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7 будинків пошкоджено, 2 - зруйновано, - наслідки нічного обстрілу російськими військами села Невельське на Донеччині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні вночі, вдруге за цей тиждень, російські війська обстріляли село Невельське в Покровському районі Донецької області. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції Авдіївки. Пошкоджено сім будинків, два з яких зруйновано. Жертв серед населення немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Донецької області.

Зазначається, що вранці, о 6:45, до поліції надійшло повідомлення від місцевих жителів про те, що о 02:30 село Невельське зазнало обстрілу з боку російсько-окупаційних військ.

Правоохоронці обстежують селище, документують наслідки злочину та з’ясовують, яка допомога потрібна місцевим мешканцям.

"Станом на 11:00 зафіксовано пошкодження семи будинків. Обстеження триває", - зазначають в Нацполіції. 

7 будинків пошкоджено, 2 - зруйновано, - наслідки нічного обстрілу російськими військами села Невельське на Донеччині 01
7 будинків пошкоджено, 2 - зруйновано, - наслідки нічного обстрілу російськими військами села Невельське на Донеччині 02
7 будинків пошкоджено, 2 - зруйновано, - наслідки нічного обстрілу російськими військами села Невельське на Донеччині 03
7 будинків пошкоджено, 2 - зруйновано, - наслідки нічного обстрілу російськими військами села Невельське на Донеччині 04
7 будинків пошкоджено, 2 - зруйновано, - наслідки нічного обстрілу російськими військами села Невельське на Донеччині 05

Також повідомляється, що вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

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В Нацполіції нагадують, що це вже другий удар з боку російських військ по селу за останній тиждень. Нагадаємо, у неділю, 14 листопада, внаслідок обстрілу Невельського було пошкоджено 9 будинків.

Автор: Ірина Дашківська
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Что за коробок конопли 8 лет тюрьмы что за обстрел артиллерией жилых домов и убийства людей от 8 лет. Ну бл*** страна и законы
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17.11.2021 11:45 Відповісти
как в чечне - выжженая земля. Свои, те кто жил на этой земле так бы не поступали.
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17.11.2021 12:04 Відповісти
не розказуйте казки,якраз данєцкі орки і обстрілюють своїх,а командир у них кацап
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17.11.2021 12:39 Відповісти
А де про обстріл Курахового? Чому мовчанка?
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17.11.2021 12:57 Відповісти
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17.11.2021 14:16 Відповісти
 
 