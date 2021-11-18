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16 листопада війська РФ обстрілювали Муратове на Луганщині, застосовуючи 152-мм артилерію. Пошкоджено житловий будинок, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Збройні формування Російської Федерації продовжують здійснювати обстріли населених пунктів, розташованих на підконтрольному Урядові України боці лінії розмежування сторін, застосовуючи при цьому артилерію великих калібрів.

Про це зазначає українська сторона СЦКК, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, зазначається, що 16 листопада у період з 15:15 до 15:40 збройні формування РФ обстріляли населений пункт Муратове Луганської області із застосуванням ствольної артилерії калібру 152 мм.

"Вогонь вівся з напрямку населеного пункту Петровеньки. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок, господарські споруди та прилегла територія за адресами: с. Муратове, вул. Молодіжна, 2а та вул. Молодіжна, 2/2", - зазначається в повідомленні.

"Дані факти були встановлені та задокументовані спостережною групою української сторони СЦКК. Матеріали передані до спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Також за даним фактом, з метою внесення відповідних відомостей до ЄРДР і початку досудового слідства за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 438 КК України (Порушення законів і звичаїв війни), матеріали передано Луганській обласній прокуратурі", - йдеться в повідомленні.

16 листопада війська РФ обстрілювали Муратове на Луганщині, застосовуючи 152-мм артилерію. Пошкоджено житловий будинок, - СЦКК 01
16 листопада війська РФ обстрілювали Муратове на Луганщині, застосовуючи 152-мм артилерію. Пошкоджено житловий будинок, - СЦКК 02
16 листопада війська РФ обстрілювали Муратове на Луганщині, застосовуючи 152-мм артилерію. Пошкоджено житловий будинок, - СЦКК 03
16 листопада війська РФ обстрілювали Муратове на Луганщині, застосовуючи 152-мм артилерію. Пошкоджено житловий будинок, - СЦКК 04
16 листопада війська РФ обстрілювали Муратове на Луганщині, застосовуючи 152-мм артилерію. Пошкоджено житловий будинок, - СЦКК 05

Українська сторона СЦКК підкреслює, що даний факт є черговим грубим порушенням збройними формуваннями РФ Мінських домовленостей та режиму повного і всеосяжного припинення вогню. А також свідчить про повну зневагу окупантів до життя та здоров’я мирного населення.

Читайте також: Російські війська обстріляли Мар'їнку, зруйновано житловий будинок та прилеглу територію, - СЦКК. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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КАЦАПСЬКА СПОВІДЬ
Сповідав кацапський піп
Кацапа їдного:
«Чєм ти,- каже,- в етат ґод
Саґрешіл пред Богом?»
Мовчить Хомка. «Что ж малчіш?
Ґаварі, павєса!»
- Да я, батька,- каже той,-
Сємь купцов зарєзал.
«А дєнєґ-то мноґа здьор?» -
Піп його питає.
- Восємь тисяч такі здьор,-
Кацап відвічає.
А піп каже: «Калі так,
Всьо тєбє пращаю:
Я і сам такіх синов
С нажа нє спускаю.
А єщо каво-нібудь
Пар й нє зарєзал?» оЯ
- Да, батюшка: мужиков
Семь такі зарєзал.
«А дєнеґ-то?» - Ні черта!
Нічаво нє далі!
«Нічаво? Так ну їх чорт!
Как кури прапалі.
А нє помніш лі єщо
Ґрєха за сабою?»
- Помню, батька. Тяжкій ґрех,
Саґрешіл з сєстрою.
«Ах ти,- каже,- сукін син,
Матушкі ль нє било?»
- Калі матушка в зємлє!..
«Нанять тебе било!»
- Калі дєнєґ на тот раз
Нє била са мною!
«Ну, так Бог тєбє прастіт.
Чорт,- каже,- с табою!
А єщо чем саґрешіл?»
- Клал в штани рубаху.
«І єщо ти,- крикнув піп,-
Нє пашол на плаху?
Ах, антіхріст ти такой!
В Кієв! - кричить,- в Кієв!
Пусть там тєбя, как хатят,
Разрєшат святиє!»
20 июня [1859]
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18.11.2021 08:52 Відповісти
152 мм гаубиці мокшів стріляють щоденно. Залишається лише застосовувати Смерчі і Урагани. І буде повний комплект. Як там наші дрони камікадзе? Діють лише в Ютубі?
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18.11.2021 08:56 Відповісти
так, дiють лише у "дii"...
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18.11.2021 09:09 Відповісти
Якщо обстріл вівся із самохідної арти, то вогнем у відповідь такими системами можна просто накрити уже пусте місце. Крім того, розліт РСЗВ такого калібру на таку відстань зачепить населений пункт, з околиць якого стріляли парашники.
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18.11.2021 09:45 Відповісти
Кто то может обьяснить почему каждый день нельзя уничтожать эти орудия используя Байрактары ? Если в течении нескольких дней роем Байрактаров уничтожать артилерию обдроченцев то они будут боятся свой пьяный нос из окопа высунуть.
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18.11.2021 09:19 Відповісти
Не застосовують Байрактари щоб подивитися в несердиті очі Путіна. Але якщо серйозно , то щоб протистояти Росії потрібно щоб керівництво мало яйця. В Європі зараз їх напевно має лише Англія.
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18.11.2021 09:31 Відповісти
А мы чем отвечали? Неужели из автоматов и пестиков? А не ввалить ли нам пару раз ответку из Арты такого же калибра??? Или байрактарами? Или главнокомандующий уже боится гнева плешивого суверена?
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18.11.2021 09:29 Відповісти
А где видео с байрактара, там где конечности с затвором в разные стороны летят?
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18.11.2021 09:47 Відповісти
Из жизни Байрактаров:
- Эй Байрактар, там наших обстреливают из гаубиц
- И что?
- Ну так может слетаешь, разберешься?
- Та ну нах. Я уже слетал. Теперь объяснительные пишу с утра до вечера.
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18.11.2021 10:59 Відповісти
 
 