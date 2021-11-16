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Біла_Церква (102) Вінницька область (748) дороги (1505) Київська область (3131) ремонт (815) Велике будівництво (718)

У Київській області почався ремонт траси, яка веде від Білої Церкви до Вінничини, - Служба автомобільних доріг. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

На дорозі регіонального значення Р-17 Біла Церква – Тетіїв – Липовець – Гуменне – /М-12/, що з'єднує Київську та Вінницьку області, в межах програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" стартував ремонт, під час якого на території Київщини відновлять 31 км траси.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг Київської області, передає Цензор.НЕТ.

У Київській області почався ремонт траси, яка веде від Білої Церкви до Вінничини, - Служба автомобільних доріг 01

Траса Р-17 має велике значення для транспортного сполучення між районними центрами двох областей.

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Цього року дорожники відремонтують 15 км, решту буде відновлено вже у наступному сезоні. Наразі роботи тривають на ділянках поблизу селища Володарка у бік Білої Церкви.

Підрядник вже відфрезерував 9 км зношеного асфальтобетонного покриття, а на 8 км дороги уклав нижній шар із крупнозернистого асфальтобетону. З них на 2-х кілометрах укладено також верхній шар. Одночасно ведуться роботи з планування узбіччя.

Загальна довжина дороги Р-17 Біла Церква – Тетіїв – Липовець – Гуменне – /М-12/ становить близько 170 км. Її довжина у межах Київської області – 75 км.

Нагадаємо, в межах програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" до кінця 2024 року в Україні планується завершити оновлення всієї мережі доріг державного значення загальною протяжністю 24 000 км.
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16.11.2021 16:59 Відповісти
Участок этой трассы от Белой Церкви до райцентра Володарка - был просто идеальным последние несколько лет. Там был асфальт как на автобане, только что узковат- двухполоска.

Нахера ее было вобще трогать, ***** вы ЗЕленые!
Или вам мало других реально дырявых дорог!
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16.11.2021 17:35 Відповісти
Это новая политика зеленых дебилов. Это уже не первый случай по стране. Тут уже писали люди про случаи в Херсонской области когда снимали отличное покрытие улиц.
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16.11.2021 17:58 Відповісти
Ну понятно зачем, они отрапортуют мол дорогу сделали, на самом деле нихера делать не будут, а бабло распилят.
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16.11.2021 18:16 Відповісти
Будет делаться прямой ход из Киева в Румынию в обход Приднестровья.Я так понимаю...
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16.11.2021 18:19 Відповісти
Не знаю за дорогу, а вот лесопосадки нет, видать вырубили, полям пи................ .
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16.11.2021 18:45 Відповісти
 
 