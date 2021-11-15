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інтернет (656) продукти (388) фальсифікат (295) кіберполіція (297)

Кіберполіція викрила велику мережу з виробництва та продажу фальсифікату: шахраї підробляли вино, хамон, олію та цукерки відомих брендів, вилучено 160 т товару. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Кіберполіція викрила злочинне угруповання в Інтернет-торгівлі фальсифікованими продуктами харчування. Фігуранти у підпільних цехах виготовляли оливкову олію, вино, хамон, фісташки, цукерки, чай та каву. Далі маркували товар етикетками відомих брендів та збували під виглядом оригінальної продукції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Співробітники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції викрили 18 осіб у незаконному виготовленні фальсифікованих продуктів харчування.

Виробничі цехи та складські приміщення правопорушники розмістили у Києві, Львові, Хмельницькому та Київській області. У вказаних приміщеннях фігуранти виготовляли та зберігали оливкову олію, вино, хамон, фісташки, цукерки, чай, каву та інші продукти харчування. Товар фасували в упаковки з назвами та логотипами відомих світових виробників.

Далі під виглядом оригінальної продукції продавали в Інтернет-магазинах, на сайтах оголошень та на великих гуртових ринках по всій Україні. Крім цього, встановлені факти збуту фальсифікату до сусідніх країн. Наразі правоохоронці встановлюють збитки, завдані правовласникам.

Кіберполіція викрила велику мережу з виробництва та продажу фальсифікату: шахраї підробляли вино, хамон, олію та цукерки відомих брендів, вилучено 160 т товару 01

Правоохоронці провели 44 обшуки у виробничих цехах, складських приміщеннях, офісах, автівках та за місцями мешкання фігурантів. За результатами вилучили виробниче обладнання для виготовлення оливкової олії, фісташок та вина, тару для розливу продукції, близько 60 тонн сировини та 160 тонн фальсифікованої готової продукції. Також вилучено поліграфію з логотипами брендів, прилади для пакування чаю та кави, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, принтери, "чорнові" записи, транспортні засоби та 4,5 млн гривень. На вилучене майно фігурантів судом накладено арешт.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. 

Кіберполіція викрила велику мережу з виробництва та продажу фальсифікату: шахраї підробляли вино, хамон, олію та цукерки відомих брендів, вилучено 160 т товару 02

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України. 

Кіберполіція викрила велику мережу з виробництва та продажу фальсифікату: шахраї підробляли вино, хамон, олію та цукерки відомих брендів, вилучено 160 т товару 03
Кіберполіція викрила велику мережу з виробництва та продажу фальсифікату: шахраї підробляли вино, хамон, олію та цукерки відомих брендів, вилучено 160 т товару 04
Кіберполіція викрила велику мережу з виробництва та продажу фальсифікату: шахраї підробляли вино, хамон, олію та цукерки відомих брендів, вилучено 160 т товару 05
Фото: сайт поліції
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Топ коментарі
+9
обладнання якісне, пакування якісне, антисанітарії не видно - закупляли , сушили, розфасовували і заробляли на роздрібі. Як можна фісташки сфальсифікувати. Тут тема одна - скоро новий рік і ......
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15.11.2021 12:45
+7
Представляю размер котячих ног. И надпись -Хамон из минипига.
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15.11.2021 12:32
+7
Просто хтось з кимось не поділився...
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15.11.2021 12:54
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Во "економіку" поліція валить
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15.11.2021 12:25 Відповісти
Кіберполіції-респект...
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15.11.2021 12:25 Відповісти
Хорошо, подделывали вино из порошка и спирта, оливковое масло из кукурузного и тд. А как они хамон делали? Не выдашь же дешевую куринную ножку за свинную вяленую ногу.
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15.11.2021 12:26 Відповісти
котов, ворон ловили, на слайсы рубали - и в Ашан
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15.11.2021 12:29 Відповісти
Представляю размер котячих ног. И надпись -Хамон из минипига.
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15.11.2021 12:32 Відповісти
В Киеве резко уменьшилось число бродячих собак. Совпадение?
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15.11.2021 12:54 Відповісти
Да и бомжи куда-то пропали. Я шашлыки у черных по этой причине даже боюсь покупать.
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15.11.2021 13:23 Відповісти
думаю подделывали "марку"...т.е. хамон был хамоном (свиным окороком), но местного копчения (хрен пойми как) а не испанский, допустим (различие в цене колоссальное...ну и в качестве, естественно, тоже... но для понтов у лошков сгодится)
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15.11.2021 13:25 Відповісти
а разве хамон не вялят????
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15.11.2021 13:54 Відповісти
это я так...фигурально ))))) конечно - вялят! сушат (можно так сказать)
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15.11.2021 13:58 Відповісти
ЛАшары, сейчас все на сертификатах подделки делают, а они хамон
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15.11.2021 12:31 Відповісти
И икру Заморскую Баклажанную.
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15.11.2021 12:33 Відповісти
Вина так зараз і роблять. Порошок, вода і спирт.
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15.11.2021 12:32 Відповісти
У нас да. У праклятых гейрапейсев нет.
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15.11.2021 12:34 Відповісти
Якраз гейрапейси так і роблять. Наприклад у французького виробника вина є завод в Ірманії. Щоб не гнати цистерни залізницею, вино випаровують, залишається порошок і його везуть на завод вантажівкою. Там порошок розводять водою та спиртом, розливають в пляшки і вино надходить у продаж.
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15.11.2021 12:44 Відповісти
Дивно, здавалося б міф про порошкове вино давно не популярний, але знаходяться сектанти, які з завзятістю дятла довбають свої абсудні фантазії про плоску землю. Мабуть йшов би ти , шановний 5 копійок, до школи, освіжив знання хімії-фізики. Не роблять порошок з вина щоб потім його знов розвести рідиною та розлити по пляшках та знов продавати як вино. Ніде, ніхто і ніколи. Це можливо, але економічно не вигідно.Сам процес випарювання (і термічний і вакуумний) коштує в рази дорожче одержуваного продукту, а враховуючи, що потім порошок ще потрібно розводити водою-спиртом, бутилювати, фасувати (тобто замість одного циклу, потрібно застосувати два), плюс якість продукту виходить завжди нижче вихідного, навіть якщо спочатку був шмурдяк гірше нікуди, після випарювання-відновлення загубиться 80% смаку нехай дешевого, але вина, це просто не має сенсу.
Нижчє друкую розклад , чому і як, але не для тебе, 5-ть копійок, бо ти бовдур-провокатор, ні біса не маючий тями в технологічних процесах, а для нормальних людей , які мусять мати реальну інформацію а не гівносрачку від таких як ти, фейкометів, тобто ось:
"
Порошковое вино
и порошковый алкоголь в тезисах

FAQ про порошковое вино. Для тех, кто встревожен.

Может ли алкоголь (этанол) быть сухим?
- С тем же успехом, что и вода. Т.е. никак.
Можно ли сделать порошок со спиртом?
- Можно. Технология известна с 1970х: спирт содержится как бы в микро-капсулах сухого вещества, в неизменном виде.
В чём преимущества такого порошка по сравнению с просто спиртом?
- Никаких. Проигрывает по всем параметрам: стоимость, объём, транспортабельность, хранение, области применения, - всем.
Можно ли выпарить винное сусло до сухого остатка?
- Можно.

Можно ли восстановить вино из порошка?
- Никак. Можно сделать только убогую имитацию, потому что львиную долю букета вина составляют ароматические соединения, не способные перейти в твёрдую форму, и состав его слишком сложен, чтобы собрать его с помощью пищевой химии. К тому же, любой результат будет дороже исходного вина. Поскольку добавились новые технологические этапы и стоимость восстановления спирта.

Верите в порошковое вино? Возьмите любимые духи, выпарите их и попробуйте восстановить, добавив спирт. Оцените, что получилось и почём. А в вине ароматических соединений в разы больше, чем в любой парфюмерной композиции.

Продаются ли алкогольные напитки в виде порошка?
- Да. В пакетиках, по цене 1,5-5 Евро за пакет-порцию: «вино», «коктейли» и пр. Большим спросом не пользуются (см. п.п. 3 и 5). Можно найти на Амазоне. Порошковое "вино" в продаже выглядит примерно так:



Есть ли порошковое вино в бутылках на полках магазинов, под видом настоящего?
- Его там нет! Это просто не выгодно.

Миф о порошковом вине породили надписи «виноматериал сухой» в составе вина на контрэтикетках. Только он к порошку никакого отношения не имеет.

Даже если добавить спирт в разведённый водой порошок типа юппи из красителей и ароматизаторов, то после розлива по бутылкам это месиво окажется дороже, чем низкопробный балк из Нового Света (натуральное вино, привезённое наливом). 10 секунд поиска в Google убедят вас в наличии предложений о продаже натурального столового виноматериала рублей по 45 за литр). А паршивый напиток из химии по цене натурального вина никому не нужен. Если на этикетке порошкового напитка соврать «вино», то в нормальные магазины его не примут (откровенный фальсификат), - только в левые, где хилый оборот, и даже розлив в стекло себя с трудом оправдает.

Без всякой морали, бутылка «вина» из порошка проиграет конкуренцию дешёвому натуральному, но низкокачественному вину из Испании, Африки, Чили, Молдовы, Краснодарского края, подправленному натуральными добавками (такими как вакуум сусло или танины в порошке - таки да, щепотка порошка в дешёвом жидком виноматериале).
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15.11.2021 13:58 Відповісти
а ты покупай домашнее тогда
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15.11.2021 13:29 Відповісти
Я сам роблю вино.
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15.11.2021 13:33 Відповісти
У кого то крыша протекла
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15.11.2021 12:35 Відповісти
Хрінь якась. Із фоток виробництва лише якась лінія із наліпками.
Підробити фісташки під бренд? А які відомі бренди фісташок знаєте ви?
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15.11.2021 12:39 Відповісти
а свой бренд? если они такие умельцы?...
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15.11.2021 12:40 Відповісти
обладнання якісне, пакування якісне, антисанітарії не видно - закупляли , сушили, розфасовували і заробляли на роздрібі. Як можна фісташки сфальсифікувати. Тут тема одна - скоро новий рік і ......
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15.11.2021 12:45 Відповісти
і з місцевої влади, ментів ніхто не знав.... як завжди. а не пробували гнати с...раною мітлою таких керівників та ментів
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15.11.2021 12:49 Відповісти
Просто хтось з кимось не поділився...
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15.11.2021 12:54 Відповісти
Розетка , не?
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15.11.2021 13:16 Відповісти
Молодцы!!!! УВАЖУХА!!!!!
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15.11.2021 13:16 Відповісти
другие нелохи на партию собирают бабки
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15.11.2021 13:27 Відповісти
Киберполиция начала ловить цеховиков?
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15.11.2021 13:56 Відповісти
Хачу кушать фальшивий "хамон". Аби був з свинини.
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15.11.2021 14:09 Відповісти
Мабуть завозили контрабандою оптом якесь дешеве фуфло за сприяння митників і конторських при задоволенні їх бубнового інтересу. А вже тут фасували як дорогий товар для базарного лохторату. На пошті отримувач перевіряти не буде хамон зі свинини чи бомжатини. Лохотрон поштою.
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15.11.2021 14:17 Відповісти
"у підпільних цехах виготовляли оливкову олію, вино, хамон, фісташки, цукерки, чай та каву"
Ни хеґа себе...
В цехах вырастить оливки, виноград, свиней, фисташки и т.д.
Где это все на фото?
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15.11.2021 19:58 Відповісти
По правильному потрібно не закрити підприємство,а зробити так щоб вони і далі працювали тільки сплачували податки.Це було б всім вигідно.
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16.11.2021 00:12 Відповісти
 
 