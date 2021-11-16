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дороги (1505) Львівщина (1924) ремонт (815) Укравтодор (489) Черкащина (646) Велике будівництво (718)

Новий асфальт укладений уже на 90% Дороги Єдності від Стрия до Умані, - Укравтодор. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

На 583-кілометровій ділянці траси М-30 від Стрия Львівської області до Умані Черкаської області уже укладений фінішний шар нового асфальту на 90% цього відрізку. Траса М-30 більш відома як Дорога Єдності, а її ремонт по всій протяжності проходить цього року в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє Укравтодор, передає Цензор.НЕТ.

Новий асфальт укладений уже на 90% Дороги Єдності від Стрия до Умані, - Укравтодор 01

"Дорога Єдності М-30 Стрий — Ізварине є флагманом президентської програми "Велике будівництво". Зовсім скоро 1400 км нового покриття "зшиють" західні та східні області та утворять комфортний швидкісний коридор", — йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, ремонтні роботи на автошляху М-30 зараз тривають у 8 областях. Напередодні заступник голови Укравтодору Андрій Івко та заступник директора Департаменту розвитку доріг Денис Дорошенко проінспектували хід виконання робіт у п'яти із них – Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій та Черкаській областях.

Новий асфальт укладений уже на 90% Дороги Єдності від Стрия до Умані, - Укравтодор 02

У Львівській області на 43-кілометрової ділянці від початку автошляху М-30 у місті Стрий до межі області асфальт вкладено по всій протяжності, тривають роботи з організації дорожнього руху та нанесення розмітки.

В Івано-Франківській активно ведуться роботи з реконструкції від межі з Львівською областю до міста Рогатин (16,9 км), а від міста Рогатин до межі з Тернопільською областю роботи завершено (14,9 км).

На Тернопільщині ремонтом охоплено 66,3 км автошляху. На 48,7 км ремонт фінішував. На цій ділянці також відновлено 6 мостів. Ще один міст у с.Городище капітально відремонтовано за окремим тендером. На 17,6-кілометровій ділянці капітального ремонту вже нанесено фінішний шар покриття і відремонтовано 3 мости. Остання ділянка, де тривають роботи, — у межах міста Бережани.

Новий асфальт укладений уже на 90% Дороги Єдності від Стрия до Умані, - Укравтодор 03

На Хмельниччині проводяться реконструкція та капітальний ремонт за маршрутом Хмельницький – межа Вінницької області (протяжність ділянки – 42 км).

На Черкащині повністю завершено реконструкцію ремонт 2-х ділянок загальною протяжністю 10 км та триває ремонт ділянки протяжністю 13 км. 5 км ділянки вже у фінішному шарі покриття.

В Укравтодорі наголосили, що найближчим часом проінспектують хід робіт на М-30 від межі Черкаської та Кіровоградської областей до лінії розмежування у Луганській області.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що дороги, які оновлюються за програмою "Велике будівництво", мають бути вітриною України.
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Топ коментарі
+9
популисты херовы... Что там с ПКР "Нептун", ОТРК "Спасан", САУ "Богдана" ???
Ты дороги для путинской камарильи строиш, зе-банатище?
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16.11.2021 09:48
+5
+838 тільки за вчора.Тим,кого запакували в чорні мішки та їхнім родичам якось пох. ... Пріоритети зеленотупоголових вражають здоровий глузд.
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16.11.2021 09:47
+4
весной асфальт сойдет вместе со снегом
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16.11.2021 10:06
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Интересно было бы сделать инфографику в сколько трупов обходится километр "большого крадивныцтва" ЗЕ.

Сдается мне, что дороги, построенные на костях в Роисе, тупо отдыхают.
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16.11.2021 09:38 Відповісти
весной асфальт сойдет вместе со снегом
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16.11.2021 10:06 Відповісти
+838 тільки за вчора.Тим,кого запакували в чорні мішки та їхнім родичам якось пох. ... Пріоритети зеленотупоголових вражають здоровий глузд.
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16.11.2021 09:47 Відповісти
а что там у нас восточнее Умани?)
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16.11.2021 09:48 Відповісти
популисты херовы... Что там с ПКР "Нептун", ОТРК "Спасан", САУ "Богдана" ???
Ты дороги для путинской камарильи строиш, зе-банатище?
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16.11.2021 09:48 Відповісти
для своего кармана.
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16.11.2021 11:23 Відповісти
Судя по фото, прекрасные дороги. Честно говоря даже немного завидно. У нас что то совсем новых не строят.
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16.11.2021 10:16 Відповісти
Мені одному здається, що на значній частині "нових доріг" (ті що з чорненьким покриттям, збудовані за останні 2-3) зчеплення гуми з дорогою значно гірше ніж на "старих" (сірий класичний асфальт, що клали раніше)?
На М-22 ділянки чергуються, поки "сіра" основа, авто на швидкості тримає дорогу як по рейках, хоч кермо відпускай, тільки потрапляєш на "чорну" ділянку, потрібно постійно підрулювати, автомобіль тихенько плаває. Не критично, але підсвідоне відчуття є.

До речі, на більшості "нових" доріг помітно або повздовжню, або поперечну хвилястість.
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16.11.2021 10:18 Відповісти
А ще асфальт пористий , між камінчиками , які тирчать на поверхні -пустоти Дощ , сніг , мороз все порве . До речі ,автівки тормозять ,і камінчики вилітають .
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16.11.2021 14:16 Відповісти
А статья о готовности дороги на 92% или 94% тоже будет?....
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16.11.2021 10:23 Відповісти
На ранок вівторка, 16 листопада, загальна кількість випадків інфікування у країні становить 3 244 749, із них 77 985 обернулися смертю хворих (+838 за добу, що стало рекордом за час пандемії)

https://covid.obozrevatel.com/ukr/koronavirus-v-ukraini-statistika-moz-na-16-listopada.htm
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16.11.2021 10:29 Відповісти
молодцы чо
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16.11.2021 11:20 Відповісти
"Новий асфальт укладений уже на 90% Дороги Єдності від Стрия до Умані"
Чудовий заголовок і велике крадівництво згадано, але ні слова, що 2/3 цієї ділянки зроблено при Порошенку. Наскільки пам'ятаю, поганенькою дорога була лише в Хмельницькій області і від Гайсина до Умані ніяк не могли закінчити.
Лише по тексту можна зрозуміти, що мова йде про шматочки в сумі біля 200 км. з майже 600.
Плакатики вдячності уряду Гройсмана змінити на свої?
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16.11.2021 11:40 Відповісти
замочил ватана=)
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16.11.2021 13:15 Відповісти
вдоль обочины нужно разместить таблички с фамилиями тех кто погиб в то время когда деньги на их лечение и спасение закатывали в этот асфальт.
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16.11.2021 16:07 Відповісти
 
 