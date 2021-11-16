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СБУ оголосила підозру лідеру так званих антивакцинаторів. ЗМІ називають ім'я Остапа Стахіва, причетного до організації маршу в Києві 3 листопада (Оновлено). ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

СБУ заблокувала деструктивну діяльність антиукраїнської мережі, яка під "антивакцинаторськими" гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в державі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр СБ України, зловмисники закликали до насильницької зміни конституційного ладу. За попередньою інформацією, їхні дії координували російські куратори.

У результаті синхронних спецоперацій СБУ одразу в декількох регіонах України діяльність антиукраїнського угруповання припинено.

Лідеру так званих "антивакцинаторів" та ще одному фігуранту провадження, громадянину РФ, повідомлено про підозру за ст. 109 Кримінального кодексу України.

В СБУ не називають імен затриманих, але за даними ЗМІ, одним з фігурантів є відомий львівський антивакцинатор Остап Стахів. 

Про особу підозрюваного з посиланням на свої джерела повідомляють Zaxid.net та Liga.net.

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Як зазначається, у розпорядженні СБУ є беззаперечні докази причетності фігурантів до протиправної діяльності, у тому числі листування, у ході якого зловмисники підшукували зброю та співучасників, що мали захоплювати владу у відповідних регіонах. Потім вони збиралися створити на території України власні територіальні громади із "власною міліцією" та "економікою".

Під час санкціонованих обшуків вилучено докази, які вказують на можливе фінансування їх діяльності представниками РФ.

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СБУ оголосила підозру лідеру так званих антивакцинаторів. ЗМІ називають імя Остапа Стахіва, причетного до організації маршу в Києві 3 листопада (Оновлено) 01
СБУ оголосила підозру лідеру так званих антивакцинаторів. ЗМІ називають імя Остапа Стахіва, причетного до організації маршу в Києві 3 листопада (Оновлено) 02
СБУ оголосила підозру лідеру так званих антивакцинаторів. ЗМІ називають імя Остапа Стахіва, причетного до організації маршу в Києві 3 листопада (Оновлено) 03
СБУ оголосила підозру лідеру так званих антивакцинаторів. ЗМІ називають імя Остапа Стахіва, причетного до організації маршу в Києві 3 листопада (Оновлено) 04
СБУ оголосила підозру лідеру так званих антивакцинаторів. ЗМІ називають імя Остапа Стахіва, причетного до організації маршу в Києві 3 листопада (Оновлено) 05
СБУ оголосила підозру лідеру так званих антивакцинаторів. ЗМІ називають імя Остапа Стахіва, причетного до організації маршу в Києві 3 листопада (Оновлено) 06
СБУ оголосила підозру лідеру так званих антивакцинаторів. ЗМІ називають імя Остапа Стахіва, причетного до організації маршу в Києві 3 листопада (Оновлено) 07

Тривають слідчі дії.

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Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники регіональних управлінь СБУ у Львівській, Чернігівській та Миколаївській областях за координації Департаменту захисту національної державності СБУ, Головного слідчого управління СБУ та процесуального керівництва Львівської та Чернігівської обласних прокуратур.

Остап Стахів є одним із лідерів антивакцинаторського руху в Україні і вважає пандемію "вигадкою". Як зазначає Zaxid.net, Стахів часто влаштовує провокації та організовує проплачені акції. Він є одним з організаторів пікету антивакцинаторів у Києві 3 листопада.

Чоловік регулярно поширює фейки про вакцинацію та теорії змови. Сторінки Стахіва неодноразово блокували YouTube та Facebook.
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Топ коментарі
+17
если неуколотый- то агент фсб и готовит переворот
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16.11.2021 17:04
+16
Теперь если я против вакцины, так как она не прошла всего цикла испытания и отсутствуют данные многолетних клинических испытаний- значит я тоже «антиукраинский» ?!
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16.11.2021 16:02
+16
Як гарно, із здорових людей, роблять "ворогів народу".
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16.11.2021 17:04
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А до новінського в сбу немає ніяких претензій і підозр.Я нагадаю,новінський це великий бойовий юніт з москальшини і з великими грошима.
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16.11.2021 18:53 Відповісти
Якщо такі як новінський живуть в Україні,то ніякої перемоги над москалями бути не може.
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16.11.2021 18:54 Відповісти
Главная особенность антиваксеров - они долго не живут - тысячами дохнут от ковида
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16.11.2021 19:38 Відповісти
я звертаюсь до працівників СБУ >>

хлопці, чи ви забули, як 22-го лютого 2014 року всі кабінети керівників на Володимирській були порожні ???

знаєте чому ? тому що той, хто порушує Закон і хто йде проти Правди, хто чинить кривду, той всередині дуже добре знає, що саме він робить ...

не зліть людей, бо СБУ це важлива складова системи державотворення України, пам'ятайте про врадіївку міліції ... збережіть себе і Службу Безпеки України ...
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16.11.2021 19:45 Відповісти
СБУ все правильно робить. Особливо стараються антивакцинатори в середовищі так званих віруючих зокрема " пятидесятників".
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16.11.2021 20:21 Відповісти
І що? Вони погуляли і назад повернулись. Нород просрав тоді черговий шанс.
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16.11.2021 21:22 Відповісти
Як почитаєш ваші коментарі , то здається що на буху свайбу попав ... Он в ОАЕ -більш 90 % вакцинували ,так у них і боліє жменька. А в нас вакцинувалося 21% і мруть пачками ,ще й споряться...
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16.11.2021 20:02 Відповісти
така доля 73%номозглих
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16.11.2021 21:00 Відповісти
у нас влітку взагалі ніхто не хворів, а в ОАЕ весь рік літо це раз..

а по-друге, можливо ви не чули, та кожної осені в Україні останні 50 років мінімум починався так званий "епідемічний сезон", мабуть й гадки не маєте чому це сезон називається так ?

по-третє >> мРНК/векторні препарати це штучний імунітет, отже "приймання" таких препаратів щопівроку чи щороку є фактична заміна вашого природнього імунітету штучним ... ))

більше того, не існує ніяких довготермінових досліджень яким чином поводить себе штучний імунітет ... тому навіщо експериментувати зі здоров'ям і життям ?
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17.11.2021 18:13 Відповісти
It's all nice and dandy but why are you here under American flag? Are you an American?
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18.11.2021 13:15 Відповісти
cause we need to save America from bloodthirsty billy de gates...

btw there's no such thing as "American flag", i got the USA flag for my ava,

after all Guatemala or Nicaragua flags are also "American flags"
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18.11.2021 22:26 Відповісти
Каждый человек звоним каждый день 10 000 и своим знакомым передать 10 дней подряд
1. 0800 502 192 бесплатно Горячая линия президента Украины
2. 1551 КМДА горячая линия для Киевлян и Киевской области
3. 1545 Верховная Рада Украины горячая линия
На следующий день позвонить.
Здравствуйте. Я Иванов Иван Иванович. Я Вам звонил вчера. Вы меня помните? Я Вам звоню узнать какая работа была Вами проведена за вчерашний день по моему вопросу?
Ответят- По какому вопросу? Говорит.
Я напомимаю:
1. Высказывать своё недовольство, против карантинов, вакцин, сертификатов, увольнений.
2. Почему мои права нарушаются как гражданина Украины? В какие сроки это будет устранено? Я хочу чтобы все Ваши нарушения были исправлены, все права и свободы меня как гражданина Украины были восстановлены до 24.11.2021
3. Если не будет устранено мы будем требовать импичмент и розпуск Верховной рады. Спасибо за понимание.
И так каждый день.
Разослать всем знакомым друзьям. Ось такі повідомлення приходять на Вайбер з посиланням на "Остап Стахів".
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16.11.2021 20:14 Відповісти
Скажу в захист Стахіва він викрив в першу хвилю що районні лікарні були пусті а медіа строчили що вони переповнені і навіть розгорнули там мобільні госпіталі...
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16.11.2021 20:41 Відповісти
папуга ти
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16.11.2021 21:05 Відповісти
Алєксандр Надьожа, він же П@ідар Надя, с@ука прокацапська щє та. В Южноукраїнськую разом з кєнтом Підоріним гєй Игорьком, знущався з воїнів АТО.
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16.11.2021 21:00 Відповісти
https://barometr.info/archives/30044
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16.11.2021 21:01 Відповісти
а опис написати короткий мiзкiв нe вистачає? копiпаст максимум
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16.11.2021 21:07 Відповісти
Кожній людині тепер зрозуміло. що "вакцинація" справа серйозна. Антивакцинаторів у всіх країнах по одній і тій самій схемі кріплять. Чи комусь ще не зрозуміло, що той Ковід лише привід для чогось іншого?
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16.11.2021 21:20 Відповісти
Прокоментую цю подію детальніше. - Остав Стахів відомий у львові "псевдоактивіст" який заробляє різними проплаченими мітингами і двіжом. Очевидно що фсб знає про незадоволення населення вакцинним безпредєлом і просто використало цього корисного ідіота. Взяли його власне за співпрацю з кацапньою, але змі роблять з нього головного антивакцинатора і так дальше.
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17.11.2021 00:31 Відповісти
Факты в студию. В противном случае вы балабол не меньше нашей так называемой власти.
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17.11.2021 12:03 Відповісти
Тобі тут ніхто нічого не винен. Ти кацап?
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18.11.2021 13:18 Відповісти
В Італії заарештували 17 антиваксів. Конфіскували усі комп'ютери та гаджети, серед них є кацапська блохєрша, борцун з фашистським італійським режимом . Така ж божевільна,як цей корисний ідіот.

Якщо її посадять чи депортують, для мене це буде справжнє свято.
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17.11.2021 01:54 Відповісти
Антиваксери всех стран обьединяйтесь!
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17.11.2021 12:09 Відповісти
Робочий народе, в бій проти медицини, логіки, здорового глузду та природного добору! Нас має бути багато, бо не всі виживуть!
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17.11.2021 12:24 Відповісти
Ме заважайте дебилам сдохнуть.
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17.11.2021 13:43 Відповісти
За грати ******!!!
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17.11.2021 22:30 Відповісти
Я просто впевнений, що в цю ситуацію вже влізла кацапська контора для дестабілізації.
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18.11.2021 13:17 Відповісти
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