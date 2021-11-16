СБУ оголосила підозру лідеру так званих антивакцинаторів. ЗМІ називають ім'я Остапа Стахіва, причетного до організації маршу в Києві 3 листопада (Оновлено). ФОТОрепортаж

СБУ заблокувала деструктивну діяльність антиукраїнської мережі, яка під "антивакцинаторськими" гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в державі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр СБ України, зловмисники закликали до насильницької зміни конституційного ладу. За попередньою інформацією, їхні дії координували російські куратори.

У результаті синхронних спецоперацій СБУ одразу в декількох регіонах України діяльність антиукраїнського угруповання припинено.

Лідеру так званих "антивакцинаторів" та ще одному фігуранту провадження, громадянину РФ, повідомлено про підозру за ст. 109 Кримінального кодексу України.

В СБУ не називають імен затриманих, але за даними ЗМІ, одним з фігурантів є відомий львівський антивакцинатор Остап Стахів.

Про особу підозрюваного з посиланням на свої джерела повідомляють Zaxid.net та Liga.net.

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Як зазначається, у розпорядженні СБУ є беззаперечні докази причетності фігурантів до протиправної діяльності, у тому числі листування, у ході якого зловмисники підшукували зброю та співучасників, що мали захоплювати владу у відповідних регіонах. Потім вони збиралися створити на території України власні територіальні громади із "власною міліцією" та "економікою".

Під час санкціонованих обшуків вилучено докази, які вказують на можливе фінансування їх діяльності представниками РФ.

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Тривають слідчі дії.

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Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники регіональних управлінь СБУ у Львівській, Чернігівській та Миколаївській областях за координації Департаменту захисту національної державності СБУ, Головного слідчого управління СБУ та процесуального керівництва Львівської та Чернігівської обласних прокуратур.

Остап Стахів є одним із лідерів антивакцинаторського руху в Україні і вважає пандемію "вигадкою". Як зазначає Zaxid.net, Стахів часто влаштовує провокації та організовує проплачені акції. Він є одним з організаторів пікету антивакцинаторів у Києві 3 листопада.

Чоловік регулярно поширює фейки про вакцинацію та теорії змови. Сторінки Стахіва неодноразово блокували YouTube та Facebook.