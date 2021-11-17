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Вранці гроші, увечері вакцинація. "Вовина тисяча" у ФОТОжабах
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакциновані українці зможуть отримати 1000 грн, - Зеленський. ВIДЕО
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Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінфін про виплати "тисячі Зеленського" вакцинованим: "Очікуємо ухвалення законопроєкту №6297 з поправками до держбюджету-2021"
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Топ коментарі
+48 Ольга Никитина 2f7babc1
показати весь коментар16.11.2021 23:42
+25 Yevgeniy Lysenko 46fb06fc
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+21 Amber
показати весь коментар17.11.2021 01:11
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Ах да, я и забыл, Сазонов уже там у вашей секты вроде - очень злой(че то против "Пороха" написал, или недостаточно уважительно им восхищался)
да Зеля и ермачки сотни раз уже конституцией подтерлись - и где твои злые? чистят
пулеметкартошку? смазывают .... ээээ, суп?
Кандидатскую забрали ,жду докторскую
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Дуже багато українців мутували в хохлів лаптєногих. Яка їх особливість?
1.не знаютьне і не розуміють мови що на цих землях вже понад 1500 років.
2. намагання щось вкрасти (як крадуть вони норм, якщо чиновники - корупція);
3. якщо пропонують даремно можуть не взяти бо щось починають підозрювати, якщо за те пропонують гроші - ніколи не возьмуть!
Отже треба придумаьти, щоб вакцинуватись можна було вкраденою вакциною і нелегально!
Тоді результат буде шаленний.