"Кадрові військові з РФ є. На рівні комбата і вище", - СБУ оприлюднила фрагмент допиту затриманого на Донбасі кулеметника військ РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки спільно з військовими Збройних Сил України затримали на лінії розмежування бойовика так званої "ЛНР", який брав участь в обстрілах підрозділів операції Об’єднаних сил на території Бахмутського району Донеччини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти допиту найманця РФ опублікував пресцентр СБУ.

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На оприлюдненому спецслужбою відео російський найманець назвав номер свого підрозділу, який базується в районі населеного пункту Логвинове та описав моральний клімат у підрозділі: "Выпивать выпиваем. Но наоборот... Чтоб скучно не было".

Також він зазначив, що бачив кадрових російських військових, але це "рівень комбатів та вище".

Зазначається, що зловмисник втратив орієнтири на місцевості та вийшов на українські позиції.

Як повідомлялося раніше, затриманий - уродженець РФ, який у 2018 році приєднався до незаконних збройних формувань. Там він був на "посадах" стрілка, а потім помічника гранатометника угруповання бойовиків.

Під час затримання у бойовика виявлено: "військовий квиток ЛНР", "тимчасове посвідчення" мешканця ОРДЛО, споряджений магазин від автомата Калашникова.

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Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчинені злочинів за:

ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);

Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

Заходи із викриття зловмисника проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.



Фото: сайт СБУ