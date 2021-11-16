Ветеранка Юлія Матвієнко повернулась до мирного життя і відкрила ферму. ФОТОрепортаж

Ветеранка російсько-української війни Юлія Матвієнко із Запоріжжя, повернувшись до мирного життя, започаткувала власну фермерську справу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про те, як жінка змінила життя на фронті на захоплення фермерською справою вона розповіла "Суспільному".

У 2015 році Юлія Матвієнко — мама двох дітей — пішла на війну. П’ять років прослужила у ЗСУ. А завагітнівши, повернулася до мирного життя. Після народження двійнят повернувся зі служби і її чоловік.

Зараз подружжя ветеранів виховує чотирьох дітей і займається фермерством. Своє господарство вони завели, щоб прогодувати родину, коли бракувало коштів, але згодом розширили справу.

"Оскільки є свій будинок, є подвір’я, спочатку почалось так просто. Потрібно, щоб курочки та крашанки були, щоб не ходити купувати. Потім, багато викидається там всього, давайте порося заведемо. А потім, а давайте і друге, бо йому сумно", — пригадує Юлія Матвієнко.

Згодом жінці вдалось придбати промисловий інкубатор. Спробувала його в дії й все вийшло. Перший раз вилупилось 1 000 курчат. Можливості та навичок утримувати усіх тоді ще бракувало, тож більшість пташенят жінка продала.

Першими покупцями її птахів були знайомі та посестри з війни. Вони ж запропонували їй взяти участь в благодійному освітньому проєкті, де навчали, як правильно організувати власну справу.

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"Вони купляють обладнання, якщо я напишу бізнес-план і так далі. Я його написала. Взагалі-то, в мене вища економічна освіта, швиденько згадала як це робити. Написала, прорахувала. Купили мені клітки, це дало мені можливість виростити вже більше, там 250 бройлерів", — розповідає фермерка.

Разом із чоловіком Юлія вирощує качок, курей гусей, поросят та кіз, також реалізовують курчат, м'ясо та яйця. Сімейний бізнес розвивається, тож нещодавно ферма переїхала на нове місце.







Фото: Суспільне