Близько сотні мігрантів вночі штурмували польський кордон на чолі з білоруськими силовиками. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Сьогодні вночі група мігрантів на чолі з білоруськими силовиками намагалася перетнути польський кордон поблизу міста Дубичі Церковні. Польським солдатам вдалося затримати близько 100 нелегалів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міноборони Польщі в Twitter.
"Сьогодні вночі сталася підтримувана білорусами спроба нелегального перетину кордону у Дубичі Церковні. Групу з близько 100 мігрантів затримано польськими службами", - йдеться в повідомленні.
За інформацією польського Міноборони, білоруські силовики спочатку провели розвідку на кордоні, та, ймовірно, зламали частину паркану, аби мігранти змогли прорватися через рубіж.
Вказано, що для того, аби відвернути увагу прикордонників, білоруські силовики змусили мігрантів кидати каміння у польських солдатів.
В Міноборони Польщі повідомили, що процесом "керували солдати білоруського спецназу".
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Чи очільники позаду йшли?
А там хай Лука ошметки убирает. Главное, что Польшу нелегалы покинули в добром здравии.
Мабуть, сподівались, що як при совку буде: якщо кордон охороняють совкові погранци, то з іншого боку можна бамбук курити.
задача видимо не ставится прорваться, иначе бы прорвались уже давно.
какой-то цирк. то же и с польшей - ну пускай себе лезут - опрыскаете краской и пинками взад погоните "студентов" взад?
чего стягивать тысячи солдиков под камни то? ах да, Меркель бухтит - это да, это надо уважать, ссущество которое позволяет Пусину верещать о "победе", зная как начиналась война собственно. ну че, сами же ее выбрали(немцы) - сами и приседают(не на землю ) под: раз-два-три(как это по-арабски?)
Т.е. нелегалы своего добились, попали в Польшу.
Озабоченці хренові, на кордоні з білорусією вже всі члени НАТО повинні бути і відстрелювати мавп.