Кіберполіція викрила велику мережу з виробництва та продажу фальсифікату: шахраї підробляли вино, хамон, олію та цукерки відомих брендів, вилучено 160 т товару. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Кіберполіція викрила злочинне угруповання в Інтернет-торгівлі фальсифікованими продуктами харчування. Фігуранти у підпільних цехах виготовляли оливкову олію, вино, хамон, фісташки, цукерки, чай та каву. Далі маркували товар етикетками відомих брендів та збували під виглядом оригінальної продукції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.
Співробітники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції викрили 18 осіб у незаконному виготовленні фальсифікованих продуктів харчування.
Виробничі цехи та складські приміщення правопорушники розмістили у Києві, Львові, Хмельницькому та Київській області. У вказаних приміщеннях фігуранти виготовляли та зберігали оливкову олію, вино, хамон, фісташки, цукерки, чай, каву та інші продукти харчування. Товар фасували в упаковки з назвами та логотипами відомих світових виробників.
Далі під виглядом оригінальної продукції продавали в Інтернет-магазинах, на сайтах оголошень та на великих гуртових ринках по всій Україні. Крім цього, встановлені факти збуту фальсифікату до сусідніх країн. Наразі правоохоронці встановлюють збитки, завдані правовласникам.
Правоохоронці провели 44 обшуки у виробничих цехах, складських приміщеннях, офісах, автівках та за місцями мешкання фігурантів. За результатами вилучили виробниче обладнання для виготовлення оливкової олії, фісташок та вина, тару для розливу продукції, близько 60 тонн сировини та 160 тонн фальсифікованої готової продукції. Також вилучено поліграфію з логотипами брендів, прилади для пакування чаю та кави, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, принтери, "чорнові" записи, транспортні засоби та 4,5 млн гривень. На вилучене майно фігурантів судом накладено арешт.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.
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Нижчє друкую розклад , чому і як, але не для тебе, 5-ть копійок, бо ти бовдур-провокатор, ні біса не маючий тями в технологічних процесах, а для нормальних людей , які мусять мати реальну інформацію а не гівносрачку від таких як ти, фейкометів, тобто ось:
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Порошковое вино
и порошковый алкоголь в тезисах
FAQ про порошковое вино. Для тех, кто встревожен.
Может ли алкоголь (этанол) быть сухим?
- С тем же успехом, что и вода. Т.е. никак.
Можно ли сделать порошок со спиртом?
- Можно. Технология известна с 1970х: спирт содержится как бы в микро-капсулах сухого вещества, в неизменном виде.
В чём преимущества такого порошка по сравнению с просто спиртом?
- Никаких. Проигрывает по всем параметрам: стоимость, объём, транспортабельность, хранение, области применения, - всем.
Можно ли выпарить винное сусло до сухого остатка?
- Можно.
Можно ли восстановить вино из порошка?
- Никак. Можно сделать только убогую имитацию, потому что львиную долю букета вина составляют ароматические соединения, не способные перейти в твёрдую форму, и состав его слишком сложен, чтобы собрать его с помощью пищевой химии. К тому же, любой результат будет дороже исходного вина. Поскольку добавились новые технологические этапы и стоимость восстановления спирта.
Верите в порошковое вино? Возьмите любимые духи, выпарите их и попробуйте восстановить, добавив спирт. Оцените, что получилось и почём. А в вине ароматических соединений в разы больше, чем в любой парфюмерной композиции.
Продаются ли алкогольные напитки в виде порошка?
- Да. В пакетиках, по цене 1,5-5 Евро за пакет-порцию: «вино», «коктейли» и пр. Большим спросом не пользуются (см. п.п. 3 и 5). Можно найти на Амазоне. Порошковое "вино" в продаже выглядит примерно так:
Есть ли порошковое вино в бутылках на полках магазинов, под видом настоящего?
- Его там нет! Это просто не выгодно.
Миф о порошковом вине породили надписи «виноматериал сухой» в составе вина на контрэтикетках. Только он к порошку никакого отношения не имеет.
Даже если добавить спирт в разведённый водой порошок типа юппи из красителей и ароматизаторов, то после розлива по бутылкам это месиво окажется дороже, чем низкопробный балк из Нового Света (натуральное вино, привезённое наливом). 10 секунд поиска в Google убедят вас в наличии предложений о продаже натурального столового виноматериала рублей по 45 за литр). А паршивый напиток из химии по цене натурального вина никому не нужен. Если на этикетке порошкового напитка соврать «вино», то в нормальные магазины его не примут (откровенный фальсификат), - только в левые, где хилый оборот, и даже розлив в стекло себя с трудом оправдает.
Без всякой морали, бутылка «вина» из порошка проиграет конкуренцию дешёвому натуральному, но низкокачественному вину из Испании, Африки, Чили, Молдовы, Краснодарского края, подправленному натуральными добавками (такими как вакуум сусло или танины в порошке - таки да, щепотка порошка в дешёвом жидком виноматериале).
Підробити фісташки під бренд? А які відомі бренди фісташок знаєте ви?
Ни хеґа себе...
В цехах вырастить оливки, виноград, свиней, фисташки и т.д.
Где это все на фото?