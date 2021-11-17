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Поліцейський після вбивства патрульного в Рубіжному намагався втекти до Росії, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Поліцейський, який вбив колегу в Рубіжному, намагався втекти до Росії. Його затримали на шляху до кордону.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Департамент коммунікації Національної поліції.

Поліцейський після вбивства патрульного в Рубіжному намагався втекти до Росії, - Нацполіція 01

"Аби уникнути відповідальності за вчинене, співробітник УПП збирався перетнути кордон і потрапити на територію Російської Федерації. На шляху до пункту перетину поліцейського затримали. У скоєному він зізнався та показав, де заховав знаряддя вбивства. Мотив злочину встановлюється", - йдеться у повідомленні.

Поліцейський після вбивства патрульного в Рубіжному намагався втекти до Росії, - Нацполіція 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Працівника Управління патрульної поліції в Луганській області затримали за вбивство поліцейського в Рубіжному, - прокуратура

Поліцейський після вбивства патрульного в Рубіжному намагався втекти до Росії, - Нацполіція 03

На теперішній час слідчі ДБР оголосили 24-річному поліцейському про підозру. За вбивство йому може загрожувати позбавлення волі на строк до 15 років.

Поліцейський після вбивства патрульного в Рубіжному намагався втекти до Росії, - Нацполіція 04
Поліцейський після вбивства патрульного в Рубіжному намагався втекти до Росії, - Нацполіція 05

Раніше повідомлялося, що 16 листопада 2021 року, за місцем несення служби знайдено тіло 24-річного патрульного поліцейського з вогнепальним пораненням та іншими тілесними ушкодженнями.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
Там всі такі.
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17.11.2021 18:44
+10
Гарно що піймали. Ато щеб один "притесненый рузьгеговорящий" мальчік бувби
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17.11.2021 19:06
+6
Заїпала ця толерастія - чому до 15років, а не пожиттєве?
І куди цей імбіцил мав тікати, якщо тут чистий кримінал?
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17.11.2021 19:11
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Чергова битовуха.
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17.11.2021 18:43 Відповісти
Думаю навіть у "всеукраїнському санаторії для мєнтів і чиновників" - Менській колонії - сидіти йому буде дуже незатишно...
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17.11.2021 18:43 Відповісти
Там всі такі.
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17.11.2021 18:44 Відповісти
Ні. Навіть там існує корпоративна солідарність. Якщо мєнт вбив пересічного громадянина то він просто "забив баранчика". Але коли підняв руку на свого то став "чужим"...
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17.11.2021 18:56 Відповісти
Так може в нього для цього були якісь "благородні" мотиви. Не кожний день поліціанти однин одного валять.
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17.11.2021 19:09 Відповісти
І в ********* звалити за "індульгенцією" намагався теж з "благородних" мотивів?
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17.11.2021 20:23 Відповісти
Не думаю! "Опера" засуджені там "шишку держать" - "******** "слідаків" "прокурорів" та інших! (знайомий розказував - він там прокурором з нагляду працював (зараз песіонер - на рибалку ходимо зрідка разом)
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17.11.2021 19:29 Відповісти
Опера це ті хто "в полі", а не в кабінеті. Патрульні теж "в полі" і від того хто поряд багато що залежить...
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17.11.2021 20:21 Відповісти
Ти з "практичною роботою" "оперів" "у полі" хоч раз стикався? Знаєш її суть? Вона часто балансує "на грані криміналу" - незрозуміло де закінчується "оперативна робота" і починається кримінал" і навпаки Пам"ятаєш "джедаїв"? Тут те саме - часом перемагає "темний бік" Тому ті в кому "переміг "темний бік" і вони потрапили в тюрму опиняються "в звичному середовищі" Саме тому вони і "тримають шишку"
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17.11.2021 20:33 Відповісти
Де починається "кримінал" чудово всі розуміють, але ж так хочеться знайти виправдання для себе "обділеного" та "обнесеного" начальством яке успішно за хабарі розвалює будь яку справу яка коштувала "оперу" кривавого поту і безсонних ночей...
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17.11.2021 21:01 Відповісти
А хочеш - я тобі розсміюся в лице? "Начальством" часто стають ті ж "опери" - які не спилися не "попалися" і вміли "начальству" "підганять бакшиші"
Я бачу - ти оперативну роботу тільки у кіно бачив!
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17.11.2021 21:29 Відповісти
В мене теж є привід примружитись - коли таке було... Мабуть ще за часів Кравченко... і чим він закінчив?... Вєнєдіктова, наприклад, ніколи опером не була. І слідчим також. Зате її тато генєрал...
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17.11.2021 22:50 Відповісти
Ти у нас "київський"? Тільки між "генералами" ходив? А я ходив "по полю" - бачив "чорнову роботу" оперів" а не "паркетні" доповіді І бачив як люди піднімаються по службових щаблях
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17.11.2021 23:10 Відповісти
В системі ніколи не працював. Досліджував і інспектував (права людини). Так що спостерігав "збоку". Витратив на "вовтузню" 20 років, навіть захистив докторську в галузі соціального управління "Злочинність та практика застосування покарань перехідного періоду в Україні". Зараз від всієї "правоохоронної братії" мене просто верне. Два проекти реалізовував в Харкові. Після другого вирішив не працювати на Сході України. Там "грантоїди" розтягують все! Від будь якого соціального проекту залишаються "обїдки" - чим ближче до кордону тим корумпована адміністрація.
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17.11.2021 23:46 Відповісти
Звісно, всі злочинці бежуть на батьківщину
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17.11.2021 18:57 Відповісти
Гарно що піймали. Ато щеб один "притесненый рузьгеговорящий" мальчік бувби
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17.11.2021 19:06 Відповісти
Заїпала ця толерастія - чому до 15років, а не пожиттєве?
І куди цей імбіцил мав тікати, якщо тут чистий кримінал?
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17.11.2021 19:11 Відповісти
все бегут в кацапстан.
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17.11.2021 19:20 Відповісти
Та ні не всі. Злодії, корупціонери та аферисти в Ізраїль. Вбивці в *********.
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17.11.2021 20:25 Відповісти
Теперь 15 лет народ должен кормить этого подонка.Нет это не справедливо.За умышленное убийство тем более полицейским. Его нужно усыпить - нужна такая статья в УК!
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17.11.2021 19:28 Відповісти
Заметьте бежал в рашку. Не в Польшу, не в Словакию не в Чехию не в Болгарию не вообще в Европу а именно в рашку. Для лугандонрвцев рашка прямо Мекка какая то… может их не брать в правоохранительные органы??? Пусть едут все в Якутию уголь рубать. Как волка не корми а он всеравно в лес смотрит! Или куда лугандоновца не целуй везде жопа!
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17.11.2021 19:34 Відповісти
мусоров бывших не бывает
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17.11.2021 19:35 Відповісти
Бувають. Я таких знаю. Хоча маю визнати що ніхто з тих кого я знаю не працював більше року. Схоже для того щоб перемолоти ідеаліста "в гівно" системі потрібно рівно один рік.
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17.11.2021 20:28 Відповісти
кто бы сомневался) там ему еще и премию бы выписали
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17.11.2021 19:44 Відповісти
не знаю как тот полицай,а Рубежное реально сепарское местечко
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17.11.2021 19:51 Відповісти
Ото так поліцейський, а я то гадаю, чого мене поліція Чернігова вербує проти України та змушує носити хабарі.
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17.11.2021 20:09 Відповісти
собака їсть собаку...
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17.11.2021 20:54 Відповісти
Карточный долг это святое!
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17.11.2021 23:21 Відповісти
ментами не становятся, ими рождаются...
Иван БУНИН: - Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное кровавое быдло, захватившее власть России и что будет с моей страной через два три поколения.
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18.11.2021 00:06 Відповісти
 
 