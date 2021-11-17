7 будинків пошкоджено, 2 - зруйновано, - наслідки нічного обстрілу російськими військами села Невельське на Донеччині. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі, вдруге за цей тиждень, російські війська обстріляли село Невельське в Покровському районі Донецької області. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції Авдіївки. Пошкоджено сім будинків, два з яких зруйновано. Жертв серед населення немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Донецької області.

Зазначається, що вранці, о 6:45, до поліції надійшло повідомлення від місцевих жителів про те, що о 02:30 село Невельське зазнало обстрілу з боку російсько-окупаційних військ.

Правоохоронці обстежують селище, документують наслідки злочину та з’ясовують, яка допомога потрібна місцевим мешканцям.

"Станом на 11:00 зафіксовано пошкодження семи будинків. Обстеження триває", - зазначають в Нацполіції.











Також повідомляється, що вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

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В Нацполіції нагадують, що це вже другий удар з боку російських військ по селу за останній тиждень. Нагадаємо, у неділю, 14 листопада, внаслідок обстрілу Невельського було пошкоджено 9 будинків.