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Бригаду швидкого реагування Нацгвардії перекинули на західний кордон. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж Війна в Україні

Підрозділи швидкого реагування Нацгвардії вирушили на західні кордони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Бригади швидкого реагування Національної гвардії України в фейсбуку.

"Безпека кордону об'єднує нас у єдиний кулак! Наші підрозділи вирушили на захід, щоб захистити рубежі нашої держави. На цю хвилину ситуація контрольована, працюємо разом із прикордонниками і зробимо все, щоб українські кордони залишалися недоторканими", - говориться в повідомленні.

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Бригаду швидкого реагування Нацгвардії перекинули на західний кордон 01
Бригаду швидкого реагування Нацгвардії перекинули на західний кордон 02
Бригаду швидкого реагування Нацгвардії перекинули на західний кордон 03
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Топ коментарі
+12
Тебя не спросили, на данный момент то что мигранты попрут к нам почти 100%, а вот на востоке ВСУ стоят.
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17.11.2021 15:25
+11
В то время как основная угроза нарастает на восточной границе бригаду перекидывают на западную границу. Это тянет на осознанную государственную измену!
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17.11.2021 15:23
+11
У нас на западной границе есть мигранты?
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17.11.2021 15:27
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Якась хрень.
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17.11.2021 15:22 Відповісти
+5
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17.11.2021 18:42 Відповісти
В то время как основная угроза нарастает на восточной границе бригаду перекидывают на западную границу. Это тянет на осознанную государственную измену!
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17.11.2021 15:23 Відповісти
Тебя не спросили, на данный момент то что мигранты попрут к нам почти 100%, а вот на востоке ВСУ стоят.
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17.11.2021 15:25 Відповісти
У нас на западной границе есть мигранты?
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17.11.2021 15:27 Відповісти
Это же зедебил. Они да же не знают где лево или право,а ты им про стороны света!
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17.11.2021 15:47 Відповісти
А дорога з Мінська в Ірак веде через польський кордон? Саме про це "городив" позавчора "турист" на Гродненщині - на фоні білорусько-польського кордону!
От тих що "заблудилися" і будуть наші хлопці виловлювать! (Їм не звикать - в 2014-му так само російські десантники на Донбасі "блудили""
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17.11.2021 16:21 Відповісти
а Польша где находиться не на западе?
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17.11.2021 16:36 Відповісти
Якщо мігранти прорвуться в Україну, то не для того, щоб осісти в Жмеринці чи Бердичеві, а попруться на кордон до Євросоюзу через нашу територію, тобто на наш кордон з Польщею, Словаччиною, Угорщиною. Власне, наші прикордонники їх там і зараз виловлюють невеликими групами.
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17.11.2021 17:52 Відповісти
Мігранти на півночі.
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17.11.2021 15:35 Відповісти
Если на то пошло, то нужно учитывать следующее:
1. Территориально центром Украины, на наиболее протяженной линии Запад-Восток, примерно, является город Черкассы.
2. Относительно этого центра, мигранты находятся на Северо-западе, так как линия Север-Юг проведенная через Черкассы, на севере выходит на РФ, а не на РБ.
3. Стороны света по компасу, указываются по параллелям и меридианам. Поэтому то что для Подольска "Восток", для Киева - "Юго-восток".
4. Я очень сильно сомневаюсь, что если мигранты ломанутся в Украину, то будут ломиться в Припять или тем более в Чернигов. Ловить их нужно будет где-то на Волыни, а это и есть "Запад", исходя из п.3.
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17.11.2021 19:21 Відповісти
Дмитрий Гайдарченко - Так треба було на північний кордон з БССР. Він Vitia Ma це мав на увазі
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17.11.2021 16:16 Відповісти
..усиление погранцов - это работа как раз для Нацгвардии, бывших ВВшников... на зраду не тянет
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17.11.2021 15:49 Відповісти
Граница северо-западная. Бригада БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ, для того и предназначена, чтобы решать подобные задачи, а не в окопах сидеть. Экипировка уже неплохая, подготовка наивно надеюсь, тоже присутствует. На восточной и северной границе своих сил уже давно должно быть достаточно, по списку у нас военнослужащих не мало. Принцип зональности, где каждый отвечает за свой фронт работ, никто не отменял, резервы имеются. Так в чём очередная "зрада"?
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17.11.2021 17:03 Відповісти
Угроза практически со всех сторон. В т.ч. и там куда эту бригаду перебрасывают. Приди в себя.
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17.11.2021 17:58 Відповісти
Мізки включи,якщо вони є,або купи собі на базарі хоча б баранячі.Там у Бульборусі на заході підорашки з бульбашами намагаються відсікти Україну від Польщі.
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24.02.2022 17:27 Відповісти
Экипировка конечно на уровне, даже сразу не понял чья это бригада)
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17.11.2021 15:23 Відповісти
Все правильно, контрабас любит тишину, поэтому надо на западных рубежах пошугать непуганых.
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17.11.2021 15:26 Відповісти
снаряга норм у парней
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17.11.2021 15:34 Відповісти
Так з Польщі мігранти не прориваються. Бойові дії на сході відбуваються. Кого пресувати плануєте? Львівян?
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17.11.2021 15:44 Відповісти
Ну можно предположить, что те толпы при падении температуры не побегут к Выступовичам, а как раз и попробуют прорваться на стыке границ Беларуси, Польши и Украины, потому как там у нас с Польшей граница без ограждения, а у Польши нет заграждения на границе с Германией.
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17.11.2021 16:59 Відповісти
На нас Польша напала?
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17.11.2021 15:51 Відповісти
бригаду створювали як бойову частину, а кинули на охорону кордону, ніби в нас немає мвс та прикордонників...хоча ясно що мвс і ко мають охороняти держиморду
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17.11.2021 16:05 Відповісти
Нацгварія, це зараз. До 2014-го року вини мали назву Внутрішні війська, котри як раз і мають право застосування сили на територіі України, як що не введен військовий стан.
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17.11.2021 17:01 Відповісти
дійсно дивний напрямок, на заході межуємо з: Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою.
може в зеленського, як завжди, переплутали напрямки, країни та й взагалі все.
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17.11.2021 16:07 Відповісти
Місце на кордоні, де сходяться кордони Беларусі, Польщи та України. Це всеж таки на захід від Київа...
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17.11.2021 17:04 Відповісти
З приводу новини...
Війна не закінчується, тільки наберає обертів! Перекидання НГ в протилежному напрямку, говорить про те що "пісюном" вже вирішено, де ховатися буде...
Нажаль, Українці будуть і надалі вирішувати свої проблеми самотужки...
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17.11.2021 16:09 Відповісти
вот тебе и зе ход конем посдаче донбасса давайте все на север цыган пугать
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17.11.2021 16:20 Відповісти
Не все, а бригада. Не все, а НГ. НГ, это бывшие ВВ, ВВ - это "вертухаи" для охраны и этапирования зэков, или костоломы для разгона безоружных или слабо вооруженных и плохо экипированных бунтарей. Так что - они изначально не предназначены для больших, наступательно-оборонительных войн. Если сильно понадобится, то они конечно смогут и в окопах, и в атаках, и в рукопашную, но первостепенное штатное предназначение у них другое - усмирение гражданских бунтарей.
Так что - при чем тут "здача Донбасса"?
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17.11.2021 19:46 Відповісти
бот с кремля ты не знаешь что это за часть ине надо тебе
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17.11.2021 20:00 Відповісти
От бота с кремля слышу
Какая бы там не была бригада, внутренние войска готовят, в первую очередь, для внутреннего применения - разгон бунтовщиков, война с потерявшими берега бандюками, обезвреживание или уничтожение всякого рода "шахидов".
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17.11.2021 20:16 Відповісти
24 противоуколочный майдан вроде как. Тормозить желающих? Уроды
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17.11.2021 16:24 Відповісти
Хоч якась користь можлива від цих костоломів.
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17.11.2021 17:23 Відповісти
Відстрілювати скажених лосів з Білорусії ?
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17.11.2021 17:26 Відповісти
Дві новини стоять на "Цензорі" поруч...Перша - знімають голову Закарпатської ОДА,друга - перекидають на західний кордон бригаду швидкого реагування...І ніхто чомусь їх не пов"язує...
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17.11.2021 17:30 Відповісти
Мабуть неточність у назві статті - північний захід.
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17.11.2021 18:47 Відповісти
Боюсь, что в Гремяче, Новосёловке или Нововасильевке, с тобой не согласятся
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17.11.2021 19:54 Відповісти
"Безпека", це для в зелених для кого? Для рашистів, які збираються наступати з іншою сторони (від тої, куди перекинули бригаду)?
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17.11.2021 19:54 Відповісти
Географію згадай: Волинь межує з Білорусю ( де лукашенко з путіним) та з Польщою( де курди прориваються )
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17.11.2021 21:20 Відповісти
І просто у нас буде на границі з Польшою + Словакією +Мадярщиною+Румунією ... , як і зараз у Білорусії .
А нам того треба ?
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17.11.2021 22:07 Відповісти
 
 