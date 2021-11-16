УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7214 відвідувачів онлайн
Новини Фото Події
3 172 44
контррозвідка (458) зброя (5740) СБУ (10007)

Контррозвідка СБУ ліквідувала канал незаконного вивезення з України авіаційних комплектуючих військового призначення. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Контррозвідка СБУ ліквідувала канал незаконного вивезення з України авіаційних комплектуючих військового призначення. ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України викрили та припинили функціонування каналу незаконного переправлення за кордон авіаційних комплектуючих військового призначення.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено, що двоє мешканців Дніпропетровщини організували схему придбання на території України авіаційних агрегатів та комплектуючих до військової техніки з подальшим їх незаконним вивезенням до країн близького зарубіжжя для потреб військово-промислових підприємств та військових об’єктів цих країн.

За результатами вжитих заходів товари військового призначення (авіаційні насоси та контактори) було виявлено і вилучено на одному з митних постів Київської митниці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ передала Міноборони вилучену контррозвідкою зброю на 1 млрд грн загальною вагою понад 500 т. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ході обшуків також вилучено понад 200 одиниць товарів до авіаційної техніки сумнівного походження (стартер-генератори, плунжерні насоси, клапани, спеціальні фільтри та інше пілотажно-навігаційне електронне обладнання для чутливих вузлів військових літаків), супровідні документи до них, печатки і штампи, бланки-паспорти на продукцію, матеріали листування фігурантів з іноземними замовниками, електронно-обчислювальна техніка, засоби зв’язку тощо.

Контррозвідка СБУ ліквідувала канал незаконного вивезення з України авіаційних комплектуючих військового призначення 01
Контррозвідка СБУ ліквідувала канал незаконного вивезення з України авіаційних комплектуючих військового призначення 02
Контррозвідка СБУ ліквідувала канал незаконного вивезення з України авіаційних комплектуючих військового призначення 03
Контррозвідка СБУ ліквідувала канал незаконного вивезення з України авіаційних комплектуючих військового призначення 04
Контррозвідка СБУ ліквідувала канал незаконного вивезення з України авіаційних комплектуючих військового призначення 05
Контррозвідка СБУ ліквідувала канал незаконного вивезення з України авіаційних комплектуючих військового призначення 06
Контррозвідка СБУ ліквідувала канал незаконного вивезення з України авіаційних комплектуючих військового призначення 07

Наразі у рамках відкритого слідчими СБУ кримінального провадження вирішується питання щодо оголошення зловмисникам підозри у вчиненні злочину, передбаченого ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) КК України.

Читайте також: Агенти ФСБ планували диверсії у південних регіонах України: ліквідовано канал постачання вибухівки з окупованого Криму, - СБУ. ФОТОрепортаж

Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення всіх обставин та учасників вчинення кримінального правопорушення.

Заходи із припинення протиправної діяльності здійснювались за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+6
Коли завозили в Україну клістрони, теж перекрили канал. Дивне СБУ.
показати весь коментар
16.11.2021 10:42
+4
Если бы Вы знали.. сколько их сгнило под заборами!!! Хорошо что хоть какую то копейку получили за выкупленные))) А так бы и те сгнили... И никого это не волновало. А когда загремело..начали выть о проданных!! А чего не воем о брошенных и пришедших в нелётное состояние? Их то значительно больше пропало...
показати весь коментар
16.11.2021 12:32
+3
ЗеДол..бы, обратите внимание, что при "барИге" Порохе в Украину, для нужд ВСУ, пусть и незаконно, но ВВОЗИЛИСЬ комплектующие и запчасти, а при вашем избраннике ваЗелине-членограе ВЫВОЗЯТЬСЯ за счёт ВСУ.
показати весь коментар
16.11.2021 11:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли завозили в Україну клістрони, теж перекрили канал. Дивне СБУ.
показати весь коментар
16.11.2021 10:42 Відповісти
А скільки ще таких каналів існує, контррозвідка в курсі)? дЄрЬмак з дємчєнком підкажуть).
показати весь коментар
16.11.2021 10:45 Відповісти
БАРДАК ПІД ЧАС ВІЙНИ, ЗРАДНИКИ І ДИВЕРСАНТИ НІЧОГО НЕ БОЯТЬСЯ.
показати весь коментар
16.11.2021 10:48 Відповісти
Какой то хлам с МИГ - 15, кацапы на таком летают?
показати весь коментар
16.11.2021 10:56 Відповісти
Кацапы в африку перепродают...
показати весь коментар
16.11.2021 11:06 Відповісти
В Африку полным ходом отправляли В АРЕНДУ украинские вертолеты, перед тем их выкупив у ВСУ
показати весь коментар
16.11.2021 11:22 Відповісти
Если бы Вы знали.. сколько их сгнило под заборами!!! Хорошо что хоть какую то копейку получили за выкупленные))) А так бы и те сгнили... И никого это не волновало. А когда загремело..начали выть о проданных!! А чего не воем о брошенных и пришедших в нелётное состояние? Их то значительно больше пропало...
показати весь коментар
16.11.2021 12:32 Відповісти
Я считаю , что кто-то за это должен отвечать . Общество должно созреть и требовать ответ за разворованную армию и промышленность - с Президентов, Премьеров, Голов ВР.

Только тогда Украина станет сильной и богатой страной
показати весь коментар
16.11.2021 12:41 Відповісти
Ничего не будет. Потому что в 1991 году общество само и голосовало за этих вчерашних перкрашенных комуняк которые потом довели все до ручки и распродали по дешевке.
показати весь коментар
16.11.2021 13:33 Відповісти
Я не теряю надежды 😀😀😀
Германия и столетних преступников находит и судит .
Франция судит Саркози .
Израиль судит
Украине надо брать пример с этих стран
показати весь коментар
16.11.2021 13:36 Відповісти
За что отвечать? За наличие на территории Украины тысяч самолётов, танков и другого хлама? Кто их мог содержать? Кто мог платить зарплату миллиону военнослужащих, которые остались в армии Украины в 1991 году.? Кто то там верещал, что Ту-160 были бы у нас...ядерное оружие было бы и мы бы никого не боялись. Так а кто должен был платить за их содержание, полёты..хранение? Или все думали, ура...столько нам досталось...Вот и рухнуло оно в реалиях. А надо был хозяин.. программа продажи хлама и приобретения нужного современного вооружения. Кто там собирался воевать Ту-160-ми не понимая, что его годовое содержание ОДНОГО самолёта требовало почти миллион долларов. Это только хранение ..а не эксплуатация. Или у нас у многих умишко дальше... пусть стоит..потом пригодится ..не тянет? Общество должно отвечать за то, что оно сотворило, кого выбрало и как реагировало на происходящее!! Никакой президент, никакой премьер не сделает богатой страну, если общество этого НЕ ХОЧЕТ!! А весна 2019 года показала, что и общества то нет. Есть стадо безмозглого плебса, которому нахрен ничего не надо... кроме поспать..пожрать и по...ать... ну и поржать!! Вот это ТОТ ..кто должен отвечать!! Он кстати и отвечает... нытьём, скуляжом и откровенной дурью. А стадо привлечь к ответственности невозможно. Только кошара, цепь и палка... Но это не наш метод...хотя очень действенный!
показати весь коментар
16.11.2021 14:22 Відповісти
За все отвечает ПЕРВОЕ ЛИЦО.
-за кадровую политику
- за экономику
- за народ
на любом предприятии ответственность несёт руководитель , а дворники и уборщицы тут ни при чем
показати весь коментар
16.11.2021 14:27 Відповісти
..ну вот Вы и ответили на вопрос!!! Общество состоящее умственно из дворников и уборщиц нуждается только в палке и крике! Иначе оно не работает! За избрание ПЕРВОГО ЛИЦА отвечает ОБЩЕСТВО!!! и нечего винить обезьяну, которую выбрали дебилы!! И так с 1991 года. Достаточно того..что в 91 году вместо патриота Черновола выбрали перекрасившегося мутанта... И продолжали далее всё дурнеть и дурнеть... После мутантов выбрали уголовника... Вот она традиция!! Вот оно мышление. Война немножко прочистила мозги.... Но многие устали от войны и захотели развлечений!!! Выбрали клоуна... откровенного ушлёпка. Так кто должен нести ответственность за назначенных ? Правильно ..ОБЩЕСТВО!! Вот оно и несёт..скуля..воя.. и ноя. Пусть и дальше сидит в дерьме, если с мозгами откровенный провал.
показати весь коментар
16.11.2021 14:41 Відповісти
показати весь коментар
16.11.2021 14:30 Відповісти
СБУ перекрыло канал вывоза антикварных приборов . за такое любой авиационный музей или коллекционер первых реактивных самолетов душу продаст
показати весь коментар
16.11.2021 11:06 Відповісти
Так кацапы по логарифмическим линейкам летают 😀😀😀
вчера в Цензоре новость была
показати весь коментар
16.11.2021 11:15 Відповісти
*** . не подумал
показати весь коментар
16.11.2021 11:18 Відповісти
показати весь коментар
16.11.2021 11:21 Відповісти
А если логарифмическая линейка потеряется то в запасе есть пачка папирос "Беломор канал"
показати весь коментар
16.11.2021 11:22 Відповісти
😀
показати весь коментар
16.11.2021 11:23 Відповісти
В запасе - счетная машинка "Феликс"
показати весь коментар
16.11.2021 11:27 Відповісти
показати весь коментар
16.11.2021 11:54 Відповісти
Забыл блин. Это же классика !
показати весь коментар
16.11.2021 12:03 Відповісти
Армейский ноутбук "Эльбрус" весом 15 кг . Аналоговнет
показати весь коментар
16.11.2021 11:25 Відповісти
ЗеДол..бы, обратите внимание, что при "барИге" Порохе в Украину, для нужд ВСУ, пусть и незаконно, но ВВОЗИЛИСЬ комплектующие и запчасти, а при вашем избраннике ваЗелине-членограе ВЫВОЗЯТЬСЯ за счёт ВСУ.
показати весь коментар
16.11.2021 11:14 Відповісти
Ворованные из ВСУ . Так поставлен учёт .

И журналисты и СБУ СТЫДЯТСЯ НАЗВАТЬ СТРАНУ адресанта , хотя всем ясно что раша и ее сателлит
ПОКА ВЕЩИ ОТКРЫТО НЕ БУДУТ НАЗЫВАТЬ СВОИМИ ИМЕНАМИ , бардак в Украине не прекратится - а то все шито- крыто по совковому
показати весь коментар
16.11.2021 11:21 Відповісти
Зачотний схрон...
показати весь коментар
16.11.2021 11:18 Відповісти
а якого року виробництва це "добро" ?
Можна уточнити ?
Чи це теж військова таємниця
показати весь коментар
16.11.2021 11:23 Відповісти
Внимательно прочитал понаписаное и меня удивляет то что в ней ни словом не обмовленно откуда эти комплектующие взяты ,,контробандистами,, да еще из полным комплектом сопровождающих документов.
Такую продукцию в подвале не склеплешь,такие узлы изготавливаются поштучно и под полным контролем как и оружие.
показати весь коментар
16.11.2021 11:28 Відповісти
Как в пресс центре СБУ написали

бриффинги там не в почете - бо придётся отвечать на стремные вопросы
показати весь коментар
16.11.2021 11:56 Відповісти
Я Вам вчора написав навіщо ви мене "спалили"... Ви пояснили здивовано ... Хотів написать Вам що обов"язково якесь "лайно" скористається навіть цим приводом щоб "висраться" та передумав - "махнув рукою" І що ви думаєте? Таке "лайно" знайшлося! Наш "деревенский сумасшедший" - "Сливка-Чіп"
показати весь коментар
16.11.2021 12:11 Відповісти
Я не видела коммента - где посмотреть ?
показати весь коментар
16.11.2021 12:52 Відповісти
Я на Автотему скину - як знайду
показати весь коментар
16.11.2021 13:59 Відповісти
Почему никчему если бутут задаваться зарание подготовленые вопросы и теми кого призначит само СБУ.
Метод *****,и открытый брифинг есть и народ довольный такой открытостью.
показати весь коментар
16.11.2021 12:23 Відповісти
..эти узлы изготавливаются на многих заводах, производящих обыкновенные топливные насосы и фильтры (что на фото) параллельно с гражданской номенклатурой. Никакой особой ценности не представляют. Никакого поштучного изготовления и в помине нет. Любой желающий может приобрести этот насос с документами.
показати весь коментар
16.11.2021 12:37 Відповісти
Возможно насосы и изготовляются на разных предприятиях но для самолетов эти насосы имеют особенную конфигурацию да и требования к качеству у них в сотни раз выше.Поэтому их изготавливают поштучно и под особым контролем и каждый шаг их изготовления под особым контролем.А об авионике уже и говорить нечего.И взятый из ,,под забора,,узел никому не нужен и даром.Разве что металоломщикам или охотникам за драгметаллами.
показати весь коментар
16.11.2021 12:48 Відповісти
только не рассказывайте сказки, в которые Вы себе рассказываете и наивно верите! Никакой особенной конструктивной конфигурации там нет. Обыкновенные насосы. как маслянные, так и топливные, так и для гидравлических систем. Изготавливаются серийно. Никаких требований в сотни раз выше. На одном предприятии изготавливают насосы все видов для промышленности и для авиации. Тем более никакого штучного изготовления. Иначе бы они стоили как космические корабли. И о авионике Вы не рассказывайте. Предприятие, выпускающее телевизоры выпускает панели дисплеев для самолётов. И в Украине эта продукциЯ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ!! То что призводится в рашке авионикой назвать можно с натягом. Пример Индонезия! Все Су-30МКИ поставленные в Индонезию стоят из за массовых отказов навигационных электронных комплексов. А взятый из под забора узел отправляется на завод и с него делают картинку... которую никто давно уже не выпускает. Ну и закончу металлоломщиками!! Задайте себе вопросик. Почему до сих пор стоят на аэродромах сотни старых самолётов типа Ил-76...которые никто не режет и не сдаёт на металл?! Они просто гниют... Когда ответите на этот вопрос себе...может и поймёте. о чём я Вам написал.
показати весь коментар
16.11.2021 14:33 Відповісти
Не спорю,но по жизни мне приходилось работать на таких предприятиях как ,,Комутатор,,г.Рига,производили как оборудование для КШМ радиостанции Р-111,Р-130 и ЗАС оборудование и паралельно радиоприемники.Завод ВЭФ выпускающий АТС,оборудование для радиореллейных поисковых станций а так же всем известный радиоприемник ВЭФ.Приходилось работать так же в московском НИИиАП в цехху 237 где выпускали блоки питания для ракет СС-20 ,,Сатана,, и в том же цеху выпускали прозвонки для бытовых кабельных линий.
Возможность это Вам высказать является давно законченой подпиской о не разглашении.Так что не все золото что блестит и не все оборудование которое изготавливается вполне мирным предприятием является не номерным.
показати весь коментар
16.11.2021 14:45 Відповісти
Ну то ж был секретный СССР..))) Тогда просто слово **военное** уже пугало секретностью ..хотя это была и отсталость и древность. А то что в схемах прицельных комплексов российских самолётов стоят сотни микросхем и чипов изготовленных в Китае... никого не волнует. Засектить надо было свою отсталость.

..а Вы так и не попытались ответить себе на вопрос... Почему сотни старых самолётов не сдают на металлолом!?
показати весь коментар
16.11.2021 15:08 Відповісти
Ответ прост,ждут приватизации...
показати весь коментар
16.11.2021 15:42 Відповісти
ответ в корне неправильный! Авиационный алюминий может использоваться только на заводах для производства АВИАЦИОННОГО алюминия. С пару десятков лет назад на одном из южных аэродромов ВТА были порезаны АККУРАТНО три Ил-76. Все резалось размерами.. наименованием металла.. титана... других сортировочных марок. Комплектовалось в контейнеры и отправлялось в Запорожье. Планировалось использовать для производства Ан-70. Но всё заглохло и более 50 Ил-76.. никому не нужные были банально брошены. Большинство так и стоит, никому не нужные и ничего не стоящие. Аналогично и с другими видами авиатехники. Покупать их никто даже по цене металлолома не хотел и не хочет. И не рассказывайте мне о передовой советской электронике. Я полетав достаточное количество лет на военных самолётах ЗНАЧИТЕЛЬНО !!! лучше Вас знаю..что это такое и с чем его едят! Если то...что там стояло можно вообще назвать электроникой!!)))
показати весь коментар
17.11.2021 12:08 Відповісти
Не надо путать китайскую продукцию для стран 3-4-го мира из продукцией китая для остального мира.США и Германия передовые страны уже отстают от китайского качества вот и вносят санкции на их продукт.
показати весь коментар
16.11.2021 15:47 Відповісти
Военная электроника при совке была на уровне,правда наши микросхемы как и все при СССР были самими большими а ,,Сатана ,,самой надежной и разрушитрельной.А главное взлетала и летела куда надо а не куда ей захочется.
Главной ошибкой совка это то что все новые радиоэлементы пока не устарели не поступали для бытового пользования.Вот и получилось пока в бытовой электронике появлялось что-то новое то оно уже морально устарело.
показати весь коментар
16.11.2021 15:57 Відповісти
не канал надо перекрывать а источник. Комплектующие военного назначения все маркированы да нумерованы. Как говорил Колыван - "Свиньи не сигареты, они хоть хрюкают"
показати весь коментар
16.11.2021 11:38 Відповісти
 
 