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Лукашенко доручив розмістити мігрантів у логістичному центрі на кордоні з Польщею. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, доручив губернатору Гродненської області та помічнику по регіону організувати нічліг для жінок та дітей, які перебувають на кордоні з ЄС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на БЕЛТА.
Для прийому та обігріву людей готують логістичний центр, розташований неподалік. Повідомляється, що там мігрантів планують годувати та обігрівати.
Топ коментарі
+53 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар16.11.2021 17:43
+42 Andrew Kampfer
показати весь коментар16.11.2021 17:53
+32 Andrew86
показати весь коментар16.11.2021 17:59
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У цигана точно пішло шось не так. Ці дикі абізяни йому ще влаштують.
Ведемо спостереження 👀