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Конго (40) миротворці (615)

Українські миротворці посадили гелікоптер на кратер діючого вулкана в Конго. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Відповідно до завдань Місії ООН вони доставили туди науковців-вулканологів.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Миротворці 18-го окремого вертолітного загону United Nations Mission in the DR Congo - Monusco забезпечили роботу вулканологів на поверхні одного з найбільш активних вулканів Африки - Ньямлагіра", - йдеться у повідомленні.

Учені досліджують вулкан, щоб спрогнозувати майбутні виверження та вчасно повідомити про них мешканців найближчого міста Гома, в якому живуть близько 2 млн людей. Виверження сусіднього вулкана в травні забрало життя щонайменше 32 людей.

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"Особливістю таких завдань є виконання польотів на досить великих висотах. Наприклад, висота Ньїрангонго сягає 3470 метрів, а Ньямлагіра 3058 метрів, що значно ускладнює техніку пілотування вертольоту. Але весь наш льотний склад має необхідні навички для виконання таких завдань, тому це не є для нас проблемою", - зазначив командир 18-го окремого вертолітного загону полковник Євген Вакуленко.

Українські миротворці посадили гелікоптер на кратер діючого вулкана в Конго 01
Українські миротворці посадили гелікоптер на кратер діючого вулкана в Конго 02
Українські миротворці посадили гелікоптер на кратер діючого вулкана в Конго 03
Українські миротворці посадили гелікоптер на кратер діючого вулкана в Конго 04
Українські миротворці посадили гелікоптер на кратер діючого вулкана в Конго 05
Українські миротворці посадили гелікоптер на кратер діючого вулкана в Конго 06
Українські миротворці посадили гелікоптер на кратер діючого вулкана в Конго 07
Українські миротворці посадили гелікоптер на кратер діючого вулкана в Конго 08
Українські миротворці посадили гелікоптер на кратер діючого вулкана в Конго 09
Українські миротворці посадили гелікоптер на кратер діючого вулкана в Конго 10
Українські миротворці посадили гелікоптер на кратер діючого вулкана в Конго 11

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+14
Igor L - коли ти встигаєш всиратися на всіх темах сайту, Ігорко Лайно ???
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18.11.2021 01:00
+13
Ми-8 с запорожским движком - лучший и самый массовый двухдвигательный вертолёт мира.
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18.11.2021 00:04
+10
Враження на все життя, таки краса!
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18.11.2021 00:03
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Враження на все життя, таки краса!
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18.11.2021 00:03 Відповісти
Вулканічний попіл та гази знищують двигуни гелікоптера! Хто заплатить за заміну двигунів?
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18.11.2021 00:27 Відповісти
Игорек, иди на попIл
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18.11.2021 01:28 Відповісти
круто! красавцы!
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18.11.2021 00:04 Відповісти
Позволь поинтересоваться, а в чем " крутизна"?
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18.11.2021 07:39 Відповісти
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18.11.2021 00:04 Відповісти
И в воздух чепчики бросали!
Поход в булочную то́же вызовет щенячий восторг?
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18.11.2021 07:41 Відповісти
Ми-8 с запорожским движком - лучший и самый массовый двухдвигательный вертолёт мира.
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18.11.2021 00:04 Відповісти
Да ну?
Очередь купить его на километры растянулась? Наше дерьмо самое лучшее дерьмо,потому что наше?
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18.11.2021 07:45 Відповісти
Ляпнул Сотник, как корова на дорогу. К Вашему сведению, даже, американцы летают в Африке и ближнем востоке, на Ми-171. Двигатели выдерживают отлично большую жару, песок и нагрузки.
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18.11.2021 11:09 Відповісти
В Кременчугском вертолетном училище много иностранцев обучается пилотировать этот тип вертолета. Я спросил у техника, почему именно на него, ведь есть более крутые иностранные вертолеты? Он ответил, что он надежен и по цене самый дешёвый. ООН в основном использует эти вертолеты.
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18.11.2021 11:45 Відповісти
проте Аваков накупив французский лом
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18.11.2021 14:38 Відповісти
Непоганий пікнік вийшов би з шашликом.
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18.11.2021 00:12 Відповісти
3470 метрів навіть для стареньких Мі-8п чи Мі-8т не проблема бо їх потолок 4200-4500 ..тим більше для модифікацій Мі-17 або для Мі-8АМТ чи Мі 8 МСБ ..а на фото схоже саме якийсь з них це фігня .. бо в них дінамічний потолок 6000-7500 м))
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18.11.2021 00:15 Відповісти
Большое значение играет погода. Если жара, сухостой, уровень влажности низкий, плотность воздуха, будет ниже. К тому же играет значение и вес груза.
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18.11.2021 01:17 Відповісти
Мы в Непале садились на 5200, правда перед этим снимали с вертолета все, даже створки грузового отсека.
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18.11.2021 11:14 Відповісти
Вот это хорошие новости, интересные) А то все про политику да про политику) Энергетика там небось, ух))
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18.11.2021 01:15 Відповісти
А шо те ученые могут узнать в жерле вулкана о будущих извержениях?
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18.11.2021 05:04 Відповісти
Они могут туда датчиков натыкать. Информация с них позволит предупредить округу о извержении. По крайней мере за несколько часов/дней.
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18.11.2021 08:54 Відповісти
вулкан комбре сало
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18.11.2021 02:43 Відповісти
... молодцы, а зачем? Грета Тунберг, что-ли просила?
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18.11.2021 05:45 Відповісти
У Греты Туборг первые месячные.
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18.11.2021 06:35 Відповісти
Грете Тунберг уже 18. Она давно миллионерша - повыигрывала кучу премий. Занимается популяризацией вакцинации и зеленой энергетики, чтобы люди перестали зависеть от нефти, газа и избавились от зависимости от Ирана и России.
А теперь угадайте с 2 раз - кому это может не нравиться и у кого так жёппу рвет от ее деятельности?
Немного правды:
Человек года по версии Time за 19 год. Финансирует из своих миллионов закупку вакцин для бедных стран по программе Ковакс. По версии Форбс входит в число самых влиятельных людей мира. Тунберг не отримала грошей від компанії WDHT. Вона припинила свою роль радниці-волонтерки у WDHT, заявивши, що вона «не є частиною будь-якої організації … Я абсолютно незалежна … (і) роблю те, що роблю, повністю безкоштовно».

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18.11.2021 09:00 Відповісти
Посадка миротворцев в Донецке выглядела бы ещё красивее, а то в каком то Конго
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18.11.2021 05:52 Відповісти
Теперь главное - аккуратно мочиться в кратер, шоб не загасить.
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18.11.2021 06:33 Відповісти
Трохи заслабенька експедиція, тільки 1 вчена на всіх науковців. Чи то стюардеса для пілотів щоб їм каву робити ?
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18.11.2021 07:01 Відповісти
Военная миссия подвергает риску наших воинов и технику ?
Это входит в их обязанности ?

Не увидел смысла
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18.11.2021 07:43 Відповісти
Бабло зарабатывают. Загранкомандировки со всеми вытекающими.
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18.11.2021 07:50 Відповісти
Ну разве что …
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18.11.2021 08:07 Відповісти
 
 