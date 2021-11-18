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"Руки геть від України": У Празі провели акцію протесту з "голими Путіним та Лукашенком". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

На одній із центральних площ Праги учасники групи "Капутін" провели акцію протесту проти диктаторських режимів Путіна та Лукашенка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода".

На святкуванні Дня боротьби за свободу і демократію учасники акції поставили на площі "золотий" унітаз, на який посадили заздалегідь зроблені ляльки, схожі на Путіна та Лукашенка. Активісти також розгорнули плакат із написом "Руки геть від України".

"32 роки тому відбулася Оксамитова революція, яка звільнила нас від окупації Радянським Союзом. Це була перемога демократії і права вільно висловлюватися. Цією акцією ми хочемо вчергове звернути увагу та нагадати про сучасних диктаторів – Путіна та Лукашенка, які своїми діями в Україні та решті Європи залякують демократичний світ. Ми хочемо попередити чехів і решту світу про загрози, які несе гібридна війна цих двох режимів", – ​розповів Радіо Свобода організатор акції та засновник активістської групи "Капутін" Отакар Ван Гемунд.

Учасники протесту провели перформанс біля однієї зі сцен, з яких проголошували здобутки чеської демократії за часів незалежності. Ляльки "Путіна" та "Лукашенка" багатьох чехів та туристів – з ними робили численні фото.

День боротьби за свободу і демократію приурочений до репресій студентства нацистами у 1939 році та розгону студентської демонстрації на початку Оксамитової революції 1989 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Лукашенко - спонсор міжнародного тероризму": в Києві пікетували посольство Білорусі через кризу нелегальних мігрантів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Руки геть від України: У Празі провели акцію протесту з голими Путіним та Лукашенком 01
Руки геть від України: У Празі провели акцію протесту з голими Путіним та Лукашенком 02
Руки геть від України: У Празі провели акцію протесту з голими Путіним та Лукашенком 03
Руки геть від України: У Празі провели акцію протесту з голими Путіним та Лукашенком 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+18
Чехи такі креативні
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18.11.2021 10:53
+7
На друге коліно ще й Земана з пляшкою посадити.))
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18.11.2021 10:57
+6
Чехам респект,а статуя повністю відповідає дійсності...
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18.11.2021 11:21
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Чехи такі креативні
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18.11.2021 10:53 Відповісти
з цим, як то "йоршиком" фото круте)) тонко на палац Пуйла в Гейджику, чи де там)
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18.11.2021 11:26 Відповісти
Правда організатор цієї акції голландець, який живе в Чехії. Він дуже креативний, та зорганізував багато акцій на підтримку України.
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18.11.2021 12:44 Відповісти
цікаво-цікаво, який гарний голандець, і як гарно що в Чехії йому дозволяють креативити над цими двома покидьками диктаторськими
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18.11.2021 13:30 Відповісти
Чехи знают толк в наготе
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18.11.2021 10:56 Відповісти
Не всі - тільки переселенці з Мокшанії.))
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18.11.2021 10:58 Відповісти
На друге коліно ще й Земана з пляшкою посадити.))
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18.11.2021 10:57 Відповісти
з пляшкою де?
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19.11.2021 06:32 Відповісти
З клюшкою Ригоравіч
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19.11.2021 10:28 Відповісти
Що можна сказати,подивившись на тих двох голих хлопів?..Тільки то,що такими пісюнами на роялю не зіграєш...
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18.11.2021 10:57 Відповісти
А ты и писюны разглядел?
"У кого что болит"
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18.11.2021 10:59 Відповісти
З кришкою рояля треба бути обережним - тоді боліти не буде.
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18.11.2021 11:01 Відповісти
Ты это Вове ... Бурмею напиши.
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18.11.2021 11:09 Відповісти
На що то він насадив Луку на першому фото?
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18.11.2021 11:00 Відповісти
письков в руках ***** тоже вышел, как живой ))
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18.11.2021 11:15 Відповісти
Чехам респект,а статуя повністю відповідає дійсності...
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18.11.2021 11:21 Відповісти
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18.11.2021 11:25 Відповісти
Ты думаешь, фраза "Руки прочь от..." впервые появилась на этом плакате? Если так, то я тебя разочарую - этому девизу лет гораздо больше, чем кубинской революции.
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19.11.2021 01:07 Відповісти
Пидров и Чепушилов(после "нагоняй" от начальства) уже приготовились осматривать чешские шпили на здании парламента, ну, духи продают пацанчики, чего уж что уж
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18.11.2021 11:28 Відповісти
Мило, это у них каждый год, теперь вот лукашенку добавили.
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18.11.2021 11:32 Відповісти
Ещё и с клюшкой
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19.11.2021 10:27 Відповісти
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18.11.2021 11:41 Відповісти
Чехам велика подяка.
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18.11.2021 11:51 Відповісти
У Пуйла уже новый символ - не унитазный ёршик, а швабра.
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18.11.2021 12:06 Відповісти
скульптура нереалистичная и неканоничная.
рука кацапского фюхрера должна быть в заднице хотя бы по локоть.
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18.11.2021 12:16 Відповісти
Путька не похож. А Рыгоравич хорошо получился. Даже с клюшкой его сделали
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19.11.2021 10:32 Відповісти
не показана зависимость и принцип управления лукашенком.
только показано кто из них главней.
как на древнеегипетских изображениях, кто выше и больше, тот главней.
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19.11.2021 11:00 Відповісти
У Празі провели акцію протесту з "голими Путіним та Лукашенком" Джерело: https://censor.net/ua/p3300170

Класна акція
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18.11.2021 18:12 Відповісти
Чехи ненавидять кацапів та совкове минуле. Велика подяка креативним митцям, що ******** диктаторів вони теж ненавидять.

Згадала , як у Празі екскурсовод розповідала, про знос самого великого у Європі за розміром пам'ятника отця усіх народів - сраліна. Уявіть тільки, що ця потвора стояла у самому серці історичного міста красуні Праги на березі Влтави та наче знущалась над красою навколо.
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19.11.2021 01:38 Відповісти
Хоть так, А кодыров где? Символы самодержавия скромно, Сказали А говорите Б. Там должен быть ленин с кодрилов Скромно шоб не били больно из кремля. Забыли всех но помнят утро, рыбки.
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19.11.2021 02:04 Відповісти
Для них это взятие рубежей культуры, хоть так скромно но донесли миду в мозг 24. Уверен флфг радуга будет увеличен и доскажут корни скульпторов в цветах петухов . Для них ето комар в сибири, у них труп лежит в центре города. Как сказал вождь мы у них попросим по ленглизу два, веревку и мыло для них же. Ну да )) на 800 товаров включая машины ))
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19.11.2021 02:25 Відповісти
Это их скромно культура, у них даже решётке на окнах не стоят, а полисадник на кючечках и ключ под ковриком. Для них плюнуть на тратуар зло. Мы не имеем болшево права требовать с лгбте. Фильм пятый элемент два биллиардных шарика .
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19.11.2021 02:37 Відповісти
Два шарика, хоть так . Я лично не ожидал большего, двы биллиардных мать его шарика.
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19.11.2021 02:45 Відповісти
Тут война люди гибнут, а они петушья шарики два биллиардных и то с коромболя маленькими битком и питком.
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19.11.2021 02:53 Відповісти
Удружили https://www.youtube.com/watch?v=6ht19HRX1sY
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19.11.2021 02:55 Відповісти
 
 