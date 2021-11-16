Лукашенко доручив розмістити мігрантів у логістичному центрі на кордоні з Польщею. ФОТОрепортаж

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, доручив губернатору Гродненської області та помічнику по регіону організувати нічліг для жінок та дітей, які перебувають на кордоні з ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на БЕЛТА.

Для прийому та обігріву людей готують логістичний центр, розташований неподалік. Повідомляється, що там мігрантів планують годувати та обігрівати.

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