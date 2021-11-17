Бригаду швидкого реагування Нацгвардії перекинули на західний кордон. ФОТОрепортаж
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Підрозділи швидкого реагування Нацгвардії вирушили на західні кордони України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Бригади швидкого реагування Національної гвардії України в фейсбуку.
"Безпека кордону об'єднує нас у єдиний кулак! Наші підрозділи вирушили на захід, щоб захистити рубежі нашої держави. На цю хвилину ситуація контрольована, працюємо разом із прикордонниками і зробимо все, щоб українські кордони залишалися недоторканими", - говориться в повідомленні.
Топ коментарі
+12 Дмитрий Гайдарченко
показати весь коментар17.11.2021 15:25
+11 Vitia Ma
показати весь коментар17.11.2021 15:23
+11 Vitia Ma
показати весь коментар17.11.2021 15:27
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От тих що "заблудилися" і будуть наші хлопці виловлювать! (Їм не звикать - в 2014-му так само російські десантники на Донбасі "блудили""
1. Территориально центром Украины, на наиболее протяженной линии Запад-Восток, примерно, является город Черкассы.
2. Относительно этого центра, мигранты находятся на Северо-западе, так как линия Север-Юг проведенная через Черкассы, на севере выходит на РФ, а не на РБ.
3. Стороны света по компасу, указываются по параллелям и меридианам. Поэтому то что для Подольска "Восток", для Киева - "Юго-восток".
4. Я очень сильно сомневаюсь, что если мигранты ломанутся в Украину, то будут ломиться в Припять или тем более в Чернигов. Ловить их нужно будет где-то на Волыни, а это и есть "Запад", исходя из п.3.
може в зеленського, як завжди, переплутали напрямки, країни та й взагалі все.
Війна не закінчується, тільки наберає обертів! Перекидання НГ в протилежному напрямку, говорить про те що "пісюном" вже вирішено, де ховатися буде...
Нажаль, Українці будуть і надалі вирішувати свої проблеми самотужки...
Так что - при чем тут "здача Донбасса"?
Какая бы там не была бригада, внутренние войска готовят, в первую очередь, для внутреннего применения - разгон бунтовщиков, война с потерявшими берега бандюками, обезвреживание или уничтожение всякого рода "шахидов".
А нам того треба ?