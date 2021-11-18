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Четверо дітей дошкільного віку загинули внаслідок пожежі у житловому будинку на Хмельниччині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У с. Медисівка (Хмельницька обл.) внаслідок пожежі у житловому будинку загинуло четверо дітей дошкільного віку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

"17 листопада 20 год. 33 хв. у с. Медисівка Хмельницького району у приватному одноповерховому житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинули 4 дитини (2015-2021 р.н.). Пожежу ліквідовано населенням до прибуття підрозділів ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 5 м2. Від ДСНС залучалося 5 осіб та 1 одиниця техніки.

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Четверо дітей дошкільного віку загинули внаслідок пожежі у житловому будинку на Хмельниччині, - ДСНС 01
Четверо дітей дошкільного віку загинули внаслідок пожежі у житловому будинку на Хмельниччині, - ДСНС 02
Четверо дітей дошкільного віку загинули внаслідок пожежі у житловому будинку на Хмельниччині, - ДСНС 03
Четверо дітей дошкільного віку загинули внаслідок пожежі у житловому будинку на Хмельниччині, - ДСНС 04
Четверо дітей дошкільного віку загинули внаслідок пожежі у житловому будинку на Хмельниччині, - ДСНС 05
Четверо дітей дошкільного віку загинули внаслідок пожежі у житловому будинку на Хмельниччині, - ДСНС 06
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Угорели похоже от дыма, площадь пожара небольшая.
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18.11.2021 08:26 Відповісти
Чому гинуть невині діти ,а де були батьки ?
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18.11.2021 08:42 Відповісти
На 90% - папа с мамкой были на бухалове. Обычная история. И время соответствует - 20.30
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18.11.2021 08:56 Відповісти
не 90% а 99%
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18.11.2021 09:32 Відповісти
 
 