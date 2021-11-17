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Шляхопровід на Західному обході Львова розширять до 4 смуг, - ОДА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

На одній із найбільш завантажених доріг Львівської області, Західному обході Львова розпочалися роботи з реконструкції та розширення шляхопроводу над залізницею.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що шляхопровід розташований між населеними пунктами Рудно та Зимна Вода, що біля Львова. Через його обмежену пропускну спроможність ця ділянка об'їзної є точкою постійного виникнення заторів, що негативно позначається на екології околиць і є причиною виникнення аварійно-небезпечних ситуацій.

В рамках президентської програми "Велике будівництво" шляхопровід на Західному обході Львова буде розширено до 4 смуг руху. З обох його сторін будуть також обладнані тротуари та влаштовано зовнішнє освітлення.

На об'єкті вже тривають активні ремонтно-будівельні роботи.

Зокрема, підрядник вже облаштував під'їзні дороги по обидва боки шляхопроводу. Наразі триває влаштування буронабивних паль та перенесення газопроводу та ліній електропостачання.

Нагадаємо, в межах Національної програми відновлення мостів, яка є частиною програми Володимира Зеленського "Велике будівництво", у 2021 році планується відремонтувати та збудувати 245 мостів та штучних споруд. Почалося також будівництво нового мосту через Дніпро у Кременчуці.

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Шляхопровід на Західному обході Львова розширять до 4 смуг, - ОДА 01
Шляхопровід на Західному обході Львова розширять до 4 смуг, - ОДА 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Коли почнуть навколо Києва будувати?
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17.11.2021 15:47 Відповісти
Думаю наші внуки років через 30 проїдуть по першій ділянці КОД від Одеської до Житомирської траси...

Київ їм всім потрібен тільки щоб бабло рубать, а розбудовують показушно периферію, щоб електорат свій перед виборами задобрити.

Частина всього того, Великого будівництва, звичайно потрібна на місцях, але більша частина робиться щоб вкрасти кошти, замість того щоб втілювати історичні давно необхідні проекти в столиці та зупинити знищення інфраструктури, їми ж самими - своєю присутністю.

Одне зрозуміло, оскільки "Великим будівництвом" ця "влада" клала велику болтяру на проблеми столиці і області то на виборах слід буде показати своє відношення до цих "будівельників"...
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17.11.2021 21:38 Відповісти
Ніколи той міст,чи пак шляхопровід не створював пробок.Пробки створював круг на Городоцькій,машини стоять за кількасот метрів до нього,інколи до того самого шляхопроводу...Але "велике будівництво" повинно і тут бути,видно довго думали-шукали до чого його присобачити,вирішили сюди...Що ж,траса найважливіша зараз,безперервно чомусь на захід женуть фури,та й товарняки не відстають...
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17.11.2021 17:26 Відповісти
Ця дорога нікому не потрібна. А от добудувати об"їздну було б вкрай важливо, але на це потрібні кошти і головне їх не зариєш у землю бо дорогу треба будувати з нуля. А Рудно - Зимна Вода і міст є і дорога.
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17.11.2021 18:15 Відповісти
 
 