA, WBO, IBF і IBO.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це передає Укрінформ з посиланням на ЗМІ.

Вночі 27 вересня літак із боксером приземлився у "Борисполі". У терміналі на Усика чекали фанати, близькі та журналісти.

"Про реванш говорити зарано. Спершу треба загоїти рани, які з'явилися і під час підготовки, і під час бою. Подякувати Богу за такий потрібний для країни й нашої команди виступ. І поїсти те, що досі їсти не дозволяли", - сказав він журналістам під час преспідходу біля аеропорту.

Він також сказав, коли в Україну прилетять пояси WBA, WBO, IBF і IBO.

"Тижнів через три. Їх мають зробити: вигравіювати там дату бою, місце, імена. І тоді вони приїдуть додому. Вони вже сумують за Україною і кажуть: "Саня, забери нас"", - розповів Усик.

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На завершення розмови з журналістами Олександр Усик зізнався, що бути чемпіоном "прикольно" і отримав чергову порцію оплесків.

Як повідомлялося раніше, Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів.