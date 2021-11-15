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Двірник з Херсону Євтушенко став чемпіоном світу з джиу-джитсу. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

48-річний Ігор Євтушенко, який працює двірником у херсонській школі, виборов золоту медаль на чемпіонаті світу джіу-джитсу в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Про це повідомили у Херсонській міськраді, інформує Цензор.НЕТ.

Євтушенко виступав у категорії "Майстер 4" (69 кг) та переміг у фіналі представника Азербайджану Азада Джафарзаде.

Також херсонець є чинним чемпіоном України та Європи з джиу-джитсу.

Читайте: Українські плавці відмовилися їхати на чемпіонат Європи в Росію

Ігорю Євтушенко 48 років, він працює двірником у школі №57 м. Херсон. В міськраді твердять, що він став відомий на всю країну, коли попросив у соцмережі допомогти йому зібрати кошти на дорогу до ОАЕ.

Двірник з Херсону Євтушенко став чемпіоном світу з джиу-джитсу 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+100
Україна - країна мрій.
Двірники стають чемпіонами, безробітні їздять на Лєндкрузерах, а клоунів обирають президентами.
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15.11.2021 22:13
+73
Вітаємо Ігора Євтушенка! Молодець!
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15.11.2021 22:12
+54
Не важливо де та ким ти працюєшь,важливо-хто ти є...
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15.11.2021 22:09
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Не важливо де та ким ти працюєшь,важливо-хто ти є...
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15.11.2021 22:09 Відповісти
не важливо хто ти є...важливо де ти працюєш....Усе інше казочки....
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15.11.2021 22:41 Відповісти
Альо, Цензор! Неправильно подана новина: Чемпіон світу з джіу-джитсу Євтушенко працює двірником в Херсоні
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16.11.2021 09:20 Відповісти
Вітаємо Ігора Євтушенка! Молодець!
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15.11.2021 22:12 Відповісти
КРАСАВА ТА УКРАЇНИ - СЛАВА !
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15.11.2021 22:12 Відповісти
Україна - країна мрій.
Двірники стають чемпіонами, безробітні їздять на Лєндкрузерах, а клоунів обирають президентами.
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15.11.2021 22:13 Відповісти
Страна идиотов.
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15.11.2021 22:20 Відповісти
не пуганых
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15.11.2021 22:22 Відповісти
Ну ти нам лестиш,***********.Нам,щоб дістатися рівня країни іванових-петрових-сідорових,дно ще пробивати і пробивати.На твоє звання "Ідіот Всесвіту" ми не зазіхаємо.
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15.11.2021 22:29 Відповісти
Петр Сидоров a63b66ed
Навіщо про срашку тут написав?
Тут давно усі знають що срашка "страна ідіотов" . Реально, нормальні не повірили б у "распятава мальчіка та запєнєную бабушку" й усе те іньше лайно срашкаТВ. Тільки ідіот-кацап вірить.
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15.11.2021 23:27 Відповісти
Вася, ты мух с котлетами попутал. Но, при всех раскладах, новый Майдан тебе килькой в томате умасквабаде, или где ты там, отрыгнется. Если удастся сменять на бабушкину цепочку за харч, канешна.
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15.11.2021 22:21 Відповісти
Вибачай.
Я вважав тебе за котлету.
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15.11.2021 22:25 Відповісти
Так ви спілкувалися із самим "Колєю-Котлєтою"?
ФєєрічЬно! )))

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15.11.2021 23:14 Відповісти
Колятлета
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15.11.2021 23:50 Відповісти
він ж за саакашвілі, дуня. своїх не визнаєш?
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16.11.2021 02:40 Відповісти
Боже, та хіба не все одно, що ти там "вважав"? Ти, чуваче, намішуєш докупи якогось лайна з своєї макітри, ще й постиш для широкого загалу. А з якою метою? Опорожнитись просто, чи, мо, в рубліках плотють?
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15.11.2021 23:22 Відповісти
Кацапи, що з мізками, а їх таких не багато, але заздрять. А від заздрощів кацапи починають плюватися лайном.
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15.11.2021 23:24 Відповісти
Трохи перекручені висновки: це чемпіони стають двірниками, на жаль... На двірника навіть освіти не потрібно, а до чемпіонства людина йшла роками.
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16.11.2021 01:17 Відповісти
Заздрите Євтушенко?
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16.11.2021 10:06 Відповісти
Пожилой дзю-дзюцука.
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15.11.2021 22:24 Відповісти
Shibanutiy.
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15.11.2021 22:31 Відповісти
После того, как клоун стал главой, я уже ничему не удивляюсь. Скоро услышим, о просто штукатуре, который разработает что то и получит нобеля)
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15.11.2021 22:35 Відповісти
А причем здесь сравнение? Человек сам, своим трудом достиг выского результата, так нет, надо в него плюнуть неуместным сравнением. Сам то чегото хоть отдаленно похожего достиг?
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15.11.2021 22:44 Відповісти
Ну, я же не обгадил никого, просто смеюсь с таких новостей. Вообще, я рад за простых людей, которые своими силами чего то добиваются. У меня самого другая судьба. Для кого то достижение, а для кого то ничего.
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15.11.2021 22:53 Відповісти
Теперь я понял рекламу : "собери 5 крышечек от канализационных люков и получи пи*ды от дворника..."
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15.11.2021 22:39 Відповісти
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15.11.2021 22:49 Відповісти
Даже не представляю ШОК учеников школы №57 Херсона, прочитавших эту новость...
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15.11.2021 22:41 Відповісти
Бычки, на тротуар, вблизи школы точно не будут кидать!
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15.11.2021 23:25 Відповісти
ВІТАЄМО !
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15.11.2021 22:42 Відповісти
Молодець. А що це за чемпіонат,де перемагають 48 річні спортсмени, джиу-джитсу це ж не шахи?
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15.11.2021 22:48 Відповісти
Senior 4 . Это возрастная категория 46-50 лет. Трудно было догадаться?

В любом случае - это достижение. Не каждому по силам.
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15.11.2021 23:30 Відповісти
Подивіться фільм 2021 року - "Народженний чемпіоном". Життєвий фільм про прибиральника спортзалу та майстра джиу-джитсу (не тупий бойовик)☝️
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15.11.2021 22:48 Відповісти
Вот интересно, в Украине тратят миллиарды на содержание чиновников от спорта и финансирование всевозможных отраслевых федераций. Массовым спортом никто и заниматься не собирается. . Результат- стада "спиртсмэнов", обгаживающих Украину и пропагандирующих "русский мир и братство-кукурузу". А тут-образец, как должен строиться профессиональный спорт в Украине. Кому нравиться, тот и платит за спортсменов, или зарабатывает на рекламе от спорта. Во всяком случае задача государства -развивать массовый спорт, ничиная с ДЮСШ и отвлекать молодежь от наркотиков.
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15.11.2021 22:48 Відповісти
Какой молодец. Респект. 48 лет и чемпион - это вам не просто так. Восхищает целеустремленность.
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15.11.2021 23:15 Відповісти
Senior 4 . Это возрастная категория 46-50 лет.
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15.11.2021 23:31 Відповісти
Чувак красава. Респект! И поклон тем, кто 700 баксов нашёл ему, собрались и нашли.
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15.11.2021 23:45 Відповісти
Нет слов, одно восхищение! Побольше таких новостей
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15.11.2021 23:49 Відповісти
Забавно будет,когда гопники попросят у него "закурить" за работой во дворе.)
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15.11.2021 23:50 Відповісти
Джиу-джитсу - это призвание. Дворник - это лишь способ заработать на пропитание.
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16.11.2021 00:07 Відповісти
88500 ступеней шаулиня
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16.11.2021 04:20 Відповісти
Чиновники від спорту заявлять, що досяг успіхів завдяки "значної підтримки" держави, створившої "належні" умови для побуту і тренерувань.
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16.11.2021 06:58 Відповісти
А "найвеличніший з найвеличніших " про те, що видатний спортсмен прославляє державу, а працює двірником? Так він же не клоун щоб йому нагороди давати і хоча б роботу достойну. Не прийнято "богообраним" почесті гоям віддавати.
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16.11.2021 08:28 Відповісти
УРА!!!
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16.11.2021 08:47 Відповісти
Молодчага от всей души Поздравляю Чемпиона!
В школе с таким дворником, дети просто опасаются мусорить.
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16.11.2021 09:15 Відповісти
Это почему еще? У Вас неверное представление о детишках. Они сейчас нехило свои права знают. Правда об обязанностях почему-то забывают.
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16.11.2021 17:34 Відповісти
Дуже круто!!! Молодець!!!
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16.11.2021 19:50 Відповісти
Прославив Україну, молодець, маю надію він не ватний
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16.11.2021 20:41 Відповісти
 
 