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Терориста з Таджикистану затримали у Харкові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

З 2013 року він є членом терористичних організацій ісламістів та вербував людей для участі у війні в Сирії в Іраку.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

"Чоловік, перебуваючи у 2013 році у Єгипті, приєднався до терористичних організацій "Ісламська партія Туркестану" та "Ісламська держава Іраку". У березні 2017 року у місті Каїр Єгипту він зібрав ще декількох громадян Республіки Таджикистан для відправлення та участі у збройному конфлікті та військових операціях в Сирії та Іраку. Але зазначені особи були затримані", – йдеться у повідомленні.

З 29 жовтня 2021 року влада Таджикистану розшукувала його за організацію злочинного угруповання.

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Тепер затраманого вишлють до Таджикистану. На батьківщині йому загрожує до 12 років за ґратами.

Терориста з Таджикистану затримали у Харкові 01
Терориста з Таджикистану затримали у Харкові 02

Автор: Ольга Лузан
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що ото чучело у нас шукало ...- як потрапило ...
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15.11.2021 17:58 Відповісти
Какое чудо ему помогло перебраться в Украину ?
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15.11.2021 17:58 Відповісти
Харків він і в Душанбэээ
Харків.
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15.11.2021 18:27 Відповісти
Оце так оперативність....
29 жовтня Таджикістан оголосив його в розшук, а вже 15 листопада - затриманий!
І ніякої інформації: шо ж він робив в Україні і як довго тут мешкає?!
В Египті, то да... натворив, накосячив, ще й мало написали.
а в Україні мабуть шаурму продавав та не хтів за "кришу" хлопчакам платити....
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15.11.2021 18:38 Відповісти
Еще напиши, что он был патриотом Украины и воевал в АТО
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15.11.2021 21:00 Відповісти
Хай швидше видають
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15.11.2021 18:54 Відповісти
...и вербовал людей для участия в войне в Сирии в Ираке.

Я не очень понял. Почему этот Алибаба в Харькове шустрил? Купите ему билет в Беларусь, пусть пи..ует на польскую границу и тамошним пацанам вкручивает..
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15.11.2021 18:58 Відповісти
То что нашли и задержали позитивно, а вот как вся эта шушера десантируется в Украину и обитает тут - это вопрос для наших чудо-правоохранителей, сколько ещё будет куплено квартир и авто за продажу документов всякому мусору? И ещё вот никак не пойму : в своих видосах эта братва любит кукарекать о том, как их мучают и унижают крестоносцы и в ответ на это, надо мстить. У меня вопрос : зачем переться к этим самим "крестоносцам", которые вас постоянно "угнетают"?..
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15.11.2021 19:05 Відповісти
Судя по видео, задержали в отделе Державної міграційної служби (ОВИРе) на ул. 23 августа.
Хм, интересно, то он там делал? Документы подавал на паспорт?
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15.11.2021 19:12 Відповісти
шайтан палисатый шмел
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15.11.2021 20:20 Відповісти
Украина как проходной двор, просто нашпигована различными подонками, шпионами РФ. И это во время войны.
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16.11.2021 04:40 Відповісти
кацапы вербуют в таджикистане террористов, это разведкам известно.
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16.11.2021 15:05 Відповісти
 
 