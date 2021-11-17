Викриті двоє колишніх правоохоронців, які щомісяця "заробляли" до $30 тис., торгуючи оптовими партіями наркотиків на Київщині, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Співробітники Служби безпеки України викрили на незаконному збуті наркотиків двох колишніх правоохоронців. Один зі зловмисників був "удостоєний" почесної грамоти "За заслуги", підписаної особисто Януковичем, коли той ще був прем'єр-міністром.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.
За інформацією СБУ, зловмисники збували наркотичні засоби на території Київського регіону упродовж кількох років, у тому числі перебуваючи на посадах у правоохоронному органі, який протидіє наркозлочинності.
"Після звільнення у 2020 році вони "зосередилися" на оптовому збуті кокаїну та метадону. Щомісяця "заробляли до $30 тис. "Клієнтів" знаходили через особисті контакти у кримінальному світі. Розрахунки здійснювали у готівці під час передачі "товару", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що правоохоронці затримали зловмисників у порядку ст. 208 КПК України одразу після збуту ними чергової партії наркотичних речовин.
Під час обшуків за адресами мешкання наркоділків правоохоронці виявили:
- наркотичні речовини та ваги для їх зважування;
- мобільні телефони та сім-картки з доказами протиправної діяльності;
- спеціальні технічні засоби для стеження за пересуванням автомобілів та несанкціонованого проникнення в них;
- підроблені службові посвідчення;
- вогнепальну зброю та боєприпаси до неї.
"Наразі одному із затриманих оголошено про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозр іншим, причетним до схеми особам", - резюмували в СБУ.
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Чому в нас толерастія? В ОАЕ їх би тупо розстріляли, в Китаї також, США.
Навіщо ця сволота має топтати землю?
Верните нам Хатию Деканоидзе!, сволочи.