"Кадрові військові з РФ є. На рівні комбата і вище", - СБУ оприлюднила фрагмент допиту затриманого на Донбасі кулеметника військ РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
Контррозвідники Служби безпеки спільно з військовими Збройних Сил України затримали на лінії розмежування бойовика так званої "ЛНР", який брав участь в обстрілах підрозділів операції Об’єднаних сил на території Бахмутського району Донеччини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти допиту найманця РФ опублікував пресцентр СБУ.
На оприлюдненому спецслужбою відео російський найманець назвав номер свого підрозділу, який базується в районі населеного пункту Логвинове та описав моральний клімат у підрозділі: "Выпивать выпиваем. Но наоборот... Чтоб скучно не было".
Також він зазначив, що бачив кадрових російських військових, але це "рівень комбатів та вище".
Зазначається, що зловмисник втратив орієнтири на місцевості та вийшов на українські позиції.
Як повідомлялося раніше, затриманий - уродженець РФ, який у 2018 році приєднався до незаконних збройних формувань. Там він був на "посадах" стрілка, а потім помічника гранатометника угруповання бойовиків.
Під час затримання у бойовика виявлено: "військовий квиток ЛНР", "тимчасове посвідчення" мешканця ОРДЛО, споряджений магазин від автомата Калашникова.
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчинені злочинів за:
- ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);
Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.
Заходи із викриття зловмисника проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.
Будь ласка, зачекайте...
Білорусам приготуватись.
Во-первых, я не знаю, но и не исключаю, что это русские, но сидят они глубоко в тылу. Их убить, и тем более взять в плен не возможно.
Если ты крутой вояка,
(ВДВ, агент спецназа),
Покрошить решил укропов,
Но тебе не повезло...
И в плену ты оказался,
Как побитая собака,
Думаешь прикроет жопу
Лично царь - ВэВэХэйло???
Лучше ты прикинься шлангом,
Опочленцем-добровольцем:
Ведь Россия не воюет -
Вас здесь нету нихрена!
Русь святую тут боронят
Только ватные шахтеры:
Хунту бьют они киркою -
Тут "гражданская война"!!!
Все, конечно, понимают
Что дешёвая отмазка.
Ну а что с тобою делать?
Нужно втюхать говнецо...
Ведь должны алени верить
В ФСБ тупые сказки,
Да и фюреру при этом
Сохраняется лицо...
Ехал Ваня воевать
Ехал Ваня воевать,
От хохлов Донбасс спасать,
Заодно набить карманы,
Повидать чужие страны,
Тырить там добро чужое,
Передать хрусталь с конвоем,
Холодильники, машины,
Жрать бандэров витамины...
Жизнь - халява, и в основе
- Слава президенту Вове!!!
А когда придёт домой,
То, конечно же, герой!!!
Лишь собрался он домой
- Приключился геморрой.
Сел посрать после заката,
- Глядь! Под задницей граната!!!
Лишь подумал - "ЧУДЕСА!!!"
И взлетел на небеса...
В общем, увезли в Ростов,
Дальше - там, где нет хохлов.
Закопали под табло:
"Неопознанный *****".
А домой письмо прислали
- Ваню волки, мол, сожрали.
Тепер починаю розуміть у чому справа!