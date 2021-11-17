За два роки на Тернопільщині відремонтували 437 км доріг державного значення, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Лише у 2021 році протяжність оновлених доріг в області склала 275,4 км. Це значно більше, ніж у попередні періоди.

Про це у Facebook пише "Укравтодор", інформує Цензор.НЕТ.

Очікується, що до кінця року з фінішним шаром покриття в області будуть уже всі міжнародні транспортні коридори та 2 основні національні. Ремонт відбувається також на 5 територіальних дорогах, що ведуть до туристичних та промислових центрів регіону.

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Одночасно з ремонтом доріг області відновлювали також мости. За 2 роки в рамках програми "Велике будівництво" відремонтували 22 мости, а до кінця року їхня кількість збільшиться ще на 6.

Загальна сума коштів, виділених Тернопільській області для відновлення доріг, склала майже 4,5 млрд гривень.

Під час ремонту всіх доріг вперше почав застосовуватися комплексний підхід. Разом із відновленням доріг обов'язковими стали влаштування тротуарів у населених пунктах, обладнання освітлення та нових автопавільйонів. В одному лише 2021 році було укладено 60 км тротуарів та обладнано освітлення на 35 км державних доріг.

Крім відновлення існуючих доріг, в області будуються також нові.

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Зокрема, незабаром розпочнеться будівництво північно-східного обходу Тернополя завдовжки 8,5 км та дворівневої розв'язки на примиканні до дороги М-19 Доманово - Ковель - Чернівці - Тереблече. Роботи профінансує Європейський інвестиційний банк.

Буде також добудовано обхід міста Теребовля, який було розпочато ще 1987 року. Загальна довжина обходу становитиме 19,3 км, включаючи 4 мостові переходи. Крім цього, для зниження ризиків ДТП на перетині доріг Р-39 та Р-41 збудують дворівневу розв'язку та добудують обхід міста Бережани завдовжки 13 км. Для убезпечення руйнування оновлених доріг в області до кінця року будуть встановлені 4 майданчики "зважування-в-русі" WIM.

Нагадаємо, за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво" до кінця 2024 року в Україні планується відновити всі 24 000 км державних доріг.

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