Терориста з Таджикистану затримали у Харкові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
З 2013 року він є членом терористичних організацій ісламістів та вербував людей для участі у війні в Сирії в Іраку.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.
"Чоловік, перебуваючи у 2013 році у Єгипті, приєднався до терористичних організацій "Ісламська партія Туркестану" та "Ісламська держава Іраку". У березні 2017 року у місті Каїр Єгипту він зібрав ще декількох громадян Республіки Таджикистан для відправлення та участі у збройному конфлікті та військових операціях в Сирії та Іраку. Але зазначені особи були затримані", – йдеться у повідомленні.
З 29 жовтня 2021 року влада Таджикистану розшукувала його за організацію злочинного угруповання.
Тепер затраманого вишлють до Таджикистану. На батьківщині йому загрожує до 12 років за ґратами.
Будь ласка, зачекайте...
Харків.
29 жовтня Таджикістан оголосив його в розшук, а вже 15 листопада - затриманий!
І ніякої інформації: шо ж він робив в Україні і як довго тут мешкає?!
В Египті, то да... натворив, накосячив, ще й мало написали.
а в Україні мабуть шаурму продавав та не хтів за "кришу" хлопчакам платити....
Я не очень понял. Почему этот Алибаба в Харькове шустрил? Купите ему билет в Беларусь, пусть пи..ует на польскую границу и тамошним пацанам вкручивает..
Хм, интересно, то он там делал? Документы подавал на паспорт?