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Шкільний автобус зіткнувся з вантажівкою на Львівщині: травмовано 10 осіб, з них 9 - діти. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

П'ятьох дітей госпіталізували внаслідок ДТП за участю шкільного автобуса та вантажівки у Львівській області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА у фейсбуці.

"17 листопада близько 08:35 год., у с. Бишів (Радехівська ТГ) Червоноградського району, на вул. Гостинній, водій шкільного автобуса "БАЗ А0284", мешканець с. Бишів 1967 року народження, не переконався в дорожній обстановці, здійснював поворот праворуч та допустив зіткнення із вантажним автомобілем "DAF" під керуванням мешканця сел. Красне 1993 року народження", - йдеться у повідомленні.

На час ДТП в автобусі було 15 осіб (13 дітей, водій та вчитель), які їхали до Бишівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

"Внаслідок ДТП було травмовано 10 осіб, з них 9 дітей. 5 осіб, з них 4 дітини, після огляду було відпущено додому, 5 осіб (діти) у стані середнього ступеню важкості було госпіталізовано до Львівської МДКЛ", - повідомили у відомстві.

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За фактом слідчі територіального підрозділу поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. 

Шкільний автобус зіткнувся з вантажівкою на Львівщині: травмовано 10 осіб, з них 9 - діти 01
Шкільний автобус зіткнувся з вантажівкою на Львівщині: травмовано 10 осіб, з них 9 - діти 02
Фото: сайт поліції
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Чергове дурко за кермом,шкода дітей...
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18.11.2021 10:06 Відповісти
пошкодження свідчать про лівосторонній рух.
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18.11.2021 10:11 Відповісти
похоже, грузовик виноват, судя по повреждениям
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18.11.2021 11:00 Відповісти
звідки вам це відомо ? з фото, по яким нічого не розбереш.
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18.11.2021 11:14 Відповісти
А что там был за перекрёсток ?
Равнозначных дорог ?
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18.11.2021 11:18 Відповісти
Так розумію що автобус виїжджав з 2рядної дороги і не пропустив фуру.
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18.11.2021 11:43 Відповісти
 
 