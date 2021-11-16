СБУ оголосила підозру лідеру так званих антивакцинаторів. ЗМІ називають ім'я Остапа Стахіва, причетного до організації маршу в Києві 3 листопада (Оновлено). ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
СБУ заблокувала деструктивну діяльність антиукраїнської мережі, яка під "антивакцинаторськими" гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в державі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр СБ України, зловмисники закликали до насильницької зміни конституційного ладу. За попередньою інформацією, їхні дії координували російські куратори.
У результаті синхронних спецоперацій СБУ одразу в декількох регіонах України діяльність антиукраїнського угруповання припинено.
Лідеру так званих "антивакцинаторів" та ще одному фігуранту провадження, громадянину РФ, повідомлено про підозру за ст. 109 Кримінального кодексу України.
В СБУ не називають імен затриманих, але за даними ЗМІ, одним з фігурантів є відомий львівський антивакцинатор Остап Стахів.
Про особу підозрюваного з посиланням на свої джерела повідомляють Zaxid.net та Liga.net.
Як зазначається, у розпорядженні СБУ є беззаперечні докази причетності фігурантів до протиправної діяльності, у тому числі листування, у ході якого зловмисники підшукували зброю та співучасників, що мали захоплювати владу у відповідних регіонах. Потім вони збиралися створити на території України власні територіальні громади із "власною міліцією" та "економікою".
Під час санкціонованих обшуків вилучено докази, які вказують на можливе фінансування їх діяльності представниками РФ.
Тривають слідчі дії.
Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники регіональних управлінь СБУ у Львівській, Чернігівській та Миколаївській областях за координації Департаменту захисту національної державності СБУ, Головного слідчого управління СБУ та процесуального керівництва Львівської та Чернігівської обласних прокуратур.
Остап Стахів є одним із лідерів антивакцинаторського руху в Україні і вважає пандемію "вигадкою". Як зазначає Zaxid.net, Стахів часто влаштовує провокації та організовує проплачені акції. Він є одним з організаторів пікету антивакцинаторів у Києві 3 листопада.
Чоловік регулярно поширює фейки про вакцинацію та теорії змови. Сторінки Стахіва неодноразово блокували YouTube та Facebook.
Будь ласка, зачекайте...
хлопці, чи ви забули, як 22-го лютого 2014 року всі кабінети керівників на Володимирській були порожні ???
знаєте чому ? тому що той, хто порушує Закон і хто йде проти Правди, хто чинить кривду, той всередині дуже добре знає, що саме він робить ...
не зліть людей, бо СБУ це важлива складова системи державотворення України, пам'ятайте про врадіївку міліції ... збережіть себе і Службу Безпеки України ...
а по-друге, можливо ви не чули, та кожної осені в Україні останні 50 років мінімум починався так званий "епідемічний сезон", мабуть й гадки не маєте чому це сезон називається так ?
по-третє >> мРНК/векторні препарати це штучний імунітет, отже "приймання" таких препаратів щопівроку чи щороку є фактична заміна вашого природнього імунітету штучним ... ))
більше того, не існує ніяких довготермінових досліджень яким чином поводить себе штучний імунітет ... тому навіщо експериментувати зі здоров'ям і життям ?
btw there's no such thing as "American flag", i got the USA flag for my ava,
after all Guatemala or Nicaragua flags are also "American flags"
1. 0800 502 192 бесплатно Горячая линия президента Украины
2. 1551 КМДА горячая линия для Киевлян и Киевской области
3. 1545 Верховная Рада Украины горячая линия
На следующий день позвонить.
Здравствуйте. Я Иванов Иван Иванович. Я Вам звонил вчера. Вы меня помните? Я Вам звоню узнать какая работа была Вами проведена за вчерашний день по моему вопросу?
Ответят- По какому вопросу? Говорит.
Я напомимаю:
1. Высказывать своё недовольство, против карантинов, вакцин, сертификатов, увольнений.
2. Почему мои права нарушаются как гражданина Украины? В какие сроки это будет устранено? Я хочу чтобы все Ваши нарушения были исправлены, все права и свободы меня как гражданина Украины были восстановлены до 24.11.2021
3. Если не будет устранено мы будем требовать импичмент и розпуск Верховной рады. Спасибо за понимание.
И так каждый день.
Разослать всем знакомым друзьям. Ось такі повідомлення приходять на Вайбер з посиланням на "Остап Стахів".
Якщо її посадять чи депортують, для мене це буде справжнє свято.