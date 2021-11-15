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У російських стратегічних бомбардувальниках Ту-160 для розрахунків польоту використовують штурманські лінійки. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Курйози Фоторепортаж

У російських стратегічних бомбардувальниках Ту-160 для розрахунків польоту використовують штурманські лінійки. ФОТО

На кадрах патрулювання російських стратегічних бомбардувальників Ту-160 у небі Білорусі в одного з членів екіпажу було помічено штурманську лінійку.

Про це на своїй сторінці в фейсбуку написав російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич, передає Цензор.НЕТ.

На опублікованих кадрах зафіксовано політ російського Ту-160. В повідомлені про політ розповідається, що всього пілоти пролетіли понад 3000 км, продемонструвавши "майстерність і вишкіл". При цьому увагу Лукашевича привернуло те,що пілот користується за штурманською (логарифмічною) лінійкою. Дана лінійка, працює за принципом аналогового обчислювального пристрою (калькулятора) та дозволяє проводити різні обчислення, в тому числі необхідні для навігації літака. 

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У російських стратегічних бомбардувальниках Ту-160 для розрахунків польоту використовують штурманські лінійки 01

У російських стратегічних бомбардувальниках Ту-160 для розрахунків польоту використовують штурманські лінійки 02
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Топ коментарі
+61
Це фото з країни котра намагається нав'язати свої принципи решті цивілізованого світу
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15.11.2021 09:11
+47
Зато надежно. Ато, кто знает ваши эти бесовские американские компьютеры...
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15.11.2021 09:09
+46
Поэтому Воронеж и беспокоится когда они в воздухе...
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15.11.2021 09:08
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коли цей бомбер проектували ще ніяких Радіо-86 не існувало
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15.11.2021 11:55 Відповісти
Отступили от проекта...
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15.11.2021 13:13 Відповісти
Ну вообще у штурманов эти линейки всегда были, надежная штука.
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15.11.2021 09:38 Відповісти
У каких штурманов? Из прошлого? Не смеши мой X-47B.
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15.11.2021 09:50 Відповісти
Логарифмическая линейка использовалась в расчетах проектировщиков,как минимум ,до середины 80х годов.Впервые перешли на цифру в блоках управления Ракет РВСН,космических аппаратов в СССР именно в Харькове под руководством Айзенберга( умер в Израиле в 2004).Только его группа могла спроектировать автоматическую стыковку ,системы управления Энергии .Бурана.Кремлю это до сих пор не удается!
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15.11.2021 09:41 Відповісти
Когда Айзинберг получил 1.0 млн. долларов USA за уничтожение базового предприятия производства систем управления изделий Р- 36 его сбил на
ЗАЗ 966 -м "Запорожец" старейший работник возле ворот завода " Хартрон"... Не помог ему миллион и в Израиле...
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21.11.2021 00:28 Відповісти
На фото ЗАЗ 968 А
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08.01.2022 20:29 Відповісти
ЗАЗ 966 различается ушами ..Viktor Kolodko
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09.01.2022 21:19 Відповісти
Признаю, ошибся. Память у меня отшибло. Я чего то с горбатым Запором перепутал. Тот был 965й, а с ушами 966й.
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09.01.2022 21:39 Відповісти
"Ниимеетаналагав!" Ахахахахах)))
Тем временем США разрабатывают истребитель шестого поколения, в то время, как истребитель пятого поколения только во влажных мечтах кокошников. А истребитель пятого поколения США с 2005-го года успешно летает
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15.11.2021 09:41 Відповісти
Все сельские дураки поржали при виде пальца?
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15.11.2021 09:43 Відповісти
В песочные часы в кармане.
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15.11.2021 09:44 Відповісти
Ну и что ? Когда СССР и США планировали полёты в космос, американцы придумали ручку которую можно использовать в невесомости. Советские космонавты просто использовали карандаши.
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15.11.2021 09:45 Відповісти
10 нелепых открытий российских чиновников в 2020 году
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15.11.2021 09:47 Відповісти
Да пофиг. Я говорю как инженер. У любого устройства самое главное: оно должно работать. В условиях повышенного радиационного фона электроника может отказать; а логарифмическая линейка не откажет.
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15.11.2021 09:52 Відповісти
Гудственно. Тада очередная видяха... о продукции и технологиях из-под молотка... Ту-160 с логарифмической клинейкой в кабине, на случай ядерной войны, на этом фоне нервно курит в сторонке.

Как мы потеряли космос: от успеха до провала | Роскосмос в упадке, былое величие СССР, победы SpaceX
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15.11.2021 10:06 Відповісти
До Венеры они не долетят, это факт
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15.11.2021 10:29 Відповісти
Логарифмическая линейка будет в руках ярко светиться , при повышенной радиации... Летчик при этом обрыгается, от удовольствия пользоваться такой линейкой... Тобто, априори, вы рекламируете тот факт, шо вокруг Т-160 будут бушевать ядерные взрывы, а он бедолага не выпустил ни единого заряда, главное Линейка в кабине... А то шо вся электроника управления самолетом в кабине тоже канет тупо в лето, главное у линейки не будет сбоев... ЗЫ ...Чи может вы не договариваете (о секретах), мож система управления самолетом ТУ-160 представляет собой штурторосовый вариант?
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15.11.2021 10:17 Відповісти
Я поясняю преимущества простых устройств, которые работают в экстремальных условиях. Только это.
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15.11.2021 10:28 Відповісти
Ну, "Кузя" вроде тоже, как работает, плывет, только вот это рухлядь из прошлого, как твои ТУ-160 и другие "ниимеетаналагав" барахло.
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15.11.2021 10:35 Відповісти
1) Они не мои; я гражданин Австралии, живу в Мельбурне.
2) Рухлядь или нет, но попадать под бомбочку которую он может сбросить, лучше не стОит.
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15.11.2021 12:22 Відповісти
Він зможе скинути бомбочку хіба що на варонєж.
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15.11.2021 16:40 Відповісти
Вы тоже любитель кидаться шапками. Много на этом форуме таких.
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15.11.2021 23:07 Відповісти
А до того, як отримати громадянство Австралії, мав паспорт з двоголовою куркою-мутантом, цілував дупу путлєра, пив водку "за ВеДеВе" і "за іскандери, какім в мірє анало говнєт"
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15.11.2021 21:10 Відповісти
У меня был паспорт СССР, как и у подавляющего большинства местных посетителей. Кто я такой - легко находится в гугле. То ли у вас талоны на гугл закончились, то ли вы не умеете им пользоваться.
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15.11.2021 22:57 Відповісти
Кстати: когда я стал австралийцем, Путин был портфеленосцем при Собчаке (ныне покойном).
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15.11.2021 23:06 Відповісти
До чего ж с вами, шапкозакидателями, трудно...
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15.11.2021 12:22 Відповісти
Тобто коли в умовах підвищеної радіації, в кабіні ТУ -160 вийде з ладу вся електроніка, ти зможеж засунути штурманську лінійку собі в зад, замість пляшки.
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15.11.2021 19:35 Відповісти
Вот это я не в курсе. Возможно вы не знаете какие эмоции вызвало у японцев и американцев исследование того истребителя который Беленко угнал в Японию. Они внимательно изучили аппарат, и сказали примерно так: "корпус проектировали гении, а электронику - первобытный человек". Электроника была на радиолампах (!), очень простенькая.
Они ничего не поняли. Но, возможно, вы поймёте, перечитав свой и мой комментарии.
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15.11.2021 23:01 Відповісти
Скрепно! Любо! Одобряю!
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15.11.2021 09:55 Відповісти
Пришло время когда планшет заменяет мозги...
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15.11.2021 10:00 Відповісти
Зате не поломається.
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15.11.2021 10:06 Відповісти
Тобі розповісти анекдот про кацапа та дві титанові кульки?
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15.11.2021 19:37 Відповісти
Одну прої.ав, а іншу поломав? Знаю.
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15.11.2021 20:26 Відповісти
То спеціально. Адже "пентагонівські яструби" ще не розробили вірус для такого деревяного компютера. Кацапи закупили в Китаї партію місцевої версії Ан-3. Скоро вони підуть на заміну Ту-160, адже літають дуже низько, і їх не побачуть натівські радари... Нічого ви не розумієте це справжні російські технології.
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15.11.2021 10:13 Відповісти
Логарифмическую линейку уже в конце восьмидесятых в СССР почти полность вытеснили микрокалькуляторы (коиторые были самыми большими в мире). Помню, как препод офигел, когда я на занятиях развернул для вычислений универсальную вычислительную номограмму. Была у меня и такая экзотика.
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15.11.2021 10:14 Відповісти
Тю, да в это время еще арифмометры времен Жаботинского перегревались
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15.11.2021 10:25 Відповісти
в нас викладач "сопромату" рахував на лінійці скоріше ніж ми набирали на калькуляторі цифри. І завжди був переможцем
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15.11.2021 10:59 Відповісти
У нас у інстітуті теж був такий, тією лінейкою як помповіком туди-суди і готово, ти на калькуляторі навіть ще цифри набрати не встигав.
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15.11.2021 15:12 Відповісти

- Були в наш час свої герої -
Не порівняти із тобою:
Професори - не ви!
Недобра випала їм доля,
Бо мало хто дожив ............
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15.11.2021 15:38 Відповісти
- Були в наш час свої герої -
Не порівняти із тобою:
Професори - не ви!
Недобра випала їм доля,
Бо мало хто дожив...
Коли не було пістолета,
лінійку взявши як багнета
ішли на ворогів...
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15.11.2021 17:45 Відповісти
В кінці 70х,в77му захищався,в мене вже був болгарський калькулятор(ламповий).
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15.11.2021 14:49 Відповісти
У мене у 82 зявився ось такий. Обчислення кв. кореня здавалося чудом. Але швидко стала западалти клавіша коми та збросу значення.
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15.11.2021 15:02 Відповісти
Ну... Пользоваться линейкой должны уметь. Точно так-же, как и артиллеристы своим кругом. Но в реальности их использовать, конечно, не стоит при наличии планшета.
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15.11.2021 10:32 Відповісти
Шах и мат тебе Илон Маск!
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15.11.2021 10:42 Відповісти
А деревянные счеты тоже есть в комплекте с логарифмической линейкой. Только их не видно, потому что они засекречены.
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15.11.2021 10:48 Відповісти
И носки ботинок откидные, чтобы до 20 считать.
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15.11.2021 11:08 Відповісти
в комплекте еще кадило, крест и осиновый кол - от супостатов обороняться...
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15.11.2021 18:32 Відповісти
И ни один хакер их не взломает.....
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24.02.2022 13:31 Відповісти
просто на такій висоті "Чебурнет" і "кампьютери" не працюють.
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15.11.2021 10:55 Відповісти
Беж жартів, кассаби виробляють в рамках "імпортозамєшьчєнія" власні комп'ютери "Байкал" на архітектурі ARM. Ну як виробляють, замовляють процесори на азіатському заводі TSMC. Кажуть, настільки "потужні" машини, що окрім православного різновиду Linux на тих ПК більш нічого і не запуститься.
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15.11.2021 21:16 Відповісти
Линейка простейший подручный способ.Почему бы и нет?Уверен,что американцы тоже имеют такой резервный девайс.Этой линейке 400 лет.В сушности,можно любую зависимость туда заложить.
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15.11.2021 11:06 Відповісти
конечно у американцев есть такая линейка, я в фильме видел как американцы в 60-х на луну летели, у них был первый мини компьютер, там значит специальная кнопка была на случай большой погрешности в маршруте, в общем космонавты её нажали и из компьютера выехала линейка древних римлян, пацаны все вопросы на ней порешали, а Гагарин тот вообще на счётах деревянных ибенил в две руки, там полная безнадёга с маршрутом была, с голой жопой на парашуте пришлось катапультироваца.
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15.11.2021 12:41 Відповісти
Про жопу , це ви передали куті меду.
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15.11.2021 21:48 Відповісти
***, в натуре ржал чуть не отписался,представил ещё ботинки с откидными носами чтоб до 20 считать 🤣🤣🤣🤣🤣
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13.01.2022 15:22 Відповісти
Линейка прямая и не отражает кривизну Земли. 21 век!
Надо им другие логарифмические, под кривизну!
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15.11.2021 11:26 Відповісти
Если под кривизну, то перед расчетами надо хорошенько бояры накатить.
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15.11.2021 11:53 Відповісти
об колено её немножко согнуть и появится погрешность в нужных отклонениях.
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15.11.2021 12:32 Відповісти
На екстремальний випадок треба знати, як користуватися старими технологіями. Але ось так... Можливо це для них норма? Ну тоді вони трошечки застарілі.
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15.11.2021 12:07 Відповісти
Никулин в самогонщиках по ней расчёты сахара проводил, эти идиоты доси считают в столбик на летательном хламе 60-х годов.
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15.11.2021 12:30 Відповісти
Полет на луну был рассчитан на такой:

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15.11.2021 12:48 Відповісти
Так то Кондратюк же, у него лишней хромосомы не было.
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15.11.2021 15:39 Відповісти
Все вірно. Так і має бути.
Юні кретини, що народились в базарну епоху, пишуть тут хню, не розуміючи , що таке ядерна зброя, а про електромагнітний імпульс і не чули ніколи.
Зате вміють лайкати фейсбук і смоктати айкоси.
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15.11.2021 14:34 Відповісти
тобто електроніка в самому літаку імпульс переживе, а ось в калькулятор вже здохне?
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15.11.2021 15:59 Відповісти
Там у хвості ще кочегар із совковою лопатою гарує - просто в кадр не вліз. Він після півлітри навіть на удари по морді не реагує, а слова "імпульс" він ніколи й не чув.
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15.11.2021 16:21 Відповісти
та, електроніка, котра потрібна для функціонування там та сама, що і в 50х роках

якщо читати вам важко, подивіться фільм "Доктор стрейнджлав" для приблизного уявлення
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15.11.2021 21:58 Відповісти
Після проходження імпульсу нормальні планшети просто перезавантажуються.
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15.11.2021 16:15 Відповісти
це після оновлення Андроїду вони "просто перезавантажуються"

ви чудово проілюстрували мій пост 14:34
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15.11.2021 21:45 Відповісти
Бійся, НАТО! Проти таких лінійок жодна зброя НАТО не допоможе.
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15.11.2021 15:22 Відповісти
А если еще китайский планшет изолетной примотать то уууу И палкой по забору
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15.11.2021 15:45 Відповісти
Смехдержава...
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15.11.2021 15:34 Відповісти
Пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты, причём вручную. Когда приходит время атаки, противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность. В этом смысл, в этом наша стратегия.
У них так было всегда Пока противник развивается, они сопли на лопату напатывают Страна 404.
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15.11.2021 15:42 Відповісти
А зря юморищь!
Не знаю как сейчас, а когда я служил (ПВО Масквы) была такая тема!
Американские крылатые ракет на подлёте к Маскве должны были проводить корректировку маршрута по заметным объектам на местности - колокольням, трубам и т.п. И был план для сбития их с курса в час "Ч" подорвать их нахрен.
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15.11.2021 18:18 Відповісти
Это до исторического материализма Мы рассматриваем современные технологии Запада. А так понятно, новейшему комелексу ПВО мокш мешает кривизна Земли
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15.11.2021 18:25 Відповісти
Цитаты нужно брать в кавычки....Не?
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15.11.2021 22:08 Відповісти
Перфакартовый звездолет МасквэБад -кассиопея
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15.11.2021 16:26 Відповісти
«Знаю ваші мислі *уйові, про аршин, яким не можна міряти Росію, Бо ним ви *уя міряли у бані, І тепер він правільную цифру не покаже».
"Павлік Морозов".
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15.11.2021 16:34 Відповісти
и заводят их с талкача наверна
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15.11.2021 17:46 Відповісти
Штурмани українських ФРОНТОВИХ бомбардувальників, як і пілоти винищувачів та щтурмовиків, артилеристи, танкісти та інші, давно перейшли на планшети. До речі, навіть наші Талани - це вже недосяжні для ваших кірзачів технології.
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15.11.2021 19:45 Відповісти
Рейтинг военной мощи стран мира.

1
США
0.0718

2
Россия
0.0791

3
Китай
0.0854

4
Индия
0.1207

5
Япония
0.1599

6
Южная Корея
0.1612

7
Франция
0.1681

8
Великобритания
0.1997

9
Бразилия
0.2026

10
Пакистан
0.2073

11
Турция
0.2109

12
Италия
0.2127

13
Египет
0.2216

14
Иран
0.2511

15
Германия
0.2519

16
Индонезия
0.2684

17
Саудовская Аравия
0.3231

18
Испания
0.3257

19
Австралия
0.3378

20
Израиль
0.3464

21
Канада
0.3956

22
Тайвань
0.4154

23
Польша
0.4187

24
Вьетнам
0.4189

25
Украина
0.4396
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15.11.2021 21:03 Відповісти
Рейтинг стран по военной мощи отображает индекс Global Firepower (GFP) 2021. Он объединяет в себе более 50 различных показателей. Кроме численности армии, количества танков, кораблей, самолетов и прочей военной техники он также учитывает уровень финансирования военной сферы, транспортную инфраструктуру страны, доступ к нефтепродуктам и прочие факторы, которые могут повлиять на боеспособность армии. При этом в индексе не учитывается фактор ядерного оружия. Чем меньше значение индекса, тем более мощной армией обладает страна. Идеальный показатель PowerIndex - 0.000, что практически невозможно в рамках текущей формулы расчета GFP-рейтинга.
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15.11.2021 21:06 Відповісти
Даремно ви ТАК, пра бєлага лєбєдЯ, Ну так з авіонікою там - НІЯК, як, доречі, і на всій савєцькій і російській авіатехніці. Тож ні про Які карти-планшети, системи EFIS-EMS на Ту-160 (з автоматичним прокладанням маршруту) мова не йде, а летіти треба. І лінійка - вихід. Дешево і сердито. Правда, не дуже точно, і не дуже швидко.
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15.11.2021 22:00 Відповісти
Зря вы ржете)))). Мощный ел-маг. импульс ядерного взрыва легко выводит из строя всю электронику....А вот этой палке ничего не будет!
Все дело в чьих руках прибор....А про технику,....как говаривал наш лейтенант, - "Техника в руках дикаря - груда метала"
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15.11.2021 22:07 Відповісти
Тут многие вспоминают ЭМИ, как угрозу работе электроники. Это след пропаганды сэсэсэра, который не мог по многим причинам угнаться за тогдашними военными разработками передовых стран мира. Типа пропагандистского хода в ответ на дефицит продуктов типа "зато у нас все натуральное". Последователей, особенно среди ваты, до сих пор пруд пруди. И межконракеты в параше до сих пор "на лампах". Так вот и стоят... дежурют...
Открою Вам секрет, что ЭМИ практически никак не воздействует на военную электронику. На втором месте по защищенности структуры ЛЭП. Но вот для электроники-бытовухи (кроме самой простой, типа телевизора) ЭМИ действительно убийца.
Так что меньше вспоминайте цитаты спеца по электронике из числа совковых военных.
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19.11.2021 15:46 Відповісти
А Вы реально пробовали ощутить ЭМИ от ядерного взрыва?))))
Нет, Я тут конечно больше прикалываюсь))). Наверное Вы правы, я в этой теме не КопенГаген))). Спасибо за инфу!
А расчеты? Ну их можно проводить и на лог-линейке. Ведь качество расчета зависит прежде всего от используемого алгоритма. Ну, это если складывать 1+2+3+....+99+100 по-порядку, а можно (1+100)* 50 таких штук (ф-ла арифм. прогрессии)))))) =5050 мгновенно в уме. И так во всем))))
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20.11.2021 20:27 Відповісти
Электроника имеет свойство отказывать по разным причинам. Этот штурман работу свою выполнит в любой ситуации.
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15.11.2021 23:16 Відповісти
Помните как в фильме "Звездный десант", там один солдат спаршивает зачем в век электроники и ядерного оружия владеть рукопашным боем и уметь метать ножи. На что, командир броском ножа прибивает руку солдата к деревянному щиту со словами, - "а теперь ты не сможешь нажать на ядерную кнопку"
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20.11.2021 20:33 Відповісти
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