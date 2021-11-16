Будинок для літніх людей у Дніпрі, де загинули пенсіонерки, був нелегальним. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Заклад дія нелегально, його не було у реєстрі надавачів послуг.
Про це повідомила начальниця управління соцзахисту департаменту соціальної політики міської ради Дніпра Ірина Максименко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода".
За її даними, заклад не внесений до реєстру установ, які надають соціальні послуги, тому міській владі нічого не було відомо про нього. Максименко зазначила, що у будинку було восьмеро людей з Дніпра. Зараз соцпрацівники телефонують родичам, пропонуючи або забрати літніх людей додому, або знайти інший заклад.
Заступник міського голови Едуард Підлубний запевнив, що цю ніч літні люди не ночуватимуть в цьому будинку.
"Зараз наші фахівці зідзвонюються з родичами цих людей, ми робимо все, аби їх забрали назад в родини, а тих, кого не зможуть, – ми людей все одно в тій будівлі не залишимо і знайдемо місце, де вони зможуть отримати ночівлю, притулок і затишок", – сказав він.
Нагадаємо, 16 листопада у Дніпрі в приватному будинку для осіб літнього віку загинули п’ятеро жінок віком від 75 до 89 років. Попередня причина – чадний газ, який виділився під час загоряння електропроводки.
Адміністраторку закладу затримали, справу відкрили за статтею про порушення протипожежної безпеки.
Будь ласка, зачекайте...
открою страшную тайну: НЕЛЬЗЯ!
в Украине НЕТ законодательно прописанного вида деятельности по оказанию услуг за досмотром пенсионеров.
и это было пару лет назад. Зеля хмурил бровки, велел пересчитать и найти все нелегальные дома престарелых - а как их найти, если официально их НЕТ?
страна идиотов...
І що? Нічого? Ну, як завжди у зеленої прислуги урода наркомана з головкою ЄрЗе
если бы был такой вид деятельности как "досмотр пенсионеров", так чтобы были прописаны все требования к таким учреждениям, то можно было бы штрафовать например за нарушение требований к такому виду деятельности.
Но раз такой деятельности нет - то и штрафовать не за что.
и что с этого участковому? куда бы он свой рапорт написал? в стол или сходил бы с ним в нужник. Он никому на не нужен этот рапорт.
им нужен постоянный уход. И 6 тыс - немаленькие деньги.
Женщине нужно было уволиться с работы чтобы ухаживать за матерью, которой нужен уход 24 часа в сутки?
а жить ей на что? рядом с мамой лечь и помереть что ли?
Лікування наркозалежних - у підпільних домах, де над ними знущаються.
А стовпи та дерева в Сумах обклеєні оголошеннями на картонках і про будинки для літніх, і про лікування алкоголізму та наркозалежності, і поліції нема діла. Або ж у долі...
Та краще б ті бабусі уклали договір довічного утримання з свідками єгови, євангельськими віруючими або з порядними людьми - жили б далі у своїй квартирі, утримувачі платили комуналку, доглядали.