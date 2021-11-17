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До кордонів стягуються російські війська, необхідно придбати квадрокоптери для українських воїнів, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Українським воїнам на Донбасі необхідні квадрокоптери. Оскільки присутність військ РФ збільшується.

Про це повідомила волонтер Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"На фронті серйозне загострення, у нас є загиблі та поранені. Ворог цілодобово обстрілює наші позиції. Потрібна допомога на фронт і знову потрібні дуже важливі для розвідки квадрокоптери. У мене зараз три замовлення від різних підрозділів розвідки. Зараз усі бачать, як з різних боків до українських кордонів стягуються російські війська. Ворожі безпілотники скидають на наші позиції міни та гранати. Я прошу допомогти з покупкою квадрокоптерів", - йдеться в повідомленні.

"Зараз у мене є 700 євро, це 21 тис. грн, кожен квадрокоптер в Аутел коштує 56 тис., хто як може 50,100, 200 грн, хто може менше або більше, кожна копійка величезна допомога. У листопаді я вже відправила на фронт квадрокоптер Мавік 41 тис., купила 4 планшети 38 тис., купила зварювальний апарат для зв'язку 23 тис., відправила багато ліків. Допомагаємо, розслаблятися точно не можна", - додала Юсупова.

Картки для допомоги 5375 4115 0267 5353 

5375 4141 2065 9130 (Монобанк).

Військовий, який перебуває на передовій, повідомив Цензор.НЕТ, що його підрозділ має лише один квадрокоптер. Тому воїн звертається з допомогою до волонтерів.

До кордонів стягуються російські війська, необхідно придбати квадрокоптери для українських воїнів, - волонтерка Юсупова 01
До кордонів стягуються російські війська, необхідно придбати квадрокоптери для українських воїнів, - волонтерка Юсупова 02
До кордонів стягуються російські війська, необхідно придбати квадрокоптери для українських воїнів, - волонтерка Юсупова 03
До кордонів стягуються російські війська, необхідно придбати квадрокоптери для українських воїнів, - волонтерка Юсупова 04

Також читайте: Волонтери збирають кошти на безпілотники для трьох підрозділів на передовій. ФОТОрепортаж

До кордонів стягуються російські війська, необхідно придбати квадрокоптери для українських воїнів, - волонтерка Юсупова 05
До кордонів стягуються російські війська, необхідно придбати квадрокоптери для українських воїнів, - волонтерка Юсупова 06
До кордонів стягуються російські війська, необхідно придбати квадрокоптери для українських воїнів, - волонтерка Юсупова 07
До кордонів стягуються російські війська, необхідно придбати квадрокоптери для українських воїнів, - волонтерка Юсупова 08
До кордонів стягуються російські війська, необхідно придбати квадрокоптери для українських воїнів, - волонтерка Юсупова 09
До кордонів стягуються російські війська, необхідно придбати квадрокоптери для українських воїнів, - волонтерка Юсупова 10
До кордонів стягуються російські війська, необхідно придбати квадрокоптери для українських воїнів, - волонтерка Юсупова 11
До кордонів стягуються російські війська, необхідно придбати квадрокоптери для українських воїнів, - волонтерка Юсупова 12
До кордонів стягуються російські війська, необхідно придбати квадрокоптери для українських воїнів, - волонтерка Юсупова 13

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+26
Волонтерам-респект,та є питання-а наХіба Україні таке міністерство оборони?...
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17.11.2021 17:47
+21
От людина займається забезпеченням війська в умовах агресії.
А що наш гарант- сміхйочник ?
Надірвав глотку на футболі ?
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17.11.2021 18:03
+16
Зачем вам квадрокоптеры? Лучше отдайте Ахметову 30 лярдов на очень полезные для Украины *зельоные тарифы*
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17.11.2021 17:45
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Зачем вам квадрокоптеры? Лучше отдайте Ахметову 30 лярдов на очень полезные для Украины *зельоные тарифы*
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17.11.2021 17:45 Відповісти
и бене 20 за газ спиз..женый в 2008
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17.11.2021 17:52 Відповісти
💯%!!!! Браво!!!
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17.11.2021 18:07 Відповісти
Соромно, що держава не забеспечує цим підрозділи. Але всі рівно видно що Одразу видно, як рашистські боти, а разом з ними і ахметівські, пінчуківські, тимошенські, аваківські топлять Зеленського. Їм треба дестабілізація, анархія, Майдан 3 та безвладдя. Олігархам, щоб поставити потрібну людину, а рашистам, щоб ще відкусити шмат України. Якщо Зе ішов би на поступки путіну - то так, треба Майдан. Але підставлятись так по-тупому зараз, за два роки до виборів, це буде повторне наступання на граблі. І фіг, що зараз в мене полетить каміння, я голосував за Порошенка і буду за нього, але більша частина малоросів його не вибере, а виберуть, скоріш за все тимошонку, яку так хотів путін....
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17.11.2021 18:18 Відповісти
Я не малорос, но никогда, ни при каких обстоятельствах, не буду голосовать за Порошенку. Говорите, Зеленский не одет на уступки путину, чтобы "не подставиться"? Смешно читать. И это пишет тот, кто, с упорством осла, продолжает топить за подельника мертвечука, который за 5 лет своей каденции "подставлялся" и не раз и не "боялся" этого делать! Если вы ДО СИХ ПОР не рассмотрели, кто есть Порошенка, то это диагноз.
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17.11.2021 18:36 Відповісти
Краще Порошенка серез кандидатів нема, а гарні люди в нашому гнилому суспільстві нагору не доходять. Приклад Славка Вакарчука
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17.11.2021 18:40 Відповісти
Да не дай Бог. Хуже него только мертвечук. Хотя, если учесть их связи и партнёрство.... Те же яйцы, только в профиль.
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17.11.2021 18:47 Відповісти
Unknown User 1f07c237 ты не малорос, ты ЗЕленый троль (приветик вашему новому хозяину - Сироже Лещенко ) ты вот тут, как и все ЗЕленые, "папередника" грязью мажешь, но при Порохе гособоронзаказ всегда выполнялся, а при твоей ЗЕленой олигархической кукле гособоронзаказ и в прошолом году, и тем более в этом году полностью СОРВАН. Почитай на досуге https://censor.net/ua/news/3300048/derjavne_oboronne_zamovlennya_ne_bude_vykonane_nardep_golosu_rahmanin Кремлевское ботоксное ху@ло просто люто апплодирует - он войска возле нашей границы сосредотачивает, а ЗЕленый колоун оборонку валит... путину Мертвечук не нужен, ваш Зеля лучше него справляется ...
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17.11.2021 18:53 Відповісти
Недоумок сам себе топить.
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17.11.2021 18:48 Відповісти
Волонтерам-респект,та є питання-а наХіба Україні таке міністерство оборони?...
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17.11.2021 17:47 Відповісти
Маємо шо ні хрена не маємо!
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17.11.2021 17:54 Відповісти
Наскільки мені відомо то більше 50% ЗСУ теж голосували по приколу. Можливо "95 квартал" бабулєт кине, по приколу?
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17.11.2021 17:57 Відповісти
А до того как иони проголосовали по приколу у них все было? Давай расскажи мне сказочку как Петька всем обеспечивал армию, если я лично собирал вещи и средства для парней на фронте в ето время Петька миллиарды Косюку и Амхетову выделял на ихние яхты и недвижимость на французком побережье
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17.11.2021 18:20 Відповісти
Неубедительно, пиши истчо.
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17.11.2021 18:32 Відповісти
Неубедительно, зато правда.
И как на Мальдивы летал, когда солдаты гибли.
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17.11.2021 18:36 Відповісти
Ну кому ты по ушам пытаешься ездить убогое? Думаешь здесь все забыли какие ВСУ Порох принимал? Думаешь забыли как после зека армия в шлепках и дырявых штанах бегала в 2015году с окладом 2тыс.грн.? Порошенко принимал стадо, а передал вам зебилам боеспособную накормленную армию.
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17.11.2021 22:13 Відповісти
Ну, що ти мелиш, собіратель хренови? Ти можеш лише валєжнік за порєбріком собірать.
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18.11.2021 12:57 Відповісти
А 95 квартал помогает или там все голодние сами не наедаются))))
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17.11.2021 17:58 Відповісти
Не стыдно, "господа зеленые!" ???
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17.11.2021 18:01 Відповісти
От людина займається забезпеченням війська в умовах агресії.
А що наш гарант- сміхйочник ?
Надірвав глотку на футболі ?
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17.11.2021 18:03 Відповісти
а вы заметили, что чем ниже рейтинг зеленского, тем больше концентрируется росийских войск у границы с Украной?
Похоже что зеля перестраховывается и просит путина помочь в случае какого то восстания, думаю там договорняк уже есть что зеля отдаёт как лукашенко Украину в руки путина, а тот ему гарантирует вечное царство как лукашенко и кадыров
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17.11.2021 18:04 Відповісти
А чому цікаво військові не прийдуть під ОП і не дадуть під сраку Зє якщо таке погане фінансування?
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17.11.2021 18:04 Відповісти
Мені соромно за нашу владу. За таке ганебне ставлення до наших воїнів. Невже у зелених гнид немає кошт купити для армії квадрокоптери??? Величезна подяка нашим волонтерам!!!
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17.11.2021 18:04 Відповісти
Не удивлюсь, если окажется, что Зеленский наложил вето на приобретение дронов для ВСУ.
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17.11.2021 18:10 Відповісти
Наложить этот клован может только в штаны. Где непрерывно висящие в воздухе Байрактары?
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17.11.2021 18:41 Відповісти
Это перебор. Собирать бабки на 8 году войны, когда армия абсолютно всем снабжается.
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17.11.2021 18:10 Відповісти
Де забезпечується? В відосіках Зеленського?
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17.11.2021 18:15 Відповісти
Меньше смотри видосики Кривого и больше независимые от олигархов СМИ. На армию выделяются колоссальные бабки и не только Украиной. Запад почти каждый день к нам вооружение свозит. При Порошенке такого и не снилось. Только "видосики" младшего свинарчука о том, что новый мерс буду покупать после очередной гнилой оборутки. Вот тебе и "видосики".
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17.11.2021 18:22 Відповісти
Бот Сєруні Лєщенка, скажи, а коли військовим востаннє підвищувалася зарплатня?
І чому військових знову одягають в пластмасову форму?
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17.11.2021 18:25 Відповісти
А виділені п'ять літрів палива на бойову машину теж сон?
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17.11.2021 22:19 Відповісти
Топовые планшеты обязательно покупать?
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17.11.2021 18:15 Відповісти
Копію переказу сюди кінь.
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17.11.2021 18:17 Відповісти
Активніше захищай Зеленського, а то знаєш, Сєруня він такий...
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17.11.2021 18:28 Відповісти
Какой? Умный и честный? Знаю. У вас на Кривом таких нет.
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17.11.2021 18:38 Відповісти
Ай, молодець! Може сьогодні Сєруня тебе й не каратиме.
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17.11.2021 19:21 Відповісти
Деньги на фронт тоже собирали во время 2СВ. Но тогда разрешалось просто начинать и продолжать стрелять.
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17.11.2021 18:16 Відповісти
а можливо вже пора волонтерам "перекурити", в нас зараз сама нрайкраща влада, яка так вболіває за Батьківщину, вона і закупить, якщо звісно Путлер дасть відмашку.
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17.11.2021 18:38 Відповісти
то на ковидни заходи вистачае грошей на арешти добровольцив вистачае машин .а дронив для армии невистачае, позор . тисячи полицаив виганяють людей з роботи ,******** свий народ а ми маемо дрони купувати? позор мени соромно за цю краину
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17.11.2021 18:43 Відповісти
на байрактар треба збирати, бо ті що є, не використовимуться більш ніколи
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17.11.2021 18:56 Відповісти
Интересно джавелины есть в войсках или нет?
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17.11.2021 19:09 Відповісти
Зачем это демченко и ермаку.
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17.11.2021 19:23 Відповісти
столько лута а ты нищий все равно(
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17.11.2021 19:59 Відповісти
1,5% с каждой зарплаты. Сотни миллионов гривен - набсоветы и топменеджеры гос компаний... Нищий народ и в очередной раз с протянутой рукой. Дадим, конечно...
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17.11.2021 20:28 Відповісти
Як би то не парадоксально було, але у 14-му році ми були у "кращій формі" - сильнішими ніж зараз, бо в нас тоді була єдність(а сила завжди у єдності) перед загрозою повного знищення і ми (іноді з останніх грошей) допомагали спочатку своїм на Майдані а потім своїй армії вистояти перед натиском рюзьгємірного мордору. А зараз, коли ймовірність повномасштабної війни найближчим часом складає майже 100% чубимось між собою на радість мокшанським гнидам(згадайте те саме сакральне"розділяй - і володарюй!") замість підтримати наших воїнів, що саме зараз стоять на передку під вогнем(щоб ми могли й далі чубитись без "прильотів" та в своїх хатах а не ховаючись від обстрілів по підвалах)
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17.11.2021 21:33 Відповісти
а так хочеться цим військовим, які в такій шаленій кількості проголосували за зеленське лайно сказати: - ну що, бл.. наголосували?...
піду переказувати гроші.
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17.11.2021 21:40 Відповісти
ЗАБРАТЬ БАБЛО у свинарчуков , пашинских , Порошенко и т.п. власти СЛАБО !!! А может совестно ..... А где ж ЗНАМЕНИТЫЙ " Я ваш ПРИГОВОР !!"Он имел в виду свой ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР ??? !!!
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18.11.2021 00:49 Відповісти
 
 