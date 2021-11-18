Поліція спростовує перетин українського кордону мігрантами з Білорусі. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Поліція Київської області спростовує інформацію щодо перетину державного кордону нелегальними мігрантами.
Про це правоохоронці повідомили у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Під час моніторингу мережі Інтернет поліцейські Вишгородщини виявили публікацію про те, що у зоні відчуження затримали групу нелегальних мігрантів, які перетнули кордон з території Білорусі.
"Дана інформація не відповідає дійсності. Жодних затримань мігрантів, які потрапили до Чорнобильської зони не було.
Шановні громадяни, будьте свідомими та не розповсюджуйте неправдиві новини", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+5 5 копійок
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+5 Яр Холодний
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+3 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показати весь коментар18.11.2021 13:05
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Будь ласка, зачекайте...
Взагалі тепер не вірю СБУ. Його треба розпустити ВСЕ.
Той же Баранецький, який разом з Бурбою опікувався операцією по вагнерівцям обіймав на той момент посаду заступника СБУ по антитерору, сбу-шники були залучені до "розробки клієнтів".
Я б зрозумів заклик реформування, прозорого конкурсу або законодавчого закріплення проходження поліграфу, тощо...
Але заклики всіх розігнати/розпустити/розтріляти -- це більшовизм -- "ми наш, ми новий мір пАстроім!"
Чим це все закінчується знаємо, проходили...
фейк - не фейк решайте сами...
по мне не фейк, но задерживали не гос.структуры, а не понятно кто..
ВИДЕО
https://www.facebook.com/KremensTruth/videos/410339130823617/?__cft__[0]=AZXO5rBbq9-RqqhKFSkhEI033vIn9G2hRQ2Zh3JRfRt1-rziHmvcyIV93JUGIHLgA5Phph0Tjxa18z_ev5E-0-RqALxQ3ESGz747S-M8JQq6G0id_xz2YbsLs9WBCfdRHQV2deJ_5vidy23uwPTrXOFMxkzoQgam5go-5Q-rDdEN-Q&__tn__=%2CO-R
Ах да, там еще и волки воют воют, стол накроют)))
зуб даю: будут обходить Украину десятой дорогой
а Меркель пригласить посетить "беженцев" в Припяти и убедиться, как им там хорошо