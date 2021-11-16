Співробітник поліції у Вологді задушив найманця РФ Зубкова. ФОТО

Російського найманця задушили під час п'яної бійки у Вологді.

Про це в Twitter повідомив блогер Necro Mancer, інформує Цензор.НЕТ.

"Зубков Олександр Юрійович (Вологда, 07.03.1988) задушений у Вологді під час п'яної бійки начальником відділу поліції у ніч 02-03.11.2021", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що Зубков воював проти України у складі російсько-окупаційних військ та отримував "нагороди".

За інформацією з мережі, найманець прийшов до будинку своєї матері, де у під'їзді стався конфлікт з її сусідом - начальником місцевої поліції.

В під'їзд вийшли інші сусіди, повалили чоловіка на підлогу, а співробітник російської поліції задушив Зубкова.

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