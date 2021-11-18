Попередня причина пожежі, у якій загинули четверо дітей на Хмельниччині, - несправність пічного опалення, - поліція. ФОТОрепортаж

На Хмельниччині поліцейські встановлюють обставини пожежі, у якій загинули четверо малолітніх дітей. За даним фактом слідчі відкрили два кримінальні провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сектор комунікації поліції Хмельницької області.

За даними поліції, у результаті займання загинуло двоє хлопчиків 5 і 2 років та дві дівчинки віком 6 років та 7 місяців. Попередня причина пожежі - несправність пічного опалення.

Правоохоронці нагадали, що пожежа сталася вчора, 17 листопада, близько 20.30 години в селі Медисівка Теофіпольської територіальної громади. Займання ліквідували господарі будинку ще до приїзду рятувальників, проте, на жаль, врятувати чотирьох дітей подружжя не вдалося - двоє хлопчиків і двоє дівчаток загинули.

Наразі встановлено, що займання сталося в тій кімнаті, де спали діти. Батьки, які перебували у сусідній кімнаті, не постраждали.

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На місці події продовжують працювати слідчі, експерти та прокурори.

За даним фактом відкрито два кримінальні провадження — за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що призвело до загибелі людей) та ст. 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. У рамках розслідування встановлено цілий ряд експертиз. Правоохоронці працюють над встановленням усіх причин та обставин, що призвели до трагедії.



Фото: сайт МВС