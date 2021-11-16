Українські засоби РЕБ збили ворожий російський безпілотник "Орлан-10": "Крилатий трофей - беззаперечний доказ присутності військ РФ на Донбасі". ФОТО

В районі проведення Операції об'єднаних сил засобами радіоелектронної боротьби було примушено до посадки БПЛА противника, який перетнув лінію розмежування на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр ООС.

Зазначається, що ворожий літальний апарат зовнішніх ушкоджень не зазнав.

"Українські військові вже ідентифікували захоплений безпілотний літак противника. Ним виявився БПЛА, який належить до російського багатоцільового безпілотного авіаційного комплексу "Орлан-10", що призначений для ведення розвідки та коректування вогню артилерії", - йдеться в повідомленні.

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Штаб ООС також нагадує, що "Орлан-10" виробляє російське ТОВ "Спеціальний технологічний центр" у Санкт-Петербурзі і цей комплекс стоїть виключно на озброєнні ЗС Російської Федерації.

"Крилатий трофей є беззаперечним доказом та документальним підтвердження присутності російських військ, озброєння та техніки на території України", - резюмували в прессцентрі ООС.