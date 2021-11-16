Київські митники зупинили 6 тонн обладнання підсанкційного підприємства з Росії. ФОТОрепортаж

Київською митницею у співпраці з СБУ викрито оборудку підприємців, які намагалися ввезти на територію України електротехнічне обладнання від виробника з РФ, проти якого рішенням РНБО України застосовуються економічні та інші обмежувальні санкції.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Київської митниці.

Згідно з товаросупровідними документами, на адресу підприємства на Київщині прямувало 6 тонн високовольтного обладнання російського виробництва - заземлювачі, триполюсні роз’єднувачі для напруги, обмежувачі перенапруги, розрядники тощо.

Під час митного огляду співробітниками Київської митниці виявлено документацію кількох російських виробників продукції. Однак, ця інформація не відображена декларантом у митній декларації.





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Через незаявлення точних та достовірних відомостей про імпортований товар, Київською митницею стосовно декларанта складено протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України.

Крім того, митниками з’ясовано, що стосовно реального виробника товару рішенням РНБО України на три роки застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).





"А щоб завуалювати незаконну оборудку, імпортери намагались провести цю зовнішньоекономічну операцію, вказавши виробником товару дочірнє підприємство підсанкційного заводу. Натомість з відкритих джерел встановлено, що дочірнє підприємство апріорі не виробляє товари, заявлені до митного оформлення.", - зазначив керівник Київської митниці Сергій Сілюк. За його словами, відслідкувати весь ланцюжок цієї схеми митникам вдалося у взаємодії з СБУ.

Наразі, товари вилучено, матеріали справи будуть скеровані до суду.

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