Денісова зустрілася з матір’ю Саакашвілі. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова провела в Грузії зустріч з матір’ю експрезидента Гіулі Аласанією.
Про це Денісова повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Провела зустріч з матір’ю Міхеіла Саакашвілі Гіулі Аласанією. Обговорили стан здоров’я Міхеіла та умови його перебування в медзакладі в’язниці № 18. Поінформувала про заходи, які вживаються задля забезпечення захисту його прав та належного поводження", - написала вона.
Денісова зазначила, що скерувала заяви про порушення прав Саакашвілі до Верховного комісара ООН з прав людини, голови ОБСЄ, комісара Ради Європи з прав людини, комітету ООН з питань запобігання катуванням, комітету Ради Європи з питань запобігання катуванням, 9 представництв міжнародних правозахисних організацій, 78 дипломатичних представництв іноземних держав.
"Висловила сподівання, що привернення уваги міжнародної спільноти до порушення прав Міхеіла дозволить забезпечити його права на життя, безпеку, належну медичну допомогу і справедливий суд", - додала вона.
Нагадаємо, раніше влада Грузії не дала Денісовій відвідати Саакашвілі. Грузинські можновладці твердять, що буцімто не зобов’язані пускати українського омбудсмана до в’язня.
Будь ласка, зачекайте...
Дійсно мені жаль тих бійців на передку , які змушені захищати увесь народ в них нема такої можливості відмовитися від захисту усіх тих , хто цих бійців назива "жертвами властного ідіотизму" .
Й цьому спілкуванні головне результат - поліпшення життя усіх , хто є жертвами порушень прав людини . А це "головне" майже завди вимагає стримувати природне бажання казати вурдолагу , що він таки "людожер" .
Й як не парадоксально в цій епостасі призначенна Ібуковичем Лубківська була більш професійною за Денісову .
Ось я впевненний , що як "по совісті" найкращий кандадат на посаду "обултсмена" це була особистість на кшалт Валерії Новодворської . Але як по фаху , то впевнений , що їй би не віддав би жодний диктатор людей на обмін , або на "амністію" .
За шо ми тобі, Денисова, платимо гроші?
Тож повертайся в Україну, Денісова.
Тут роботи в тюрьмах дуже багато.
Але так як з Ссикашвілі попіаритись не вдасться.😠
Та вже мало хто вірить у доцільність цієї "діяльності". Хіба що в ОПі...
Что там обсуждаеть - предохраняется ли он,
заправляя молоденькой подружке ?