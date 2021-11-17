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Денісова зустрілася з матір’ю Саакашвілі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова провела в Грузії зустріч з матір’ю експрезидента Гіулі Аласанією.

Про це Денісова повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Провела зустріч з матір’ю Міхеіла Саакашвілі Гіулі Аласанією. Обговорили стан здоров’я Міхеіла та умови його перебування в медзакладі в’язниці № 18. Поінформувала про заходи, які вживаються задля забезпечення захисту його прав та належного поводження", - написала вона.

Денісова зазначила, що скерувала заяви про порушення прав Саакашвілі до Верховного комісара ООН з прав людини, голови ОБСЄ, комісара Ради Європи з прав людини, комітету ООН з питань запобігання катуванням, комітету Ради Європи з питань запобігання катуванням, 9 представництв міжнародних правозахисних організацій, 78 дипломатичних представництв іноземних держав.

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"Висловила сподівання, що привернення уваги міжнародної спільноти до порушення прав Міхеіла дозволить забезпечити його права на життя, безпеку, належну медичну допомогу і справедливий суд", - додала вона.

Нагадаємо, раніше влада Грузії не дала Денісовій відвідати Саакашвілі. Грузинські можновладці твердять, що буцімто не зобов’язані пускати українського омбудсмана до в’язня.

Денісова зустрілася з матір’ю Саакашвілі 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+16
Не надоело еще из жертвы собственного идиотизма лепить узника совести?
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17.11.2021 01:48
+10
Насрати на твого *****. Скажи своєму босу Сер гєю, що його ідея позиціонувати всіх противників Саакашвілі як російський тролів-ідіотичн і смішна.
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17.11.2021 03:58
+9
Цей мультсеріал з пропеллером вже досить набрид.
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17.11.2021 04:02
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Не надоело еще из жертвы собственного идиотизма лепить узника совести?
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17.11.2021 01:48 Відповісти
Саме так , з точки зору хабарника , шахрая , бариги й бюрократа або просто нациса-егоїста усякий ідеалізм , порядність , любов до будь чого й будь кого , відданість професії , Батьківщині це завжди є ознаки "властного ідіотизму" !

Дійсно мені жаль тих бійців на передку , які змушені захищати увесь народ в них нема такої можливості відмовитися від захисту усіх тих , хто цих бійців назива "жертвами властного ідіотизму" .
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17.11.2021 04:49 Відповісти
Денисова абсолютно провальний омбудсмен, потрібно її міняти, вона бездіяльна і безпорадна!
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17.11.2021 05:59 Відповісти
Це дуже складне питання . Бо посада передбачає спілкуватися іноді й з "людожерами" .

Й цьому спілкуванні головне результат - поліпшення життя усіх , хто є жертвами порушень прав людини . А це "головне" майже завди вимагає стримувати природне бажання казати вурдолагу , що він таки "людожер" .
Й як не парадоксально в цій епостасі призначенна Ібуковичем Лубківська була більш професійною за Денісову .

Ось я впевненний , що як "по совісті" найкращий кандадат на посаду "обултсмена" це була особистість на кшалт Валерії Новодворської . Але як по фаху , то впевнений , що їй би не віддав би жодний диктатор людей на обмін , або на "амністію" .
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17.11.2021 06:09 Відповісти
Денисова нічого не досягнула на своєму посту, нікого з російського полону не повернула, навіть Саакашвілі не може витягнути з грузинської тюрми - повна нікчема!
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17.11.2021 08:45 Відповісти
а вот этого и не надо...!
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17.11.2021 10:13 Відповісти
все с ней ок ( в ее понимании) раз в неделю за гос счет летает в рестораны Тбилиси, ест там за наш счет, спит там за наш счет....
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17.11.2021 07:58 Відповісти
Результатів у Денисової немає, таке враження що вона зливає інформацію росіянам!
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17.11.2021 08:46 Відповісти
НАСРАТИ!!!!
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17.11.2021 02:11 Відповісти
На голову Пуйла, підтримую. Миша тримайся!
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17.11.2021 02:19 Відповісти
Насрати на твого *****. Скажи своєму босу Сер гєю, що його ідея позиціонувати всіх противників Саакашвілі як російський тролів-ідіотичн і смішна.
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17.11.2021 03:58 Відповісти
У даному випадку ти або за Мишу, або за х**ло, третього нема.
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17.11.2021 07:30 Відповісти
Не можна бути одночасно проти х**ла та проти його запеклого ворога. Це виглядає як когнітивний дисонанс.
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17.11.2021 07:44 Відповісти
Таке примітивне та прямолінійне мислення притаманне тільки інфантильним зебілоідам!
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17.11.2021 08:46 Відповісти
Цей мультсеріал з пропеллером вже досить набрид.
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17.11.2021 04:02 Відповісти
А почему не с женой . Гадя два , набирает обороты . Вы жуки просто не понимаете ,второй раз , нормальные люди на эту туфту не купаться. Гади хватило
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17.11.2021 05:52 Відповісти
Artem Gurin, и к стати , ***** , пишется ***** , а не так , как у Вас . И нефиг нам впаривать Гадю два
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17.11.2021 05:56 Відповісти
Додому не спішим. Дома все в порядку, права громадян не порушуються.
За шо ми тобі, Денисова, платимо гроші?
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17.11.2021 06:46 Відповісти
Так бы обеспокоилась бойцами АТО,волонтерами-сидящих,без приговора...
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17.11.2021 08:24 Відповісти
Денисова старается спасти Саакашвили , респект !
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17.11.2021 06:54 Відповісти
надо же видимость делать . . . . видимость реформ перед евроинституциями . . . видимость улучшения жизни . . . . все по-совецки - приписками и пропагандой обгоним и перегоним всех вокруг . .
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17.11.2021 08:29 Відповісти
да пофиг на этот мишин цирк. слишком много внимания. у нас сотни заключенных в кацапских застенках, а это чучело только михо занимается
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17.11.2021 08:04 Відповісти
Коефіцієнт корисної дії Денісової по "спасєнію" Ссикашвілі дорівнює результату аналогічної діяльності його "походно-половой женьі " або випадкового статевого партнера (кому як подобається) Лізкі Ясько.
Тож повертайся в Україну, Денісова.
Тут роботи в тюрьмах дуже багато.
Але так як з Ссикашвілі попіаритись не вдасться.😠
Та вже мало хто вірить у доцільність цієї "діяльності". Хіба що в ОПі...
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17.11.2021 08:04 Відповісти
А чому Денисова не зустрілась з пані Ясько - бойовою подругою Міхеїла?
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17.11.2021 08:05 Відповісти
Мабуть, ви хотіли написати - походною лахудрою. Нагадую, у Карлсона є родина, діти та дружина, з якою він досі перебуває у законному шлюбі.
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17.11.2021 08:41 Відповісти
Шлюб - шлюбом, але любов зла, покохаєш і Ясько.
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17.11.2021 08:48 Відповісти
теперь Сааакашвілі пожаловалось своей матери и пообещало больше в политику не лезть. мама поверила . А мьі верим что Саакашвили изменит своим принципам - разрушителя ??? я не верю. . . пусть отсидит в тюрьме как положено грузинским законам
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17.11.2021 08:24 Відповісти
Обсудили состояние здоровья Михеила ?
Что там обсуждаеть - предохраняется ли он,
заправляя молоденькой подружке ?
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17.11.2021 08:28 Відповісти
Міжнародний аферист Бе-Бе-Бе голодує вже 47 діб, мучається страшно. Та добийте вже бідолашного, нема вже сил його жаліти.
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17.11.2021 08:36 Відповісти
Хоч якась проведена робота правозахисника.
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17.11.2021 08:41 Відповісти
Что б вы суки так беспокоились за наших людей в плену гандоны
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17.11.2021 09:16 Відповісти
Я думав, що хоч один ранок будемо без Саакашвілі, та ні, де там. Нам без цього ніяк не можна. Те, що всі країни турбуються за скупчення російських окупаційних військ біля нашого кордону, що сірійські "біженці" привезені російськими і білоруськими спецслужбами штурмують польський кордон і будуть скоро штурмавати і український, що немає вугілля і що ми відкрито фінансуємо ворога за електроенергію - то пустяки. Головне щоб Міхо покакав і поїв дитячі смєсі.
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17.11.2021 10:13 Відповісти
В Украине из "мужчины хоть куда, в полном расцвете сил"© делают надоедливую муху. В Грузии лучше знают, что грузину хорошо, а что - ещё лучше.
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17.11.2021 10:59 Відповісти
верно поступила.
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17.11.2021 14:58 Відповісти
 
 