У Київській області почався ремонт траси, яка веде від Білої Церкви до Вінничини, - Служба автомобільних доріг. ФОТО

На дорозі регіонального значення Р-17 Біла Церква – Тетіїв – Липовець – Гуменне – /М-12/, що з'єднує Київську та Вінницьку області, в межах програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" стартував ремонт, під час якого на території Київщини відновлять 31 км траси.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг Київської області, передає Цензор.НЕТ.

Траса Р-17 має велике значення для транспортного сполучення між районними центрами двох областей.

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Цього року дорожники відремонтують 15 км, решту буде відновлено вже у наступному сезоні. Наразі роботи тривають на ділянках поблизу селища Володарка у бік Білої Церкви.

Підрядник вже відфрезерував 9 км зношеного асфальтобетонного покриття, а на 8 км дороги уклав нижній шар із крупнозернистого асфальтобетону. З них на 2-х кілометрах укладено також верхній шар. Одночасно ведуться роботи з планування узбіччя.

Загальна довжина дороги Р-17 Біла Церква – Тетіїв – Липовець – Гуменне – /М-12/ становить близько 170 км. Її довжина у межах Київської області – 75 км.

Нагадаємо, в межах програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" до кінця 2024 року в Україні планується завершити оновлення всієї мережі доріг державного значення загальною протяжністю 24 000 км.