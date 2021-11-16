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Запорізький спортсмен Хамза Касьяненко здобув золото на Чемпіонаті світу з джиу-джитсу. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Спорт Фоторепортаж

15 листопада запорізький спортсмен Хамза (Євген) Касьяненко здобув "золото" у категорії "Майстер 4" (120 кг) на Чемпіонаті світу з джиу-джитсу в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це стало відомо з результатів виступів, опублікованих на сайті турніру AJP World Pro. Журналісти Суспільного поспілкувалися з переможцем.

До чемпіонату запоріжець готувався рік. Каже, що на змаганнях є обмеження по вазі: "Максимум 120 кілограмів. Я за цей рік скинув 45 кілограмів, моя вага перед поїздкою була 110 кілограмів".

Хамза Касьяненко ділиться, що спортом почав займатися вже у дорослому віці, а тому ніхто, окрім тренерів, у його перемогу не вірив.

"Я вперто йшов цим шляхом, минулого року я виграв чемпіонат України від Ліги TMS у суперважкій вазі, а в цьому році став чемпіоном світу", — каже спортсмен.

Запорізький спортсмен Хамза Касьяненко здобув золото на Чемпіонаті світу з джиу-джитсу 01
Фото: сайт Суспільне

Загалом, участь у змаганнях взяли понад 2000 учасників з 55 країн світу. Від України в чемпіонаті змагались 120 спортсменів, з яких четверо — запоріжців.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 48-річний Ігор Євтушенко, який працює двірником у херсонській школі, виборов золоту медаль на чемпіонаті світу джіу-джитсу в Об’єднаних Арабських Еміратах.
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Козак Хамза !
Слава Україні !!!
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16.11.2021 13:31 Відповісти
Умничка
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16.11.2021 13:49 Відповісти
Молодец!
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16.11.2021 14:03 Відповісти
ВІТАЄМО !!
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16.11.2021 14:07 Відповісти
Заметьте,никому ненужный дворник.На которого системе было наплевать.А как только прославился страна которая ни к чему не причастна славится своим героем.
И какими словами назвать такую страну?
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16.11.2021 14:10 Відповісти
Всмысле? Что значит ни кому ненужный дворник? Не работа чтоль? Или его кто-то заставляет работать именно дворником? И чем отличается этот победитель Хамза от него? Да ни чем, они оба выиграли и про них обоих написали, а то что работает дворником это просто интересный факт. Это спорт не популярный, он для любителей и оды победителям петь никто не будет.
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16.11.2021 14:21 Відповісти
Кацапабот, даже из победы на соревнованиях, пытается сделать повод для того чтобы обгадить Украину.
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16.11.2021 14:54 Відповісти
А в чому Ви бачите перемогу чи обгажую Україну?Може в тому що говорю про бездіяльність влади та зубожіння українців?Чи гажу Україні при тому що українцям не дають можливість визволяти Україну такі ,,озабоченые,,як Германія чи Франція?І в чому Ви вбачаєте обгаджування в тому що із керівництвом України вже ніхто у світі не хоче мати справ що показує те що представники НАТО уже ігноруючи Квартал 95 моніторять передову із польовими командирами в обхід офіціального штабу керівництва ВСУ?Так в чому я принижую Україну для оборони якої у мене із приписом куди зявитися до теперішнього часу стоїть напоготові зібраний тривожний чемодан.При тому що даже на рівні району синки керівників всі інваліди і нездатні нести ніяку службу на користь України не кажучи вже про службу в ООС.Так в чому я принижую Україну?
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16.11.2021 15:22 Відповісти
Кацапабот, сообщение назад ты свистел "про какими словами можно назвать такую страну" а сейчас свистишь про "зібраний тривожний чемодан для оборони України". Ты или не пиши так что от тебя кацапской пропагандой воняет или не притворяйся патриотом.
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16.11.2021 18:09 Відповісти
Нє, ну прикольно жеж! Молодець!
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16.11.2021 14:11 Відповісти
Хамза с никнеймом "Евгений".
как прикольно...
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16.11.2021 14:20 Відповісти
Єтушенко, Касьяненко, джиу-джітсу наш
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16.11.2021 18:46 Відповісти
Конечно, молодец. Но чемпионы у нас пошли с какими-то интересными именами. Раньше были Сергеи, Андреи, Юрии и так далее. А теперь, вишь Жан, Хамза.
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16.11.2021 20:11 Відповісти
РЕСПЕКТ ! ПАТРІОТ ! МОЛОДЕЦЬ ! ТРУДІВНИК ! СЛАВА УКРАЇНІ !
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16.11.2021 20:59 Відповісти
 
 