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Київські митники зупинили 6 тонн обладнання підсанкційного підприємства з Росії. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Київською митницею у співпраці з СБУ викрито оборудку підприємців, які намагалися ввезти на територію України електротехнічне обладнання від виробника з РФ, проти якого рішенням РНБО України застосовуються економічні та інші обмежувальні санкції.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Київської митниці.

Київські митники зупинили 6 тонн обладнання підсанкційного підприємства з Росії 01

Згідно з товаросупровідними документами, на адресу підприємства на Київщині прямувало 6 тонн високовольтного обладнання російського виробництва - заземлювачі, триполюсні роз’єднувачі для напруги, обмежувачі перенапруги, розрядники тощо.

Під час митного огляду співробітниками Київської митниці виявлено документацію кількох російських виробників продукції. Однак, ця інформація не відображена декларантом у митній декларації.

Київські митники зупинили 6 тонн обладнання підсанкційного підприємства з Росії 02
Київські митники зупинили 6 тонн обладнання підсанкційного підприємства з Росії 03

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Через незаявлення точних та достовірних відомостей про імпортований товар, Київською митницею стосовно декларанта складено протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України.

Крім того, митниками з’ясовано, що стосовно реального виробника товару рішенням РНБО України на три роки застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Київські митники зупинили 6 тонн обладнання підсанкційного підприємства з Росії 04
Київські митники зупинили 6 тонн обладнання підсанкційного підприємства з Росії 05

"А щоб завуалювати незаконну оборудку, імпортери намагались провести цю зовнішньоекономічну операцію, вказавши виробником товару дочірнє підприємство підсанкційного заводу. Натомість з відкритих джерел встановлено, що дочірнє підприємство апріорі не виробляє товари, заявлені до митного оформлення.", - зазначив керівник Київської митниці Сергій Сілюк. За його словами, відслідкувати весь ланцюжок цієї схеми митникам вдалося у взаємодії з СБУ.

Наразі, товари вилучено, матеріали справи будуть скеровані до суду.

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Автор: Володимир Янченко
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СБУ или идиоты, или предатели. Люди ВВОЗЯТ продукцию, хоть и расейскую.
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16.11.2021 16:33 Відповісти
З одного боку так, сюди везли а не навпаки, з іншого, гроші за це заплатили, фінансування країни-терориста. Якби це ще щось таке, що виробляє тільки росія, а так....
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16.11.2021 16:42 Відповісти
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16.11.2021 16:42 Відповісти
могли бы, конечно
но если уже нет - электросетям от того лучше не станет если не ввезут
и так с напряжением чем дальше пи---ц творится все больше
не все сходу на коленках можно делать, иногда и завод нужен
а иногда и специалисты
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16.11.2021 17:54 Відповісти
Кацапскій гомнопродукт, козлорилим в очко!
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16.11.2021 17:38 Відповісти
Если вспомнить,что Киевэнерго и облэнерго принадлежит Ахметову ,то не сложно догадаться для кого дровишки ехали.
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16.11.2021 19:49 Відповісти
 
 