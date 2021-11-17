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З авіацією та бойовою стрільбою: морські піхотинці провели навчання неподалік окупованого Криму. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж Війна в Україні

На одному з полігонів бойової підготовки на Херсонщині, поблизу адміністративної межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, відбулися батальйонні тактичні навчання з бойовою стрільбою та залученням авіації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ зв’язків з громадськістю Командування об’єднаних сил ЗС України у фейсбуці.

До навчань було задіяно батальйон морської піхоти, посилений танковою ротою та підрозділом вертольотів армійської авіації.

За легендою навчань передовий підрозділ за підтримки армійської авіації дав відсіч загону морської піхоти умовного противника, що намагався прорвати оборону. Крім того морські піхотинці за підтримки танків і артилерії унеможливили просування основних сил противника вглиб оборони.

Успішно виконавши бойову задачу, військові вміло здійснили рейдові дії, зайняли панівні висоти та відкинули сили умовного противника.

"Дані тактичні навчання є невід’ємною складовою процесу підтримання боєздатності підрозділів, - зазначив командувач об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв. - В ході тренувань особовий склад отримав практику ведення бою, а командири всіх ланок відпрацювали взаємодію в умовах наближених до бойових".

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За словами командувача, головна їхня мета полягала у тому, щоб кожен на своєму місці приймав своєчасні та обґрунтовані рішення. Саме тому нагальним аспектом даних навчань була перевірка рівня підготовки офіцерів, сержантів та солдат, а також формування у них високих морально-психологічних якостей.

"Треба зазначити, що протягом всіх маневрів деякі моменти коригувалися та вносились поправки командирам. Але для цього й існують навчання, аби у справжньому бою уникнути помилок. Військові, що брали участь у тренуванні, з поставленими завданнями впоралися. Мета тренування досягнута", - підкреслив Наєв.

З авіацією та бойовою стрільбою: морські піхотинці провели навчання неподалік окупованого Криму 01
З авіацією та бойовою стрільбою: морські піхотинці провели навчання неподалік окупованого Криму 02
З авіацією та бойовою стрільбою: морські піхотинці провели навчання неподалік окупованого Криму 03
Фото: фейсбук/ Командування об’єднаних сил
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Топ коментарі
+24
Збройним силам україни-респект та повага...
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17.11.2021 09:26
+16
Слава Українській Армії
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17.11.2021 09:49
+3
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17.11.2021 10:38
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Збройним силам україни-респект та повага...
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17.11.2021 09:26 Відповісти
Навчання знову організовуютсья безглуздо. На шляхах висування наших підрозділів будуть діяти диверсійні групи терористів, які будуть мінувати дороги і мости, влаштовувати засідки, обстрілювати нашу техніку з ПТРК та ПЗРК. Тому використання Мі-8 в підтримці морської піхоти це маячня, всі гелікоптери будуть знищені за допомоги ПЗРК, використання Хамві можливо тільки обмежене, якщо першими йдуть бронемашини Козак, які витримують вибух протитанкової міни. На Хамві мають стояти керовні ракети ПТРК, для знищення ворожого десанту на граничних відстанях, де немає ефективного вогню стрілецької зброї ворога. ДШК на Хамві в полі це повна дурня! Танки в морській піхоті виглядають смішно, особливо тим що вони нечисельні і не зможуть ефективно використовуватись при відбитті десанту ворога. Мінімальний танковий підрозділ який може ефективно діяти це танковий батальйон або танкова бригада! Тому наступати морська піхота має виключно разом з танковим батальйоном, прикривати з повітря їх мають ударні БПЛА та винищувачі Міг-29 та Су-27, які будуть наносити удари керованими ракетами Х-25МЛ по кораблям ворога! Генштаб має ефективніше розробляти тактику застосування збройних сил, бо досі купа дебільних помилок. До Хамві потрібно було причепити гармати МТ-12 з керованими пострілами Стугна і звичайними ************, щоб з відстані 5км ефективно знищувати ворожий десант, не входячи в зону ураження стрілецької зброї ворога.
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17.11.2021 12:27 Відповісти
Великий стратег, ти думаєш в Рашке в Генштабі дурні сидять? Хто нам дасть зробити хоч один постріл? Диванний військовоначальник, а чого ти не береш в облік С-400, калібри та інші пускові установки? А чого ти мовчиш про СУ-30? Грея жопу на дивані легко міркувати, ти покажи свої полководницькі таланти на Донбасі, а не воюючи в Інтернеті
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17.11.2021 18:07 Відповісти
Всі ці радянсько-російські ППО не є ефективними в наступальній війні, бо при наступі не можна організувати ешелоновану протиповітряну оборону, тому на гранично низьких висотах можна літати і атакувати наступаючого ворога. А всі ці Су-30 вже показали себе у вірмено-азербайджанській війні, вони ніби є але використовувати їх повноцінно неможливо, бо завжди чогось не вистачає.
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17.11.2021 18:56 Відповісти
Полководець великий, по-перше не плутай С-300 і Су-30 СМ, по-друге, я впевнений, що калібри вже давно наведені на наші стратегічні об'єкти, на жаль наші ЗСУ програють рашки, та ще в Генштабі сидять такі ж полководці як ти
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18.11.2021 03:43 Відповісти
С-300 вже не бачить низьколетящі об'єкти на відстані більше 45км від РЛС, діє кривізна Землі, вчи матчастину.
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18.11.2021 09:13 Відповісти
Так, я як бачу Сунь-Чжи в порівнянні з тобою відпочиває. Великий знавець матчастини. А хто приплів у Нагірний Карабах СУ-30? Ти навіть не уявляєш відмінності між СУ-30 і С-300. А що ти скажеш про Бастіон, Панцир С1 або для тебе це нові назви "ВЕЛИКИЙ диванний СТРАТЕГ"&
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18.11.2021 16:52 Відповісти
Вірмени мали Су-30 але не змогли їх використати жодного разу під час бойових дій. Вчи матчасть.
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18.11.2021 18:48 Відповісти
Так у вірмен є 4 СУ-30, але хто ними керує?За однією з версій, Вірменія не використовувала винищувачі Су-30СМ через непідготовленість пілотів для цього типу літаків-це хіба не аргумент? А що ти скажеш "великий стратег" про Сирію, де воювала проклята Рашка? Треба віддати належне - там панування у них. Ось з ким нам доведеться воювати, а не з вірменськими пілотами
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19.11.2021 03:45 Відповісти
Слава Українській Армії
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17.11.2021 09:49 Відповісти
Применение Байрактара, учение с боевыми ... Хотелось бы верить что что-то начало меняться в лучшую сторону в наших многострадальных ВСУ.

Стрельба боевыми на учениях - это must have. НО! Цель любой стрельбы - это поразить противника. Где мишени? Где макеты? Где РЕЗУЛЬТАТ этой стрельбы? Стрельба для видосика?

"... с поддержкой армейской авиации ..." - повеселило. Это они про вертолетики? Которые ни разу не стрельнули вообще ничем? Парочку ЛТЦшок выпустили для красивой картинки - это "поддержка"? Ню, ню ...
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17.11.2021 10:16 Відповісти
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17.11.2021 10:38 Відповісти
А-ха-ха-ха... Турєцкій мір.
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18.11.2021 00:09 Відповісти
Вапщета ТЮРКСКИЙ.
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20.11.2021 08:39 Відповісти
дашка (1939 г.) на небронированном хамвике , да под такую музыку до масквы дойдёт !!!!
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17.11.2021 16:54 Відповісти
Навчання то сила, Слава Україні!!!
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17.11.2021 20:03 Відповісти
 
 