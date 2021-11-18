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Близько сотні мігрантів вночі штурмували польський кордон на чолі з білоруськими силовиками. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Сьогодні вночі група мігрантів на чолі з білоруськими силовиками намагалася перетнути польський кордон поблизу міста Дубичі Церковні. Польським солдатам вдалося затримати близько 100 нелегалів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міноборони Польщі в Twitter.

"Сьогодні вночі сталася підтримувана білорусами спроба нелегального перетину кордону у Дубичі Церковні. Групу з близько 100 мігрантів затримано польськими службами", - йдеться в повідомленні.

За інформацією польського Міноборони, білоруські силовики спочатку провели розвідку на кордоні, та, ймовірно, зламали частину паркану, аби мігранти змогли прорватися через рубіж.

Вказано, що для того, аби відвернути увагу прикордонників, білоруські силовики змусили мігрантів кидати каміння у польських солдатів.

В Міноборони Польщі повідомили, що процесом "керували солдати білоруського спецназу".

Близько сотні мігрантів вночі штурмували польський кордон на чолі з білоруськими силовиками 01

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
Конечно. Даже салом накормили перед расстрелом.
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18.11.2021 11:49
+9
Поламайте им ноги, чтоб больше не бегали через границу!!
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18.11.2021 11:38
+7
Тепер всіх депортувати, але перед тим відправити на роботу на свиноферму, щоб відпрацювали витрати на депортацію та збитки у вигляді пошкодженого паркану.
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18.11.2021 11:48
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Расстреляли уже ???
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18.11.2021 11:37 Відповісти
Конечно. Даже салом накормили перед расстрелом.
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18.11.2021 11:49 Відповісти
Поламайте им ноги, чтоб больше не бегали через границу!!
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18.11.2021 11:38 Відповісти
Очільників теж заарештували?
Чи очільники позаду йшли?
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18.11.2021 11:39 Відповісти
Очільник у Москві сидить
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18.11.2021 13:26 Відповісти
Коли вже там прориваються, то є серйозні підстави тривожитися за наш кордон. "Вовиної тищі" буде замало утримувати цю орду і вирішувати питання про їх повернення. Хіба що "влаштовувати транзит в Європу", там вже звикли висловлювати стурбованість.
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18.11.2021 11:42 Відповісти
Лугандон розміновувати. Самий підходящий матеріал. З України будуть прориватися через лугандон прямісінько до москви, звідки і прийшли.
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18.11.2021 11:51 Відповісти
Вони не тупі, туди могли б і з Росії прорватися.
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18.11.2021 12:20 Відповісти
Білроруських силовиків віддайте меркель, а "біженців" Володі ху@лу, бо вони не туди йдуть. По телевізору у Врлоді краще і багаче, а німці і поляки "фашизди".
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18.11.2021 11:43 Відповісти
А в Гамериці взагалі пусті полиці крамниць!
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18.11.2021 12:22 Відповісти
И катапультами забрасывать их обратно в Беларусь.

А там хай Лука ошметки убирает. Главное, что Польшу нелегалы покинули в добром здравии.
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18.11.2021 11:46 Відповісти
Покормить и напоить теплым, дать вязаную шапочку, в катапульту и пиу обратно в страну болот и комаров.
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18.11.2021 11:50 Відповісти
Катапульти дефіцит, Рогозін передав в Америку, ракети запускати.
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18.11.2021 12:24 Відповісти
Тепер всіх депортувати, але перед тим відправити на роботу на свиноферму, щоб відпрацювали витрати на депортацію та збитки у вигляді пошкодженого паркану.
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18.11.2021 11:48 Відповісти
І годувати тільки салом.
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18.11.2021 11:53 Відповісти
Обійдуться, сало ще на них переводити... лівера буде цілком достатньо.
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18.11.2021 12:14 Відповісти
Причому тільки старим і жовтим.
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18.11.2021 12:21 Відповісти
Эмигранты понятно, они двигаются в Германию до Мелькель. А силовики куда двигаются, выходит, что они тоже двигаются до Мелькель, подальше от Лукашенко. Может сделать им коридор, огражденный забором, шириной метров 20, пусть двигаются до Меркель, она их очень любит. Непонятно почему только она в панике звонит Путину, захватившему власть Лукашенко, наверное, волнуется, что не пускают.
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18.11.2021 11:55 Відповісти
Державний тероризм від Лукашеску дерегіруємий Пуйлом і його клікою. Це звичайна агресія, а по агресорам у всї часи відкривали вогонь. Чого чекають поляки??
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18.11.2021 12:21 Відповісти
На супутниковій карті видно, що патрульна охорона кордону забезпечувалась тільки з боку Білорусі як тоталітарної держави.

Мабуть, сподівались, що як при совку буде: якщо кордон охороняють совкові погранци, то з іншого боку можна бамбук курити.
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18.11.2021 12:23 Відповісти
Мы все тоже хотим под крылышко мамы Меркель.
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18.11.2021 12:30 Відповісти
А зачем же вы отказались от Шушкевича?
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18.11.2021 12:36 Відповісти
Надо клеймить.
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18.11.2021 12:30 Відповісти
резать проволоку на низком заборе, когда мона тупо /\-подобную "лесенку" сделать на коленке - перекинул - и полез. Или тупо широкую тяжелую "доску" - примял - и полез тоже по ней.
задача видимо не ставится прорваться, иначе бы прорвались уже давно.
какой-то цирк. то же и с польшей - ну пускай себе лезут - опрыскаете краской и пинками взад погоните "студентов" взад?
чего стягивать тысячи солдиков под камни то? ах да, Меркель бухтит - это да, это надо уважать, ссущество которое позволяет Пусину верещать о "победе", зная как начиналась война собственно. ну че, сами же ее выбрали(немцы) - сами и приседают(не на землю ) под: раз-два-три(как это по-арабски?)
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18.11.2021 12:33 Відповісти
Бульбометы превратились в кацарылых уродов.
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18.11.2021 12:46 Відповісти
Белорусских силовиков тоже задержали? Они попросили убежище?
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18.11.2021 12:46 Відповісти
Белорусских силовиков можно обменять на картошку
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18.11.2021 13:02 Відповісти
Польские силовики арестовали ...
Т.е. нелегалы своего добились, попали в Польшу.
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18.11.2021 13:13 Відповісти
Не грози Бацьке попивая у себя сок в Брюсселе.
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18.11.2021 14:24 Відповісти
Нужно что то кацапогонное, подойдут пилюли 7.62 и банки со слезогонным. Побегут, эх побегут)
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18.11.2021 16:01 Відповісти
Агов, НАТО, державний кордон Польщі штурмують військові бульбаші.
Озабоченці хренові, на кордоні з білорусією вже всі члени НАТО повинні бути і відстрелювати мавп.
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19.11.2021 10:39 Відповісти
 
 