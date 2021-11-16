Чиновники Миколаївського бронетанкового заводу намагалися продати деталі та агрегати до БТР та БРДМ, призначені для ремонту техніки у районі ООС. ФОТОрепортаж

Контррозвідка СБУ запобігла викраденню деталей, призначених для ремонту військової техніки у районі ООС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням пресцентр СБ України, зловмисники хотіли незаконно продати їх зі складів державного підприємства "Миколаївський бронетанковий завод". Нестача таких запчастин могла завдати шкоди обороноздатності нашої країни в умовах збройного конфлікту з країною-агресором.

Спецслужбою встановлено, що у межах виконання Державного оборонного замовлення двоє відповідальних осіб держпідприємства намагалися "збути" деталі та агрегати до БТР та БРДМ.

Зловмисники, зловживаючи службовим становищем, вносили неправдиві відомості до товарно-супровідної документації. Вартість усіх запчастин становила майже 500 тис. грн.

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Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для з’ясування всіх обставин оборудки та встановлення і притягнення до відповідальності причетних осіб.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводило Управління СБУ в Миколаївській області спільно з Управлінням координації безпеки підприємств ДК "Укроборонпром" та Національною поліцією за процесуального керівництва Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

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