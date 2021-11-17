До кордонів стягуються російські війська, необхідно придбати квадрокоптери для українських воїнів, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Українським воїнам на Донбасі необхідні квадрокоптери. Оскільки присутність військ РФ збільшується.

Про це повідомила волонтер Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"На фронті серйозне загострення, у нас є загиблі та поранені. Ворог цілодобово обстрілює наші позиції. Потрібна допомога на фронт і знову потрібні дуже важливі для розвідки квадрокоптери. У мене зараз три замовлення від різних підрозділів розвідки. Зараз усі бачать, як з різних боків до українських кордонів стягуються російські війська. Ворожі безпілотники скидають на наші позиції міни та гранати. Я прошу допомогти з покупкою квадрокоптерів", - йдеться в повідомленні.

"Зараз у мене є 700 євро, це 21 тис. грн, кожен квадрокоптер в Аутел коштує 56 тис., хто як може 50,100, 200 грн, хто може менше або більше, кожна копійка величезна допомога. У листопаді я вже відправила на фронт квадрокоптер Мавік 41 тис., купила 4 планшети 38 тис., купила зварювальний апарат для зв'язку 23 тис., відправила багато ліків. Допомагаємо, розслаблятися точно не можна", - додала Юсупова.

Картки для допомоги 5375 4115 0267 5353



5375 4141 2065 9130 (Монобанк).

Військовий, який перебуває на передовій, повідомив Цензор.НЕТ, що його підрозділ має лише один квадрокоптер. Тому воїн звертається з допомогою до волонтерів.









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