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Двірник з Херсону Євтушенко став чемпіоном світу з джиу-джитсу. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
48-річний Ігор Євтушенко, який працює двірником у херсонській школі, виборов золоту медаль на чемпіонаті світу джіу-джитсу в Об’єднаних Арабських Еміратах.
Про це повідомили у Херсонській міськраді, інформує Цензор.НЕТ.
Євтушенко виступав у категорії "Майстер 4" (69 кг) та переміг у фіналі представника Азербайджану Азада Джафарзаде.
Також херсонець є чинним чемпіоном України та Європи з джиу-джитсу.
Ігорю Євтушенко 48 років, він працює двірником у школі №57 м. Херсон. В міськраді твердять, що він став відомий на всю країну, коли попросив у соцмережі допомогти йому зібрати кошти на дорогу до ОАЕ.
Топ коментарі
+100 newcomment
показати весь коментар15.11.2021 22:13
+73 Roman Novak
показати весь коментар15.11.2021 22:12
+54 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар15.11.2021 22:09
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Двірники стають чемпіонами, безробітні їздять на Лєндкрузерах, а клоунів обирають президентами.
Навіщо про срашку тут написав?
Тут давно усі знають що срашка "страна ідіотов" . Реально, нормальні не повірили б у "распятава мальчіка та запєнєную бабушку" й усе те іньше лайно срашкаТВ. Тільки ідіот-кацап вірить.
Я вважав тебе за котлету.
ФєєрічЬно! )))
В любом случае - это достижение. Не каждому по силам.
В школе с таким дворником, дети просто опасаются мусорить.