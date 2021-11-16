Контррозвідка СБУ ліквідувала канал незаконного вивезення з України авіаційних комплектуючих військового призначення. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Контррозвідники Служби безпеки України викрили та припинили функціонування каналу незаконного переправлення за кордон авіаційних комплектуючих військового призначення.
Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБ України, інформує Цензор.НЕТ.
Встановлено, що двоє мешканців Дніпропетровщини організували схему придбання на території України авіаційних агрегатів та комплектуючих до військової техніки з подальшим їх незаконним вивезенням до країн близького зарубіжжя для потреб військово-промислових підприємств та військових об’єктів цих країн.
За результатами вжитих заходів товари військового призначення (авіаційні насоси та контактори) було виявлено і вилучено на одному з митних постів Київської митниці.
У ході обшуків також вилучено понад 200 одиниць товарів до авіаційної техніки сумнівного походження (стартер-генератори, плунжерні насоси, клапани, спеціальні фільтри та інше пілотажно-навігаційне електронне обладнання для чутливих вузлів військових літаків), супровідні документи до них, печатки і штампи, бланки-паспорти на продукцію, матеріали листування фігурантів з іноземними замовниками, електронно-обчислювальна техніка, засоби зв’язку тощо.
Наразі у рамках відкритого слідчими СБУ кримінального провадження вирішується питання щодо оголошення зловмисникам підозри у вчиненні злочину, передбаченого ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) КК України.
Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення всіх обставин та учасників вчинення кримінального правопорушення.
Заходи із припинення протиправної діяльності здійснювались за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.
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Только тогда Украина станет сильной и богатой страной
Германия и столетних преступников находит и судит .
Франция судит Саркози .
Израиль судит
Украине надо брать пример с этих стран
-за кадровую политику
- за экономику
- за народ
на любом предприятии ответственность несёт руководитель , а дворники и уборщицы тут ни при чем
вчера в Цензоре новость была
И журналисты и СБУ СТЫДЯТСЯ НАЗВАТЬ СТРАНУ адресанта , хотя всем ясно что раша и ее сателлит
ПОКА ВЕЩИ ОТКРЫТО НЕ БУДУТ НАЗЫВАТЬ СВОИМИ ИМЕНАМИ , бардак в Украине не прекратится - а то все шито- крыто по совковому
Можна уточнити ?
Чи це теж військова таємниця
Такую продукцию в подвале не склеплешь,такие узлы изготавливаются поштучно и под полным контролем как и оружие.
бриффинги там не в почете - бо придётся отвечать на стремные вопросы
Метод *****,и открытый брифинг есть и народ довольный такой открытостью.
Возможность это Вам высказать является давно законченой подпиской о не разглашении.Так что не все золото что блестит и не все оборудование которое изготавливается вполне мирным предприятием является не номерным.
..а Вы так и не попытались ответить себе на вопрос... Почему сотни старых самолётов не сдают на металлолом!?
Главной ошибкой совка это то что все новые радиоэлементы пока не устарели не поступали для бытового пользования.Вот и получилось пока в бытовой электронике появлялось что-то новое то оно уже морально устарело.