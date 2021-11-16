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Чиновники Миколаївського бронетанкового заводу намагалися продати деталі та агрегати до БТР та БРДМ, призначені для ремонту техніки у районі ООС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Чиновники Миколаївського бронетанкового заводу намагалися продати деталі та агрегати до БТР та БРДМ, призначені для ремонту техніки у районі ООС. ФОТОрепортаж

Контррозвідка СБУ запобігла викраденню деталей, призначених для ремонту військової техніки у районі ООС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням пресцентр СБ України, зловмисники хотіли незаконно продати їх зі складів державного підприємства "Миколаївський бронетанковий завод". Нестача таких запчастин могла завдати шкоди обороноздатності нашої країни в умовах збройного конфлікту з країною-агресором.

Спецслужбою встановлено, що у межах виконання Державного оборонного замовлення двоє відповідальних осіб держпідприємства намагалися "збути" деталі та агрегати до БТР та БРДМ.

Зловмисники, зловживаючи службовим становищем, вносили неправдиві відомості до товарно-супровідної документації. Вартість усіх запчастин становила майже 500 тис. грн.

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Чиновники Миколаївського бронетанкового заводу намагалися продати деталі та агрегати до БТР та БРДМ, призначені для ремонту техніки у районі ООС 01
Чиновники Миколаївського бронетанкового заводу намагалися продати деталі та агрегати до БТР та БРДМ, призначені для ремонту техніки у районі ООС 02
Чиновники Миколаївського бронетанкового заводу намагалися продати деталі та агрегати до БТР та БРДМ, призначені для ремонту техніки у районі ООС 03

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для з’ясування всіх обставин оборудки та встановлення і притягнення до відповідальності причетних осіб.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводило Управління СБУ в Миколаївській області спільно з Управлінням координації безпеки підприємств ДК "Укроборонпром" та Національною поліцією за процесуального керівництва Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

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16.11.2021 11:23 Відповісти
Треба було б за законами військового часу розстріляти. А так....
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16.11.2021 11:35 Відповісти
Одних уже расстреляли.
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16.11.2021 12:15 Відповісти
На пожизненное сволочей !
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16.11.2021 11:49 Відповісти
А вот и ответ откуда берутся запчасти,навигационное оборудование,оружие и взрывчатка у ,,контробандистов,, да только наше СБУ успешно иногда ловят контробандистов но ни одного поставщика контробанды.
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16.11.2021 12:00 Відповісти
Один вопрос - кому. И соответственно припаять статью, государственная измена.
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16.11.2021 12:22 Відповісти
странно кому этот металлолом еще продавать совковый..в музей или на приемку или ватникам нищим
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16.11.2021 13:18 Відповісти
Не все те, що залишилось від совка, металолом. Для такоі війни, як на Донбасі, застарілими танками Т-62 важко назвати. В обороні з капоніра видно лиш ствол пушки, якою можна вражати любу мішень за два -три кілометри. Вангую, що ця війна з Росією надовго і нам треба закріплювати фронт - закопувати танки, пушки, ставити мінні поля і повністю відгородитись від цього бидла. Нехай здихають щасливі, що вони "на Родине".
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17.11.2021 13:53 Відповісти
все этометаллом куча говна а танки тоже им только огород капать
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17.11.2021 16:32 Відповісти
Роздатку не продали?... От єлки-палки, сбу поймала справжніх злодіїв) А те що операцію з вагнерівцями провалили- так то хіба злочин?) То так, пусте. Ганьба сбу, що такими справами займаються, тут поліція повинна працювати. А якщо вже затримали "злодіїв", то хоч би не писали. Це- рядова робота а не якийсь подвиг. Єрмака поймаєте- буде вам "плюс в карму" а поки що- нізачот (теж мені льви хасподні, прости Боже).
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17.11.2021 20:32 Відповісти
Нельзя оправдывать малый "злочин" большим. Даже если один грамм пороха в патрон не досыпал,это уже "злочин" так как может в нужный момент не спасти жизнь бойца.
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18.11.2021 09:11 Відповісти
Оце неподобство у вигляді єврейської копаницю маланці, під охороною мусорів, поставили посеред Києва. Якби українці виставили свій тризуб серед Тель-Авіва, через скільки хвилин вони б опинились за ґратами?

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03.12.2021 15:06 Відповісти
 
 