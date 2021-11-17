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війна (56233) допит (675) затримання (4142) СБУ (10010)

"Кадрові військові з РФ є. На рівні комбата і вище", - СБУ оприлюднила фрагмент допиту затриманого на Донбасі кулеметника військ РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Контррозвідники Служби безпеки спільно з військовими Збройних Сил України затримали на лінії розмежування бойовика так званої "ЛНР", який брав участь в обстрілах підрозділів операції Об’єднаних сил на території Бахмутського району Донеччини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти допиту найманця РФ опублікував пресцентр СБУ.

На оприлюдненому спецслужбою відео російський найманець назвав номер свого підрозділу, який базується в районі населеного пункту Логвинове та описав моральний клімат у підрозділі: "Выпивать выпиваем. Но наоборот... Чтоб скучно не было".

Також він зазначив, що бачив кадрових російських військових, але це "рівень комбатів та вище".

Зазначається, що зловмисник втратив орієнтири на місцевості та вийшов на українські позиції.

Як повідомлялося раніше,  затриманий - уродженець РФ, який у 2018 році приєднався до незаконних збройних формувань. Там він був на "посадах" стрілка, а потім помічника гранатометника угруповання бойовиків.

Під час затримання у бойовика виявлено: "військовий квиток ЛНР", "тимчасове посвідчення" мешканця ОРДЛО, споряджений магазин від автомата Калашникова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські військові затримали російського найманця на лінії розмежування: Громадянин РФ мав при собі "посвідчення" "ЛНР" і споряджений магазин від АК

Кадрові військові з РФ є. На рівні комбата і вище, - СБУ оприлюднила фрагмент допиту затриманого на Донбасі кулеметника військ РФ 01

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчинені злочинів за:

  • ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);

Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Кадрові військові з РФ є. На рівні комбата і вище, - СБУ оприлюднила фрагмент допиту затриманого на Донбасі кулеметника військ РФ 02

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

Заходи із викриття зловмисника проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Кадрові військові з РФ є. На рівні комбата і вище, - СБУ оприлюднила фрагмент допиту затриманого на Донбасі кулеметника військ РФ 03
Фото: сайт СБУ
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Топ коментарі
+41
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17.11.2021 15:29
+25
Он что эти документы в жопе прятал?
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17.11.2021 15:13
+23
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17.11.2021 15:31
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Як завжди, російські командири набувають досвіду за рахунок гарматного м'яса другого гатунку.
Білорусам приготуватись.
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17.11.2021 15:12 Відповісти
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17.11.2021 15:29 Відповісти
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17.11.2021 15:34 Відповісти
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17.11.2021 15:39 Відповісти
Парадокс: "Громадянська війна" в Україні а убитих розвозять по всій Росії!!!
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17.11.2021 16:45 Відповісти
Яр, ты же любишь и умеешь читать, перечитай: "Також він зазначив, що бачив кадрових російських військових, але це "рівень комбатів та вище" В окопах их нет.
Во-первых, я не знаю, но и не исключаю, что это русские, но сидят они глубоко в тылу. Их убить, и тем более взять в плен не возможно.
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17.11.2021 19:20 Відповісти
Трохи вище "Роман с огнём" тобі фото показує Крім того - у мене у Волгограді родич живе - я з ним по "вайберу" часом спілкуюсь Він - колишній офіцер російської армії Працює (після виходу на пенсію) у військкоматі Сидить на обліку військовозобов"язаних Так казав що в період з 2014 по 2018 багато "познімав" з обліку (після Донбасу) І зараз продовжує - тільки менше Каже - "массовый поток пока прекратился"
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17.11.2021 19:47 Відповісти
И без этого ватного урода понятно . Что дальше ?
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17.11.2021 15:12 Відповісти
Он что эти документы в жопе прятал?
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17.11.2021 15:13 Відповісти
запор , пленение , высер ....
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17.11.2021 15:16 Відповісти
Де кацапу їх ще тримати ?
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17.11.2021 15:17 Відповісти
Наверно, сожрать документы хотел.
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17.11.2021 15:27 Відповісти
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17.11.2021 15:31 Відповісти
А больше они ни на что и не годятся
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17.11.2021 15:30 Відповісти
Та напевно тільки намагався, бо документи не в кізяках.
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17.11.2021 15:47 Відповісти
А може перед фотографуванням відмили?
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17.11.2021 16:46 Відповісти
ВВП: - Русишкомбатнихт !
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17.11.2021 15:15 Відповісти
Для правящих Украиной слуг народа авторитет Коломойский, гражданин Израиля, военного союзника Путина. Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский.
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17.11.2021 15:29 Відповісти
Только вот Беня из Израеля сдрыснул, ломая копыта. Не подскажешь, какая страна ему предоставила убежище?
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17.11.2021 17:33 Відповісти
Только вот Беня из Израеля сдрыснул, ломая копыта. /В Израиле Коломойскому покровительствовал друг, вор и путинская проститутка по вызову Нетаньяха. Он, в частности ,помогал Коломойскому в Лондонском Королевском суде по Приватбанку. Но Израиль-отстойник воров со всего мира. Гражданами Израиля числятся 116 миллиардеров и 131 000 миллионеров. Там Коломойскому ловить нечего. А Украина-еврейский рай, Клондайк, Эльдорадо.Везде свои, всё схвачено-воруй миллиардами./ Не подскажешь-почему украинцев убеждают в своей любви и преданности Израилю любые хренландские флажки кроме израильских?
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17.11.2021 19:10 Відповісти
Кто тебя убеждает в любви и преданности Израэлю? Тебе просто указали на факт - Беня получил Украину в свое полное распоряжение, в то время как даже Израэль хочет его за решеткой.
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17.11.2021 19:50 Відповісти
Израэль хочет его за решеткой. -И тебе указали на факт: это ложь. Хотел бы- посадил. Приезд Нетаньяхи в Украину организовал Коломойский. Что ты за него так переживаешь?
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17.11.2021 20:03 Відповісти
Даже не стану искать ссылки про расследование против Бени в Израэле. Бо у тебя ответ отработан - явамниверю вывсеврети. А мне переживать за этого жулика и бандита незачем - это ж не мою страну он получил в полное распоряжение.
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17.11.2021 20:58 Відповісти
Даже не стану искать ссылки.-Тебе и не надо.Какие ещё ссылки в безответственной болтовне от нехрен делать.
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17.11.2021 21:28 Відповісти
Так а я за шо?
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17.11.2021 21:32 Відповісти
Не лезь к тем кто за базар отвечает.
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17.11.2021 21:36 Відповісти
Задовбали толерасти!!!! На хутлера обличчя мерзоті кацапській замазали?!
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17.11.2021 15:43 Відповісти
***
Если ты крутой вояка,
(ВДВ, агент спецназа),
Покрошить решил укропов,
Но тебе не повезло...
И в плену ты оказался,
Как побитая собака,
Думаешь прикроет жопу
Лично царь - ВэВэХэйло???

Лучше ты прикинься шлангом,
Опочленцем-добровольцем:
Ведь Россия не воюет -
Вас здесь нету нихрена!
Русь святую тут боронят
Только ватные шахтеры:
Хунту бьют они киркою -
Тут "гражданская война"!!!

Все, конечно, понимают
Что дешёвая отмазка.
Ну а что с тобою делать?
Нужно втюхать говнецо...
Ведь должны алени верить
В ФСБ тупые сказки,
Да и фюреру при этом
Сохраняется лицо...
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17.11.2021 15:45 Відповісти
Donchanin:
Ехал Ваня воевать

Ехал Ваня воевать,
От хохлов Донбасс спасать,
Заодно набить карманы,
Повидать чужие страны,

Тырить там добро чужое,
Передать хрусталь с конвоем,
Холодильники, машины,
Жрать бандэров витамины...

Жизнь - халява, и в основе
- Слава президенту Вове!!!
А когда придёт домой,
То, конечно же, герой!!!

Лишь собрался он домой
- Приключился геморрой.
Сел посрать после заката,
- Глядь! Под задницей граната!!!

Лишь подумал - "ЧУДЕСА!!!"
И взлетел на небеса...
В общем, увезли в Ростов,
Дальше - там, где нет хохлов.

Закопали под табло:
"Неопознанный *****".
А домой письмо прислали
- Ваню волки, мол, сожрали.
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17.11.2021 20:12 Відповісти
Брехлива свиня! Заявляє, що кацапи тільки від комбата і вище. А сам є уродженцем росії який приїхав на заробітки до орків у 2018 році. Якщо йому вірити то, або він "комбат і вище", або " серед орків повно кацапських "іхтамнетів".
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17.11.2021 15:45 Відповісти
"Випіваєм наабарот, штоб скучна не била..." навіть боюся уявити цей процес😁
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17.11.2021 16:14 Відповісти
ну это понятно клизму с водярой ставят . а вот как они наоборот закусывают ?
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17.11.2021 16:54 Відповісти
Огірком! Знаєш - я ніколи не міг зрозуміть тягу кацапів до великих огірків Коли був пацаном то влітку працював "прицепщиком" у тракторній бригаді Один з трактористів - батько моєї однокласниці Уродженець Оренбурга (одружився на нашій дівці) Сидимо у полі - обідаємо ("розвозка столовська" привезла обід у термосах) Дядько Володя каже: "Падай агурец!" Вибираю молоденький - ще з "пупирками" подаю Він мені: Что ты мне зелёный падаёшь! Падай спелый!" Вибирає "жовтяка" обчищає і їсть
Тепер починаю розуміть у чому справа!
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17.11.2021 20:25 Відповісти
Та може краще було б все таки почепити цього кацапа на найближчій гілляці?
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17.11.2021 16:15 Відповісти
Чмо зарыганое потерялось. С одним магазином (автомат небось прое#@л, как это у них водится)
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17.11.2021 16:27 Відповісти
Зачем этот фейк от Бутусова ? Украинские воины на фронте уничтожают кацапов, а он пишет, что мы таки воюем с трактористами, шахтерами и донецкой гопотой ?!
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17.11.2021 18:45 Відповісти
Why are you here russian pig?
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18.11.2021 00:53 Відповісти
 
 