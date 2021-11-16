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Українські засоби РЕБ збили ворожий російський безпілотник "Орлан-10": "Крилатий трофей - беззаперечний доказ присутності військ РФ на Донбасі". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

В районі проведення Операції об'єднаних сил засобами радіоелектронної боротьби було примушено до посадки БПЛА противника, який перетнув лінію розмежування на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр ООС.

Зазначається, що ворожий літальний апарат зовнішніх ушкоджень не зазнав.

"Українські військові вже ідентифікували захоплений безпілотний літак противника. Ним виявився БПЛА, який належить до російського багатоцільового безпілотного авіаційного комплексу "Орлан-10", що призначений для ведення розвідки та коректування вогню артилерії", - йдеться в повідомленні.

Українські засоби РЕБ збили ворожий російський безпілотник Орлан-10: Крилатий трофей - беззаперечний доказ присутності військ РФ на Донбасі 01

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Штаб ООС також нагадує, що "Орлан-10" виробляє російське ТОВ "Спеціальний технологічний центр" у Санкт-Петербурзі і цей комплекс стоїть виключно на озброєнні ЗС Російської Федерації.

"Крилатий трофей є беззаперечним доказом та документальним підтвердження присутності російських військ, озброєння та техніки на території України", - резюмували в прессцентрі ООС.

Українські засоби РЕБ збили ворожий російський безпілотник Орлан-10: Крилатий трофей - беззаперечний доказ присутності військ РФ на Донбасі 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+36
"Дядя - ты дурак? Или - за деньги?" Україна і Туреччина (на відміну від "ихтамнетов") не приховують що перша купила а друга - продала безпілотники А "ихтамнеты" вдають що "Орлан-10" "шахтьори" у шахтах викопують!
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16.11.2021 09:01
+14
Діло в іншому... те що байрактари офіційно куплені Україною по міждержавному договору. А рускі свині стверджують що не продавали, що не озброюють та не є стороною конфлікта. Ну як завжди, брешуть.
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16.11.2021 09:05
+11
Що ти мелеш? Ці "держзакупки" мають "односторонній порядок" Не "ДеНеэР" з "ЭЛенеРом" сертифікували закупки товарів у Росії а Росія "сертифікувала" їх товари (Правда вони крім "Груза 200" масово нічого в Росію поставлять уже не здатні!) Ти таки точно "дурак за деньги"!
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16.11.2021 09:20
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на вид как какая-то китайская хрень из самых дешевых хреней.
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16.11.2021 08:50 Відповісти
скорей всего их собирают пионеры Тувы и Бурятии в авиамодельных кружках
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16.11.2021 09:09 Відповісти
есть видео как их с катапульты запускают и при помощи парашюта они садяться
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16.11.2021 09:27 Відповісти
Без скотча кацапские беспилотники не летают
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16.11.2021 08:52 Відповісти
А якщо там літають турецькі безпілотники то це доказ присутності турків?
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16.11.2021 08:52 Відповісти
..не болтай ерундой
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16.11.2021 08:55 Відповісти
"Дядя - ты дурак? Или - за деньги?" Україна і Туреччина (на відміну від "ихтамнетов") не приховують що перша купила а друга - продала безпілотники А "ихтамнеты" вдають що "Орлан-10" "шахтьори" у шахтах викопують!
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16.11.2021 09:01 Відповісти
Стосовно "вдають" це вже позавчорашній день. Указ Путіна про держзакупівлі продукції ЛДНР більш вагомий доказ аніж якийсь там "Орлан".
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16.11.2021 09:14 Відповісти
Рило кацапське-на швабру.
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16.11.2021 09:19 Відповісти
Що ти мелеш? Ці "держзакупки" мають "односторонній порядок" Не "ДеНеэР" з "ЭЛенеРом" сертифікували закупки товарів у Росії а Росія "сертифікувала" їх товари (Правда вони крім "Груза 200" масово нічого в Росію поставлять уже не здатні!) Ти таки точно "дурак за деньги"!
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16.11.2021 09:20 Відповісти
а вугілля та метал?
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16.11.2021 11:42 Відповісти
Алчевський металургійний який простояв ще з 2015-го окупанти запустили місяць тому Уже стоїть! В печі пішли тріщини стінок Тобто вона навіть не підлягає ремонту - треба зносить Шахти зупинені - люди для обігріву купляють вугілля з нелегальних "копанок"
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16.11.2021 13:10 Відповісти
Тыц и нет ублюдка,унижайся дальше😂🌷×××
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16.11.2021 09:27 Відповісти
А що це за "держзакупівлі продукції ЛДНР"? Ти що вважаєш ЛНДР державами?
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16.11.2021 09:31 Відповісти
Діло в іншому... те що байрактари офіційно куплені Україною по міждержавному договору. А рускі свині стверджують що не продавали, що не озброюють та не є стороною конфлікта. Ну як завжди, брешуть.
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16.11.2021 09:05 Відповісти
А коли таке було,щоб не брехали?
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16.11.2021 09:16 Відповісти
Безпілотники там літають з нашої сторони українські. Тільки походження у них може бути турецьке.
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16.11.2021 09:07 Відповісти
Ти сам зрозумів що зморозив? Мабуть почув це у олі **********. А ще одне "чудо" під ніком newcomment навіть поставило тут вподобайку.
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16.11.2021 09:19 Відповісти
Ні, це є доказом відсутності мізків в твоїй коробці.
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16.11.2021 10:42 Відповісти
А стурбованість Меркель і Макрона буде висловлена з приводу такої "ескалації" ЗСУ?
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16.11.2021 08:57 Відповісти
Ось така вона кацапська гидота
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16.11.2021 09:05 Відповісти
На 90% імпортна начинка.
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16.11.2021 09:05 Відповісти
Кацапи колись вирішили зробитиь дослід чи вони зможуть зібрати мобільний телефон зі своїх "мощностей". Дослід закінчився вже на корпусі , виявилось ,кацапи не можуть зробить навіть пластиковий корпус.
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16.11.2021 09:16 Відповісти
Комплектуючі з різних країн - перераховані вище .
А зібрано усе разом у гуртку авіамоделістів
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16.11.2021 10:28 Відповісти
больше скажу, все 100% перечисленного производятся в китае, какие бы сша та италии там не написали
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16.11.2021 11:44 Відповісти
Ждём реакции Германии. "Гюльчатай, открой личико".
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16.11.2021 09:06 Відповісти
;Рашке можно применять БПЛА, а Украине низзя
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16.11.2021 09:11 Відповісти
Нафаршировать взрывчаткой и отправить назад. Интересно как кацапы обвинят Украину что применила Орланы?
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16.11.2021 09:25 Відповісти
это уже какой по счёту?
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16.11.2021 09:38 Відповісти
Треба від того БЛА крила відправити Макрону
а хвіст Меркельші
як різдвяний подарунок від )(уйла
Хай висловлюють занепокоєння
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16.11.2021 09:58 Відповісти
Орлёнок,орлёнок взлетит выше солнца......
И степи с высот огляди...
-Всё, отлетался походу орлёнок куме
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16.11.2021 13:42 Відповісти
Шануймося українці!
Ловіть ідею!
Ворожий безпілотник треба акуратно приземлити,
акуратно випотрошити все непотрібне і перетворити
в плануючу авіабомбу.Підвісити девайс до безпілотника і з " ЛЮБОВ"Ю" повернути на історичну говєнь.Як бабахне-по уламках зрозуміють,
шо свій і зрадіють,шо найшлася пропажа ..........
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16.11.2021 21:03 Відповісти
А що ще комусь треба докази що срашка дика та агресивна країна з шизонутим населенням котра веде войни з сусідами???!!! Та ну на х.....
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16.11.2021 22:59 Відповісти
 
 