Шляхопровід на Західному обході Львова розширять до 4 смуг, - ОДА. ФОТО

На одній із найбільш завантажених доріг Львівської області, Західному обході Львова розпочалися роботи з реконструкції та розширення шляхопроводу над залізницею.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що шляхопровід розташований між населеними пунктами Рудно та Зимна Вода, що біля Львова. Через його обмежену пропускну спроможність ця ділянка об'їзної є точкою постійного виникнення заторів, що негативно позначається на екології околиць і є причиною виникнення аварійно-небезпечних ситуацій.

В рамках президентської програми "Велике будівництво" шляхопровід на Західному обході Львова буде розширено до 4 смуг руху. З обох його сторін будуть також обладнані тротуари та влаштовано зовнішнє освітлення.

На об'єкті вже тривають активні ремонтно-будівельні роботи.

Зокрема, підрядник вже облаштував під'їзні дороги по обидва боки шляхопроводу. Наразі триває влаштування буронабивних паль та перенесення газопроводу та ліній електропостачання.

Нагадаємо, в межах Національної програми відновлення мостів, яка є частиною програми Володимира Зеленського "Велике будівництво", у 2021 році планується відремонтувати та збудувати 245 мостів та штучних споруд. Почалося також будівництво нового мосту через Дніпро у Кременчуці.

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