У російських стратегічних бомбардувальниках Ту-160 для розрахунків польоту використовують штурманські лінійки. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Курйози Фоторепортаж
На кадрах патрулювання російських стратегічних бомбардувальників Ту-160 у небі Білорусі в одного з членів екіпажу було помічено штурманську лінійку.
Про це на своїй сторінці в фейсбуку написав російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич, передає Цензор.НЕТ.
На опублікованих кадрах зафіксовано політ російського Ту-160. В повідомлені про політ розповідається, що всього пілоти пролетіли понад 3000 км, продемонструвавши "майстерність і вишкіл". При цьому увагу Лукашевича привернуло те,що пілот користується за штурманською (логарифмічною) лінійкою. Дана лінійка, працює за принципом аналогового обчислювального пристрою (калькулятора) та дозволяє проводити різні обчислення, в тому числі необхідні для навігації літака.
Топ коментарі
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ЗАЗ 966 -м "Запорожец" старейший работник возле ворот завода " Хартрон"... Не помог ему миллион и в Израиле...
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2) Рухлядь или нет, но попадать под бомбочку которую он может сбросить, лучше не стОит.
Они ничего не поняли. Но, возможно, вы поймёте, перечитав свой и мой комментарии.
- Були в наш час свої герої -
Не порівняти із тобою:
Професори - не ви!
Недобра випала їм доля,
Бо мало хто дожив ............
Не порівняти із тобою:
Професори - не ви!
Недобра випала їм доля,
Бо мало хто дожив...
Коли не було пістолета,
лінійку взявши як багнета
ішли на ворогів...
Надо им другие логарифмические, под кривизну!
Юні кретини, що народились в базарну епоху, пишуть тут хню, не розуміючи , що таке ядерна зброя, а про електромагнітний імпульс і не чули ніколи.
Зате вміють лайкати фейсбук і смоктати айкоси.
якщо читати вам важко, подивіться фільм "Доктор стрейнджлав" для приблизного уявлення
ви чудово проілюстрували мій пост 14:34
У них так было всегда Пока противник развивается, они сопли на лопату напатывают Страна 404.
Не знаю как сейчас, а когда я служил (ПВО Масквы) была такая тема!
Американские крылатые ракет на подлёте к Маскве должны были проводить корректировку маршрута по заметным объектам на местности - колокольням, трубам и т.п. И был план для сбития их с курса в час "Ч" подорвать их нахрен.
"Павлік Морозов".
1
США
0.0718
2
Россия
0.0791
3
Китай
0.0854
4
Индия
0.1207
5
Япония
0.1599
6
Южная Корея
0.1612
7
Франция
0.1681
8
Великобритания
0.1997
9
Бразилия
0.2026
10
Пакистан
0.2073
11
Турция
0.2109
12
Италия
0.2127
13
Египет
0.2216
14
Иран
0.2511
15
Германия
0.2519
16
Индонезия
0.2684
17
Саудовская Аравия
0.3231
18
Испания
0.3257
19
Австралия
0.3378
20
Израиль
0.3464
21
Канада
0.3956
22
Тайвань
0.4154
23
Польша
0.4187
24
Вьетнам
0.4189
25
Украина
0.4396
Все дело в чьих руках прибор....А про технику,....как говаривал наш лейтенант, - "Техника в руках дикаря - груда метала"
Открою Вам секрет, что ЭМИ практически никак не воздействует на военную электронику. На втором месте по защищенности структуры ЛЭП. Но вот для электроники-бытовухи (кроме самой простой, типа телевизора) ЭМИ действительно убийца.
Так что меньше вспоминайте цитаты спеца по электронике из числа совковых военных.
Нет, Я тут конечно больше прикалываюсь))). Наверное Вы правы, я в этой теме не КопенГаген))). Спасибо за инфу!
А расчеты? Ну их можно проводить и на лог-линейке. Ведь качество расчета зависит прежде всего от используемого алгоритма. Ну, это если складывать 1+2+3+....+99+100 по-порядку, а можно (1+100)* 50 таких штук (ф-ла арифм. прогрессии)))))) =5050 мгновенно в уме. И так во всем))))