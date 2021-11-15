У російських стратегічних бомбардувальниках Ту-160 для розрахунків польоту використовують штурманські лінійки. ФОТО

На кадрах патрулювання російських стратегічних бомбардувальників Ту-160 у небі Білорусі в одного з членів екіпажу було помічено штурманську лінійку.

Про це на своїй сторінці в фейсбуку написав російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич, передає Цензор.НЕТ.

На опублікованих кадрах зафіксовано політ російського Ту-160. В повідомлені про політ розповідається, що всього пілоти пролетіли понад 3000 км, продемонструвавши "майстерність і вишкіл". При цьому увагу Лукашевича привернуло те,що пілот користується за штурманською (логарифмічною) лінійкою. Дана лінійка, працює за принципом аналогового обчислювального пристрою (калькулятора) та дозволяє проводити різні обчислення, в тому числі необхідні для навігації літака.

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