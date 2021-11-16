Будинок для літніх людей у Дніпрі, де загинули пенсіонерки, був нелегальним. ФОТО

Заклад дія нелегально, його не було у реєстрі надавачів послуг.

Про це повідомила начальниця управління соцзахисту департаменту соціальної політики міської ради Дніпра Ірина Максименко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода".

За її даними, заклад не внесений до реєстру установ, які надають соціальні послуги, тому міській владі нічого не було відомо про нього. Максименко зазначила, що у будинку було восьмеро людей з Дніпра. Зараз соцпрацівники телефонують родичам, пропонуючи або забрати літніх людей додому, або знайти інший заклад.

Заступник міського голови Едуард Підлубний запевнив, що цю ніч літні люди не ночуватимуть в цьому будинку.

"Зараз наші фахівці зідзвонюються з родичами цих людей, ми робимо все, аби їх забрали назад в родини, а тих, кого не зможуть, – ми людей все одно в тій будівлі не залишимо і знайдемо місце, де вони зможуть отримати ночівлю, притулок і затишок", – сказав він.

Нагадаємо, 16 листопада у Дніпрі в приватному будинку для осіб літнього віку загинули п’ятеро жінок віком від 75 до 89 років. Попередня причина – чадний газ, який виділився під час загоряння електропроводки.

Адміністраторку закладу затримали, справу відкрили за статтею про порушення протипожежної безпеки.







