16 листопада війська РФ обстрілювали Муратове на Луганщині, застосовуючи 152-мм артилерію. Пошкоджено житловий будинок, - СЦКК. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Збройні формування Російської Федерації продовжують здійснювати обстріли населених пунктів, розташованих на підконтрольному Урядові України боці лінії розмежування сторін, застосовуючи при цьому артилерію великих калібрів.
Про це зазначає українська сторона СЦКК, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Так, зазначається, що 16 листопада у період з 15:15 до 15:40 збройні формування РФ обстріляли населений пункт Муратове Луганської області із застосуванням ствольної артилерії калібру 152 мм.
"Вогонь вівся з напрямку населеного пункту Петровеньки. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок, господарські споруди та прилегла територія за адресами: с. Муратове, вул. Молодіжна, 2а та вул. Молодіжна, 2/2", - зазначається в повідомленні.
"Дані факти були встановлені та задокументовані спостережною групою української сторони СЦКК. Матеріали передані до спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Також за даним фактом, з метою внесення відповідних відомостей до ЄРДР і початку досудового слідства за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 438 КК України (Порушення законів і звичаїв війни), матеріали передано Луганській обласній прокуратурі", - йдеться в повідомленні.
Українська сторона СЦКК підкреслює, що даний факт є черговим грубим порушенням збройними формуваннями РФ Мінських домовленостей та режиму повного і всеосяжного припинення вогню. А також свідчить про повну зневагу окупантів до життя та здоров’я мирного населення.
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Сповідав кацапський піп
Кацапа їдного:
«Чєм ти,- каже,- в етат ґод
Саґрешіл пред Богом?»
Мовчить Хомка. «Что ж малчіш?
Ґаварі, павєса!»
- Да я, батька,- каже той,-
Сємь купцов зарєзал.
«А дєнєґ-то мноґа здьор?» -
Піп його питає.
- Восємь тисяч такі здьор,-
Кацап відвічає.
А піп каже: «Калі так,
Всьо тєбє пращаю:
Я і сам такіх синов
С нажа нє спускаю.
А єщо каво-нібудь
Пар й нє зарєзал?» оЯ
- Да, батюшка: мужиков
Семь такі зарєзал.
«А дєнеґ-то?» - Ні черта!
Нічаво нє далі!
«Нічаво? Так ну їх чорт!
Как кури прапалі.
А нє помніш лі єщо
Ґрєха за сабою?»
- Помню, батька. Тяжкій ґрех,
Саґрешіл з сєстрою.
«Ах ти,- каже,- сукін син,
Матушкі ль нє било?»
- Калі матушка в зємлє!..
«Нанять тебе било!»
- Калі дєнєґ на тот раз
Нє била са мною!
«Ну, так Бог тєбє прастіт.
Чорт,- каже,- с табою!
А єщо чем саґрешіл?»
- Клал в штани рубаху.
«І єщо ти,- крикнув піп,-
Нє пашол на плаху?
Ах, антіхріст ти такой!
В Кієв! - кричить,- в Кієв!
Пусть там тєбя, как хатят,
Разрєшат святиє!»
20 июня [1859]
- Эй Байрактар, там наших обстреливают из гаубиц
- И что?
- Ну так может слетаешь, разберешься?
- Та ну нах. Я уже слетал. Теперь объяснительные пишу с утра до вечера.