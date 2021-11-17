Поліцейський після вбивства патрульного в Рубіжному намагався втекти до Росії, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Поліцейський, який вбив колегу в Рубіжному, намагався втекти до Росії. Його затримали на шляху до кордону.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Департамент коммунікації Національної поліції.
"Аби уникнути відповідальності за вчинене, співробітник УПП збирався перетнути кордон і потрапити на територію Російської Федерації. На шляху до пункту перетину поліцейського затримали. У скоєному він зізнався та показав, де заховав знаряддя вбивства. Мотив злочину встановлюється", - йдеться у повідомленні.
На теперішній час слідчі ДБР оголосили 24-річному поліцейському про підозру. За вбивство йому може загрожувати позбавлення волі на строк до 15 років.
Раніше повідомлялося, що 16 листопада 2021 року, за місцем несення служби знайдено тіло 24-річного патрульного поліцейського з вогнепальним пораненням та іншими тілесними ушкодженнями.
Будь ласка, зачекайте...
Я бачу - ти оперативну роботу тільки у кіно бачив!
І куди цей імбіцил мав тікати, якщо тут чистий кримінал?
Иван БУНИН: - Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное кровавое быдло, захватившее власть России и что будет с моей страной через два три поколения.