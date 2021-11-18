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Агента російських спецслужб затримали на Харківщині, чоловік збирав дані про активістів та військові об’єкти, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Агента російських спецслужб затримали на Харківщині, чоловік збирав дані про активістів та військові об’єкти, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Агент російської спецслужби під прикриттям посадовця міськради збирав розвідувальну інформацію про військові об’єкти на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр СБУ

Слідство встановило, що завідувач сектору цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами однієї з міськрад Харківщини був завербований псевдочиновником так званої "ДНР".

За інформацією контррозвідки СБУ, зловмисник отримав від куратора завдання збирати розвідувальну інформацію про військові об'єкти регіону, особовий склад української спецслужби та підрозділи Збройних сил України, а також про місцевих патріотично налаштованих активістів. Насамперед "замовників" цікавили маршрути переміщення колон з військовою технікою, види озброєнь українських військових.

Встановлено, що інформатор входив до агентурного апарату одного з так званих "депутатів Народної ради ДНР 2 скликання". За кураторством ФСБ РФ вони здійснювали збір розвідувальної інформації, яку "замовники" використовували для проведення пропагандистських інформаційних кампаній з метою розхитування ситуації в Україні.

Наразі зловмисника затримано, йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

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Агента російських спецслужб затримали на Харківщині, чоловік збирав дані про активістів та військові об’єкти, - контррозвідка СБУ 01
Агента російських спецслужб затримали на Харківщині, чоловік збирав дані про активістів та військові об’єкти, - контррозвідка СБУ 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
А коли затримають тих, що в офісі?
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18.11.2021 12:29
+9
Тут люди кажуть,що пора вже Банкову шинами обкладати. Бо як ні, то Неньку втратимо.
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18.11.2021 12:39
+9
є кращий варіянт: виявив агента фсб - прикрась їм ліхтар на вулиці
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18.11.2021 12:40
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А коли затримають тих, що в офісі?
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18.11.2021 12:29 Відповісти
Щоб прискорити процес варто кинути заклик ,"Виявив агента ФСБ - отримай "Вовину тищу."
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18.11.2021 12:36 Відповісти
є кращий варіянт: виявив агента фсб - прикрась їм ліхтар на вулиці
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18.11.2021 12:40 Відповісти
Тут люди кажуть,що пора вже Банкову шинами обкладати. Бо як ні, то Неньку втратимо.
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18.11.2021 12:39 Відповісти
Давно пора - забарилися на два роки
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18.11.2021 15:03 Відповісти
Якщо зараз обкласти, то точно втратимо, в цей раз точно до самого Київа вде ривок зроблять. Нехай викручується
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18.11.2021 16:10 Відповісти
Зачем в данное время засылать агентов
При помощи анализа прессы ТВ можно получить
90% секретных данных
Остальные 10% ''' патриоты ''' за деньги '''' сдадут
Передвижение армии со спутника видно даже кто стоит на посту
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18.11.2021 12:44 Відповісти
А що це там таке на останньому фото?Невідомі зажали вуйка біля паркану та відбирають у нього гроші?
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18.11.2021 12:49 Відповісти
Та ні. До рота шось присовують))
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18.11.2021 13:02 Відповісти
ого. так тутай ще сексуальні домагання присутні?
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18.11.2021 13:10 Відповісти
Пора телефонувати в 102 нехай тих холуів пресують, а то над людиною знущаються покидьки
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18.11.2021 13:51 Відповісти
Про активистов агенты собирают базу по всей Украине .
И гибнут при странных обстоятельствах только патриоты Украины , а сепаратисты прекрасно себя чувствуют даже в западной Украине
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18.11.2021 13:00 Відповісти
У моєї стрийни в Фейсбуці десь 20-ть сепарів з Дірляндії в дружбанах. То що вона також агент7
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18.11.2021 13:12 Відповісти
Дыма без огня не бывает 😀
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18.11.2021 13:17 Відповісти
Попался толстопузый ,пятнахой по рогам ...
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18.11.2021 13:02 Відповісти
Расстрелять нах...
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18.11.2021 13:10 Відповісти
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18.11.2021 13:13 Відповісти
у Ермака хлеб отбирал . вот он руками СБУ и прибрал конкурента
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18.11.2021 13:32 Відповісти
В чисте поле його і прикопати на гумус
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18.11.2021 13:45 Відповісти
Обличчя тих хто затримує - показані, а зрадника - ні.
Все навпаки завдяки зрадникам у законодавчій владі
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18.11.2021 16:09 Відповісти
 
 