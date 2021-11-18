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Поліція спростовує перетин українського кордону мігрантами з Білорусі. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Поліція Київської області спростовує інформацію щодо перетину державного кордону нелегальними мігрантами.

Про це правоохоронці повідомили у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Під час моніторингу мережі Інтернет поліцейські Вишгородщини виявили публікацію про те, що у зоні відчуження затримали групу нелегальних мігрантів, які перетнули кордон з території Білорусі.

"Дана інформація не відповідає дійсності. Жодних затримань мігрантів, які потрапили до Чорнобильської зони не було.

Шановні громадяни, будьте свідомими та не розповсюджуйте неправдиві новини", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Близько сотні мігрантів вночі штурмували польський кордон на чолі з білоруськими силовиками

Поліція спростовує перетин українського кордону мігрантами з Білорусі 01
Поліція спростовує перетин українського кордону мігрантами з Білорусі 02
Поліція спростовує перетин українського кордону мігрантами з Білорусі 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
Один вже роздавав зуби.
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18.11.2021 13:05
+5
Ксеніє! Я прочитав статтю і зателефонував товаришу - він у зоні відчуження працює По роду роботи його структура контролює всю зону Зараз він на робочому місці Ні про яких нелегалів нічого не чув
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18.11.2021 13:24
+3
вот видео задержания
фейк - не фейк решайте сами...
по мне не фейк, но задерживали не гос.структуры, а не понятно кто..
ВИДЕО
https://www.facebook.com/KremensTruth/videos/410339130823617/?__cft__[0]=AZXO5rBbq9-RqqhKFSkhEI033vIn9G2hRQ2Zh3JRfRt1-rziHmvcyIV93JUGIHLgA5Phph0Tjxa18z_ev5E-0-RqALxQ3ESGz747S-M8JQq6G0id_xz2YbsLs9WBCfdRHQV2deJ_5vidy23uwPTrXOFMxkzoQgam5go-5Q-rDdEN-Q&__tn__=%2CO-R
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18.11.2021 13:05
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Поліція завжди каже правду. Зуб даю!
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18.11.2021 12:56 Відповісти
рискуєш однако
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18.11.2021 13:01 Відповісти
чем, зубом? Или клеветой на полицию ?
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18.11.2021 17:43 Відповісти
Один вже роздавав зуби.
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18.11.2021 13:05 Відповісти
Зеленський теж спростовував що операція по вагнерівцям проводилась.
Взагалі тепер не вірю СБУ. Його треба розпустити ВСЕ.
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18.11.2021 13:00 Відповісти
Ксеніє! Я прочитав статтю і зателефонував товаришу - він у зоні відчуження працює По роду роботи його структура контролює всю зону Зараз він на робочому місці Ні про яких нелегалів нічого не чув
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18.11.2021 13:24 Відповісти
Або не сказав? Але, чомусь , більші віри до вас ніж до поліції
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18.11.2021 17:45 Відповісти
Він не з силовиків - лісник! Йому просто нема сенсу щось приховувать
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18.11.2021 17:53 Відповісти
Ксенія, такими закликами, чим ти відрізняєшся від більшовиків?
Той же Баранецький, який разом з Бурбою опікувався операцією по вагнерівцям обіймав на той момент посаду заступника СБУ по антитерору, сбу-шники були залучені до "розробки клієнтів".
Я б зрозумів заклик реформування, прозорого конкурсу або законодавчого закріплення проходження поліграфу, тощо...
Але заклики всіх розігнати/розпустити/розтріляти -- це більшовизм -- "ми наш, ми новий мір пАстроім!"
Чим це все закінчується знаємо, проходили...
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18.11.2021 13:57 Відповісти
вот видео задержания
фейк - не фейк решайте сами...
по мне не фейк, но задерживали не гос.структуры, а не понятно кто..
ВИДЕО
https://www.facebook.com/KremensTruth/videos/410339130823617/?__cft__[0]=AZXO5rBbq9-RqqhKFSkhEI033vIn9G2hRQ2Zh3JRfRt1-rziHmvcyIV93JUGIHLgA5Phph0Tjxa18z_ev5E-0-RqALxQ3ESGz747S-M8JQq6G0id_xz2YbsLs9WBCfdRHQV2deJ_5vidy23uwPTrXOFMxkzoQgam5go-5Q-rDdEN-Q&__tn__=%2CO-R
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18.11.2021 13:05 Відповісти
Не похожи они на сталкеров
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18.11.2021 13:30 Відповісти
Хотілося б з цього приводу послухати інформацію з Державної прикордонної служби.
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18.11.2021 13:35 Відповісти
Тобто поліція моніторить інтернет а не Чорнобильську зону. Он звідки оперативність! Поки не зявиться інфа в інтернеті - поліція не почухається.
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18.11.2021 13:49 Відповісти
Таблички - Кто араб - будет "крещен", кто рязанец.... ну понятно, враг(будет обменян)
Ах да, там еще и волки воют воют, стол накроют)))
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18.11.2021 17:42 Відповісти
к кильканадцятый раз пишу: создать для этих дегенератов концлагерь в Чернобыльской зоне, и показывать в тик-токе ролики на весь мир
зуб даю: будут обходить Украину десятой дорогой
а Меркель пригласить посетить "беженцев" в Припяти и убедиться, как им там хорошо
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18.11.2021 18:12 Відповісти
Канапы стараются насрать.
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18.11.2021 18:37 Відповісти
 
 