Контррозвідка СБУ ліквідувала канал незаконного вивезення з України авіаційних комплектуючих військового призначення. ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України викрили та припинили функціонування каналу незаконного переправлення за кордон авіаційних комплектуючих військового призначення.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено, що двоє мешканців Дніпропетровщини організували схему придбання на території України авіаційних агрегатів та комплектуючих до військової техніки з подальшим їх незаконним вивезенням до країн близького зарубіжжя для потреб військово-промислових підприємств та військових об’єктів цих країн.

За результатами вжитих заходів товари військового призначення (авіаційні насоси та контактори) було виявлено і вилучено на одному з митних постів Київської митниці.

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У ході обшуків також вилучено понад 200 одиниць товарів до авіаційної техніки сумнівного походження (стартер-генератори, плунжерні насоси, клапани, спеціальні фільтри та інше пілотажно-навігаційне електронне обладнання для чутливих вузлів військових літаків), супровідні документи до них, печатки і штампи, бланки-паспорти на продукцію, матеріали листування фігурантів з іноземними замовниками, електронно-обчислювальна техніка, засоби зв’язку тощо.















Наразі у рамках відкритого слідчими СБУ кримінального провадження вирішується питання щодо оголошення зловмисникам підозри у вчиненні злочину, передбаченого ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) КК України.

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Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення всіх обставин та учасників вчинення кримінального правопорушення.

Заходи із припинення протиправної діяльності здійснювались за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.