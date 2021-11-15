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Російські військові навчання швидко знищують природу окупованого Криму, - еколог Василюк. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Регулярні навчання російських військових в окупованому Криму знищують природу півострова.

Про це заявив еколог громадської організації "Українська природоохоронна група" (UNCG) Олексій Василюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крым.Реалии".

Особливо, за його словами, страждають території поблизу кримського полігону "Опук" на Керченському півострові та мису Чауда неподалік Феодосії.

"На Керченському півострові це майже повністю втрачена на цей момент рослинність внаслідок забруднення продуктами вибуху", - сказав Василюк.

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Еколог розповів, що будь-який постріл, чи то зі стрілецької зброї, чи то із системи залпового вогню, викликає хімічну реакцію. Продукти вибуху смертельні для всього живого довкола.

"Якщо це відбувається на ґрунті, серед цих реагентів більша частина сірки. Контакт із росою, туманом, рослинністю, і все це перетворюється на сірчану кислоту, рослинність вигоряє", — пояснив Василюк.

Журналісти разом із екологом порівняли за допомогою Google Earth Pro територію над озером Узунларське, де розташований полігон, на карті у 2014 та 2019 роках. На знімках можна побачити, як ці землі вкрилися воронками та кратерами.

Російські військові навчання швидко знищують природу окупованого Криму, - еколог Василюк 01

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+15
****** не становятся, ****** рождаются

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15.11.2021 01:25
+8
"Беженцы" в Белоруссии оказались умнее крысчан Приехали из знойной Азии почти на Расею, но умирать хотят в бездуховной Гейропе. А крысчан, которые жили при Украине как у Бога за пазухой, "обули" как последних лохов . Единственно, что жалко, это природу нашего Украинского Крыма. И пусть сбудется мечта манкуртов - сдохнуть на Расеи
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15.11.2021 08:06
+6
ну так за что боролись. из курорта в военную базу
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15.11.2021 00:38
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ну так за что боролись. из курорта в военную базу
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15.11.2021 00:38 Відповісти
Крымчане выбрали то, что им по душе! Воинственный народ!
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15.11.2021 08:52 Відповісти
бомбомєтаніє

вони що, і досі мєтають ?
кретини !

це вже 19 сторіччя...
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15.11.2021 00:40 Відповісти
****** не становятся, ****** рождаются

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15.11.2021 01:25 Відповісти
Тварина вона і в Африці тварина, росіянє у більщості своєй такі ж як і путін
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15.11.2021 12:47 Відповісти
Якщо хочеш налякати руского, покажи йому швабру.
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15.11.2021 05:34 Відповісти
У них рефлекс-если шваброй, то по ξοπе.
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15.11.2021 08:54 Відповісти
не ПО, а В
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15.11.2021 09:53 Відповісти
Две фотки абсолютно одинаковые. Разница только в том что у Украины нечем было стрелять, а у кацапов есть.
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15.11.2021 07:25 Відповісти
Так кацапы в основном и до 14-го там стреляли, хоть это и был общий полигон.
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15.11.2021 19:59 Відповісти
А что украинские учения не уничтожают природу?
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15.11.2021 07:54 Відповісти
Наши учения её улучшают и от наших выстрелов зелень буйствует и чугунные болванки удобряют полигон!
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16.11.2021 11:42 Відповісти
Особой разницы не увидел, ну на фотке 2019 чуть больше воронок.
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15.11.2021 07:57 Відповісти
"Беженцы" в Белоруссии оказались умнее крысчан Приехали из знойной Азии почти на Расею, но умирать хотят в бездуховной Гейропе. А крысчан, которые жили при Украине как у Бога за пазухой, "обули" как последних лохов . Единственно, что жалко, это природу нашего Украинского Крыма. И пусть сбудется мечта манкуртов - сдохнуть на Расеи
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15.11.2021 08:06 Відповісти
Варвары.
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15.11.2021 08:10 Відповісти
ничего... украинский аналог вальки-налейвстаканивыпей матвиенки верещук скоро улучшит положение на даунбассии... выплатит пензии, добавки-надбавки, восстановит работу шахт на оккупированных территориях... заживет даунбасовский народ-обссыканец пуще прежнего...
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15.11.2021 08:26 Відповісти
Верещук ого-го она обложила данью Раву-руську так, что туземцы её выгнали. А теперь она пришлых российских военных так обложит !
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15.11.2021 08:51 Відповісти
Там в Крыму, где танковые учения проходят раньше ковыль росла. До 2-й мировой войны крымские татары кумыс продавали. А для этого нужен ковыль и лошади.
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15.11.2021 08:49 Відповісти
хотіли каменів з неба, а летять снаряди
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15.11.2021 09:01 Відповісти
Кацапи це пошесть. Сарана.
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15.11.2021 10:35 Відповісти
Регулярні навчання російських військових в окупованому Криму знищують природу півострова. Джерело: https://censor.net/ua/p3299427


Теж мені новина -- там де кацапи,там завжди руїна
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15.11.2021 12:46 Відповісти
Рацєянє це нащадки АНДРОФАГІВ - канібалів, це багато що пояснює
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15.11.2021 12:50 Відповісти
Не позорьтесь, экологи... Придурки считают кратеры на полигоне. Лучше бы обновили данные по бурштиновым кратерам на Волыни, или сколько тон мусора в карпатских реках волонтеры собрали, пока экологам доллары глаза затуманили.
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15.11.2021 14:20 Відповісти
Это другое!
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16.11.2021 11:42 Відповісти
Наші "патріоти" на кращі за російських загарбників.Порівняйте Карпати 2010 року і *******.....Місцевим лісникам повинно бути СОРОМНО за лисі гори.....
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15.11.2021 14:51 Відповісти
 
 