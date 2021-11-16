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Будинок для літніх людей у Дніпрі, де загинули пенсіонерки, був нелегальним. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Заклад дія нелегально, його не було у реєстрі надавачів послуг.

Про це повідомила начальниця управління соцзахисту департаменту соціальної політики міської ради Дніпра Ірина Максименко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода".

За її даними, заклад не внесений до реєстру установ, які надають соціальні послуги, тому міській владі нічого не було відомо про нього. Максименко зазначила, що у будинку було восьмеро людей з Дніпра. Зараз соцпрацівники телефонують родичам, пропонуючи або забрати літніх людей додому, або знайти інший заклад.

Заступник міського голови Едуард Підлубний запевнив, що цю ніч літні люди не ночуватимуть в цьому будинку.

"Зараз наші фахівці зідзвонюються з родичами цих людей, ми робимо все, аби їх забрали назад в родини, а тих, кого не зможуть, – ми людей все одно в тій будівлі не залишимо і знайдемо місце, де вони зможуть отримати ночівлю, притулок і затишок", – сказав він.

Нагадаємо, 16 листопада у Дніпрі в приватному будинку для осіб літнього віку загинули п’ятеро жінок віком від 75 до 89 років. Попередня причина – чадний газ, який виділився під час загоряння електропроводки.

Адміністраторку закладу затримали, справу відкрили за статтею про порушення протипожежної безпеки.

Будинок для літніх людей у Дніпрі, де загинули пенсіонерки, був нелегальним 01
Будинок для літніх людей у Дніпрі, де загинули пенсіонерки, був нелегальним 02

Будинок для літніх людей у Дніпрі, де загинули пенсіонерки, був нелегальним 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+13
И местный участковый, разумеется, ничего не знал. А те конверту с деньгами, которые он регулярно получал, были благодарностью, чтоб не видел. И так - во всей Украине.
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16.11.2021 21:39
+5
так ще сабаков клявся, що "розбереться" з усіма такими нелегалами після подібної харківської трагедії рік тому! І бубочка ножками тоді тупотіло...
І що? Нічого? Ну, як завжди у зеленої прислуги урода наркомана з головкою ЄрЗе
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16.11.2021 21:39
+5
что значит "запхали"? вы жили с больным с Альцгеймера или после инсульта?
им нужен постоянный уход. И 6 тыс - немаленькие деньги.
Женщине нужно было уволиться с работы чтобы ухаживать за матерью, которой нужен уход 24 часа в сутки?
а жить ей на что? рядом с мамой лечь и помереть что ли?
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16.11.2021 23:19
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мафія !
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16.11.2021 21:37 Відповісти
а что, в стране можно легально открыть частный дом престарелых?
открою страшную тайну: НЕЛЬЗЯ!
в Украине НЕТ законодательно прописанного вида деятельности по оказанию услуг за досмотром пенсионеров.
и это было пару лет назад. Зеля хмурил бровки, велел пересчитать и найти все нелегальные дома престарелых - а как их найти, если официально их НЕТ?
страна идиотов...
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16.11.2021 23:16 Відповісти
так ще сабаков клявся, що "розбереться" з усіма такими нелегалами після подібної харківської трагедії рік тому! І бубочка ножками тоді тупотіло...
І що? Нічого? Ну, як завжди у зеленої прислуги урода наркомана з головкою ЄрЗе
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16.11.2021 21:39 Відповісти
А ти знаєш, що в сусідній квартирі через стінку?
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16.11.2021 22:30 Відповісти
И местный участковый, разумеется, ничего не знал. А те конверту с деньгами, которые он регулярно получал, были благодарностью, чтоб не видел. И так - во всей Украине.
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16.11.2021 21:39 Відповісти
а зачем ему знать? вот реально - зачем?
если бы был такой вид деятельности как "досмотр пенсионеров", так чтобы были прописаны все требования к таким учреждениям, то можно было бы штрафовать например за нарушение требований к такому виду деятельности.
Но раз такой деятельности нет - то и штрафовать не за что.
и что с этого участковому? куда бы он свой рапорт написал? в стол или сходил бы с ним в нужник. Он никому на не нужен этот рапорт.
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16.11.2021 23:18 Відповісти
Тут мається на увазі дещо інша стаття. Літні люди потрапили туди підписавши договори довічного утримання в обмін на житло.
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16.11.2021 22:15 Відповісти
Дима Золочівський І на землю.
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16.11.2021 22:19 Відповісти
"...потрапили туди підписавши договори довічного утримання в обмін на житло..." - або діти їх туди запхали за гроші. Торік після випадку в Харкові, одну жінку по тб показували - вона свою стареньку маму туди здала і платила по 6000грн в місяць
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16.11.2021 23:10 Відповісти
что значит "запхали"? вы жили с больным с Альцгеймера или после инсульта?
им нужен постоянный уход. И 6 тыс - немаленькие деньги.
Женщине нужно было уволиться с работы чтобы ухаживать за матерью, которой нужен уход 24 часа в сутки?
а жить ей на что? рядом с мамой лечь и помереть что ли?
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16.11.2021 23:19 Відповісти
Тому що точно "запхали" (засунули), по знайомих знаю у котрих є такі батьки. Вони якщо працюють і мають гроші то наймають сиділок - 2 в добу по 400грн., або хтось з родини сидить, оформляють допомогу, і літнім людям старше 70р доплачують до пенсії на догляд
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16.11.2021 23:30 Відповісти
Дома для літніх - нелегальні.
Лікування наркозалежних - у підпільних домах, де над ними знущаються.

А стовпи та дерева в Сумах обклеєні оголошеннями на картонках і про будинки для літніх, і про лікування алкоголізму та наркозалежності, і поліції нема діла. Або ж у долі...
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16.11.2021 22:42 Відповісти
лечение наркозависимых вполне легальное есть. Сколько угодно.
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16.11.2021 23:20 Відповісти
".Попередня причина - чадний газ, який виділився під час загоряння електропроводки Джерело: https://censor.net/ua/p3299878." - нещасні старики грілися електроприладами, того й проводка загорілась. Ці глитаї не опалювали будинок, жаліли газ, а гроші справно брали.
Та краще б ті бабусі уклали договір довічного утримання з свідками єгови, євангельськими віруючими або з порядними людьми - жили б далі у своїй квартирі, утримувачі платили комуналку, доглядали.
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16.11.2021 23:03 Відповісти
Что-то не очень похоже на горелую проводку.. Больше похоже, что бабушки курили в постели...
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16.11.2021 23:07 Відповісти
та нє, видно самопального козлика або електроплитку з відкрити спіралями поставили під ліжком
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16.11.2021 23:13 Відповісти
шикарнi апартамeнти
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16.11.2021 23:09 Відповісти
сомневаюсь, что в хрущах, откуда их вывезли, "апартаменты" были лучше.
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16.11.2021 23:20 Відповісти
у тeбe вiдповiдь нe на мiй комeнтар. ти вiповiдаєш нe комeнтар щось тiпа цього "захудалi апартaмeнти".
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16.11.2021 23:28 Відповісти
ну это интернет, мне хз откуда знать что ты писал без иронии.
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16.11.2021 23:42 Відповісти
 
 