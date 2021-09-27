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ДТП (4209) Київ (13839)

"Порпалася в сумочці": у Києві Range Rover врізався в гору шин, влетів на парковку і перекинувся на дах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

На Столичному шосе в Києві Range Rover злетів з крутого повороту на зелену зону і врізався в гору шин. Після чого автомобіль зніс огорожу парковки, зачепив дві припарковані машини і перекинувся на дах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Магнолія-ТВ".

Повідомляється, що і водійка, і пасажирка дістали травми, але їхати в лікарню відмовлялися. Медик розповів, що від жінок сильно пахло алкоголем.

Пасажирка Range Rover розповіла, що її подруга відволіклася від дороги, тому що шукала щось у сумочці. Також вона не заперечувала, що вживала вино. Однак сказала, що не знає, чи вживала алкоголь водійка позашляховика.

Також дивіться: Мотоцикліст загинув, зіткнувшись із двома легковими автомобілями, - поліція Харківщини. ФОТО

Порпалася в сумочці: у Києві Range Rover врізався в гору шин, влетів на парковку і перекинувся на дах 01

На місці працювала слідчо-оперативна група, яка з'ясовувала всі обставини ДТП. Водійку Range Rover згодом повезли на огляд на стан сп'яніння.

Порпалася в сумочці: у Києві Range Rover врізався в гору шин, влетів на парковку і перекинувся на дах 02
Порпалася в сумочці: у Києві Range Rover врізався в гору шин, влетів на парковку і перекинувся на дах 03
Порпалася в сумочці: у Києві Range Rover врізався в гору шин, влетів на парковку і перекинувся на дах 04
Порпалася в сумочці: у Києві Range Rover врізався в гору шин, влетів на парковку і перекинувся на дах 05
Фото: Магнолія ТВ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+26
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27.09.2021 09:48
+25
а битому американцу продолжало нефартить...
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27.09.2021 09:38
+20
Помаду то нашла?
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27.09.2021 09:39
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а битому американцу продолжало нефартить...
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27.09.2021 09:38 Відповісти
Причем уже в другом полушарии глобуса
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27.09.2021 16:56 Відповісти
Помаду то нашла?
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27.09.2021 09:39 Відповісти
Помада випала з сумочкі коли сумочка перевернулась разом з авто...Вона тут же накрасилась,щоб не виглядати перед копами нєкрасівой...
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27.09.2021 11:16 Відповісти
барыня прилипла на неслабые бабки
думаю папик ей покажет сумочку и расскажет когда и что в ней надо искать
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27.09.2021 09:41 Відповісти
Не переживай. Такие тачки не за последние бабки покупаю. Она же не проклятый евробляхер-нищеброд. Скорее холопам нужно поднапрячься и скинуться барышне на новую машину.
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27.09.2021 09:59 Відповісти
не скажи. есть быдло которое продав родительскую квартиру сразу бежит в автосалон. хочется выглядеть как крутое быдло. но быдло рано или поздно финиширует одинаково.
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27.09.2021 11:01 Відповісти
Важнее донести, когда и сколько пить
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27.09.2021 14:31 Відповісти
Мозг свой в сумочке искала, но... не нашла, ТП.
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27.09.2021 09:42 Відповісти
а кто там лежит по машиной? может всё ещё искала?
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27.09.2021 09:44 Відповісти
Жалко шо живые остались
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27.09.2021 09:45 Відповісти
Как мне это нравится, когда при нарушении правил дорожного движения и совершения действий, отвлекающих от дороги, убеждаешь себя, что раз никто не видит, то можно, а когда происходит вполне закономерный исход событий, то утверждаешь, что ты невиновен и неведомые силы решили тебе отомстить. Кто-то порчу наверное навел, ни как иначе.
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27.09.2021 09:48 Відповісти
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27.09.2021 09:48 Відповісти
Як "літали" мажори (ки) бухі безнаказанно так і продовжують "літати" а ЛОХторату камер понаставляли і штрафи підняли щоб не вештались по дорогах і не заважали "еліті" літати!!!
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27.09.2021 09:49 Відповісти
- Для чого у "блондинок" дзеркало заднього огляду в салоні автомобіля?
- Щоб можна було накласти косметику, якщо вона не встигла зробить це дома....
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27.09.2021 09:58 Відповісти
Нашла что-нибудь?
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27.09.2021 09:58 Відповісти
Заметили как уважительно все обращаются е етим алкашкам? Чуть ли не в жопу их целуют. А будь на их месте какой то нищеброд-евробляхер сразу бы визгу было и призывов сжигать их и тд. Вот такая у нас страна сами и виноваты что живем как рабы
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27.09.2021 10:17 Відповісти
ок. сжечь баб! теперь все по госту?
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27.09.2021 10:24 Відповісти
Убить расстрелять, казнить, придать анафеме и т.д. (я про бедного евробляхера и обычного водилу, уж не знаю какие еще божии кары можно навести) А то что эта тварь пьяная была как то отошло на второй план. Ну конечно, она же девочка, ей можно с "клубешника" поддатой возвращаться...
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27.09.2021 15:15 Відповісти
Женщина за рулём - автомобиль без водителя. Чешская поговорка.
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27.09.2021 10:38 Відповісти
залікова телепортація
були б тверезі, взагалі повбивались би
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27.09.2021 10:55 Відповісти
Коли автомобіль ліг на дах водійка опинилася у звичній позі
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27.09.2021 11:25 Відповісти
Фу как пошло!!!!
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27.09.2021 15:15 Відповісти
може їй так зручніше
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27.09.2021 20:35 Відповісти
Ввести поправку в Правила щоб цей знак стояв на даху всіх автомобілів, де жінка за кермом.
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27.09.2021 11:30 Відповісти
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27.09.2021 13:43 Відповісти
Приходишь такой с утра за тачкой на стоянку... а там..
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27.09.2021 11:31 Відповісти
А там до сих пор сумочку ищут
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27.09.2021 11:40 Відповісти
У меня точно так кореш и пришел!!!! ГОВОРИТ ****, КАК СТОЯЧЕЙ МАШИНЕ МОЖНО БЫЛО ЖОПУ РАЗВАЛИТЬ, А ПЬЯНОЕ МУРЛО НА "ГОВНОТАВРИИ" МЫЧИТ - НЕ ЗНАЮ, НЕ Я, ОНА САМА ПРЫГНУЛА, ПРОСТИ БРАТАН, И Т,Д,!!! ( А ВЬЕХАЛ В МАЗДУ!!)
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27.09.2021 15:18 Відповісти
Все, что угодно можно стоячей машине развалить...моей неслабую вмятику сделали в боку - прочесали 2 двери и крыло у тещи во дворе - до сих пор не могу понять, как так можно было умудриться.
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28.09.2021 11:13 Відповісти
просто у дамы симка с телефона выпала, а тут нужно срочно позвонить или смс пульнуть.
ну хоть ни кого не убила и то хорошо.
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27.09.2021 11:48 Відповісти
ох уж ці гламурниці...
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27.09.2021 11:56 Відповісти
От холєра! Премія Дарвіна знову не дісталась цій ТП лауреатці.
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27.09.2021 12:29 Відповісти
Это роскошь позволить себе перевернуть Ренжик + побить другие авто + ехать, возможно , в алкогольном опьянении. Денег чуть прибавится.
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27.09.2021 12:44 Відповісти
Пьяние корабельние сосни.
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27.09.2021 17:48 Відповісти
Искала) видать нашла) давай еще))
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28.09.2021 01:12 Відповісти
Сама насосала, или папик подарил нехилую машину? Такой идиотке "копейка" бы больше подошла! Если уж женщины за рулем пьют, то в стране что-то совсем не так!
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28.09.2021 05:29 Відповісти
 
 