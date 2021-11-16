У Київській області почався ремонт траси, яка веде від Білої Церкви до Вінничини, - Служба автомобільних доріг. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
На дорозі регіонального значення Р-17 Біла Церква – Тетіїв – Липовець – Гуменне – /М-12/, що з'єднує Київську та Вінницьку області, в межах програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" стартував ремонт, під час якого на території Київщини відновлять 31 км траси.
Про це повідомляє Служба автомобільних доріг Київської області, передає Цензор.НЕТ.
Траса Р-17 має велике значення для транспортного сполучення між районними центрами двох областей.
Цього року дорожники відремонтують 15 км, решту буде відновлено вже у наступному сезоні. Наразі роботи тривають на ділянках поблизу селища Володарка у бік Білої Церкви.
Підрядник вже відфрезерував 9 км зношеного асфальтобетонного покриття, а на 8 км дороги уклав нижній шар із крупнозернистого асфальтобетону. З них на 2-х кілометрах укладено також верхній шар. Одночасно ведуться роботи з планування узбіччя.
Загальна довжина дороги Р-17 Біла Церква – Тетіїв – Липовець – Гуменне – /М-12/ становить близько 170 км. Її довжина у межах Київської області – 75 км.
Нагадаємо, в межах програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" до кінця 2024 року в Україні планується завершити оновлення всієї мережі доріг державного значення загальною протяжністю 24 000 км.
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Нахера ее было вобще трогать, ***** вы ЗЕленые!
Или вам мало других реально дырявых дорог!