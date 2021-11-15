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Україна вперше передала іноземним колегам докази у вигляді рухомого майна - Lamborghini та Rolls Royce, - Венедіктова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Вихідними з міжнародного пункту пропуску "Бориспіль-аеропорт" в небо піднявся літак із елітними авто вартістю в понад 1 млн євро. Транспортні засоби передані компетентному органу Федеративної Республіки Німеччина на запит про надання правової допомоги у справі щодо масштабної міжнародної шахрайської схеми, пов’язаної із інвестуванням в неіснуючі фінансові продукти.

Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

Розслідуванням встановлено, що цей злочин організований громадянами України, а фактично був вчинений в Німеччині, Болгарії, Сербії та в інших європейських країнах. Більшість учасників злочинної організації наразі викриті та затримані на територіях іноземних держав та в Україні.

"Компетентними органами ФРН встановлено, що Lamborghini Aventador SJV вартістю 621 тис євро та Rolls Royce Phantom вартістю 451 тис євро, є доказами того, що вони придбані за рахунок коштів, отриманих внаслідок шахрайських дій. На виконання запиту німецьких колег наші правоохоронці знайшли автомобілі та забезпечили накладення арештів на них в рамках міжнародного співробітництва. Найскладніший етап – їх транспортування до Німеччини", - йдеться в повідомленні.

За словами генпрокурора, без скоординованих дій іноземних та українських компетентних органів, виконання таких запитуваних дій було б неможливим.

Наразі відбулася перша з часу приєднання України до багатосторонніх конвенцій у кримінально-правовій сфері, передача доказів у вигляді рухомого майна - автомобілів еліт-класу. Раніше іноземним країнам передавались вилучені з обігу речі, культурні цінності та інші докази.

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Україна вперше передала іноземним колегам докази у вигляді рухомого майна - Lamborghini та Rolls Royce, - Венедіктова 01
Україна вперше передала іноземним колегам докази у вигляді рухомого майна - Lamborghini та Rolls Royce, - Венедіктова 02
Україна вперше передала іноземним колегам докази у вигляді рухомого майна - Lamborghini та Rolls Royce, - Венедіктова 03
Україна вперше передала іноземним колегам докази у вигляді рухомого майна - Lamborghini та Rolls Royce, - Венедіктова 04
Україна вперше передала іноземним колегам докази у вигляді рухомого майна - Lamborghini та Rolls Royce, - Венедіктова 05
Україна вперше передала іноземним колегам докази у вигляді рухомого майна - Lamborghini та Rolls Royce, - Венедіктова 06
Україна вперше передала іноземним колегам докази у вигляді рухомого майна - Lamborghini та Rolls Royce, - Венедіктова 07
Україна вперше передала іноземним колегам докази у вигляді рухомого майна - Lamborghini та Rolls Royce, - Венедіктова 08

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
Походу еще и машину Трухина надо в Германию отправить.

Бо Венедиктова сама никак не сможет разобраться в этом наисложнейшем деле.
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15.11.2021 12:22
+7
Доречі, а наші "слєдоватєлі" вже розібрались, хто ж таки злив операцію по Вагнерівцям???
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15.11.2021 12:25
+7
А назад країни західної Європи мають передати "плівки " розслідування Офшори 95...бо "схема" одна і та ж сама... всі вони займаються "творчєством"...
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15.11.2021 12:33
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15.11.2021 13:58 Відповісти
Венедітовій-риба й надалі гниє з голови...
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15.11.2021 12:21 Відповісти
Бикуха
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15.11.2021 13:06 Відповісти
Походу еще и машину Трухина надо в Германию отправить.

Бо Венедиктова сама никак не сможет разобраться в этом наисложнейшем деле.
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15.11.2021 12:22 Відповісти
Доречі, а наші "слєдоватєлі" вже розібрались, хто ж таки злив операцію по Вагнерівцям???
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15.11.2021 12:25 Відповісти
А назад країни західної Європи мають передати "плівки " розслідування Офшори 95...бо "схема" одна і та ж сама... всі вони займаються "творчєством"...
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15.11.2021 12:33 Відповісти
Тексти для Бенядиктової пишуть сценаристи 95 кварталу?
Виявляється, доставити літаком машини в Німеччину складніше, ніж розкрити сам злочин.

Чому ж ця двієчниця нічого не здатна розслідувати, а тільки фабрикує липову заказуху на замовлення ОПи?
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15.11.2021 12:33 Відповісти
Это все конечно классно, но аж страшно сколько вся эта эпопея (подвоз/погрузка/самолет/разгрузка/транспортировка и тд.) стоит.А говорят в мире голод и детям на лечение нет
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15.11.2021 12:35 Відповісти
Какой голод, какие дети, что вы понимаете, тут рейтинг у наполеончикападает
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15.11.2021 12:53 Відповісти
недешёвый пиар "чемпионов"
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15.11.2021 13:16 Відповісти
ух ты... слов нет какая грандиозная эпопея... мировые СМИ это освещать будут? а чего зенелох платочком беленьким не помахал?...
дааа... это вам не какой-нить Ланос))) (мало того, что его б и так рьяно не шукали... и самолетом бы не переправляли (за счет налогоплательщиков)...
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15.11.2021 13:18 Відповісти
в бентли приборка, шо в ланосе))))
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15.11.2021 14:52 Відповісти
І для чого ВСЯ ЦЯ показуха?
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15.11.2021 17:17 Відповісти
Т.е. Украина могла заработать на продаже через аукцион, а в итоге мі все сбросились на транспортировку...
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15.11.2021 19:48 Відповісти
 
 