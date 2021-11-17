22-річній московській блогерці Вотінцевій заборонили в'їзд до України: Незаконно відвідувала окупований Крим. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Сьогодні у пункті пропуску "Київ (Жуляни)" прикордонники виявили 22-річну росіянку, яка влітку цього року порушила порядок в’їзду-виїзду на ТОТ України незаконно відвідавши АР Крим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Зазначається, що їй заборонили в’їзд та виписали штраф.
Іноземка прилетіла в Україну рейсом з Варшави. Під час проведення додаткових контрольних заходів, які застосовуються до громадян країн міграційного ризику, в тому числі РФ, з’ясувалося, що мандрівниця - є порушницею українського законодавства.
Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" встановили, що у серпні-вересні цього року 22-річна москвичка, яка є тік-ток блогеркою, незаконно відвідала Крим. На територію тимчасово окупованого півострову вона в’їжджала автомобілем через незаконно збудований міст через Керченську протоку.
За порушення українського законодавства прикордонники оформили відносно росіянки адмінпротокол. Також блогерці заборонили в’їзд в Україну на 3 роки та попередили, що якщо протягом цього часу намагатиметься потрапити на територію нашої країни, термін заборони буде збільшено до 10 років.
З України росіянка має вилетіти найближчим зворотним рейсом.
Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, це Альона Вотінцева.
Будь ласка, зачекайте...
Точніше на мій погляд слово "Русохейтерство!!!"
Родичка з Росії мені в 2014-му сказала:
- Вы нас, русских , ненавидите!!!
- За что? Мы вас просто презираем!!! Вам понравится, если сосед придёт с кулаками в ваш дом, выломает дверь и начнёт вас бить?!
Йм вдолбили що вони один нарід.
У німеччині - як тількі ти розмовляеш російскою, зразу інші русомовні кажуть - о так ти теж руській? Причому кажуть, ті, в кого батькі нащадкі німців полонених, а самі вони з Казахстану й з руськіми їх хіба що мова да "культура" поєднує...
Був у мене випадок - на кораблі на озері, я щось у дружини спитав - типу "ти будеш чай*", а дівчинка поруч - туристи з московії судячи з Ааакценту, почула - й питає, о ви тоже руськії - а я якось на автоматі кажу, Не, не руськіе, дякувати Богу! Чому я так сказав не знаю, вирвалось! Вона не зрозуміла, мала ще. А от Морди її батьків я на довго запам'ятав. Їх аж перекосило.
Лугандонцы мотнувшись в ростов могут спокойно потом ехать в киев..... где логика????????
Де український МІС ?!
Це їх праця скласти угоди хоча б з Польшої , з Латвією , Літвою , Єстонією .
А бажанно з США , що в тих країнах те ж не видавали візи особам , які є порушниками державних кордонів України .
Нахіба нам ці новини про якіхось кацапських мокрощьолок?
Цензор.НЕТ трендово перетворюється на інфопомийку. Шкода. А був пристойним виданням.