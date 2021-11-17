Українські миротворці посадили гелікоптер на кратер діючого вулкана в Конго. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Відповідно до завдань Місії ООН вони доставили туди науковців-вулканологів.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Миротворці 18-го окремого вертолітного загону United Nations Mission in the DR Congo - Monusco забезпечили роботу вулканологів на поверхні одного з найбільш активних вулканів Африки - Ньямлагіра", - йдеться у повідомленні.
Учені досліджують вулкан, щоб спрогнозувати майбутні виверження та вчасно повідомити про них мешканців найближчого міста Гома, в якому живуть близько 2 млн людей. Виверження сусіднього вулкана в травні забрало життя щонайменше 32 людей.
"Особливістю таких завдань є виконання польотів на досить великих висотах. Наприклад, висота Ньїрангонго сягає 3470 метрів, а Ньямлагіра 3058 метрів, що значно ускладнює техніку пілотування вертольоту. Але весь наш льотний склад має необхідні навички для виконання таких завдань, тому це не є для нас проблемою", - зазначив командир 18-го окремого вертолітного загону полковник Євген Вакуленко.
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Тут набагато більше розповідають усі "нюанси" посадки на вулкан.
Поход в булочную то́же вызовет щенячий восторг?
Очередь купить его на километры растянулась? Наше дерьмо самое лучшее дерьмо,потому что наше?
А теперь угадайте с 2 раз - кому это может не нравиться и у кого так жёппу рвет от ее деятельности?
Немного правды:
Человек года по версии Time за 19 год. Финансирует из своих миллионов закупку вакцин для бедных стран по программе Ковакс. По версии Форбс входит в число самых влиятельных людей мира. Тунберг не отримала грошей від компанії WDHT. Вона припинила свою роль радниці-волонтерки у WDHT, заявивши, що вона «не є частиною будь-якої організації … Я абсолютно незалежна … (і) роблю те, що роблю, повністю безкоштовно».
Это входит в их обязанности ?
Не увидел смысла