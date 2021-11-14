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боєприпаси (1690) допомога (4999) посольство (875) США (14430)

Україна отримала від США ще 80 тис. кг боєприпасів, - посольство. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Україна 14 листопада отримала зі Сполучених Штатів приблизно 80 тисяч кілограмів боєприпасів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку посольства США в Україні.

"Сьогодні Україна отримала зі Сполучених Штатів приблизно 80 тисяч кілограмів боєприпасів. Це було четверте постачання Сполученими Штатами в рамках додаткової безпекової допомоги в розмірі 60 мільйонів доларів США, яку президент Байден направив до України в серпні, що демонструє відданість США успіху стабільної, демократичної та вільної України. З 2014 року США надали Україні допомоги у сфері безпеки на понад 2,5 мільярда доларів", - йдеться у повідомленні.

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Україна отримала від США ще 80 тис. кг боєприпасів, - посольство 01
Україна отримала від США ще 80 тис. кг боєприпасів, - посольство 02

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+46
Средства телепортации москалей в "путинский рай".
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14.11.2021 22:43
+28
как гаварят буряты:
-джавелины лишними не бывают...
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14.11.2021 22:45
+22
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14.11.2021 22:57
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а если он импортный то при чем тут "патронный завод"?
для какого оружия используется? снайперские комплексы? значит штучная продукция.
чистый натовский калибр.
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15.11.2021 16:46 Відповісти
Ну от як при чому? Ми воюємо і маємо потребу. І доки ********* не розвалиться потреба буде. То чому купувати за валюту а не мати налагоджене власне виробництво всіх потрібних калібрів та специфікацій а не залежати від поставок? Тим більше що потрібно вчити стріляти людей і привчати то зброї з дитинства. Скільки патронів потрібно "спалити" щоб навчитись стріляти влучно і за будь яких погодних умов? Тисячі...
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15.11.2021 17:06 Відповісти
Так. У неділю був Штатовський фільм про снайперів. Амеріканський снайпер за тиждень, на стрільбище, робив 2000 пострілів!
Тобто снайперам треба дуже багато набоїв тількі для навчання, щоб потім влучати у ворога.
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15.11.2021 17:15 Відповісти
За тиждень? А скільки ж за рік...
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15.11.2021 17:24 Відповісти
У фільмі сказали, що майже за три роки у Іраці, той стрилец зробив майже 250 000 пострілів!
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15.11.2021 18:02 Відповісти
еще раз - у нас нет проблемам с патронами наших калибров. точка. нам нужно ракетное оружие.
что непонятно?
тебе не хватает 12.7х99? не вопрос - потребности для снайперских комплексов покроет цех по площади равный квартире.

при чем тут завод!!!!!
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15.11.2021 18:08 Відповісти
У нас багато заводів здатні виробляти ракети але "чомусь" не має державного замовлення. Буде замовлення то будуть і ракети... "Сировинна економіка" третього світу - це наша сумна реальність. У нас лишився вибір лише між неоколоніалізмом "прокацапським" і неоколоніалізмом "проєвропейським". І якщо проєвропейський неоколоніалізм (дешева робоча сила і дуже дорогі кредити) закінчиться швидко (20-30 років) то прокацапський буде тягнутись довго, болісно і абсолютно безперспективно з точки зору свободи вибору... Що стосується цеху розміром з квартиру то "чомусь" це теж досі не зроблено.
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16.11.2021 01:38 Відповісти
В Липецке? Это Порох. 100%
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15.11.2021 02:15 Відповісти
Спасибо США!
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14.11.2021 23:14 Відповісти
дякуємо Штатам!!! на складах кацапи підривали десятки тисяч тон.... Штатівські 80 тон надіємось це тільки початок...
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14.11.2021 23:20 Відповісти
Штати дали совку Ленд-Ліз - краснопузія звільнилась від німців... Штати дадуть Україні військове спорядженя, звільнимось від кацапів...
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14.11.2021 23:23 Відповісти
завтра у Скабеевой пена с ушей будет бить фонтаном
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14.11.2021 23:48 Відповісти
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14.11.2021 23:53 Відповісти
при условии что у них калибр нато то это джавелины и выстрелы к ним. возможно ракеты для байрактаров (их делает фирма из штатов)
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14.11.2021 23:54 Відповісти
Давайте я повангую .Скорее всего там патроны . Для амерских пушек на Айлендах и возможно на будующих вскоре Марках -6 . Ракет там скорее всего нет. И Джавелинов там тоже нет . И Байрактаров разобранных для игры в ,, конструктора ,, тоже ...От этого и не сладко и не кисло .Вернее это скорее хорошо , ведь что есть то есть и это нужно использовать по полной
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15.11.2021 00:31 Відповісти
патроны это очень грустно на самом деле. культурная отмазка так сказать. цельный самолет пригнали с боеприпасами на пол дня боя в лучшем случае (против артиллерии и танков?)
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15.11.2021 03:20 Відповісти
В случае войны штаты такой ленд-лиз откроют,что кацапы ******** переваривать.
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15.11.2021 00:33 Відповісти
В Киев каждые сутки из США прилетает пара военных транспортников Геркулес,что в них никто не знает,ибо охраняется спецназом США..Лойд Остин был в Киеве 20 октября...,прошло почти месяц...так что все идет по плану НАТО... мавзолейные бараны,хрюкните чего нить типа Порошенко и Байден смеются от Джавелинов...
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15.11.2021 04:20 Відповісти
Да не, то они смеялмсь, когда Порошенко поднял коммуналку не на 75%, как обещал, а на 100%
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15.11.2021 05:03 Відповісти
Зеленский вам вобще обещал комуналку понизить а потом сказал что он обещал это только своей маме! Но вы почемуто любите Зеленского? Не скажете за что?!
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15.11.2021 07:24 Відповісти
>>Зеленский это разрушитель олигархически-клептократической модели Украины>>
Вы это серьезно? Или у Вас такая неуловимая ирония?
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15.11.2021 08:23 Відповісти
ах ты ж тваааааааааааааарь
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15.11.2021 07:51 Відповісти
И вам доброго утра
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15.11.2021 07:52 Відповісти
Брехло зеленожопое
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15.11.2021 08:56 Відповісти
а в граммах еще значительнее звучало бы. А проще нельзя было сказать 80 тонн
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15.11.2021 07:37 Відповісти
....а чего ж не Мрией? могли борт догрузить вакциной и масочками для карантина года до 25
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15.11.2021 07:49 Відповісти
А потом сошкрябать всех дохлых свинособак и в парашку посбрасывать, хотя столько дерьма даже в Мрію наверное не влезет.
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01.03.2022 00:37 Відповісти
Вам не кажется что эти выделенные Украине 2,5 миллиарда долларов распиливают еще в Америке? Какие-нибудь сенаторы лоббисты проталкивают помощь, а заказы получают нужные компании. Украинцев даже не спрашивают что им нужно. Это же огромные деньги. ВСУ эту помощь на себе ощущают?
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15.11.2021 08:05 Відповісти
Это батальону на пару ,тройку дней
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15.11.2021 08:17 Відповісти
тройку дней
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15.11.2021 08:18 Відповісти
Нахрена батальону 80 тонн джавелинов?
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15.11.2021 08:57 Відповісти
"джавелінів" для кацапів завжди не буде забагато
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15.11.2021 11:09 Відповісти
Три вагона в один самолет?
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15.11.2021 09:27 Відповісти
Ти ж "Паравоз" а рахувати вагони не вмієш. один вагон 50-60 тон везе
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15.11.2021 11:07 Відповісти
Да-а, Муронам не приходилось в армии грузить вагоны. 60 тонн это грузоподъемность вагона. А у него еще есть объем. Упакованных в ящики снарядов или ракет влезет в вагон - максимум 20 тонн. Если электротехника, вообще 10.
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15.11.2021 12:28 Відповісти
Віталій Перетятько

ПО-НАШОМУ - ПО-ЇХНЬОМУ
(Розмова по телефону)

- Добрий день, тітонько. Як ваші справи?
- Все харашо, скоро отпуск у Слави.
- В червні відпустка у Слави буде?
- Нє, у іюлі він в отпуск іде.
- А як там дядько, уже не в лікарні?
- Вже не в больниці, аналізи гарні.
- А як погода у вас, є дощі?
- Нє, тільки тучі, вже сохнуть кущі...
- А нам і хмари і дощ Бог послав.
Тато просив, щоб привіт передав.
- Добре, й йому передай наш прівєт,
Ми вже не бачились, мабуть, сто лєт.
- А як там Ваня?
- Жиниця рішив.
Його і папа і дєд вже просив,
Щоб не жинивсь, бо кацапка вона,
В наших словах вона ж зовсім дурна.
Це ж він тепер буде, як той баран,
Слухать таке, що і не пойме сам.
Вона зутра вже сьогодні звонила,
«Как варіть борщь? - разів двічі спросила.
Мені аж гидко, як чую ту мову,
Це ж, як в муку сипать грязну полову,
Стидно мені вже від нашого люду,
Принципіально по-нашому буду
З нею общаця, щоб не поняла,
Щоб так дурною і далі жила
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15.11.2021 13:18 Відповісти
Что в ящиках, кто спец и подскажет? Джавелины и ракеты к ним
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15.11.2021 11:03 Відповісти
це приблизно 32 залізнодорожних ещелона з 50 вагонів
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15.11.2021 11:06 Відповісти
Реально, в случае горячей фазы и наступления кацапов, при условии, что амеры с бритами с моря закроют небо над нами для путлеровской авиации, эти Джавы могут сыграть решающую роль. Танк для них как мишень в тире, с 3 км будет гореть как сноп соломы)) и экипаж не сбежит)

Джавелины и Байрактары должны показать кацапам, что леса не хватит у них гробы клепать
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15.11.2021 11:06 Відповісти
Один ящик - один танк. Везіть ще.
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15.11.2021 11:32 Відповісти
Что такое 80 тонн? Фигня. А 80 тыс. кг - куда солиднее. Тем более, 80 млн граммов - воощще, завались.
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15.11.2021 11:46 Відповісти
Сьогодні Україна отримала зі Сполучених Штатів приблизно 80 тисяч кілограмів ***********. Це було четверте постачання Сполученими Штатами в рамках додаткової безпекової допомоги в розмірі 60 мільйонів доларів США, яку президент Байден направив до України в серпні,
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15.11.2021 17:16 Відповісти
номерклатурку бы узнать
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15.11.2021 13:10 Відповісти
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15.11.2021 16:18 Відповісти
Какие же вы хохлы- ***** неблагодарные! А сумма в 2.5 млрд долларов помощи, вам ни очём не говорит!! Это же 65 млрд гивен!!!, А сотня Джевелинов "поставивших Россию Раком"".
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15.11.2021 16:26 Відповісти
Потрібно щоб це були високоточні **********. Багато.
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15.11.2021 18:48 Відповісти
Потрібні високоточні ракети з ядерними боеголовками, що долітають до Кремля та сховища *****
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15.11.2021 19:34 Відповісти
Лучше в граммах, так ещё грандиознее
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16.11.2021 10:32 Відповісти
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