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Київська область (3131) наркотики (1348) Правоохоронні органи (2660) СБУ (10010) боротьба з наркотиками (124)

Викриті двоє колишніх правоохоронців, які щомісяця "заробляли" до $30 тис., торгуючи оптовими партіями наркотиків на Київщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Співробітники Служби безпеки України викрили на незаконному збуті наркотиків двох колишніх правоохоронців. Один зі зловмисників був "удостоєний" почесної грамоти "За заслуги", підписаної особисто Януковичем, коли той ще був прем'єр-міністром.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

За інформацією СБУ, зловмисники збували наркотичні засоби на території Київського регіону упродовж кількох років, у тому числі перебуваючи на посадах у правоохоронному органі, який протидіє наркозлочинності.

"Після звільнення у 2020 році вони "зосередилися" на оптовому збуті кокаїну та метадону. Щомісяця "заробляли до $30 тис. "Клієнтів" знаходили через особисті контакти у кримінальному світі. Розрахунки здійснювали у готівці під час передачі "товару", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці затримали зловмисників у порядку ст. 208 КПК України одразу після збуту ними чергової партії наркотичних речовин.

Під час обшуків за адресами мешкання наркоділків правоохоронці виявили:

- наркотичні речовини та ваги для їх зважування;

- мобільні телефони та сім-картки з доказами протиправної діяльності;

- спеціальні технічні засоби для стеження за пересуванням автомобілів та несанкціонованого проникнення в них;

- підроблені службові посвідчення;

- вогнепальну зброю та боєприпаси до неї.

Викриті двоє колишніх правоохоронців, які щомісяця заробляли до $30 тис., торгуючи оптовими партіями наркотиків на Київщині, - СБУ 01
Викриті двоє колишніх правоохоронців, які щомісяця заробляли до $30 тис., торгуючи оптовими партіями наркотиків на Київщині, - СБУ 02
Викриті двоє колишніх правоохоронців, які щомісяця заробляли до $30 тис., торгуючи оптовими партіями наркотиків на Київщині, - СБУ 03
Викриті двоє колишніх правоохоронців, які щомісяця заробляли до $30 тис., торгуючи оптовими партіями наркотиків на Київщині, - СБУ 04
Викриті двоє колишніх правоохоронців, які щомісяця заробляли до $30 тис., торгуючи оптовими партіями наркотиків на Київщині, - СБУ 05
Викриті двоє колишніх правоохоронців, які щомісяця заробляли до $30 тис., торгуючи оптовими партіями наркотиків на Київщині, - СБУ 06
Викриті двоє колишніх правоохоронців, які щомісяця заробляли до $30 тис., торгуючи оптовими партіями наркотиків на Київщині, - СБУ 07

"Наразі одному із затриманих оголошено про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозр іншим, причетним до схеми особам", - резюмували в СБУ.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+3
Мабуть перестали на дегустацію в опу заносити .
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17.11.2021 15:38
+2
Ачётакова,пля... Дєтішкам на молочішко.
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17.11.2021 16:01
+2
фуфляк толкнули арестовичу. а тот для бубы тарил
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17.11.2021 16:10
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Мабуть перестали на дегустацію в опу заносити .
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17.11.2021 15:38 Відповісти
Да все они там или нарклдиллеры или молчасочувствовавшие.
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17.11.2021 16:15 Відповісти
Ачётакова,пля... Дєтішкам на молочішко.
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17.11.2021 16:01 Відповісти
Правильно, вийшов на пенсію, відійли від справ, дай дорогу наступникам, а то саміподвинуть
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17.11.2021 16:03 Відповісти
Чергові право-хоронителі...
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17.11.2021 16:09 Відповісти
фуфляк толкнули арестовичу. а тот для бубы тарил
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17.11.2021 16:10 Відповісти
расстреливать надо ибо у когото 30грн..
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17.11.2021 16:20 Відповісти
Шото поцаны бубе не донесли... д'ерьмак не доволен...
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17.11.2021 16:20 Відповісти
Бывший ОБНОН профессионально торгует наркотой?... Это так неожиданно. А вы думали, что они на завод пахать пойдут?
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17.11.2021 16:44 Відповісти
Не поделились с СБУ - это ошибка, т.к. на контроле в ОП сидит Беззубенко Коля (помощник Ермака) - там копейка мимо не проскочит))) думаю, за день-два все уладят
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17.11.2021 17:05 Відповісти
Практика взята ще з радянських часів.Як тільки хтось в тих органах влазив в якусь паскудну історію то наказ начальства був однозначним - уволіть вчєрашнім чіслом!..І він відразу ставав "колишнім"...
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17.11.2021 17:13 Відповісти
Угу. І отримають ці виродки ну нехай 10 років, потім за добру поведінку вийдуть через 5. Красиво. По нашому. В цей же час за їхньої діяльності тисячі стали живими зомбі.
Чому в нас толерастія? В ОАЕ їх би тупо розстріляли, в Китаї також, США.
Навіщо ця сволота має топтати землю?
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17.11.2021 18:49 Відповісти
В поліції кажуть колишніх не буває, то одна банда виродків
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17.11.2021 23:08 Відповісти
А куда подевался говорящий рот рюкзакова - антонина? или она теперь другим органом работает?
Верните нам Хатию Деканоидзе!, сволочи.
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17.11.2021 23:11 Відповісти
НЕ ПОДЕЛИЛИСЬ .....
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18.11.2021 00:54 Відповісти
 
 