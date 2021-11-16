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Співробітник поліції у Вологді задушив найманця РФ Зубкова. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події За кордоном
Російського найманця задушили під час п'яної бійки у Вологді.
Про це в Twitter повідомив блогер Necro Mancer, інформує Цензор.НЕТ.
"Зубков Олександр Юрійович (Вологда, 07.03.1988) задушений у Вологді під час п'яної бійки начальником відділу поліції у ніч 02-03.11.2021", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що Зубков воював проти України у складі російсько-окупаційних військ та отримував "нагороди".
За інформацією з мережі, найманець прийшов до будинку своєї матері, де у під'їзді стався конфлікт з її сусідом - начальником місцевої поліції.
В під'їзд вийшли інші сусіди, повалили чоловіка на підлогу, а співробітник російської поліції задушив Зубкова.
Топ коментарі
+79 Владимир Иванец
показати весь коментар16.11.2021 12:27
+68 Oljik
показати весь коментар16.11.2021 12:26
+46 Stepan Ivanoff
показати весь коментар16.11.2021 12:27
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Будь ласка, зачекайте...
а если б не кацапский мусор?
его б завалили солдаты NATO
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отак і з )(уйлом буде...
ріг, копита та підкова,
задушили гниду - воші
не отрима мати гроші
Душілі.... Душілі.....
Простите!!! Мысли в слух!!!!
Цьому тілу було 2 роки.
...І шеврон совкової морської піхоти.
Боязнь написать, что ездил в Украину, порождает вот такие вот небелицы о горячих парнях в горячих точках. У границы. И с какой стороны той самой границы?