Нардепи посперечалися в Раді через спецпроцедуру для законопроєкту про місцеві держадміністрації: парламент пішов на перерву. ВІДЕО+ФОТО

У Верховній Раді сталася суперечка.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук хотів надати слово ініціатору розгляду за спецпроцедурою законопроєкту про місцеві державні адміністрації нардепу "СН" Віталію Безгіну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ВР немає 300 голосів для внесення змін до Конституції щодо децентралізації, - "слуга народу" Безгін

Представники опозиції почали обурюватися з цього приводу і підходити до президії Верховної Ради.

Кілька хвилин нардеп "Батьківщини" Сергій Власенко емоційно щось пояснював спікеру Стефанчуку, поруч стояли представники "ЄС" і "СН".

Фото: Цензор.НЕТ

В результаті, голова Ради Руслан Стефанчук оголосив перерву в роботі Верховної Ради на 15 хв для проведення консультацій.