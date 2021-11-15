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Дніпропетровщина (2341) дороги (1505) Велике будівництво (718)

Нікопольську трасу повністю відремонтували на Дніпропетровщині, - ОДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

На Дніпропетровщині покладено верхній шар асфальтобетону на останній ділянці дороги Р-73 у напрямку Нікополя. Тепер трасу відновлено на всій протяжності, що становить 56 км.

Про це повідомляється на сайті Дніпропетровської облдержадміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

В рамках президентської програми "Велике будівництво" наразі завершуються роботи з облаштування узбіччя. Триває також встановлення знаків, двох сучасних автопавільйонів та обладнання водовідведення.

Зазначається, що капітальний ремонт дороги проводився востаннє у 1979 році.

"Цього року в області виконано величезну роботу в дорожній галузі. Відремонтовано близько 400 км автошляхів. Як місцевого, так і державного значення. І розвиток інфраструктури продовжується", - зазначив перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов.

Протяжність останньої відремонтованої ділянки Нікопольської траси склала 14 км. На цьому відрізку було проведено повну заміну дорожнього одягу. Тепер тут укладено основу із щебенево-піщаної суміші, вирівнюючий та фінішний шари асфальтобетону. Загальна товщина всіх шарів склала 30см.

Нагадаємо, нещодавно в Офісі Президента повідомили про плани програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" до кінця 2024 року. За цей час планується відновити всю мережу державних доріг завдовжки 24 000 км.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дорогу до КПП "Устилуг-Зосін" на польському кордоні відновили на Волині, - "Укравтодор". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нікопольську трасу повністю відремонтували на Дніпропетровщині, - ОДА 01
Нікопольську трасу повністю відремонтували на Дніпропетровщині, - ОДА 02
Нікопольську трасу повністю відремонтували на Дніпропетровщині, - ОДА 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
если все деньги пустить на дороги (хватит и украсть и что-то построить), особенно забрав половину целевого ковидного фонда (вместо лекарств, кислорода, зарплат врачам и т.д), похерив оборон/заказ и задолжав военным...
канешна, выбирайте - дороги это так наглядно... (новенькая дорога, сдана в сентябре 2020 года... с. Алексеевка, Днепропетровская обл.)...

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15.11.2021 10:31
+6
цифры еще красноречиваее, если их сравнить:
- при Порошенко в 2018 году построили 3.8 тыс.км дорог за 47 млрд.грн при гарантиях 5-10 лет;

- при зеЛохе в 2020 году построили 4 тыс.км. дорог за 90+ млрд.грн при гарантиях 1-3 года)

Президента Владимира Зеленского во время интервью изданию New York Times охватило головокружение от успехов. Иначе как по-другому назвать то, как он описал успехи в главной своей программе - дорожного строительства "Большая стройка".
"Мы это уже сделали, и это подтверждено, 4000 км дорог в этом году, что превышает общее количество километров дорог, сделанных за предыдущие 10 лет. За год мы сделали в 10 раз больше, чем за 10 лет в сумме", - сказал идейный вдохновитель закатывания в асфальт миллиардов гривень украинских налогоплательщиков, выделенных на медицину.

Подсчитаем, соответствует ли действительности эта похвальба?

Президент использовал размытую формулировку, поэтому будем считать, что под выражением "построили дороги" подразумевается - отремонтировали и создали новые, как это принято в официальных сообщениях.
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15.11.2021 10:37
+6
п.с. то, что даУнбас не знает о построенных дорогах в 2015..2019 гг - неудивительно, ведь ты дальше своей горловки не ездило, верно?)
И уж тем более, понятия не имеешь о строительстве дорог по всей Украине в это время.. ведь зомбоящик про это ен визжал каждую минуту, выдавая постройки местных общин - за "достижения зеЛоха":

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15.11.2021 10:52
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на разметку деньги закончились..
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15.11.2021 09:54 Відповісти
Не хвилюйся зроблять.
П. С. путин-*****!
РФ- страна фашисстов.
Кацап- раб *****!
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15.11.2021 10:04 Відповісти
Да. Сначала надо было разметку сделать(пока были деньги) а потом укладывать асфальтобетон. Так ведь делалось всегда!
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15.11.2021 10:39 Відповісти
цифры еще красноречиваее, если их сравнить:
- при Порошенко в 2018 году построили 3.8 тыс.км дорог за 47 млрд.грн при гарантиях 5-10 лет;

- при зеЛохе в 2020 году построили 4 тыс.км. дорог за 136+ млрд.грн при гарантиях 1-3 года)

https://www.dsnews.ua/economics/***********-po-doroge-zelenskiy-sovral-o-stroitelstve-dorog-v-30-raz-21122020-410161
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15.11.2021 10:40 Відповісти
Извините, вы врёте. Откуда вы взяли эти цифры? Кто-то тупо подкинул, вы перепечатали?

А, быть может, цифры другие??? При Порошенко построили .... За два первых года, где-то 2 тыс. км. дорог. Целых 2! А Гройсман, тогда еще премьер, говорил (надо бы по 10 тыс. делать, а будем делать по 5 тыс. ) а в итоге и по 5 не делали.
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15.11.2021 16:36 Відповісти
Разметку делают когда уже все готово - в харькове делали окружную, то разметку нанесли только через пару месяцев, так как хоть асфальт и был уже уложен, то еще ставили новые бордюры, ремонтировали мосты и делали освещение.
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15.11.2021 10:52 Відповісти
Товщина асфальту згідно звіту освоювачів коштів з ковідного фонду яка? Один метр, півтора ?
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15.11.2021 09:56 Відповісти
Вава великокраде.
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15.11.2021 10:01 Відповісти
От тільки вздовж усіх доріг викопані "протитанкові" рви. Боронь Боже, з'їхати з обочини, чи навіть зачепити лівими колесами ту саму обочину!
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15.11.2021 10:01 Відповісти
Левыми колесами??!!
Ты сейчас про Англию?
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15.11.2021 10:36 Відповісти
Он просто привык по встречке ездить
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15.11.2021 10:53 Відповісти
Если раньше в случае чего можно было съехать в поле то сейчас однозначно будет переворот на крышу.экономия на расширении полос, чтобы не подвозить грунт хр знает откуда,просто подгребли с обочины.рвы реально пздц
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15.11.2021 18:54 Відповісти
Норм. Помалу роблять дороги. Кацапів- рабів ***** пукани підриває від таких новин.
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15.11.2021 10:01 Відповісти
нікопольська дорога була повний треш, но все одно дороги в дніпропетровській області самі убитіші в країні, якщо звернути з траси дніпро-нікополь в любе село - дороги нема, деякі тільки трактором переїдеш., незнаю як там терпіли живуть.
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15.11.2021 10:12 Відповісти
По-моему, это первый раз, когда власть крадет (как тут пишут некоторые особи), а дороги строят, мосты тоже. А можно еще раз будет такую власть привести к власти?
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15.11.2021 10:19 Відповісти
если все деньги пустить на дороги (хватит и украсть и что-то построить), особенно забрав половину целевого ковидного фонда (вместо лекарств, кислорода, зарплат врачам и т.д), похерив оборон/заказ и задолжав военным...
канешна, выбирайте - дороги это так наглядно... (новенькая дорога, сдана в сентябре 2020 года... с. Алексеевка, Днепропетровская обл.)...

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15.11.2021 10:31 Відповісти
И Вы, такой ответственный гражданин нашли кто это сделал и подали на него в суд? Или так, лишь бы попи..ь.
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15.11.2021 11:42 Відповісти
После многочисленных жалоб и фото в различных изданиях, побеги одуванчиков, которые пробились сквозь новое асфальтное покрытие, не прослужившее и 6 месяцев, приехавшие рабочие попросту срубили топором, а образовавшиеся дыры - залили горячей смолой.
"Великое будивныцтво" оно такое...)))))

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15.11.2021 11:50 Відповісти
Т.е., если я правильно понял, одуванчики пробились только на одном маленьком участке? Когда Вы покупаете машину именно из автосалона, новенькую, на гарантии, как только вы выезжаете из авто салона и через несколько километров у вас сгорает лампа в поворотнике - вы не сможете ее обменять из-за этого на новую. Вас направят на сервис, где Вам заменят эту лампу, но от этого говорить об общем качестве автомобиля, если это приличная марка, нельзя. Так и с одуванчиками. А если те, кто подавал первоначальные жалобы посчитали, что "неполадки" устранены плохо, то есть смысл найти ту госконтору, которая платила бабки подрядчику. Процентов 80% ставлю на то, что подрядчику сделают секс без согласия. 20% оставляю на неудачу по коррупционным причинам.
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15.11.2021 12:03 Відповісти

не собирался дискутировать...
просто привел пример новопостроенной дороги
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15.11.2021 12:20 Відповісти
Как я понимаю - участка в несколько метров.
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15.11.2021 12:36 Відповісти
А по-моему.... Это выравнивающий слой покрытия. Когда чистовой уложат? Непонятно.
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15.11.2021 16:39 Відповісти
цифры еще красноречиваее, если их сравнить:
- при Порошенко в 2018 году построили 3.8 тыс.км дорог за 47 млрд.грн при гарантиях 5-10 лет;

- при зеЛохе в 2020 году построили 4 тыс.км. дорог за 90+ млрд.грн при гарантиях 1-3 года)

Президента Владимира Зеленского во время интервью изданию New York Times охватило головокружение от успехов. Иначе как по-другому назвать то, как он описал успехи в главной своей программе - дорожного строительства "Большая стройка".
"Мы это уже сделали, и это подтверждено, 4000 км дорог в этом году, что превышает общее количество километров дорог, сделанных за предыдущие 10 лет. За год мы сделали в 10 раз больше, чем за 10 лет в сумме", - сказал идейный вдохновитель закатывания в асфальт миллиардов гривень украинских налогоплательщиков, выделенных на медицину.

Подсчитаем, соответствует ли действительности эта похвальба?

Президент использовал размытую формулировку, поэтому будем считать, что под выражением "построили дороги" подразумевается - отремонтировали и создали новые, как это принято в официальных сообщениях.
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15.11.2021 10:37 Відповісти
Итак, в этом году властям удалось увеличить километраж отремонтированных и построенных дорог, достигнув отметки в 4 тыс. км (если "Укравтодор" нам говорит правду). Но за предшествующие "Большой стройке" Зеленского 10 лет (то есть за 2010-2019 гг.) в Украине было отремонтировано и построено 14,6 тыс. км дорог. Это в 3,65 раза превышает показатели текущего года, а никак не в 10 раз меньше. Выходит, Зеленский в 36 раз завысил свои достижения.
Чтобы не ошибиться столь чудовищно (если это действительно была ошибка, а не глупая похвальба), Зеленскому достаточно было хотя бы почитать отчеты "Укравтодора", которому он и депутаты от "Слуги народа" в этом году выделили беспрецедентное финансирование - 136 млрд грн. Еще в начале этого года "Укравтодор" рапортовал о результатах за прошлый, 2019 г., в котором команда нынешнего президента успела немного порулить дорожным строительством - тогда (в 2020) было построено и отремонтировано 2,4 тыс. км дорог.

Но и у предыдущих президентов было чем гордиться в плане дорожного строительства. Самым продуктивным годом Петра Порошенко (хотя он дорогами особо и не занимался - это был удел Кабмина) оказался 2018 г. - тогда удалось достичь отметки ремонта и строительства в 3,8 тыс. км. Даже у Виктора Януковича были периоды активной дорожной лихорадки - в 2011 г. в Украине было построено и отремонтировано 2 тыс. км дорог, в 2012 г. - 1,6 тыс. Те результаты были связаны с подготовкой к Евро-2012 - страна пыталась хоть что-то сделать, чтобы болельщики доехали до стадионов и смогли поездить по стране.
https://www.dsnews.ua/economics/***********-po-doroge-zelenskiy-sovral-o-stroitelstve-dorog-v-30-raz-21122020-410161
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15.11.2021 10:38 Відповісти
Классный "анализ"! Только где эти 3.8 тыщ км. пролегали?. А если они были- куда затерялися за 3 года?
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15.11.2021 10:44 Відповісти
а на них твой зеЛох офшорный повесил бигборды для зебилов "велике крадивництво" та по три раза "открывал" дороги, построенные при Порохе)
Еще раз, для особо тупых - официальная статистика:
- при Порошенко в 2018 году построили 3.8 тыс.км дорог за 47 млрд.грн при гарантиях 5-10 лет;
- при зеЛохе в 2020 году построили 4 тыс.км. дорог за 136+ млрд.грн при гарантиях 1-3 года)

https://www.dsnews.ua/economics/***********-po-doroge-zelenskiy-sovral-o-stroitelstve-dorog-v-30-raz-21122020-410161
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15.11.2021 10:48 Відповісти
Ти багато чого наплів, але так і не сказав: де пролягають ті 3.8 тищ км? А для тебе скажу, що кожного року пересікаю Україну з Заходу на Схід . І тільки в цьому році їхав із задоволенням.
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15.11.2021 11:27 Відповісти
Шановний, у цих баранів колоди в очах, які з їх очами зрослися. Тому Ви бачите реальність, а вони - свої колоди. До того ж вони за ці "колоди" непогані гроші отримують.
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15.11.2021 11:39 Відповісти
треба бути зовсім тупим зебілом - шоб не бачити як зеЛох офшорний краде на "великому крадівництві".. мабуть вас, бОранів, гарно фінансують за рахунок деребану бюджета України
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15.11.2021 11:53 Відповісти
Та я розумію! І як з такими бара..ми щось побудувати??
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15.11.2021 13:34 Відповісти
а ты проедься по Украине да посмотри, или из горловки не выпускают?
Почему-то ВСЕ украинцы видели и знают - где эти дороги, одни боты подоляка/лещенко та даунбасяне - "не видели"
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15.11.2021 11:52 Відповісти
Нагадай всім: де пролягають ті дороги! Це ж не так складно. І всі зрозуміють: хто "гонить порожняк"
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15.11.2021 18:22 Відповісти
п.с. то, что даУнбас не знает о построенных дорогах в 2015..2019 гг - неудивительно, ведь ты дальше своей горловки не ездило, верно?)
И уж тем более, понятия не имеешь о строительстве дорог по всей Украине в это время.. ведь зомбоящик про это ен визжал каждую минуту, выдавая постройки местных общин - за "достижения зеЛоха":

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15.11.2021 10:52 Відповісти
Вы только не сравнивайте просто цифры по стоимости - в 2019 году 1 метр 12й арматуры стоил 11 грн, а в 2021 году - 26. Так что глупо так делать. Зарплаты рабочим и все компоненты для дорог очень выросли, а вы же просто сравниваете 2 цифры... И да, я не говорю, что они ничего не украли, но то что пишите вы - неправильно
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15.11.2021 10:57 Відповісти
Для господина OLEZHKA. Если у Вас есть какие-то сомнения, что кто-то что-то украл вы всегда можете подать в суд на вора. А ваш экономический анализ здесь никому не нужен, его не воспримут. Здесь просто "шарятся" те, кто за свои глотки бабки получает. Для остальных, ПОРО-НЕЛОХОВ ! Просьба отказаться от езды по всем "украденным" дорогам, т.к. они построены на украденные у налогоплательщиков деньги. ЭТО БУДЕТ "ПО-ЧЕСНАКУ", господа свидомые!!! Т.е. если вы все такие "свидомые", ваш летний отдых закончится в ваших собственных домах!!! Сидите в них и не хрюкайте!!! И сидите в том месте, которым ваш божок к Украине повернулся на "Олимпийском"!!! А еще господа свидомые ПОРО-НЕЛОХИ, вы хоть шифруйтесь - такие заготовки с цифрами и фактажем за минуту не делаются. Хреново работаете!!! Очень топорно бабки шефа отрабатываете!!!
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15.11.2021 11:27 Відповісти
лещенко, у тебя подгорело
такой истерики у зебилов - давно не было на Цензоре.. вас там что - наняли новых, среди особо истеричных и тупых?))
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15.11.2021 11:58 Відповісти
п.с. только зебилы и кацапы поворачиваются спиной к Флагу Украины.. как и становятся на оба колена перед флагом...

Напомню кацапу - что при принятии присяги, как и клятве на верность Украине - ВОИН становится на одно колено ЛИЦОМ к флагу и спиной к окружающим (да-да, тому самому народу - что смотрит на это).
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15.11.2021 12:00 Відповісти
Так тож ВОИН, а это братан Медведчука, разицу понимаешь ДБЛ БЛДЬ кацапский!!!
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15.11.2021 12:05 Відповісти
кацап, ВСЕ украинцы становятся на колено перед флагом.. и лишь писюанисты, танцевавшие по баням у медведведчука и коломойши - спиной к флагу)

п.с. а медведчук - это тот самый, который владеет г+г, на котором восхваляют зеЛоха офшорного 24/7?))
и тот ли это медведчук, который стал в 21 раз богаче за ГОД при зеЛохе офшорном - потому что получил доступ к бюджету?))
медведчук, который сидел "подарештом" - в комфортном доме, делая бизнес и не имеея никаких проблем - в то время как зеЛох офшорный бросает в тюрьмы боевых генералов Украины?
или другой?
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15.11.2021 12:15 Відповісти
Номерок своей машины не дашь, чтобы контролить, что бы ты на ней по дорогам и мостам Украины не ездил? А то если засветишься там - как-то некрасиво будет. Не по-пацански. И вообще - смени свой ник на ПОРОШЕНКО ПРЕЗИДЕНТ МИРА!!! И от себя добавлю - у меня прикол такой есть по жизни - таких упоротых как ты доставать!!! Хобби у меня такое !!! Жду твой очередной высер . Циферек побольше подбери, т.к. шифроваться не умеешь, уже все равно спалился
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15.11.2021 12:26 Відповісти
вау, зебил перешел на истерику "по-пацански"
где вас таких идиотов-то набирают, любитель медведчука и зеленского?))
в какой даунбасятине откопали?))
про биометрический паспорт твой даже не спрашиваю - ты его побежалО получать первым, верно?))
так может уничтожишь его на видео - а то "наследие " Порошенко, а ты шляешься по Европам
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15.11.2021 12:47 Відповісти
п.с. на каналі г+г, властник якого медведчук - вилизують зеленского 24/7, а зебіли цього "не понимают"?)
 Совпадение, а, д*****, *бл?))
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15.11.2021 12:20 Відповісти
А плагиат по поводу ДБЛ БЛДЬ это круто - все, словарный запас закончился, чужое начал подбирать? Дак Вы, батенька, падальщик ?
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15.11.2021 12:28 Відповісти
эк тебя плющит, лишнехромосомное)) с первого разу ты не ответило, а со второго - так же не поняло вопрос?))
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15.11.2021 12:48 Відповісти
> Если у Вас есть какие-то сомнения, что кто-то что-то украл вы всегда можете подать в суд на вора

Да, ладно)) а где у нас суды
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15.11.2021 14:58 Відповісти
В реформе судов им. Порошенко
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16.11.2021 11:50 Відповісти
Может ты, лох от зелени, на обочине этих дорог от клоуна поселишься и не будешь ходить и ездить по центральным и внутри двороым дорогам городов и сел, которые при Президенте П.Порошенко были сделаны. Никто тогда видосиков не снимал.
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15.11.2021 17:28 Відповісти
достаточно сравнить стоимость дорог в 2019 при Порохе и во второй половине - при зелохе.. и увидеть разницу в +30..40%)
А гарантия в 3 года и в 10 лет - это как, дефляция?)
Не секрет, что деребан (накрутка) на строительстве дорог более 50%.. и как яркий факт и ПРИЧИНА роста стоимости при ухудшении качества - МОНОПОЛИЯ "для своих" на тендере.
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15.11.2021 11:57 Відповісти
про гарантию в 3 года, я не слышал и нигде такого не видел. Это кто-то из официальных лиц сказал? Можете дать ссылку почитать?
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15.11.2021 14:59 Відповісти
Пороховский ПРЕМЬЕР ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ - Гройсман приезжал в Запорожье и не хуже Азирова рассказывал о том, как будут достроены мосты. Сейчас по ахметовских каналах рассказывает какой он крутой и какие все остальные "никакие". Гнида и пи..н!!! Самый обычный!!!
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15.11.2021 11:34 Відповісти
лещенко, перелогинься)) ну нельзя же так зашквариваться в первый же день на "работе"
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15.11.2021 11:55 Відповісти
Та ні, просто твій розрахунок, що всі такі тупі як ти і що твоє лайно "зхавають" в деяких випадках не проходить, шкура мертвечуковська
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15.11.2021 12:09 Відповісти
хто про що, а кацапи завжди починають верещати про свої улюблені скрепи - "кидаться лайном")
Фрейд правий - що у кацапів в бОшке, то те вони й скавчать))
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15.11.2021 12:16 Відповісти
Вау!!! У справу Зігмунд пішов?! Щось для упоротого новеньке
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15.11.2021 12:30 Відповісти
реально, очень много нового ты, упоротое, сегодня услышало на Цензоре)
И это только первый день для бота лещенка
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15.11.2021 12:49 Відповісти
а медведчук - это тот самый, который владеет г+г, на котором восхваляют зеЛоха офшорного 24/7?))

и тот ли это медведчук, который стал в 21 раз богаче за ГОД при зеЛохе офшорном - потому что получил доступ к бюджету?))

медведчук, который сидел "подарештом" - в комфортном доме, делая бизнес и не имеея никаких проблем - в то время как зеЛох офшорный бросает в тюрьмы боевых генералов Украины?
или другой?
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15.11.2021 12:16 Відповісти
Не, мертвечук это посыльный между порохом и путей, их решало
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15.11.2021 12:33 Відповісти
ага, тот самый медведчук - на котором круглосуточно крутят видосики и сериалы зеленского, по баням которого зеленский выступал и сейчас - вылизывают зеЛоха офшорного так, что скоро дыры протрут..
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15.11.2021 12:51 Відповісти
Не-не, это посыльный между путей и порохом, при котором в 15 году договорились с сепарами о том, что наших пацанов можно шмонать как зеков, когда они заходили на очередную ротацию в Донецкий аэропорт. Забыл, а я нет и никогдва этого позора не забуду! Найди видео этого процесса, в ютубе доступно и помотри на выражения лиц наших пацанов. НЕНАВИЖУ ЭТОГО .... . Поэтому четко по твоему любимому Фрейду слепотрастый и повернулся к народу ж..й, хотя флаг на сцене можно было и по-другому расположить. Но расположили его именно так, как должно было быть - флаг и вдова в глубине сцены, а не впереди, слепотрастый на переднем плане, ж..й к народу. Так кто там во всей этой сценке был главной персоной? Не Флаг Украины, не солдатская вдова, правильно - ж..а кандидата . Что по Фрейду означает - всем вам будет ж..а. А ты продолжай фантазировать на тему ПРОРОШЕНКО ПРЕЗИДЕНТ МИРА., меня свой ник на этот.
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15.11.2021 13:10 Відповісти
вау, какая истерика..
а про "шмонать" - это ты вспомнило как шмонали бойцов ВСУ на каждую встречу с зеЛохом и РАЗОРУЖАЛИ на параде 2021?))

тебе напомнить, что на парадах при Порохе бойцы ВСУ шли с ПОЛНЫМ боекомплектом, а при зеЛохе - у них отобрали боеприпасы и прогнали через сканеры?
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15.11.2021 13:22 Відповісти
п.с. при Порошенко - медведчука заставляли (спасибо Меркель!) работать посыльным, это даже зебилы знают..
В результате - было освобождено из плена более 3000+ украинских граждан.
при зеленском - медведчук работает на свой бизнес (стал богаче в 21 раз!) и бизнес зеленского:
как итог - за ДВА года НЕ ОСВОБОЖДЕННО ни одного украинца.. бо зеленскому - некогда, оно деребанит на дорогах.
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15.11.2021 12:53 Відповісти
Ну так че ты не выступал против ареста этого "патриота Украины", че не стоял под судом с плакатом "Свободу патриоту Медведчуку!"
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15.11.2021 13:13 Відповісти
ты само-то понялО, что написало, дурбецало кацапське))
медведчук - на свободе, и освободил его 100% свой генпрокурор"
более того - твой любимый канал именно медведчука г+г.. еще одно "совпадение"?
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15.11.2021 13:19 Відповісти
Ну все ясно, даже жалко тебя, правдо немного. Не , неправильно - не жалко. Живи в своем упоротом мирке, с бревнами в глазах . Даю установку - каждый раз при словах "порох", "Порошенко" в твоем сознании будет возникать картинка под названием "Ж..а кандидата". Целуй ее, можешь даже не прицеливаться - всегда попадешь .
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15.11.2021 13:33 Відповісти
у тебя снова Фрейд рулит))
это всё потому смотришь г+г медведчука, да видосики от зеЛоха офшорного - заглатываешь)
Реально, 73% зебилы и 87% ватники - мышебратья, и не только по лишней хромосоме, но и по отстутсию способностей критического мышления)
Иначе бы задумались: почему на канале медведчука - восхваляют зеленского, а баканов - общий друг и партнер медведчука и зеленского

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15.11.2021 13:39 Відповісти
А ну ж покажи мне 3800 км дорог, построенных при парашенко, всратый порохобот.
А по новым дорогам я езжу уже 2 года и их ВИДНО! Прикинь.
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15.11.2021 15:27 Відповісти
Куда тебе скинуть фотки, лох от зелени? В Днепре, Павлограде километры центральных улиц и внутри дворовых дорог сделали в 2014-2019гг. И никто видосики не снимал. При зелени центральную площадь Павлограда 3-й год не могут сделать. Все деньги у громад забрали.
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15.11.2021 17:17 Відповісти
Украина и украинцы всегда жили зажиточно .Поэтому часто подвергались ограблению .Красивые поля,ухоженные на фото.По дорогам Украины должен сделать замечание.Не все сделано для уменьшения трупов при съезде на обочину.Тут Равнина ,а можно запросто опрокинуться в кювет или врезаться в дерево. Это неправильно не только на этой дороге.
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15.11.2021 10:28 Відповісти
А как обстоят дела дорогой за Никополе на Берислав. Там были такие же ямы и траншеи
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15.11.2021 11:10 Відповісти
От Никополя до Нововоронцовки пздц,дальше вроде сделали
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15.11.2021 19:04 Відповісти
Летом размажут ,зимой раздолбят асфальт фуры Пинчука с трубой и заготовкой, а Беня феросплавами и хитросделанные зернотрейдеры перегрузом добавят
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15.11.2021 11:24 Відповісти
"Большая стройка" - это реальное, но единственное достижение Владимира Зеленского.
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15.11.2021 12:22 Відповісти
А я бы добавил сюда и существенное усиление украинского военного флота, программа в стадии конкретной реализации, чем именно и должен заниматься Президент Украины. Поэтому и непонятно, реально. Как может быть такое - "деньги из бюджета и ковидного фонда воруются", а дороги и мосты строятся, школы и больницы реконструируются, на вакцину и оборонку тоже деньги есть. Реально, просто непонятно. Какой-то нонсенс.
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15.11.2021 12:43 Відповісти
особенно красноречиво это "достижение" в виде откатов 40-50% на "великому крадивництве", и пополнеие офшорных счетов в Омане, Катаре, Кипре
"здесь можно хорошо прибарахлится - внукам хватит!)(с) зеленский и слуги урода
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15.11.2021 12:56 Відповісти
А че только 40-50%! Бери больше - все 80%, Маврикиевна под подъездом на лавочке Никитишне именно такой процент озвучивала. Мозги включи. Откуда на все вышеперечисленное деньги берутся. А , ну да, Нацбанк начал доллары на флот штамповать. Ну блин, ну когда упоротые закончат людям мозги промывать демагогией в стиле дедушки Ленина.
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15.11.2021 13:23 Відповісти
Ни знаков, ни разметки, ни раз'ездов(3 полосы). Упрешься за каким нибудь ведром с болтами или сараем, будешь переться 50 км/час. Короче дороги - убийцы.
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15.11.2021 17:11 Відповісти
мажор в дорогих мафиозных очкулярах рад ехать..так ехай нахий
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15.11.2021 17:59 Відповісти
Кажіть шо хочете, я не обирав зе та не його прихильник, але настільки масштабного ремонту дороги Дніпро - Павлоград я не бачив за часи незалежності. Пам'ятаю висів біг- борд " закінчемо до 30 річниці незалежності " , але і досі ще закінчувати та закінчувати, але ж з ремонтом мостів, підземних переходів, та віадуків дійсно велике будівництво, якість перевіремо часом.
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15.11.2021 23:48 Відповісти
 
 