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Ветеранка Юлія Матвієнко повернулась до мирного життя і відкрила ферму. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Ветеранка російсько-української війни Юлія Матвієнко із Запоріжжя, повернувшись до мирного життя, започаткувала власну фермерську справу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про те, як жінка змінила життя на фронті на захоплення фермерською справою вона розповіла "Суспільному". 

У 2015 році Юлія Матвієнко — мама двох дітей — пішла на війну. П’ять років прослужила у ЗСУ. А завагітнівши, повернулася до мирного життя. Після народження двійнят повернувся зі служби і її чоловік.

Зараз подружжя ветеранів виховує чотирьох дітей і займається фермерством. Своє господарство вони завели, щоб прогодувати родину, коли бракувало коштів, але згодом розширили справу.

"Оскільки є свій будинок, є подвір’я, спочатку почалось так просто. Потрібно, щоб курочки та крашанки були, щоб не ходити купувати. Потім, багато викидається там всього, давайте порося заведемо. А потім, а давайте і друге, бо йому сумно", — пригадує Юлія Матвієнко.

Ветеранка Юлія Матвієнко повернулась до мирного життя і відкрила ферму 01

Згодом жінці вдалось придбати промисловий інкубатор. Спробувала його в дії й все вийшло. Перший раз вилупилось 1 000 курчат. Можливості та навичок утримувати усіх тоді ще бракувало, тож більшість пташенят жінка продала.

Першими покупцями її птахів були знайомі та посестри з війни. Вони ж запропонували їй взяти участь в благодійному освітньому проєкті, де навчали, як правильно організувати власну справу.

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"Вони купляють обладнання, якщо я напишу бізнес-план і так далі. Я його написала. Взагалі-то, в мене вища економічна освіта, швиденько згадала як це робити. Написала, прорахувала. Купили мені клітки, це дало мені можливість виростити вже більше, там 250 бройлерів", — розповідає фермерка.

Ветеранка Юлія Матвієнко повернулась до мирного життя і відкрила ферму 02

Разом із чоловіком Юлія вирощує качок, курей гусей, поросят та кіз, також реалізовують курчат, м'ясо та яйця. Сімейний бізнес розвивається, тож нещодавно ферма переїхала на нове місце.

Ветеранка Юлія Матвієнко повернулась до мирного життя і відкрила ферму 03
Ветеранка Юлія Матвієнко повернулась до мирного життя і відкрила ферму 04
Ветеранка Юлія Матвієнко повернулась до мирного життя і відкрила ферму 05
Фото: Суспільне

Ветеранка Юлія Матвієнко повернулась до мирного життя і відкрила ферму 06
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Топ коментарі
+30
Це наводка мстітєлям Кремля?
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16.11.2021 13:55
+25
Для чого ви її вбиваєте?
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16.11.2021 13:54
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Для чого ви її вбиваєте?
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16.11.2021 13:54 Відповісти
ИДИОТЫ ,на Кремль работаете ? Ее нужно беречь при зеИУДЕ И ЕГО КРОТОВНИКЕ!!!!
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16.11.2021 14:30 Відповісти
Птахоферму вдома організовувати не можна це заборонено санітарними нормами. Має бути певна відстань - 2км від пташника до житлових помешкань.
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17.11.2021 08:43 Відповісти
Потому что у власти дебилы и предатели, продают все и предлагают как говорил Зеленский спереди и сзади.
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16.11.2021 15:08 Відповісти
Згадування журнолюгами військового фаху було дуже лишнім
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16.11.2021 16:32 Відповісти
Це наводка мстітєлям Кремля?
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16.11.2021 13:55 Відповісти
Давно есть вопроси к етим как би журналистам и Бутусову
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16.11.2021 19:40 Відповісти
молодец!
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16.11.2021 13:56 Відповісти
Браво!
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16.11.2021 14:04 Відповісти
Сподіваюсь, що рейдери ніколи до неї не сунуться.
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16.11.2021 14:20 Відповісти
Молодець!
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16.11.2021 14:30 Відповісти
Удачи!!!..
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16.11.2021 14:30 Відповісти
А зачем писать, что она была снайпером? Она что бессмертная?
Зачем вы представляете эту семью?
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16.11.2021 14:36 Відповісти
У нас что война закончилась с кацапниками?
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16.11.2021 14:42 Відповісти
От ніхіра ти цензор таке робиш...нафіг ви її світите ?!!!!!!!!!!!
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16.11.2021 14:36 Відповісти
Цензор, я такой дичи от вас не ожидал ….
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16.11.2021 14:38 Відповісти
Редакция. Редтируйте новость, идиоты.
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16.11.2021 14:40 Відповісти
автору статьи руки поломать
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16.11.2021 14:43 Відповісти
Гниди цензорські, ви про безпеку героїні думаєте?!
Просріться і замовкніть,якщо нездари тупі і язик за зубами не тримаєте!!!!
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16.11.2021 14:45 Відповісти
Дебилы блин! И теперь вы думаете, шо кто-то пойдет записываться в ваше зОполчение?
Хотя, все данные проданы по нескольку раз военкоматами и министерством обороны, а для ФСБ оформлена подписка с регулярными обновлениями.
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16.11.2021 14:50 Відповісти
От такой новости даже маскот ЖЖ на последнем фото обалдел.
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16.11.2021 14:51 Відповісти
Вибийте зуби і зламайте пальці тому "аноніму" який цю статтю написав!
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16.11.2021 14:55 Відповісти
Тяжелейшая работа для хрупкой женщины! Без выходных и отпусков.Её успокоением будут дети и козы,очень благородные и благодарные животные.Удачи им ! Администрация тоже должна помогать ,а также побратимы.Четверо детей- подвиг!
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16.11.2021 15:09 Відповісти
адрес ещё ***** напишите , довбодятлы...
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16.11.2021 15:56 Відповісти
Нахера компрометировать личные даные? Уровень саботажа зашкаливает.
Да и фермерша, видно, электорат зе- люди без печали, не видят что сейчас каток давит и ветеранов и волонтеров...
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16.11.2021 16:58 Відповісти
скорее это область а не запор ибо тут всем наплевать ватный мир дубовой ватной рощи..
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16.11.2021 18:02 Відповісти
Приєднуюсь до обурення всіх, хто відписався.

Юля, щасти Вам ! Бережіть себе і родину.
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16.11.2021 20:35 Відповісти
Ветеранка російсько-української війни Юлія Матвієнко із Запоріжжя, повернувшись до мирного життя, започаткувала власну фермерську справу. Джерело: https://censor.net/ua/p3299773


Молодці, що казати, ті хто любить Україну ніде не пропадуть
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16.11.2021 22:17 Відповісти
Зберігай ії та ії сім ю Бог.
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16.11.2021 22:20 Відповісти
 
 