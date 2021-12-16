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Київська область (3131) будівництво (759) суд (8035) забудова (353)

Інвесторам ЖК "Данія" під Києвом не повертають вкладені кошти попри заморожене будівництво. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Забудовник житлового комплексу "Данія", що у Софіївській Борщагівці під Києвом, не повертає інвесторам вкладені ними кошти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один з інвесторів ЖК Олександр Висоцький вийшов на одиночний протест через такі дії забудовника.

Як пояснив Висоцький, він вклав кошти у побудову житла по вулиці Дорошенка, 23 – у 2019 році. Він розповів, що договір підписано з власником земельної ділянки Романом Корніяшем. Будинок мали ввести в експлуатацію в середині 2020 року.

У 2021 році, коли зрозумів, що будівельні роботи зупинено, він почав вимагати повернення йому коштів, як це і було передбачено попереднім договором (за договором забудовник зобов’язується або здати житло або повернути кошти потягом місяця). Олександр був згодний на те, щоб квадратні метри, в які він інвестував, були продані за переуступкою, про що було написано відповідну заяву. Протягом чотирьох місяців ситуація не вирішувалася.

Інвестор був змушений подати до суду, який завершився на його користь. Однак забудовник відмовляється повертати кошти. Висоцькому повернули тільки невелику частину грошей.

Інвесторам ЖК Данія під Києвом не повертають вкладені кошти попри заморожене будівництво 01

Зобов’язання з побудови багатьох будинків у цьому ЖК і введення їх в експлуатацію має фізична особа – Ірина Саченко. Фактичним забудовником є її син Олексій Саченко. Саме він як забудовник приходив на збори інвесторів протягом кількох років.

ЖК "Данія" з нещодавнього часу на своєму сайті та в рекламних матеріалах іменується ЖК "Нова Данія". Як повідомили Цензор.НЕТ ряд інвесторів цього комплексу, забудовник не пояснив, на якій юридичній підставі змінено назву і яким документом це регулюється. Окрім того, інвесторам в неофіційній формі було повідомлено, що наразі в ЖК працює нова управляюча компанія. Жодних документів про те, яким чином вона може діяти від імені Ірини Саченко чи виконувати її зобов’язання, не було надано.

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У складну ситуацію потрапили інвестори ще кількох будинків у цьому ЖК, зокрема по вул. Кошова, 97/22, який будують з 2017 року. У ньому передбачено 4 секції. 

Наразі в неофіційній формі інвесторів цього будинку повідомили про створення кооперативу для добудови будинку. На кооператив зокрема переведуть борги, які нині висять на будівництві споруди. Однак при цьому інвесторів змушують доплатити вартість житлових метрів за нинішніми ринковими цінами або забрати кошти, вкладені кілька років тому. При тому, вкладені кошти не повертатимуть одразу. Як переконують інвестори, їм пропонують написати заяву на те, що вони погоджуюся, щоб інвестовану ними квартиру продали і лише після цього забудовник зобов'язується повернути кошти. Оскільки подібна практика не передбачена договорами купівлі-продажу, які були підписані свого часу, інвестори вважають, що їх мають намір обдурити.

Як видно з судового реєстру, окрім Висоцького із забудовником ЖК "Данія" судяться й інші інвестори. 
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Топ коментарі
+3
За ухилення від виконання судового рішення до кримінальної відповідальності можливо притягти тільки кримінального авторитета Лероса за критику слуг невідомого народу та їх лідера...
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17.11.2021 14:23
+2
Но но! Инвестиции в Украине самые лучшие и надежные в мире! Сам ********** заверил, век воли не видать!
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17.11.2021 13:56
+2
Загуляла с кидок-дядей...
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17.11.2021 14:13
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Инвестиции это риск, погнались за халявой .. - бывает.
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17.11.2021 13:47 Відповісти
Но но! Инвестиции в Украине самые лучшие и надежные в мире! Сам ********** заверил, век воли не видать!
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17.11.2021 13:56 Відповісти
Вы про халяву, я так понимаю, просто так написали? Инвесторы вкладывали по рыночным ценам и они не были низкими на тот момент (2017-2019 года). Вкладывались исходя из понимания удобства расположения. Вы случаем не из "новой Дании"?
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17.11.2021 17:21 Відповісти
Вибачте, але про подібну ситуацію колись казав Метр:

https://www.youtube.com/watch?v=Om9SpDD5agY
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17.11.2021 13:54 Відповісти
Обращайтесь к инвестиционной няне, она поможет
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17.11.2021 13:58 Відповісти
как дела? как в ЖК Дания, один е**т, двое в ожидании
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17.11.2021 14:00 Відповісти
А где же инвест -няня.?)
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17.11.2021 14:00 Відповісти
Загуляла с кидок-дядей...
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17.11.2021 14:13 Відповісти
А названия же етих хрущевок понапридумывали. Прям Европа судя из названий. А подойдешь ближе- бараки. О чем вы думаете когда вкладываете деньги в котлован? Вы сами идете на риск думая что вы самый хитрый. Но как известно на каждую хитрую жопу всегда найдется еще хитрее болт с резьбой.
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17.11.2021 14:18 Відповісти
За ухилення від виконання судового рішення до кримінальної відповідальності можливо притягти тільки кримінального авторитета Лероса за критику слуг невідомого народу та їх лідера...
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17.11.2021 14:23 Відповісти
Вы бы видели как ети дома строит. Из говна и палок из самых дешовых материалов криворукими алкашами. Стены в буквальном смысле от ветра падали неоднократно когда окна открывали. Канализация из дешовых труб которые рассыпаются. Как ети дома сдают не представляю. Ето же опасно для жизни. Хоть бы раз какую то комиссию с експертами отправили на проверку. Или пока они не начнут складываться никто не пошевелится.
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17.11.2021 14:24 Відповісти
Я уже молчу что жители етих *елитных* новостроек регулярно бегают срать в близлежащий лесок так как регулярно прорывает канализация или напор воды не достает до верхних етажей.
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17.11.2021 14:55 Відповісти
Я и сам туда же вложил, и повелся на доступность, на большее не хватало, а жить где то нужно. Green sheet, Не у всех карманы забиты корупционными деньгами. ЖК Дания те еще мошенники задерджки 4й год. Комуналку - тоже тырят, киевэнерго и др организации уже долго по 900тыс при том что люди исправно в жек платят. Обходите стороной!
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17.11.2021 14:25 Відповісти
А сколько вы вложили если не секрет?
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17.11.2021 14:50 Відповісти
страна уголовников и аферистов
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17.11.2021 15:39 Відповісти
Ну если люди настолько умные, что несут деньги за обещания....

С выборами эта схема постоянно работает.
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17.11.2021 16:12 Відповісти
 
 