Бригаду швидкого реагування Нацгвардії перекинули на західний кордон. ФОТОрепортаж

Підрозділи швидкого реагування Нацгвардії вирушили на західні кордони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Бригади швидкого реагування Національної гвардії України в фейсбуку.

"Безпека кордону об'єднує нас у єдиний кулак! Наші підрозділи вирушили на захід, щоб захистити рубежі нашої держави. На цю хвилину ситуація контрольована, працюємо разом із прикордонниками і зробимо все, щоб українські кордони залишалися недоторканими", - говориться в повідомленні.

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