Новий асфальт укладений уже на 90% Дороги Єдності від Стрия до Умані, - Укравтодор. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
На 583-кілометровій ділянці траси М-30 від Стрия Львівської області до Умані Черкаської області уже укладений фінішний шар нового асфальту на 90% цього відрізку. Траса М-30 більш відома як Дорога Єдності, а її ремонт по всій протяжності проходить цього року в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".
Про це повідомляє Укравтодор, передає Цензор.НЕТ.
"Дорога Єдності М-30 Стрий — Ізварине є флагманом президентської програми "Велике будівництво". Зовсім скоро 1400 км нового покриття "зшиють" західні та східні області та утворять комфортний швидкісний коридор", — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, ремонтні роботи на автошляху М-30 зараз тривають у 8 областях. Напередодні заступник голови Укравтодору Андрій Івко та заступник директора Департаменту розвитку доріг Денис Дорошенко проінспектували хід виконання робіт у п'яти із них – Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій та Черкаській областях.
У Львівській області на 43-кілометрової ділянці від початку автошляху М-30 у місті Стрий до межі області асфальт вкладено по всій протяжності, тривають роботи з організації дорожнього руху та нанесення розмітки.
В Івано-Франківській активно ведуться роботи з реконструкції від межі з Львівською областю до міста Рогатин (16,9 км), а від міста Рогатин до межі з Тернопільською областю роботи завершено (14,9 км).
На Тернопільщині ремонтом охоплено 66,3 км автошляху. На 48,7 км ремонт фінішував. На цій ділянці також відновлено 6 мостів. Ще один міст у с.Городище капітально відремонтовано за окремим тендером. На 17,6-кілометровій ділянці капітального ремонту вже нанесено фінішний шар покриття і відремонтовано 3 мости. Остання ділянка, де тривають роботи, — у межах міста Бережани.
На Хмельниччині проводяться реконструкція та капітальний ремонт за маршрутом Хмельницький – межа Вінницької області (протяжність ділянки – 42 км).
На Черкащині повністю завершено реконструкцію ремонт 2-х ділянок загальною протяжністю 10 км та триває ремонт ділянки протяжністю 13 км. 5 км ділянки вже у фінішному шарі покриття.
В Укравтодорі наголосили, що найближчим часом проінспектують хід робіт на М-30 від межі Черкаської та Кіровоградської областей до лінії розмежування у Луганській області.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що дороги, які оновлюються за програмою "Велике будівництво", мають бути вітриною України.
Будь ласка, зачекайте...
Сдается мне, что дороги, построенные на костях в Роисе, тупо отдыхают.
Ты дороги для путинской камарильи строиш, зе-банатище?
На М-22 ділянки чергуються, поки "сіра" основа, авто на швидкості тримає дорогу як по рейках, хоч кермо відпускай, тільки потрапляєш на "чорну" ділянку, потрібно постійно підрулювати, автомобіль тихенько плаває. Не критично, але підсвідоне відчуття є.
До речі, на більшості "нових" доріг помітно або повздовжню, або поперечну хвилястість.
https://covid.obozrevatel.com/ukr/koronavirus-v-ukraini-statistika-moz-na-16-listopada.htm
Чудовий заголовок і велике крадівництво згадано, але ні слова, що 2/3 цієї ділянки зроблено при Порошенку. Наскільки пам'ятаю, поганенькою дорога була лише в Хмельницькій області і від Гайсина до Умані ніяк не могли закінчити.
Лише по тексту можна зрозуміти, що мова йде про шматочки в сумі біля 200 км. з майже 600.
Плакатики вдячності уряду Гройсмана змінити на свої?