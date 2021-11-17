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22-річній московській блогерці Вотінцевій заборонили в'їзд до України: Незаконно відвідувала окупований Крим. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Сьогодні у пункті пропуску "Київ (Жуляни)" прикордонники виявили 22-річну росіянку, яка влітку цього року порушила порядок в’їзду-виїзду на ТОТ України незаконно відвідавши АР Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Зазначається, що їй заборонили в’їзд та виписали штраф.

Іноземка прилетіла в Україну рейсом з Варшави. Під час проведення додаткових контрольних заходів, які застосовуються до громадян країн міграційного ризику, в тому числі РФ, з’ясувалося, що мандрівниця - є порушницею українського законодавства.

Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" встановили, що у серпні-вересні цього року 22-річна москвичка, яка є тік-ток блогеркою, незаконно відвідала Крим. На територію тимчасово окупованого півострову вона в’їжджала автомобілем через незаконно збудований міст через Керченську протоку.

За порушення українського законодавства прикордонники оформили відносно росіянки адмінпротокол. Також блогерці заборонили в’їзд в Україну на 3 роки та попередили, що якщо протягом цього часу намагатиметься потрапити на територію нашої країни, термін заборони буде збільшено до 10 років.

З України росіянка має вилетіти найближчим зворотним рейсом.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, це Альона Вотінцева.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники не пустили в Україну російську поетесу Алісу Денисову через поїздки до окупованого Криму. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

22-річній московській блогерці Вотінцевій заборонили вїзд до України: Незаконно відвідувала окупований Крим 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+27
...что, даже пеной не задули?
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17.11.2021 16:08
+23
блохєршу, в трусіках, коліном під зад.
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17.11.2021 16:09
+12
Ватинцева? говорящяя фамилия
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17.11.2021 16:14
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...что, даже пеной не задули?
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17.11.2021 16:08 Відповісти
Пішла вона далеко-далеко!
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17.11.2021 16:08 Відповісти
Аленушка, поблагодари свого братушку Вовочку
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17.11.2021 16:09 Відповісти
блохєршу, в трусіках, коліном під зад.
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17.11.2021 16:09 Відповісти
Ватинцева? говорящяя фамилия
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17.11.2021 16:14 Відповісти
Вагинцева
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17.11.2021 17:58 Відповісти
"Русафобия!!!"
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17.11.2021 16:15 Відповісти
та хто їх там боїться? Це вони ж це слово й придумали скріз використовувати.
Точніше на мій погляд слово "Русохейтерство!!!"
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17.11.2021 17:17 Відповісти
Ти ж бачиш - слово у "лапках"!!!
Родичка з Росії мені в 2014-му сказала:
- Вы нас, русских , ненавидите!!!
- За что? Мы вас просто презираем!!! Вам понравится, если сосед придёт с кулаками в ваш дом, выломает дверь и начнёт вас бить?!
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17.11.2021 17:24 Відповісти
що саме цікаве - вони всі себе руськими називають, навіть ті, хто на лице явно моноголо-татари )
Йм вдолбили що вони один нарід.
У німеччині - як тількі ти розмовляеш російскою, зразу інші русомовні кажуть - о так ти теж руській? Причому кажуть, ті, в кого батькі нащадкі німців полонених, а самі вони з Казахстану й з руськіми їх хіба що мова да "культура" поєднує...
Був у мене випадок - на кораблі на озері, я щось у дружини спитав - типу "ти будеш чай*", а дівчинка поруч - туристи з московії судячи з Ааакценту, почула - й питає, о ви тоже руськії - а я якось на автоматі кажу, Не, не руськіе, дякувати Богу! Чому я так сказав не знаю, вирвалось! Вона не зрозуміла, мала ще. А от Морди її батьків я на довго запам'ятав. Їх аж перекосило.
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18.11.2021 09:55 Відповісти
Ос саме через мову - нам треба дуже потужно відокремлюватися. БО для німців ми ще років 5 тому були всі - руськіх. А тепер - о тепер, дуже багато хто з них - розрізняє - як Чехів й Словаків, чи Сербів й Хорватів.
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18.11.2021 09:57 Відповісти
Надо было по кругу пустить, впаять штраф, и на обратный рейс. Недоработка.
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17.11.2021 16:19 Відповісти
Соска знатная.
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17.11.2021 16:20 Відповісти
Нефіг шастать московським шалавам.
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17.11.2021 16:24 Відповісти
морда у нее какая то стремная ))))) я бы не смог ее )))
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17.11.2021 16:29 Відповісти
с Крымом такая занятная позиция .Если из бензоколонки через патрулируемую нами границу - то вьезд норм., если не через нас - то не норм.
Лугандонцы мотнувшись в ростов могут спокойно потом ехать в киев..... где логика????????
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17.11.2021 16:34 Відповісти
Лугандонцы как бы граждане Украины. Украинцев, поехавших в Крым "не через нас", тоже не депортируют из Украины. А блогерша - россиянка.
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17.11.2021 16:38 Відповісти
У вас не верная информация) Через нашу в Крым у них мало шансов, там спецразрешение надо)
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17.11.2021 16:56 Відповісти
Баста тоже Крым посещал. Вот снова с концертами в Киев собирается. И ничего.
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17.11.2021 16:34 Відповісти
Просто она не занесла
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17.11.2021 16:37 Відповісти
Пограничница явно не была её подписчицой )))))
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17.11.2021 16:36 Відповісти
Нехай щастить
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17.11.2021 16:51 Відповісти
Гнать этих мацковских, да ещё из тик-тока которые.
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17.11.2021 16:56 Відповісти
За незаконний перетин державного кордону передбачена кримінальна відповідальність. Чому їх не арештовують і не саджають по закону? На Саакашвілі швиденько відкрили кримінальну справу.
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17.11.2021 16:58 Відповісти
Чому спочатку не повісити, а вже потім заборонити в'їзд?
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17.11.2021 17:00 Відповісти
нехай щастить.... та все ж візи були б доцільнішими... і за рецептом американців, представникам "нації безхатченків" можливість отримати візу... у Варшаві.) Ну а там в нас Андрій Богданович, він їх піснею зустріне...
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17.11.2021 17:03 Відповісти
Кто это,Господи прости?!
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17.11.2021 17:11 Відповісти
кацапская инстасамка..
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17.11.2021 17:54 Відповісти
боже какой ужас.
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17.11.2021 18:14 Відповісти
Давай до свидания,ш...ара.
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17.11.2021 17:11 Відповісти
"Известный блогер" звучит, как "известный суслик". Он вроде бы и известный, но только среди других сусликов.
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17.11.2021 17:39 Відповісти
А кто это такая??? "Очень популярный блоГГерША" Судя по кол. подписчиков писец какая знаменитость.. О чем хоть пишет?? О зверушках, о природе??? Или о своих труселях??
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17.11.2021 20:12 Відповісти
А почему последнее время каждая безработная %уесоска называется "блогершей". Высерать треш в интернете - это теперь официальная профессия?
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17.11.2021 17:48 Відповісти
НАДО БЫЛО ВДУТЬ И ОТПУСТИТЬ СО СЛОВАМИ ***** ШАСТАТЬ!
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17.11.2021 18:01 Відповісти
Пеной, надеюсь?
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17.11.2021 20:22 Відповісти
теперь она снова на Польшу полетит чтоб вернуться в еРеФию. . . . за ее счет . . . . лохушка
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17.11.2021 18:12 Відповісти
вот, что, в стране нет более актуальных и насущных вопросов, что бы о писюлетках всяких новости писать ??
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17.11.2021 18:22 Відповісти
Який жах!
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17.11.2021 18:34 Відповісти
Очень популярный блоГГерША. Интересно, кто учит русскому языку в украинских вузах.

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17.11.2021 18:36 Відповісти
1 лвл влогерства
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17.11.2021 18:48 Відповісти
Здуріть! У мене більше півсотні "підписчиків" на "Цензорі" -значить я "суперблогер"?!!!
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17.11.2021 19:07 Відповісти
нех шастать--шарилась ************ по крыму- постила в ютуб и инстахлам- а теперь на хрен на воротник гоу хоум рускеме швайнема поезд на воркуту
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17.11.2021 18:47 Відповісти
З Варшави воно прибуло ?

Де український МІС ?!
Це їх праця скласти угоди хоча б з Польшої , з Латвією , Літвою , Єстонією .
А бажанно з США , що в тих країнах те ж не видавали візи особам , які є порушниками державних кордонів України .
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17.11.2021 20:17 Відповісти
Наявність відомої багатьом вагіни не робить самку гомо сапієнса відомим блогером.
Нахіба нам ці новини про якіхось кацапських мокрощьолок?
Цензор.НЕТ трендово перетворюється на інфопомийку. Шкода. А був пристойним виданням.
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17.11.2021 22:20 Відповісти
 
 