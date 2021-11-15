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Київ (13825) Львівщина (1924) підробка (339) Правоохоронні органи (2660) Рівненщина (906) СБУ (10002) сертифікат (213)

СБУ викрила три маштабні мережі COVID-аферистів у Києві, Львові та Рівному. Ділки "обслужили" понад 10 тис. осіб. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

СБУ викрила нові мережі із виготовлення та продажу фейкових COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів. Їхню протиправну діяльність у Києві, на Львівщині та Рівненщині зупинено у ході спецоперацій Служби безпеки. Загалом зловмисники "обслужили" понад 10 тисяч осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

У Києві понад пів року діяли 3 об’єднані у мережу центри із виготовлення підроблених медичних документів про вакцинацію від COVID-19 та довідок про результати ПЛР-тестів.

Встановлено, що мережу організував громадянин однієї з європейських країн. Він залучив до протиправної діяльності:

  • власників українських туристичних агенцій, які поповнювали "клієнтську базу";
  • лікарів, що вносили недостовірні відомості про вакцинацію до медичних баз даних;
  • громадян України, які виготовляли підроблені документи.

Масове "виробництво" підробок мало широкий спектр "послуг". Окрім внутрішніх та міжнародних сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 зловмисники виготовляли підроблені COVID-документи, нібито видані державними органами й медичними установами інших держав.

"Клієнтська база" зловмисників налічувала 6 тисяч осіб. Свої "замовлення" вони виконували для мешканців практично всіх регіонів України, у тому числі й для жителів тимчасово окупованих територій України, громадян РФ та інших держав.

За даними слідства, більшість підробок ‒ це довідки про негативний ПЛР-тест, вартість яких становила у середньому 700-800 грн. Міжнародне свідоцтво про вакцинацію коштувало 3000 грн, а внесення відомостей про вакцинацію до баз даних без її проведення - 10 тисяч грн.

За попередніми підрахунками, за час існування схеми зловмисники "заробили" майже 10 мільйонів гривень.

Наразі правоохоронним органам відомі конкретні випадки внесення до баз даних недостовірної інформації стосовно невакцинованих громадян. Така інформація буде видалена.

У ході проведення обшуків за адресами здійснення протиправної діяльності та мешкання учасників схеми вилучено:

  • дублікати печаток медичних установ та бланки, що використовувались для виготовлення підроблених документів, у т.ч. й зразка іноземних держав;
  • підготовлені до відправлення фейкові документи;
  • комп’ютери та носії інформації, що містять листування із "замовниками";
  • чорнову бухгалтерію та "клієнтську базу", що налічує більш ніж 6 тисяч осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дві працівниці міськради Мукачева надали підроблені сертифікати про вакцинацію. Їм загрожує до двох років ув'язнення, - Нацполіція

Наразі іноземця, організатора схеми, затримано, йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Його спільникам також готуються підозри.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних до схеми осіб, у тому числі "клієнтів" для притягнення їх до відповідальності.

На Львівщині СБУ викрила міжнародну групу осіб на масштабних махінаціях із даними про вакцинацію від COVID-19.

Правоохоронці встановили, що один із організаторів оборудки координував дії зловмисників, перебуваючи на території однієї із сусідніх європейських країн.

За даними слідства, мешканці Львова та області підробляли "документи" про вакцинацію протягом 4 місяців. Вони залучили до "справи" медпрацівників, які вносили персональні дані "клієнтів" в електронну систему охорони здоров’я "eHealth".

Вартість підробленого міжнародного COVID-сертифікату становила 250€, внутрішнього - 1800-2000 гривень.

Щодня ділки виготовляли по 10-15 підробок і "заробляли" на цьому понад пів мільйона гривень щомісяця.

У ході обшуків, проведених за адресами роботи та місцями проживання зловмисників, правоохоронці вилучили:

  • комп’ютери, з яких вчинялося неправомірне втручання в електронну інформаційну систему Національної служби здоров’я України;
  • "медичні документи", що свідчать про фейкові щеплення;
  • дублікати печаток та штампів медичних установ, які мають дозвіл на здійснення щеплень та видачу сертифікатів про вакцинацію.

Наразі організатору та двом його спільникам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Проводяться слідчі дії для з’ясування всіх обставин правопорушення та встановлення всіх причетних до оборудки осіб.

COVID-махінації на Рівненщині, за матеріалами слідства, організували двоє мешканців м. Дубно, які не мали жодного відношення до медицини. Зловмисники виготовляли підроблені документи з використанням справжніх реквізитів ліцензованих лікарів та медичних закладів України.

"Клієнтів" шукали через спеціально створені групи в одній із популярних соціальних мереж, а готові "медичні документи" надсилали замовникам через поштові сервіси у всі регіони України.

Вартість підробки коливалася від 3 до 4 тисяч гривень, залежно від терміновості її виготовлення. Після звірки даних "замовники" переказували обумовлену суму на банківські картки зловмисників.

У ході санкціонованих обшуків виявлено та вилучено:

  • мобільні телефони, комп’ютери та флеш-накопичувачі з листуванням із потенційними "клієнтами" та їхніми персональними даними;
  • електронні файли бланків міжнародних сертифікатів про вакцинацію;
  • дублікати штампів та печаток медичних установ;
  • банківські картки, через які здійснювалися розрахунки.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 358 (підроблення, збут чи використання документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних до схеми осіб.

Виявлення протиправної діяльності здійснювало Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки та регіональні органи СБУ за участі слідчих Національної поліції України і під процесуальним керівництвом органів прокуратури.

СБУ викрила три маштабні мережі COVID-аферистів у Києві, Львові та Рівному. Ділки обслужили понад 10 тис. осіб 01
СБУ викрила три маштабні мережі COVID-аферистів у Києві, Львові та Рівному. Ділки обслужили понад 10 тис. осіб 02
СБУ викрила три маштабні мережі COVID-аферистів у Києві, Львові та Рівному. Ділки обслужили понад 10 тис. осіб 03
СБУ викрила три маштабні мережі COVID-аферистів у Києві, Львові та Рівному. Ділки обслужили понад 10 тис. осіб 04
СБУ викрила три маштабні мережі COVID-аферистів у Києві, Львові та Рівному. Ділки обслужили понад 10 тис. осіб 05
СБУ викрила три маштабні мережі COVID-аферистів у Києві, Львові та Рівному. Ділки обслужили понад 10 тис. осіб 06
СБУ викрила три маштабні мережі COVID-аферистів у Києві, Львові та Рівному. Ділки обслужили понад 10 тис. осіб 07
СБУ викрила три маштабні мережі COVID-аферистів у Києві, Львові та Рівному. Ділки обслужили понад 10 тис. осіб 08
Фото: сайт СБУ
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Топ коментарі
+4
Вакцинируйтесь и спите спокойно! Чипов там точно нет. А по сравнению с тем что мы едим , пьем и дышим, вакцина - это практически дистиллят.
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15.11.2021 10:40
+2
не делайте прививки, дуракам и притыркам они не подходят, при болезни не обращайтесь в больницу и реанимацию, сидите дома и все пройдёт само.
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15.11.2021 11:00
+1
Яка ж користь від дістиляту?
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15.11.2021 10:42
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Вакцинируйтесь и спите спокойно! Чипов там точно нет. А по сравнению с тем что мы едим , пьем и дышим, вакцина - это практически дистиллят.
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15.11.2021 10:40 Відповісти
Яка ж користь від дістиляту?
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15.11.2021 10:42 Відповісти
не делайте прививки, дуракам и притыркам они не подходят, при болезни не обращайтесь в больницу и реанимацию, сидите дома и все пройдёт само.
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15.11.2021 11:00 Відповісти
"Спи спокойно"
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15.11.2021 11:02 Відповісти
А что есть?
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15.11.2021 10:43 Відповісти
Это нужно прочитать в Инструкции, которая должна прилагаться к любому медпрепарату в обязательном порядке.

Если Инструкции нет, то это фуфломицин
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15.11.2021 10:51 Відповісти
"клієнтська база" - 6 тис поців будуть давати покази
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15.11.2021 10:48 Відповісти
МаШтабнімережі?

Масштабні мережі
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15.11.2021 10:48 Відповісти
Ото роботи в хлопців, як не як, всіх крупняків посадили тепер дрібне....
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15.11.2021 10:51 Відповісти
Як запропонували одні 3,14дораси: "Треба зробити амністію для інших 3,14дорасів".

Більше! Більше трешу! В лікарнях є місця, нафіг ті маски, як можна хресною ходою пройти?

Як то кажуть - Доброго ранку, країна!
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15.11.2021 10:52 Відповісти
Де посадки? Одна пиз..ж.
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15.11.2021 10:58 Відповісти
посадок - ноль, и не будет, вся законадательная база написана настолько туманно на счет подобного , что зацепок развалить это все миллион (если шо эпидемии у нас нет, постановы не закон и тд., так что то что они подделывали на уровне законодательства - бумажки которые не имеют юр. силы.)
А если взять во внимание (за месяц) сколько задержали и их базы то выходит минимум 10% от цифры ляшка ходят с липой, а сколько с оригиналами но без реальной прививки ? можно смело на 2-3 умножать.
Вся эта вакцинация - провалена на всех уровнях, потому что незаконна.Одним решением можно было бы все сделать, но для этого нужно было бы взять ответственность, а некому, как не клоун так пи....ол в куртке.А врачи вертяться как могут, им как учителям по 4к зелени не платят
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15.11.2021 11:18 Відповісти
По данным следствия, большинство подделок - это справки об отрицательном ПЦР-тесте, стоимость которых составляла в среднем 700-800 грн. Источник: https://censor.net/ru/p3299471

Оригинальный бизнес... Справка о поддельном тесте стоит столько же, сколько настоящий ПЦР тест. И в чем прикол ????
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15.11.2021 11:18 Відповісти
ПЦР тест в Синево - 765 грн (при оплате через сайт)
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15.11.2021 11:21 Відповісти
Правильно рівень СБУ - це розкривати точки з продажу ветеринарних сертифікатів. Наступна ціль - самогонщики
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15.11.2021 12:50 Відповісти
чеканутым нема предела...конфисковать все одежду и ботинки мне с карлика в куртке)
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15.11.2021 17:58 Відповісти
 
 