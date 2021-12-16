Інвесторам ЖК "Данія" під Києвом не повертають вкладені кошти попри заморожене будівництво. ФОТО

Забудовник житлового комплексу "Данія", що у Софіївській Борщагівці під Києвом, не повертає інвесторам вкладені ними кошти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один з інвесторів ЖК Олександр Висоцький вийшов на одиночний протест через такі дії забудовника.

Як пояснив Висоцький, він вклав кошти у побудову житла по вулиці Дорошенка, 23 – у 2019 році. Він розповів, що договір підписано з власником земельної ділянки Романом Корніяшем. Будинок мали ввести в експлуатацію в середині 2020 року.

У 2021 році, коли зрозумів, що будівельні роботи зупинено, він почав вимагати повернення йому коштів, як це і було передбачено попереднім договором (за договором забудовник зобов’язується або здати житло або повернути кошти потягом місяця). Олександр був згодний на те, щоб квадратні метри, в які він інвестував, були продані за переуступкою, про що було написано відповідну заяву. Протягом чотирьох місяців ситуація не вирішувалася.

Інвестор був змушений подати до суду, який завершився на його користь. Однак забудовник відмовляється повертати кошти. Висоцькому повернули тільки невелику частину грошей.

Зобов’язання з побудови багатьох будинків у цьому ЖК і введення їх в експлуатацію має фізична особа – Ірина Саченко. Фактичним забудовником є її син Олексій Саченко. Саме він як забудовник приходив на збори інвесторів протягом кількох років.

ЖК "Данія" з нещодавнього часу на своєму сайті та в рекламних матеріалах іменується ЖК "Нова Данія". Як повідомили Цензор.НЕТ ряд інвесторів цього комплексу, забудовник не пояснив, на якій юридичній підставі змінено назву і яким документом це регулюється. Окрім того, інвесторам в неофіційній формі було повідомлено, що наразі в ЖК працює нова управляюча компанія. Жодних документів про те, яким чином вона може діяти від імені Ірини Саченко чи виконувати її зобов’язання, не було надано.

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У складну ситуацію потрапили інвестори ще кількох будинків у цьому ЖК, зокрема по вул. Кошова, 97/22, який будують з 2017 року. У ньому передбачено 4 секції.

Наразі в неофіційній формі інвесторів цього будинку повідомили про створення кооперативу для добудови будинку. На кооператив зокрема переведуть борги, які нині висять на будівництві споруди. Однак при цьому інвесторів змушують доплатити вартість житлових метрів за нинішніми ринковими цінами або забрати кошти, вкладені кілька років тому. При тому, вкладені кошти не повертатимуть одразу. Як переконують інвестори, їм пропонують написати заяву на те, що вони погоджуюся, щоб інвестовану ними квартиру продали і лише після цього забудовник зобов'язується повернути кошти. Оскільки подібна практика не передбачена договорами купівлі-продажу, які були підписані свого часу, інвестори вважають, що їх мають намір обдурити.

Як видно з судового реєстру, окрім Висоцького із забудовником ЖК "Данія" судяться й інші інвестори.