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Співробітник поліції у Вологді задушив найманця РФ Зубкова. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події За кордоном

Російського найманця задушили під час п'яної бійки у Вологді.

Про це в Twitter повідомив блогер Necro Mancer, інформує Цензор.НЕТ.

"Зубков Олександр Юрійович (Вологда, 07.03.1988) задушений у Вологді під час п'яної бійки начальником відділу поліції у ніч 02-03.11.2021", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що Зубков воював проти України у складі російсько-окупаційних військ та отримував "нагороди".

За інформацією з мережі, найманець прийшов до будинку своєї матері, де у під'їзді стався конфлікт з її сусідом - начальником місцевої поліції. 

В під'їзд вийшли інші сусіди, повалили чоловіка на підлогу, а співробітник російської поліції задушив Зубкова.

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Співробітник поліції у Вологді задушив найманця РФ Зубкова 01
Співробітник поліції у Вологді задушив найманця РФ Зубкова 02
Співробітник поліції у Вологді задушив найманця РФ Зубкова 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+79
Молодца, кацапский мусор! Один урод завалил второго. Война уродов получилась, хоть блокбастер снимай!
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16.11.2021 12:27
+68
Земля скловатою.......
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16.11.2021 12:26
+46
Отличная новость!
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16.11.2021 12:27
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Земля скловатою.......
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16.11.2021 12:26 Відповісти
Бедняга, не испытал радость проникновения швабры, какая жаль!
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16.11.2021 15:24 Відповісти
Отличная новость!
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16.11.2021 12:27 Відповісти
Молодца, кацапский мусор! Один урод завалил второго. Война уродов получилась, хоть блокбастер снимай!
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16.11.2021 12:27 Відповісти
вы представляете
а если б не кацапский мусор?
его б завалили солдаты NATO
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16.11.2021 12:53 Відповісти
В під'їзд вийшли інші сусіди, повалили чоловіка на підлогу, а співробітник російської поліції задушив Зубкова.
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отак і з )(уйлом буде...
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16.11.2021 16:05 Відповісти
обычна на рахе сначала насилуют-потом душат..ну да ладно...)
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16.11.2021 12:28 Відповісти
Нікос, ну-у-у..... "Не шмог.... Ну так получилось... "
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16.11.2021 14:15 Відповісти
на спартанца не поднялся.
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16.11.2021 20:14 Відповісти
Собаці - собача смерть. Хоча собак жалко, а цю мразоту - ні.
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16.11.2021 12:28 Відповісти
Неплохо, одобряю.
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16.11.2021 12:29 Відповісти
ну чо,хоть один начальник полиции выполняет свои прямые обязанности .главное шоб его биндеравцем теперь не обьявили
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16.11.2021 12:29 Відповісти
А шо, у параші і не таке можуть втяти.Зрідка продивляюся "расейские" сайти.Більш, ніж п'ять хвилин(а то і менше) -не витримую.
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16.11.2021 14:23 Відповісти
Начполиции атъявлиный биндеравец! Адназначна!
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16.11.2021 12:30 Відповісти
Красава!
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16.11.2021 12:31 Відповісти
Отут вислів зашквареної слуги третякової доречний : -1ворог !
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16.11.2021 12:33 Відповісти
Славний життжвий фінал вбивці - фєдєраста... Земля йому скловатою...
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16.11.2021 12:34 Відповісти
Яка сумна новина !
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16.11.2021 12:34 Відповісти
ГРАЖДАНСКАЯ ВАЙНА В РАСЕЕ!!!
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16.11.2021 12:34 Відповісти
НА РАССЕЕ
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16.11.2021 13:25 Відповісти
Правильно, по правилам рузьге изыка, на свинособакии
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16.11.2021 15:26 Відповісти
Будни скотофермы
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16.11.2021 12:34 Відповісти
Зубков потів перед смертю?
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16.11.2021 12:36 Відповісти
Тільки всрався.
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16.11.2021 12:46 Відповісти
Ватный рашистский пдрс ,не коверкай мову , *потів*
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16.11.2021 19:55 Відповісти
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16.11.2021 12:39 Відповісти
та шевелися быстрее ))))

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16.11.2021 13:04 Відповісти
"Рассєя сваіх нє брасаєт!" (с)
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16.11.2021 12:39 Відповісти
ана их душит...в абъятиях ))))
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16.11.2021 13:05 Відповісти
Видно добре дістав. що сусіди допомагали душити.
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16.11.2021 12:40 Відповісти
з'явилося фото сусідів зубкова
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16.11.2021 13:13 Відповісти
А не "ребята" це з двору його будунку?
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16.11.2021 13:16 Відповісти
Какие одухотворённые рожи!
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16.11.2021 15:27 Відповісти
Менту медаль.
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16.11.2021 12:41 Відповісти
хватит и браслетика ))))
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16.11.2021 13:09 Відповісти
отлчно!
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16.11.2021 12:46 Відповісти
і зосталось від зубкова -
ріг, копита та підкова,
задушили гниду - воші
не отрима мати гроші
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16.11.2021 12:47 Відповісти
Цікавлюсь, це- частушка чи веснянка?
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16.11.2021 16:55 Відповісти
Душілі...душілі........
Душілі.... Душілі.....
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16.11.2021 12:49 Відповісти
Ох уж эти сексуальные забавы козломордых...
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16.11.2021 12:49 Відповісти
Яке прикре самогубство ...
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16.11.2021 12:51 Відповісти
ОНО ЗДОХЛО!!!! Просто здохло !!!!
Простите!!! Мысли в слух!!!!
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16.11.2021 12:53 Відповісти
Та не, как сказало *****, оне у рай
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16.11.2021 15:29 Відповісти
Кацапы, не прекращайте бухать ни в коем случае.
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16.11.2021 12:56 Відповісти
бухло для кацапа - это анестезия, позволяющая легко перенести спецоперацию под названием жизнь...
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16.11.2021 13:02 Відповісти
зафражил ватку по кличке 200
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16.11.2021 12:59 Відповісти
Гори в аду,петух.
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16.11.2021 12:59 Відповісти
Начальник поліції таки виконав свій обов'язок.
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16.11.2021 13:00 Відповісти
Ну, могут же, когда захотят!
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16.11.2021 13:03 Відповісти
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16.11.2021 13:11 Відповісти
а вы говорите, что на расии нет сторонников Украины... даже расийский полицейский душит мерзоту, убивавшую украинцев... так держать! расия вперед!
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16.11.2021 13:27 Відповісти
бандерівці, вони - скрізь..
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16.11.2021 13:28 Відповісти
Если бы его гуманно не задушили, его бы год держали на бутылке солдаты НАТО!
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16.11.2021 13:38 Відповісти
Мента наградить - выслать ему маленький кусочек сала. Ну, чтобы не наелся и продолжал душить "комбайнёров и трактористов". А дальше - командировка в Бурятию к боевым бурятам. В общем, у этого мента работы непочатый край...
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16.11.2021 13:50 Відповісти
бутылка глубоко вошла в героя, дыхательные пути перекрыла
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16.11.2021 13:54 Відповісти
Собаке - собачья и смерть (С)
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16.11.2021 13:55 Відповісти
Не треба так про собаку.
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16.11.2021 16:53 Відповісти
маладец.. видать бандеровец под прикрытием
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16.11.2021 13:55 Відповісти
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16.11.2021 14:00 Відповісти
Пастор одобряет)
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16.11.2021 15:30 Відповісти
пусть херою моторыле передает привет под шансон кобздона.
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16.11.2021 14:09 Відповісти
поздравляем, продолжайте флэшмоб - убей сепара
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16.11.2021 14:54 Відповісти
Лайк!
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16.11.2021 15:20 Відповісти
Хищник - против Чужого.
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16.11.2021 15:50 Відповісти
Знак "Воїн-інтернаціоналіст" видавався у 1990 році.
Цьому тілу було 2 роки.
...І шеврон совкової морської піхоти.
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16.11.2021 16:12 Відповісти
А "Знак отличия Спарта І" и "Знак отличия Спарта ІІ" это пивные крышечки наверное
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16.11.2021 16:39 Відповісти
На Рассее и в 2 года возможно получить. У них Аркаша Гайдар говорят что в 14 лет (по нашему будучи в 7м классе) полком командовал!
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16.11.2021 16:46 Відповісти
Ашо, мне нравицца такой палицейский !!!
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16.11.2021 16:13 Відповісти
Воот потому и милА мне всегда Вологда-гдагдагда - Вологда-гдагда!..
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16.11.2021 16:37 Відповісти
Он воно, як у коссабів буває, міхалич.
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16.11.2021 16:52 Відповісти
Який, все-таки креативний Наш нарід. Читав коменти, сміявся і лайкав(кого не встиг, пробачте).
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16.11.2021 16:59 Відповісти
Война мусоров
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16.11.2021 18:01 Відповісти
А оконцовка - марганцовка!
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16.11.2021 18:37 Відповісти
Закон кармы в действии.
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16.11.2021 19:46 Відповісти
Погано. Тре було загризти.
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16.11.2021 22:25 Відповісти
карма працює.......доганяє упирів
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17.11.2021 23:03 Відповісти
...проходивший службу в 2014 -2019 годах в горячих точках вблизи наших границ...
Боязнь написать, что ездил в Украину, порождает вот такие вот небелицы о горячих парнях в горячих точках. У границы. И с какой стороны той самой границы?
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30.12.2021 12:53 Відповісти
Награда нашла своего "героя"...
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30.12.2021 13:09 Відповісти
 
 