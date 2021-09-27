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Усик повернувся в Україну. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Спорт Фоторепортаж

Український боксер Олександр Усик у дуже хорошому настрої повернувся в Україну після своєї перемоги в бою з британцем Ентоні Джошуа за 4 чемпіонські титули - WBA, WBO, IBF і IBO.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це передає Укрінформ з посиланням на ЗМІ.

Вночі 27 вересня літак із боксером приземлився у "Борисполі". У терміналі на Усика чекали фанати, близькі та журналісти.

"Про реванш говорити зарано. Спершу треба загоїти рани, які з'явилися і під час підготовки, і під час бою. Подякувати Богу за такий потрібний для країни й нашої команди виступ. І поїсти те, що досі їсти не дозволяли", - сказав він журналістам під час преспідходу біля аеропорту.

Усик повернувся в Україну 01

Він також сказав, коли в Україну прилетять пояси WBA, WBO, IBF і IBO.

"Тижнів через три. Їх мають зробити: вигравіювати там дату бою, місце, імена. І тоді вони приїдуть додому. Вони вже сумують за Україною і кажуть: "Саня, забери нас"", - розповів Усик.

Також читайте: Зеленський привітав Усика: "Україна повертає своє!"

Усик повернувся в Україну 02

На завершення розмови з журналістами Олександр Усик зізнався, що бути чемпіоном "прикольно" і отримав чергову порцію оплесків.

Як повідомлялося раніше, Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+40
Как боксер хорош, но как гражданин- тот еще ватник.....
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27.09.2021 07:47
+30
Богоборец приехал. Ща помчится к онуфрию каяться за грехи под запись фсб
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27.09.2021 07:47
+19
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27.09.2021 07:52
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Надеюсь Джошуа вернёт пояса и поставит на место ватного малоросса.
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27.09.2021 10:47 Відповісти
Велика заслуга Усика перед Україною полягає в тому , що він гідно продовжив славні традиції українських боксерів в світі.
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27.09.2021 10:58 Відповісти
И одновременно он скрытый враг Украины, что есть секрет Полишинеля
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27.09.2021 16:23 Відповісти
450 скрытых врагов сидят в верховной Раде и в большинстве кабинетов страны. Туда нужно смотреть. Дерьма хватает как в нашей стране, так и России, в меньшей степени в Белоруссии, но это не отменяет того что мы братские нации и рано или поздно между нами вражды не будет. Немцы нам уже друзья, а прошло то каких-то 50-60 лет после крупнешней в истории войны.
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28.09.2021 08:37 Відповісти
Олександре,з води і роси Тобі!..Неможливо виміряти ті радість,задоволення і щастя,що Ти приніс Україні!..
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27.09.2021 11:20 Відповісти
4 педика панда стайл в голубиных кофтах..какцап))
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27.09.2021 11:41 Відповісти
адін нарот, адна церква...
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27.09.2021 11:57 Відповісти
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27.09.2021 17:03 Відповісти
НЕОБХОДИМО ЕМУ ПУТИНА КАК ГРУШУ ПОДВЕСИТЬ !)
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27.09.2021 12:23 Відповісти
Чтоб усик пуйло зацеловал?
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27.09.2021 12:44 Відповісти
Ты че? Усик же за крысчан окрыто вписывался, а за Хренла он тебе бошку отобьет неофициально. Продажная это макака.
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27.09.2021 16:25 Відповісти
Обьективно Усик зделал гораздо больше в прославлении Украины на международной арене, чем все пользователи этого форума вместе взятые........ В конце концов каждый имеет право на свое личное мнение, и хоть Богдану Буткевичу подгорает, но это скорее от зависти........... Усик не виноват, что ***** напало на Украину...... А то что он дружит с некоторыми кацапами спортсменами, то имеет на это право, на то она и демократия.........
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27.09.2021 14:13 Відповісти
Ты шо ******? Да я один сделал на этом форуме больше, чем скрытый враг Украины крысчанин Усик.
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27.09.2021 16:26 Відповісти
це помилка так думати
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27.09.2021 20:55 Відповісти
Він винний у своїй байдужості і агітації за ворога.
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27.09.2021 21:34 Відповісти
Ватусик.
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27.09.2021 14:19 Відповісти
Чет я не пойму - это команда боксеров или команда КАСМАНАФТОВ??
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27.09.2021 16:30 Відповісти
немовлятка. це вбрання дизайна самого Усика. хiба не видно? )
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27.09.2021 18:21 Відповісти
Галубиє...
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27.09.2021 21:33 Відповісти
Як казав Корчинський, бій Усика зруйнував усі расистські стереотипи про те, що чорні сильніші за білих і що білі розумніші за чорних. Усик є вірним прихожанином церкви московського сатанату, а Джошуа грає в шахи...
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27.09.2021 22:03 Відповісти
Усик нічим не відрізняється від 73%-го бидла, яке вибрало малороса зеленськава президентом. Тільки бидло в тілівізор вірить, а Усик в ряжених чекістів
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27.09.2021 23:36 Відповісти
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